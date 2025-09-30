/FOTO/ Incendiu puternic la Botanica: 70 de pompieri au intervenit de urgență la un depozit cuprins de flăcări

TV8, 1 octombrie 2025 00:30

/FOTO/ Incendiu puternic la Botanica: 70 de pompieri au intervenit de urgență la un depozit cuprins de flăcări

Acum 2 ore
00:30
Acum 4 ore
23:30
Atenție, călători: Aeroportul din Bruxelles anulează cursele de pe 14 octombrie TV8
23:00
/VIDEO/ Sperietori, promisiuni și contradicții: Despre impactul campaniei electorale asupra votului - la „Alo, TV8” TV8
23:00
Cadouri neașteptate de la directorul FBI pentru șefii poliției din Noua Zeelandă: Au fost nevoiți să le distrugă TV8
22:40
/VIDEO/ Mătură, candelă și cătușe la show-urile Marinei Tauber: Cum a rămas fără imunitate parlamentară de mai multe ori TV8
22:30
/VIDEO/ Cel mai înalt pod suspendat din lume, inaugurat în China: Lucrările de construcție au durat trei ani TV8
Acum 6 ore
21:40
CSJ a rămas fără un magistrat: Viorica Puica a plecat din funcție TV8
21:20
/VIDEO/ Economia din Moldova bate pasul pe loc. Expert: „Noi nu am reușit încă să ieșim din groapă” TV8
20:50
Moldova și Ucraina riscă să fie blocate la porțile UE: Planul lui António Costa pentru a ocoli veto-ul Ungariei TV8
20:40
/VIDEO/ Trei bărbați, arestați. Ce planuri aveau la protestul de după alegeri: „Îmi pare rău, dar deja e târziu” TV8
20:10
/LIVE/ Sperietori, promisiuni și contradicții: Despre impactul campaniei electorale asupra votului - la „Alo, TV8” TV8
Acum 8 ore
19:40
/VIDEO/ Criză de benzină în Crimeea, după atacurile Kievului: Vânzările sunt limitate, iar prețul a crescut TV8
19:00
/VIDEO/ Potop la Odesa: Șoferi blocați în șuvoaie. 13.000 de gospodării au rămas fără electricitate TV8
18:40
Liga Campionilor revine cu etapa a doua a fazei principale: Meciurile tari ale serii de marți TV8
18:20
/VIDEO/ Vladimir Andronachi rămâne după gratii: Demersul procurorilor a fost admis TV8
18:10
Felicitări de peste ocean pentru Moldova, după parlamentare: „Alegătorii și-au făcut auzită vocea” TV8
Acum 12 ore
17:50
Luptătorii moldoveni continuă să facă furori în Grecia: Medalie de bronz pentru Vasile Diacon TV8
17:20
Cine a plătit cel mai mult pentru a ajunge în noul Parlament: Topul celor mai scumpe voturi și mandate TV8
17:00
/VIDEO/ Țeapă cu mașini ieftine: Cinci moldoveni au rămas fără 250.000 de lei. Suspectul e fugar TV8
16:30
/ULTIMA ORĂ/ Marina Tauber a fost condamnată la închisoare: Va fi dată în căutare TV8
16:10
/HARTĂ/ Alertă meteo. Cod galben de îngheț în toată Moldova: Se așteaptă temperaturi de până la -3 °C TV8
15:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1315: Pericol nuclear, mesaj sfidător de la Putin și miliarde pentru drone. Rusia strânge noi soldați TV8
15:30
14:50
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 725: Planul lui Trump, scuzele lui Netanyahu și reacția Hamas. Talibanii au stins internetul TV8
14:30
Benzină și motorină mai ieftine: Cât vor costa carburanții pe 1 octombrie 2025 TV8
14:00
/VIDEO/ O școală s-a prăbușit în Indonezia: Un mort, 99 de răniți și 65 de elevi, dați dispăruți TV8
13:40
/VIDEO/ Avertizare de călătorie în Grecia: Se planifică o grevă generală pe 1 octombrie TV8
13:10
/VIDEO/ Pace în Gaza? Donald Trump propune un plan pentru a încheia războiul TV8
Acum 24 ore
12:40
/VIDEO/ Accident cu 5 mașini la Poșta Veche: Un șofer a ajuns la spital TV8
12:30
/VIDEO/ Till Lindemann anunță lansarea videoclipului filmat la Chișinău: Primele imagini, publicate de solistul Rammstein TV8
12:00
/PROMO/ Sperietori, promisiuni și contradicții: Despre impactul campaniei electorale asupra votului - de la 19:55, „Alo, TV8” TV8
11:40
11:30
/VIDEO/ Coadă la poliție după protestul de la Parlament: Ce au spus unii manifestanți la audieri TV8
11:00
Trafic suspendat în centrul Capitalei de Ziua Națională a Vinului: Cum va circula transportul public între 3 și 6 octombrie TV8
10:40
Gabriel Călin a fost reținut: Percheziții și la Vitalie Florea, nr. 2 din lista UCSM la parlamentare TV8
10:10
/VIDEO/ Reținere în flagrant lângă Catedrala din Chișinău: Cât ar fi cerut un bărbat pentru un permis auto TV8
09:50
Tragedie în regiunea Sumî: O familie întreagă a fost ucisă după un atac rusesc cu drone TV8
09:30
09:00
/DOC/ Cine este Alic Baraboi, viitor deputat PAS: Și-a redobândit recent cetățenia și are afaceri în Germania TV8
08:20
/VIDEO/ Cum am învins Rusia la alegeri? Analist: A apărut un fel de rezistență națională, care a avut un rol semnificativ TV8
07:50
Horoscop 30 septembrie 2025 de la ChatGPT:Berbecii sunt plini de energie, Taurii sunt stabili financiar, iar Leii sunt carismatici TV8
07:20
/METEO/ Cer noros și ploi: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 30 septembrie 2025 TV8
Ieri
23:00
Marea Britanie înăsprește regulile pentru ședere permanentă: Migranții vor trebui să dovedească engleză avansată TV8
22:30
/VOX POPULI/ Ce cred chișinăuienii despre rezultatele alegerilor parlamentare TV8
22:00
Rusia se retrage din Convenţia europeană împotriva torturii: Vladimir Putin a semnat actul TV8
21:40
/VIDEO/ Zi de sărbătoare la ICAM: 14 premii au fost oferite la tombola aniversară /P/ TV8
21:30
Luptă încinsă la titlu în campionatul intern de fotbal: Favoritele obțin noi victorii în etapa a 14-a TV8
21:10
/VIDEO/ TV8, lider absolut în ziua alegerilor: Cifrele record după maratonul informațional de 18 ore non-stop TV8
20:50
Partidul „Democrația Acasă” promovat de conturi anonime pe TikTok: 16 milioane de vizualizări, generate în doar 2 luni TV8
20:50
/VIDEO/ Maternitatea începe cu „PernaMea” -siguranța nou-născutului în brațe, acasă, la drum /P/ TV8
