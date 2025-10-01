Preşedintele României, optimist în privința procesului de integrare în UE al R. Moldova
Veridica.md, 1 octombrie 2025 06:20
Nicuşor Dan a declarat că este gata să parieze că "Republica Moldova va fi membră UE în trei ani".
Compania farmaceutică va beneficia, în schimb, de o scutire de trei ani de taxe vamale pentru acestea.
România: Administraţia Prezidenţială returnează la bugetul de stat echivalentul a circa 3,5 milioane de euro # Veridica.md
„Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ” – susține președintele Nicuşor Dan.
Fosta deputată afiliată fugarului Ilan Șor este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și de amestec în înfăptuirea justiției.
Liderul unui partid extraparlamentar din R. Moldova, reținut pentru presupuse tranzacții ilegale cu fonduri din Rusia # Veridica.md
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.
Consiliul UE: Sprijinul cetățenilor moldoveni pentru integrarea europeană este clar și puternic # Veridica.md
Consiliul Uniunii Europene a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, salutând rezultatul alegerilor parlamentare ca o expresie a voinței pro-europene a cetățenilor.
Un fost asociat al unui politician german de extrema dreaptă a fost condamnat la patru ani și nouă luni de închisoare pentru spionaj în beneficiul Chinei comuniste # Veridica.md
Le-a livrat chinezilor peste 500 de documente ale Parlamentului European, dintre care unele au fost clasificate drept deosebit de sensibile.
Occidentul este responsabil pentru escaladarea acțiunilor militare în Europa și sprijină acte teroriste prin furnizarea de armament Ucrainei, potrivit propagandei pro-Kremlin.
O familie ucraineană de patru persoane a fost ucisă într-un atac cu drone lansat de armata rusă # Veridica.md
Copiii aveau 6 și 4 ani.
Rusia critică alegerile parlamentare din R. Moldova, acuzând Chișinăul de „politici distructive” și intimidarea opoziției # Veridica.md
Ministerul rus de Externe susține că guvernarea de la Chișinău că urmărește transformarea R. Moldova într-o „anexă anti-rusească a NATO”.
Poliția efectuează percheziții într-un caz de finanțare ilegală a partidelor politice.
Europarlamentar AUR: „Veste bună din Republica Moldova! Vom avea un partid unionist în Parlamentul de la Chişinău” # Veridica.md
Adrian Axinia îi felicită pe basarabeni că au ales direcţia bună.
Ministerul român de Externe salută rezultatele alegerilor pentru Parlamentul de la Chișinău # Veridica.md
Îi felicită pe cetăţenii moldoveni pentru ceea ce numește mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic şi, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
Ambasada SUA: Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare # Veridica.md
Misiunea diplomatică a SUA la Chișinău a transmis un mesaj după scrutinul de duminică, 28 septembrie.
Senatorii români au aplaudat în plen rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova vecină # Veridica.md
„În ciuda ciuda eforturilor Rusiei de a vă abate de la traseul vostru către un viitor mai bun, aţi rămas uniţi şi puternici” - a spus preşedintele camerei superioare a Parlamentului de la București, liberalul Mircea Abrudean.
Președinta R. Moldova a transmis un mesaj după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a mulțumit cetățenilor care au mers la vot și au demonstrat responsabilitate.
Partidul pro-european PAS va deține majoritatea parlamentară pentru încă un mandat, după ce a obținut 50,16% din voturi.
Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au atras atenția și susținerea liderilor regionali și europeni, care au transmis felicitări pentru modul în care cetățenii și autoritățile au gestionat scrutinul și au reafirmat angajamentul comun pentru un viitor european al țării.
Câteva zeci de simpatizanți ai Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor și Comuniștilor au protestat luni în fața Parlamentului de la Chișinău, contestând rezultatele alegerilor parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o nouă majoritate.
NICOLAE NEGRU, comentator politic, editorialist Veridica: Calea spre UE e deschisă pentru următorii patru ani: PAS a obținut majoritatea parlamentară de 55 de mandate și poate forma de sine stătător guvernul. De menționat că pentru integrarea europeană au votat majoritatea absolută a cetățenilor, atât cei din interiorul cât și din afara Republicii Moldova.
Alegeri Parlamentare 2025: Declarațiile președintelui PAS, Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare # Veridica.md
Igor Grosu condamnă tentativele de interferență și cere calm după închiderea urnelor.
Peste 1 milion 592 de mii de alegători, adică mai mult de 51,9 % dintre cei înscriși pe listele electorale, au votat până la închiderea urnelor.
Trei suspecți au fost reținuți de poliție în legătură cu posibile dezordini după alegeri # Veridica.md
Cei reținuți ar fi angajați ai unor structuri de forță din regiunea transnistreană.
Decizia a fost luată după ce excluderea formațiunii din cursa electorală, dispusă pe 26 septembrie, a fost confirmată definitiv de instanțele de judecată.
Poliția Națională a anunțat astăzi că deține informații privind intențiile unor grupuri de a provoca dezordini și acțiuni de destabilizare în capitală, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni.
„Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare”, a transmis Executivul.
Președinta a lansat un nou apel la mobilizare, îndemnând tinerii moldoveni să voteze pentru a apăra libertatea, în ceea ce este al treilea mesaj public al său din ziua alegerilor.
Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să meargă la vot
Nemulţumirile sunt legate în principal de micşorarea cu 40% a fondului pentru burse şi de noile criterii de acordare a acestora.
Danemarca va interzice, săptămâna viitoare, toate zborurile civile cu drone deasupra teritoriului său # Veridica.md
Orice încălcare a acestei interdicții se pedepsește cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.
Toate secțiile de vot din străinătate vizate de alerte false cu bombă și-au reluat activitatea și funcționează în regim normal.
Promo-LEX raportează încălcări „fără precedent” ale secretului votului și cazuri de transport organizat al alegătorilor # Veridica.md
În total, peste 250 de incidente electorale au fost raportate de organizație până la orele amiezii.
A ucis o fetiță de 12 ani.
Din nou aur pentru România, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de canotaj din China # Veridica.md
În clasamentul pe medalii, sportivii români sunt pe locul 4 în lume.
Ministerul de Externe: Alertele cu bombă din diaspora fac parte dintr-o tentativă a Rusiei de a submina procesul electoral # Veridica.md
Incidente au fost raportate în orașe precum Roma, Genova, București, Ashville în Statele Unite și Alicante în Spania.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, declarate valide după depășirea pragului de participare # Veridica.md
Scrutinul parlamentar din R. Moldova a fost declarat valabil la ora 14:28, după ce participarea alegătorilor a depășit pragul legal de o treime, potrivit datelor furnizate de autoritățile electorale.
Președinta Maia Sandu face apel către diaspora: „Nu lăsați pe alții să ne fure viitorul” # Veridica.md
„Moldova nu există fără moldovenii din diaspora”, a transmis președinta Maia Sandu celor plecați peste hotare, încurajându-i să voteze și să-și apere, prin vot, viitorul european al țării.
Infrastructura electorală din R. Moldova viztă de mai multe atacuri cibernetice în ziua alegerilor # Veridica.md
Țintele principale au fost site-ul Comisiei Electorale Centrale și mai multe secții de vot din afara țării, a declarat premierul Dorin Recean.
Poliția veghează asupra procesului electoral, a mai spus prim-ministrul.
Mai multe nereguli au fost semnalate de observatorii Promo-LEX în primele ore de la deschiderea secțiilor de votare, printre care încălcarea secretului votului, transportarea organizată a alegătorilor și prezența nejustificată a unor persoane neautorizate în apropierea secțiilor de votare.
reședinta R. Moldova Maia Sandu a votat pentru un Parlament cu care să poată să fie păstrată pacea, care respectă R. Moldova și cetățenii săi.
În R. Moldova se desfășoară duminică, 28 septembrie 2025, alegeri parlamentare, la care urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul de legislatura a XII-a.
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
Bilanţul a urcat la o medalie de aur şi patru de argint.
Președintele polonez, naționalistul Karol Nawrocki, a promulgat o lege care prelungește protecția temporară acordată refugiaților ucraineni # Veridica.md
După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiați, în principal femei și copii.
Două sunt în regiunea Donețk, unul în Dnipropetrovsk.
Partidul Moldova Mare a fost scos din cursa electorală din cauza folosirii fondurilor financiare nedeclarate, venite din străinătate, coruperea alegătorilor.
Maia Sandu: Moldova este casa noastră – merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova # Veridica.md
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj alegătorilor înaintea încheierii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de duminică.
Ministerul de Interne al Serbiei a reținut doi bărbați, acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni moldoveni.
