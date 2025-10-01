Datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la peste 11 miliarde de dolari
SafeNews, 1 octombrie 2025 06:10
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns, la sfârșitul trimestrului II 2025, la 11,4 miliarde dolari, în creștere cu circa 770 milioane dolari față de trimestrul precedent și cu aproape 1 miliard dolari peste nivelul din trimestrul II 2024, arată datele Băncii Naționale a Moldovei, scrie Bani.md. Cel mai mare creditor rămâne administrația publică, […]
Acum 5 minute
06:40
Președintele României despre integrare europeană a R. Moldova: Cred că poate fi făcută cu tot cu Transnistria # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, într-o ediție specială la Euronews România a declarat că „dacă câștigau pro-rușii în Moldova, erau probleme în Transnistria". Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că alegerile din Republica Moldova au fost esențiale pentru menținerea parcursului european al țării: „Au fost alegeri esențiale, nu atât ptin prisma a ceea ce se va întâmpla […]
Acum 10 minute
06:30
Ministrul Apărării din România s-a întâlnit cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg. Care a fost subiectul central al discuțiilor # SafeNews
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a avut marți, 30 septembrie, la Varșovia, o întrevedere cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent (r) Keith Kellogg, potrivit unui comunicat de presă al MApN al României. Discuțiile au evidențiat excelenta cooperare strategică dintre România și Statele Unite ale Americii. În context, ministrul Moșteanu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul […]
Acum 30 minute
06:20
Companiile din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari în taxe pentru importurile de gaz lichefiat # SafeNews
Rusia profită semnificativ de pe urma vânzărilor de gaz natural lichefiat (GNL) către companii din Uniunea Europeană, se afirmă într-un studiu realizat de organizația de mediu Greenpeace și publicat marți, potrivit dpa, transmite Agerpres. Importurile de petrol și cărbune din Rusia sunt practic interzise în baza sancțiunilor UE impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, iar importurile de […]
06:10
Acum 24 ore
16:40
VIDEO // Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front # SafeNews
Un ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse și alți doi militari ruși au fost uciși într-o operațiune a serviciilor de informații ucrainene în Caucazul de Nord, a anunțat Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), relatează Kyiv Independent. Locotenent-colonelul, adjunctul său și un șofer au fost uciși lângă satul Tambukan, în Ținutul Stavropol din Rusia, […]
16:30
Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a oligarhului fugar Ilan Șor, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, într-un dosar de rezonanță ce vizează finanțarea ilegală a fostului partid „ȘOR". Tauber a fost găsită vinovată de falsificarea rapoartelor financiare ale campaniei electorale, acceptarea […]
16:10
Rusia plănuiește să deschidă cel mai mare crematoriu din Europa în cel mai important oraș al său după Moscova # SafeNews
În fața pierderilor mari de pe frontul din Ucraina, autoritățile din Sankt Petersburg au decis să modernizeze și să extindă semnificativ crematoriul orașului, acesta urmând să devină cel mai mare din Europa, scrie The Moscow Times. Potrivit canalului de specialitate „Funeral Trust" de pe Telegram, crematoriul va fi echipat cu șase cuptoare Tabo cehe suplimentare, numărul total […]
16:10
Trei morţi şi 38 de dispăruţi în Indonezia, în urma surpării internatului unei şcoli islamice, în timp ce muncitori turnau beton pentru a ridica încă un etaj # SafeNews
Echipe de intervenţie încercau marţi, în Indonezia, să salveze cel puţin 38 de persoane date dispărute în urma surpării, luni, a unei şcoli islamice, al cărei bilanţ provizoriu era de trei morţi, relatează AFP. Peste 100 de eelevi s-au adunat la rugăciunea de după-amiază, luni, la internatul islamic Al-Khoziny, în oraşul Sidoarjo, în estul Insulei Java, atunci […]
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare Cod galben de înghețuri, valabilă în perioada 2–3 octombrie pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în nopțile și diminețile acestor zile, se așteaptă înghețuri la suprafața solului de până la -1..-3°C, iar izolat, în aer, temperaturile ar putea coborî până la -1..-2°C. Autoritățile îndeamnă populația, […]
15:50
VIDEO // Mai mulți șoferi în stare de ebrietate, depistați de polițiștii INSP în ultimele 24 de ore # SafeNews
Mai mulți conducători auto au fost depistați de polițiștii INSP în stare avansată de ebrietate, unii dintre ei fără a deține permis de conducere. Cazurile au fost înregistrate în diferite raioane ale țării, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. La Briceni în satul Criva, polițiștii au oprit o motocicletă care circula fără plăcuțe […]
15:40
Un bărbat cu dublă cetățenie, prins la frontiera Giurgiulești-Reni cu droguri ascunse printre bagaje # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 37 de ani, cu dublă cetățenie Israel/Franța, a fost depistat în timp ce încerca să iasă din Republica Moldova având asupra sa mai multe tipuri de substanțe stupefiante și psihotrope, ascunse printre bunurile personale. Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni", pe sensul de ieșire din […]
15:40
Spionajul rusesc acuză Kievul că pregătește o „provocare” care implică o invazie a Poloniei, după episodul cu drone # SafeNews
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a acuzat, marți, că Kievul a pus la cale un complot împreună cu Varșovia, plănuind să trimită „grupuri de sabotaj și recunoaștere" în Polonia, despre care să spună, în mod fals, că sunt unități speciale rusești și belaruse pentru a atrage țările NATO într-o confruntare directă cu Moscova. […]
15:30
Procuratura Anticorupție anunță că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi demersul procurorilor privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv în privința fostului deputat democrat Vladimir Andronachi. Decizia vine în contextul în care fostul parlamentar este cercetat penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Prima hotărâre de arestare preventivă […]
15:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședința de astăzi, cererea de demisie depusă de judecătoarea Viorica Puica de la Curtea Supremă de Justiție. Magistrata era detașată până în prezent pentru exercitarea mandatului de judecător la Curtea Constituțională. „Doamna Viorica Puica și-a consacrat întreaga carieră sistemului judecătoresc, exercitând cu responsabilitate și profesionalism atribuții esențiale […]
15:10
Alexander Vlasov, viceguvernatorul regiunii Krasnodar, a fost arestat la câteva ore după ce și-a dat demisia și s-a înrolat voluntar în armată pentru a merge în Ucraina, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la motivele care l-au determinat să renunțe la funcția publică pentru a lua armele. Vlasov, care ocupa funcția de […]
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 30 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
VIDEO // Poliția oferă noi detalii despre perchezițiile din această dimineață: bani rușești convertiți în criptomonede și folosiți pentru finanțarea ilegală a activităților politice # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 39 de ani este cercetat penal pentru implicare într-o schemă complexă de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice din Republica Moldova. Potrivit autorităților, acesta ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională utilizată frecvent pentru conversia rublelor rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor […]
14:00
Dilema unui polițist de la rutieră care a oprit o mașină fără șofer. Nu a știut ce să treacă în procesul verbal # SafeNews
Mașinile autonome, care odată păreau de domeniul SF, au devenit realitate, iar chemarea unui taxi fără șofer este o opțiune din ce în ce mai populară în SUA. Polițiștii rutieri din California aflați într-o misiune de depistarea conducătorilor auto care se urcă băuți la volan au avut parte de un incident în care a fost […]
13:40
Misterioasa întâlnire a lui Trump şi Hegseth cu 800 de generali la Quantico. Ce se va discuta # SafeNews
Sute dintre cei mai importanți generali şi ofițeri de top ai armatei SUA sunt așteptați marți la baza militară Quantico, în Virginia, pentru o întâlnire convocată de Secretarul Apărării Pete Hegseth. Președintele Donald Trump a anunțat că va fi prezent, potrivit Stars and Stripes. Nu este clar ce le va comunica Hegseth. Pentagonul nu a oferit […]
13:30
Boris Volosatîi, după rezultatul modest al AUR din R. Moldova în alegeri: „Unionismul nu moare. Lupta abia începe” # SafeNews
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a reacționat public după rezultatul modest obținut de formațiunea sa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, declarând că „unionismul nu poate fi măsurat doar în procente" și că lupta pentru reunirea cu România va continua. „Alegerile s-au încheiat. AUR din Republica Moldova a obținut un rezultat modest, pe […]
13:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat marţi la eforturi suplimentare în vederea unei mai bune protejări a spaţiului aerian al ţărilor aliate, după incursiuni repetate ale dronelor rusești. El s-a pronunțat în sprijinul planului Comisiei Europene de construire a unui „zid anti-drone", pe care l-a numit „oportun și necesar". „Trebuie să ne protejăm […]
13:00
Noul Parlament al R. Moldova va avea cinci fracțiuni, incluzând lideri politici, miniștri și personalități din sport și cultură. Află cine sunt figurile-cheie # SafeNews
Noul legislativ rezultat în urma alegerilor din 28 septembrie 2025 va cuprinde cinci fracțiuni parlamentare. Printre noii deputați se regăsesc atât persoane din actuala legislatură, cât și membri ai Guvernului, inclusiv premierul Dorin Recean și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cea mai mare reprezentare, cu 55 de mandate. Lista […]
13:00
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut” # SafeNews
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a transmis marți un mesaj video, în care îi felicită pe cetățenii ruși cu ocazia celei de-a treia aniversări de la anexarea regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Vă felicit cordial cu ocazia acestei sărbători: Ziua Reunificării Republicilor Populare Doneţk şi Lugansk, a regiunilor Zaporojie şi […]
12:40
VIDEO // Accident grav pe strada Socoleni din Chișinău: Cinci mașini implicate, un șofer a ajuns la spital # SafeNews
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în această dimineață pe strada Socoleni din capitală. Două automobile de marca Kia s-au ciocnit violent, iar în urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată într-un Ford. Acesta, la rândul său, a avariat două autoturisme parcate – un Citroen și o Skoda. Potrivit informațiilor, în urma […]
12:30
PCCOCS confirmă reținerea lui Gabriel Călin, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor # SafeNews
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a confirmat reținerea lui Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), în dimineața zilei de marți, 30 septembrie. Acesta este vizat într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. „Procurorii PCCOCS instrumentează o cauză penală care vizează acțiuni ilegale legate de […]
12:20
Moldova introduce un nou model de permis de conducere: valabil din 2025, cu design modern și cod QR # SafeNews
Autoritățile din Republica Moldova anunță că vor introduce un nou model de permis de conducere, denumit „model 2025", care va avea un design actualizat și măsuri sporite de securitate. Documentul va fi emis atât pentru permisele permanente, cât și pentru cele provizorii. Noul permis va conține un câmp informațional extins pentru restricții și va include […]
12:20
Chișinăul devine mai verde: peste 2500 de arbori vor fi plantați în cadrul campaniei de toamnă a autorităților locale # SafeNews
Primăria Chișinău dă startul unei noi campanii de înverzire a orașului, care prevede plantarea a peste 2500 de arbori maturi, cu o înălțime între 3 și 5 metri. Acțiunea face parte din eforturile administrației locale de a extinde și reabilita spațiile verzi din capitală. Viceprimarul Ilie Ceban a declarat că arborii vor fi plantați cu […]
12:10
Detenția provizorie a ciclistului francez Sofiane Sehili, arestat în Extremul Orient rus în timpul tentativei de doborâre a unui record mondial, prelungită # SafeNews
Detenţia provizorie a ciclistului francez Sofiane Sehili, arestat la începutul lui septembrie în Rusia, a fost prelungită până la 3 noiembrie, anunţă marţi agenţia oficială rusă de presă Tass, citând un tribunal din Extremul Orient rus, relatează AFP. "La 30 septembrie 2025, tribunalul districtului de la Ussuriisk, în regiunea Primorie, a prelungit detenţia (lui Sofiane Sehili) […]
11:50
Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu rachete când se îndreptau spre Tallinn # SafeNews
Acţiunea provocatoare a aviaţiei ruse în Estonia a fost mult mai gravă decât s-a spus la nivel oficial la început, întrucât cele trei bombardiere MiG-31 ar fi putut ameninţa capitala estonă Tallin
11:40
Un incendiu de proporții a afectat grav, pe 29 septembrie, un complex zootehnic din localitatea Zăzuleni, aflată în regiunea transnistreană. Focul ar fi izbucnit în zona destinată preparării hranei pentru animale, din cauza unui scurtcircuit la instalația electrică. Intervenția pompierilor a fost promptă – două echipaje, din Rîbnița și Butuceni, au ajuns rapid la fața […] Articolul Incendiu devastator la o fermă zootehnică din Zăzuleni, din stânga Nistrului apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO // Imagini spectaculoase de pe șoselele acoperite cu zăpadă din România. Una dintre ele a și fost închisă temporar # SafeNews
Transalpina și Transfăgărășanul, cele mai cunoscute șosele montane din România, au fost acoperite de zăpadă în ultimele ore, potrivit imaginilor postate pe contul de Facebook Meteoplus. Transalpina este închisă. „DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile […] Articolul VIDEO // Imagini spectaculoase de pe șoselele acoperite cu zăpadă din România. Una dintre ele a și fost închisă temporar apare prima dată în SafeNews.
11:10
Guvernul Cehiei: O rețea de conturi TikTok vrea să influențeze alegerile parlamentare din octombrie. Conținutul apare și în limba română # SafeNews
Guvernul Cehiei a anunțat că a descoperit o rețea de aproape 300 de conturi false pe TikTok, care răspândeau mesaje pro-ruse înainte de alegerile parlamentare programate pe 3-4 octombrie. Informația a fost publicată de presa locală Deník N, care citează surse guvernamentale. Aceste conturi au distribuit masiv videoclipuri critice la adresa UE și NATO și […] Articolul Guvernul Cehiei: O rețea de conturi TikTok vrea să influențeze alegerile parlamentare din octombrie. Conținutul apare și în limba română apare prima dată în SafeNews.
11:00
Costurile pentru resursele tradiționale de încălzire continuă să urce vertiginos în Republica Moldova, punând presiune pe bugetele familiilor, mai ales în mediul rural, unde majoritatea gospodăriilor se bazează pe lemne și cărbune pentru încălzire. Potrivit anunțurilor de mică publicitate, în anul 2025 prețul unei tone de cărbune a ajuns la 5100 lei, în creștere față […] Articolul ALERTĂ DE IARNĂ: Prețurile la cărbune și lemne de foc explodează în Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:00
VIDEO // 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la poliție în urma protestului din fața Parlamentului # SafeNews
Poliția a reținut și a documentat 31 de persoane în timpul manifestației desfășurate ieri în fața Parlamentului, cele mai multe dintre acestea provenind din regiunea transnistreană. Acțiunea forțelor de ordine a avut ca scop prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice. În urma intervenției, au fost întocmite 24 de procese-verbale contravenționale pentru diverse abateri, inclusiv tulburarea […] Articolul VIDEO // 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la poliție în urma protestului din fața Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
11:00
Atenție, șoferi și pasageri: Trafic restricționat în centrul Chișinăului timp de 3 zile, de Ziua Națională a Vinului # SafeNews
Primăria municipiului Chișinău anunță că în perioada 3 octombrie, ora 16:00, până pe 6 octombrie, ora 06:00, traficul rutier va fi suspendat în centrul capitalei, în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului, ediția a XXIV-a. Astfel, va fi interzisă circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandr Pușkin […] Articolul Atenție, șoferi și pasageri: Trafic restricționat în centrul Chișinăului timp de 3 zile, de Ziua Națională a Vinului apare prima dată în SafeNews.
10:50
Tragedii în lanț în Ucraina: Atacurile rusești au ucis cel puțin 9 civili, inclusiv o întreagă familie, și au rănit alți 15 # SafeNews
Atacurile masive lansate de forțele ruse asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore s-au soldat cu cel puțin 9 civili uciși și 15 răniți, potrivit rapoartelor oficiale publicate luni, 30 septembrie. Printre cele mai grave incidente se numără o tragedie în regiunea Sumî, unde o întreagă familie – un bărbat de 35 de ani, o […] Articolul Tragedii în lanț în Ucraina: Atacurile rusești au ucis cel puțin 9 civili, inclusiv o întreagă familie, și au rănit alți 15 apare prima dată în SafeNews.
10:50
Pui de maimuță născut portocaliu, la Grădina Zoologică din Oklahoma: „Ceva deosebit. E o specie pe cale de dispariție” # SafeNews
Un pui rar de langur negru Tonkin s-a născut la Grădina Zoologică din Oklahoma City, SUA. Micuțul mascul are o blană portocalie strălucitoare, care se va înnegri în decurs de un an, relatează People. Un eveniment rar a avut loc la Grădina Zoologică din Oklahoma City, SUA. Un pui de langur negru Tonkin, o specie […] Articolul Pui de maimuță născut portocaliu, la Grădina Zoologică din Oklahoma: „Ceva deosebit. E o specie pe cale de dispariție” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Luptătoarea moldoveană Irina Rîngaci a obținut medalia de aur în cadrul etapei a patra a Beach Wrestling World Series, desfășurată în perioada 27–28 septembrie în orașul Katerini, Grecia. Într-un parcurs impresionant, Rîngaci a învins în etapele preliminare adversare din Bulgaria, Grecia și Ungaria, iar în semifinale a trecut de sportiva ucraineană Olena Nikitinska, asigurându-și astfel […] Articolul Irina Rîngaci cucerește aurul la Campionatul Mondial de Lupte pe Plajă din Grecia apare prima dată în SafeNews.
10:40
Președintele Ferrari se va înfrunta cu mama sa într-un nou proces pentru moștenirea legendarului Gianni Agnelli # SafeNews
John Elkann, președintele companiilor auto Ferrari și Stellantis, se confruntă cu o nouă bătălie juridică împotriva mamei sale, după ce avocații acesteia au prezentat luni un presupus amendament scris de mână, anterior necunoscut, la testamentul tatălui ei, regretatul Gianni Agnelli, relatează Reuters. Nota, depusă în timpul unei audieri în instanță la Torino, ar putea ridica întrebări […] Articolul Președintele Ferrari se va înfrunta cu mama sa într-un nou proces pentru moștenirea legendarului Gianni Agnelli apare prima dată în SafeNews.
10:40
Mandatele PP „Democrația Acasă”, condusă de Vasile Costiuc, pe muchie de cuțit: Contestație depusă la CEC din cauza implicării lui George Simion # SafeNews
Vasile Costiuc, liderul Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), care a reușit să intre în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor din 28 septembrie, ar putea rămâne fără mandatele obținute, după ce o contestație a fost depusă la Curtea Electorală Centrală (CEC). Declarațiile au fost făcute luni, la Antena 3 CNN, de fostul ministru al Apărării, […] Articolul Mandatele PP „Democrația Acasă”, condusă de Vasile Costiuc, pe muchie de cuțit: Contestație depusă la CEC din cauza implicării lui George Simion apare prima dată în SafeNews.
10:30
ULTIMA ORĂ! Candidatul UCSM, Gabriel Călin ar fi fost reținut într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani. Vezi cine ar mai fi vizat # SafeNews
Gabriel Călin, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), ar fi fost reținut în această dimineață, în urma unor percheziții efectuate de autorități într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, informează Ziarul de Gardă, citând surse apropiate anchetei. Deocamnadă nu există […] Articolul ULTIMA ORĂ! Candidatul UCSM, Gabriel Călin ar fi fost reținut într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani. Vezi cine ar mai fi vizat apare prima dată în SafeNews.
10:20
Pentru prima dată de la revenirea lor la putere în 2021, autoritățile talibane au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan, lăsând marți țara fără internet și telefonie mobilă. Conexiunile prin fibră optică au fost oprite luni seara, iar semnalul de telefonie mobilă și accesul la internet au scăzut treptat până la mai puțin de 1% din […] Articolul Izolare totală în Afganistan: Talibanii au oprit internetul și telefonia mobilă apare prima dată în SafeNews.
10:20
Un pasager de pe ruta Chișinău – Praga, depistat cu 8.800 de țigarete ascunse într-un bagaj la ieșirea din țară # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, cu dublă cetățenie (Republica Moldova/România), a fost documentat de autorități după ce în bagajul său au fost descoperite 440 de pachete de țigări, echivalentul a 8.800 de țigarete, marcate cu timbru de acciz al Republicii Moldova. Produsele din tutun erau ascunse cu intenția de a fi transportate […] Articolul Un pasager de pe ruta Chișinău – Praga, depistat cu 8.800 de țigarete ascunse într-un bagaj la ieșirea din țară apare prima dată în SafeNews.
10:10
STOP CADRU! Dodon, către un jurnalist român: „Continuați în rusă. Lasă-i să învețe. Le va trebui” # SafeNews
Un moment tensionat a avut loc duminică seara, imediat după închiderea secțiilor de votare, la sediul de campanie al Blocului Electoral Patriotic, unde lideri ai formațiunii susțineau declarații de presă. Incidentul a fost declanșat de o solicitare formulată politicos de către un jurnalist din România, care i-a cerut deputatului socialist Constantin Starîș să răspundă și […] Articolul STOP CADRU! Dodon, către un jurnalist român: „Continuați în rusă. Lasă-i să învețe. Le va trebui” apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 30 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile. Avertismentul AIEA # SafeNews
Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, a anunțat luni Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică. Centrala din sud-estul Ucrainei se află sub controlul Rusiei încă din primele săptămâni ale războiului, iar fiecare parte a acuzat-o în repetate rânduri pe cealaltă că […] Articolul Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile. Avertismentul AIEA apare prima dată în SafeNews.
09:40
DOSAR // Marina Tauber pe punctul de a-și afla astăzi sentința în dosarul de finanțare ilegală a fostului Partid „Șor” # SafeNews
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va pronunța astăzi, la ora 16:00, sentința în dosarul deputatei Marina Tauber, acuzată de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic, falsificarea rapoartelor financiare și imixtiune în actul de justiție. Potrivit acuzațiilor, Tauber ar fi primit fonduri din partea unui grup criminal organizat pentru a finanța activitatea Partidului „Șor”. În cadrul […] Articolul DOSAR // Marina Tauber pe punctul de a-și afla astăzi sentința în dosarul de finanțare ilegală a fostului Partid „Șor” apare prima dată în SafeNews.
09:40
Bărbat reținut în flagrant lângă Catedrală a cerut 4.500 de euro pentru a ajuta la obținerea unui un permis auto # SafeNews
Un bărbat de 26 de ani a fost reținut în flagrant de procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA ai MAI, chiar în momentul în care primea 3.000 de euro – prima tranșă din suma totală de 4.500 de euro, solicitată pentru a „ajuta” soția unui cunoscut să obțină permisul de conducere de categoria „B”. Flagrantul a […] Articolul Bărbat reținut în flagrant lângă Catedrală a cerut 4.500 de euro pentru a ajuta la obținerea unui un permis auto apare prima dată în SafeNews.
09:20
Escroc din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a înșelat mai multe persoane prin anunțuri false privind vânzarea de mașini pe site-ul 999.md # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani din Chișinău a înșelat mai multe persoane prin publicarea de anunțuri false pe site-ul 999.md, în care promitea vânzarea sau importul unor automobile la prețuri atractive. Acesta încasa sume semnificative sub formă de avansuri, fără a livra însă bunurile promise. Pentru aceste fapte, instanța l-a condamnat recent la 6 […] Articolul Escroc din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a înșelat mai multe persoane prin anunțuri false privind vânzarea de mașini pe site-ul 999.md apare prima dată în SafeNews.
09:10
Atenție în trafic: Se circulă în condiții de ploaie pe întreg teritoriul Republicii Moldova # SafeNews
Poliția Națională informează că, la această oră, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se circulă în condiții de ploaie, ceea ce reduce vizibilitatea și crește considerabil riscul de producere a accidentelor rutiere. „Rugăm participanții la trafic să manifeste maximă prudență și să respecte regulile de circulație, adaptate condițiilor meteo nefavorabile”, se arată într-un comunicat. Recomandări pentru […] Articolul Atenție în trafic: Se circulă în condiții de ploaie pe întreg teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
