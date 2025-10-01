„După 10 ani de implicare, am decis să iau o pauză”: Artur Mija, Secretarul general al Guvernului și PAS, a demisionat din funcții

21:50

Președinta Maia Sandu a anunțat, la canalul public de televiziune, că procesul de evaluare a judecătorilor nu se va opri și acesta va continua „până la ultima persoană din sistem”. „Nu s-a terminat curățarea în Justiție și ea trebuie încheiată. Sunt judecători care au probleme de integritate și ei trebuie să treacă pe la comisia de evaluare. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și să credem că dacă am văzut două-trei cazuri finalizate și decizii date, gata… ”, a declarat șefa statului.