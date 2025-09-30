/FOTO/ Incendiu puternic la Botanica: 70 de pompieri au intervenit de urgență la un depozit cuprins de flăcări

/FOTO/ Incendiu puternic la Botanica: 70 de pompieri au intervenit de urgență la un depozit cuprins de flăcări

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8