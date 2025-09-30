Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist – Ce a spus despre o decuplare de Ucraina
Politik, 30 septembrie 2025 22:40
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că este „extrem de optimist” în ceea ce privește procesul de integrare a Republicii Moldova în UE după victoria obținută de forțele pro-europene la alegerile parlamentare de duminică, „care a fost incontestabilă”, notează hotnes.ro Nicușor Dan a estimat că „un termen de trei ani este foarte realist” ... Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist – Ce a spus despre o decuplare de Ucraina The post Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist – Ce a spus despre o decuplare de Ucraina appeared first on Politik.
• • •
Acum 15 minute
22:40
22:40
Igor Grosu despre o posibilă schimbare a premierului după alegeri: „Haideți puțin să așteptăm” – Ce ministru are mandatul asigurat # Politik
În spațiul public au apărut informații despre o posibilă schimbare a premierului după instaurarea noului Parlament. Mai multe nume se vehiculează că vor fi cei propuși pentru funcția de prim-ministru. Printre acestea se numără actualul premier Dorin Recean, investitorul Vasile Tofan, ministrul Educației, Dan Perciun, fostul șef de la Externe, Nicu Popescu, notează unimedia.info „ ... Igor Grosu despre o posibilă schimbare a premierului după alegeri: „Haideți puțin să așteptăm” – Ce ministru are mandatul asigurat The post Igor Grosu despre o posibilă schimbare a premierului după alegeri: „Haideți puțin să așteptăm” – Ce ministru are mandatul asigurat appeared first on Politik.
22:40
Bursa de Valori a Moldovei se confruntă cu lipsă de capital, iar asta scade atractivitatea pentru investitori # Politik
Bursa de Valori a Moldovei S.A., singurul operator al pieței de capital din țară, se confruntă cu probleme majore care amenință continuitatea activității, informează Agenția Proprietății Publice. Principala problemă este neconformarea cu cerința legală privind capitalul propriu minim de un milion de euro, prevăzută în Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Bursa nu a ... Bursa de Valori a Moldovei se confruntă cu lipsă de capital, iar asta scade atractivitatea pentru investitori The post Bursa de Valori a Moldovei se confruntă cu lipsă de capital, iar asta scade atractivitatea pentru investitori appeared first on Politik.
Acum 6 ore
17:20
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Prezidențială – Șeful statului a semnat decretul # Politik
Președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui pentru anul de studii 2025–2026. Distincția se acordă tinerilor cu rezultate academice remarcabile, implicați în cercetare și activități sociale. Bursa reprezintă o recunoaștere a muncii și perseverenței lor, dar și un sprijin pentru continuarea studiilor. 10 studenți din ... 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Prezidențială – Șeful statului a semnat decretul The post 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Prezidențială – Șeful statului a semnat decretul appeared first on Politik.
Acum 8 ore
16:20
ULTIMA ORĂ: Marina Tauber condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare – Termenul de detenție începe din momentul arestului # Politik
Deputatul, Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, Buiucani. Termenul de închsioare începe din momentul arestului. Marinei Tauber i se incriminează cinci capete de acuzare. E vorba de: falsificarea rapoartelor privind finanțarea partidului și a campaniei electorale. ... ULTIMA ORĂ: Marina Tauber condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare – Termenul de detenție începe din momentul arestului The post ULTIMA ORĂ: Marina Tauber condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare – Termenul de detenție începe din momentul arestului appeared first on Politik.
16:20
Fostul deputat, Vladimir Andronachi va mai sta încă 30 de zile în arest preventiv – Judecătorii au admis demersul procurorului # Politik
Încă 30 de zile de arest pentru Vladimir Andronachi. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea arestului preventiv. „Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv în privința fostului deputat”, anunță instituția. În Moldova, Andronachi figurează în ... Fostul deputat, Vladimir Andronachi va mai sta încă 30 de zile în arest preventiv – Judecătorii au admis demersul procurorului The post Fostul deputat, Vladimir Andronachi va mai sta încă 30 de zile în arest preventiv – Judecătorii au admis demersul procurorului appeared first on Politik.
16:20
Expert: PAS o mașină de vot care nu își justifică statutul de partid de guvernământ – Ratingurile liderilor săi sunt sub 1%, iar partidul se bazează pe autoritatea șefului statului # Politik
PAS este o mașinărie de vot care interacționează slab cu cetățenii și nu reușește să se ridice la înălțimea statutului său de partid de guvernământ. Această afirmație vine de la expertul Igor Boțan, exprimată într-un interviu video oferit agenției de știri IPN. Expertul consideră că partidul de guvernământ nu își îndeplinește rolul de entitate politică ... Expert: PAS o mașină de vot care nu își justifică statutul de partid de guvernământ – Ratingurile liderilor săi sunt sub 1%, iar partidul se bazează pe autoritatea șefului statului The post Expert: PAS o mașină de vot care nu își justifică statutul de partid de guvernământ – Ratingurile liderilor săi sunt sub 1%, iar partidul se bazează pe autoritatea șefului statului appeared first on Politik.
Acum 12 ore
14:30
Numărul elevilor din școlile din Chișinău în creștere – Cifrele prezentate de municipalitate # Politik
Numărul elevilor din școlile din Chișinău a ajuns la 108 161 în acest an de studii, în creștere cu peste 26% față de 2017, când erau înregistrați 85 458, potrivit datelor prezentate de municipalitate. Viceprimarul Angela Cutasevici a precizat că, comparativ cu anul trecut, cifra elevilor a crescut cu 2 435. „Această dinamică este continuă, ... Numărul elevilor din școlile din Chișinău în creștere – Cifrele prezentate de municipalitate The post Numărul elevilor din școlile din Chișinău în creștere – Cifrele prezentate de municipalitate appeared first on Politik.
14:30
Moldova printre statele cu cea mai rapidă scădere a populației – Aproape 3% din locuitori pierduți într-un an # Politik
Republica Moldova se află printre statele cu cea mai rapidă scădere a populației la nivel global, potrivit unei analize realizate de Visual Capitalist pe baza datelor Băncii Mondiale. În 2024, țara noastră a înregistrat o rată negativă de creștere demografică de -2,83%, ocupând locul 4 în lume, notează bani.md Clasamentul este dominat de țări și ... Moldova printre statele cu cea mai rapidă scădere a populației – Aproape 3% din locuitori pierduți într-un an The post Moldova printre statele cu cea mai rapidă scădere a populației – Aproape 3% din locuitori pierduți într-un an appeared first on Politik.
14:30
Peste jumătate dintre moldoveni rămân în afara pieței muncii. În trimestrul II 2025, rata inactivității populației de 15 ani și peste a atins 58,2%, ceea ce înseamnă că aproape 6 din 10 persoane nu sunt încadrate în câmpul muncii. Fenomenul afectează în special femeile și locuitorii din mediul rural, unde șansele de ocupare rămân semnificativ ... Peste jumătate dintre moldoveni nu muncesc – 58% din populația țării rămâne inactivă The post Peste jumătate dintre moldoveni nu muncesc – 58% din populația țării rămâne inactivă appeared first on Politik.
14:30
Costurile pentru resursele tradiționale de încălzire continuă să crească în Republica Moldova, afectând majoritatea gospodăriilor care depind de acestea. Potrivit anunțurilor de mică publicitate, în 2025 prețul unei tone de cărbune a ajuns la 5100 lei, comparativ cu 4800 lei în 2024, notează Bani.md. Tarifele pentru lemnele de foc variază în funcție de esență și ... Încălzirea devine mai scumpă în Moldova – Prețurile la cărbune și lemne în creștere The post Încălzirea devine mai scumpă în Moldova – Prețurile la cărbune și lemne în creștere appeared first on Politik.
14:30
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns, la sfârșitul trimestrului II 2025, la 11,4 miliarde dolari, în creștere cu circa 770 milioane dolari față de trimestrul precedent și cu aproape 1 miliard dolari peste nivelul din trimestrul II 2024, arată datele Băncii Naționale a Moldovei, notează bani.md Cel mai mare creditor rămâne administrația publică, ... Moldova se adâncește în datorii – Peste 11 miliarde de dolari obligații externe The post Moldova se adâncește în datorii – Peste 11 miliarde de dolari obligații externe appeared first on Politik.
13:30
Noul Legislativ trebuie să se convoace până în 14 noiembrie – După constituire vor fi alese organele de conducere # Politik
Noul Parlament al Republicii Moldova trebuie să se convoace la prima ședință până la data de 14 noiembrie. Conform procedurilor legale, centralizarea rezultatelor scrutinului se va face în cel mult 5 zile de la încheierea alegerilor, după care Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru a valida rezultatele. ”Decizia privind declararea scrutinului valabil sau ... Noul Legislativ trebuie să se convoace până în 14 noiembrie – După constituire vor fi alese organele de conducere The post Noul Legislativ trebuie să se convoace până în 14 noiembrie – După constituire vor fi alese organele de conducere appeared first on Politik.
13:30
Deputat – Ședințele de judecată în cazul lui Plahotniuc nu vor fi tergiversate – Legislația a fost modificată # Politik
Tergiversările repetate ale ședințelor de judecată în cazul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc nu vor mai fi posibile, susține Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică și candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la parlamentarele din 28 septembrie. Aceste întârzieri făceau parte dintr-o strategie prin care Plahotniuc spera la ... Deputat – Ședințele de judecată în cazul lui Plahotniuc nu vor fi tergiversate – Legislația a fost modificată The post Deputat – Ședințele de judecată în cazul lui Plahotniuc nu vor fi tergiversate – Legislația a fost modificată appeared first on Politik.
13:00
În Moldova va fi introdus un nou permis de conducere – Va avea un nivel sporit de securitate și elemente digitalizate # Politik
Republica Moldova se pregătește să pună în circulație un nou model de permis de conducere, denumit „model 2025”. Documentul va avea un design modern și un nivel sporit de securitate și va fi disponibil atât pentru permisele obișnuite, cât și pentru cele provizorii. Noul model va include extinderi ale câmpului informațional nr. 12, destinat restricțiilor, ... În Moldova va fi introdus un nou permis de conducere – Va avea un nivel sporit de securitate și elemente digitalizate The post În Moldova va fi introdus un nou permis de conducere – Va avea un nivel sporit de securitate și elemente digitalizate appeared first on Politik.
13:00
Deputatul, Marina Tauber își află astăzi sentința în dosarul finanțării ilegale – Procurorii cer 13 ani de închisoare # Politik
Deputatul, Marina Tauber își va afla astăzi sentința în dosarul finanțării ilegale a fostului partid ”Șor”. La începutul lunii august au fost încheiate replicile părților în dosar. Decizia urmează să fie pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ședința este programată la ora 16:00. Amintim că, procurorii cer 13 de închisoare pentru Marina Tauber în dosarul ... Deputatul, Marina Tauber își află astăzi sentința în dosarul finanțării ilegale – Procurorii cer 13 ani de închisoare The post Deputatul, Marina Tauber își află astăzi sentința în dosarul finanțării ilegale – Procurorii cer 13 ani de închisoare appeared first on Politik.
13:00
Schimbǎri în cabinetul primarului Ion Ceban, la două zile după alegeri – Cine va fi responsabil pe comunicare # Politik
La douǎ zile dupǎ alegerile parlamentare din 28 septembrie, Ion Ceban anunțǎ schimbǎri în cabinetul primarului. „De astăzi, funcțiile de șef al Cabinetului primarului general vor fi preluate de dna Tatiana Oboroc, iar comunicarea publică de dna Ludmila Corduneanu”, a anunțat marți dimineațǎ, 30 septembrie, edilul Chișinǎului, unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa”, care a ... Schimbǎri în cabinetul primarului Ion Ceban, la două zile după alegeri – Cine va fi responsabil pe comunicare The post Schimbǎri în cabinetul primarului Ion Ceban, la două zile după alegeri – Cine va fi responsabil pe comunicare appeared first on Politik.
13:00
Comisia Medicamentului din cadrul AMDM a autorizat 27 medicamente, în luna septembrie. 19 dintre acestea în premieră, iar opt repetat. Printre medicamentele autorizate se numără Parkonets, Entecoliv, Simponi. Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate se numără Parkonets pentru tratamentul bolii Parkinson. Poate fi utilizat cu sau fără levodopa. Medicamentul ajută la creşterea şi menţinerea nivelului dopaminei ... Agenția Medicamentului a autorizat 19 produse noi care vor apărea în farmaciile din țară The post Agenția Medicamentului a autorizat 19 produse noi care vor apărea în farmaciile din țară appeared first on Politik.
Ieri
16:50
Slusari după victoria PAS-lui în alegeri – Ar fi bine ca următorul guvern să fie mai tehnocrat, să se axeze pe dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, sprijinul producătorilor și reforma descentralizării reale # Politik
Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari le sugerează celor de la PAS să-și schime abordarea în modul de a guverna țara, inclusiv de a discuta o formulă de guvernare cu mai multe forțe politice parlamentare și extraparlamentare proeropene plus societate civilă. Slusari mai spune că ar fi mult mai bine dacă următorul cabinet de miniștrii ... Slusari după victoria PAS-lui în alegeri – Ar fi bine ca următorul guvern să fie mai tehnocrat, să se axeze pe dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, sprijinul producătorilor și reforma descentralizării reale The post Slusari după victoria PAS-lui în alegeri – Ar fi bine ca următorul guvern să fie mai tehnocrat, să se axeze pe dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, sprijinul producătorilor și reforma descentralizării reale appeared first on Politik.
16:50
Plahotniuc judecat separat în cauza penală privind „Frauda Bancară” – Decizia luată de magistrați – Avocatul: Se vrea un show televizat # Politik
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat recent în Moldova va fi judecăt într-un caz separat din dosarul „Frauda Bancară”. Fostul lider PD nu s-a prezentat la ședința pe furtul miliardului. Procurorul pe caz crede drept „o reușită” decizia instanței de disjungere a cauzei în care este vizat Vladimir Plahotniuc. „A fost separat dosarul de învinuire a lui ... Plahotniuc judecat separat în cauza penală privind „Frauda Bancară” – Decizia luată de magistrați – Avocatul: Se vrea un show televizat The post Plahotniuc judecat separat în cauza penală privind „Frauda Bancară” – Decizia luată de magistrați – Avocatul: Se vrea un show televizat appeared first on Politik.
16:50
Curtea Constituțională ar putea valida rezultatele alegerilor parlamentare în două săptămâni # Politik
Curtea Constituțională a Republicii Moldova urmează să se expună asupra rezultatelor finale ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie și să valideze mandatele noilor deputați în cel mult două săptămâni. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), până marți seara, 30 septembrie, instituția va recepționa în original procesele-verbale de la toate birourile electorale, la 48 de ore de ... Curtea Constituțională ar putea valida rezultatele alegerilor parlamentare în două săptămâni The post Curtea Constituțională ar putea valida rezultatele alegerilor parlamentare în două săptămâni appeared first on Politik.
16:50
Vasile Costiuc, prima reacție după ce a acces în Parlament: „Băieți, am reușit” – Felicitări pentru toți care ne-au fost alături” # Politik
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a venit cu o primă reacție după ce a reușit să acceadă în Parlament în urma alegerilor din 28 septembrie. Formațiunea le-a mulțumit alegătorilor pentru votul de încredere acordat. „Putem să ne felicităm. (…) Am reușit, băieți! (…) Felicitări nouă, tuturor, pentru toți băieții care ne-au fost alături”, ... Vasile Costiuc, prima reacție după ce a acces în Parlament: „Băieți, am reușit” – Felicitări pentru toți care ne-au fost alături” The post Vasile Costiuc, prima reacție după ce a acces în Parlament: „Băieți, am reușit” – Felicitări pentru toți care ne-au fost alături” appeared first on Politik.
13:20
Liderii blocului „Patriotic” au protestat în fața Parlamentului – Aceștia acuză guvernarea de fraudarea alegerilor # Politik
Liderii blocului „Patriotic”, format din partidele PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei, au protestat, alături de mai mulți susținători, în fața Parlamentului. Aceștia susțin că rezultatul alegerilor de duminică a fost fraudat și afirmă că au depus deja o contestație la Comisia Electorală Centrală în acest sens. ”Toate partidele de opoziție au învins în aceste ... Liderii blocului „Patriotic” au protestat în fața Parlamentului – Aceștia acuză guvernarea de fraudarea alegerilor The post Liderii blocului „Patriotic” au protestat în fața Parlamentului – Aceștia acuză guvernarea de fraudarea alegerilor appeared first on Politik.
13:20
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vrea să recapete cetățenia Republicii Moldova # Politik
Traian Băsescu vrea să recapete cetățenia moldovenească pe care i-a ridicat-o fostul președinte Igor Dodon. Fostul șef al statului român a adăugat că nu a vrut să depună acum actele pentru cetățenie, pentru ca gestul său să nu fie interpretat ca „un act electoral”. „Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, ... Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vrea să recapete cetățenia Republicii Moldova The post Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vrea să recapete cetățenia Republicii Moldova appeared first on Politik.
13:10
Blocul „Alternativa” ar urma să vină în Legislativ cu opt parlamentari, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Primii pe listǎ se regǎsesc Ion Ceban, Ion Chicu, Marc Tkaciuk, dar și Alexandr Stoisnoglo. Potrivit rezultatelor de la aceastǎ orǎ, ar putea accede ... Blocul „Alternativa” va avea în Legislativ opt parlamentari – Cine sunt aceștia The post Blocul „Alternativa” va avea în Legislativ opt parlamentari – Cine sunt aceștia appeared first on Politik.
13:00
Marile cancelarii europene salută votul moldovenilor – Mesajele lui Macron, von der Leyen și Metsola: „Ați făcut o alegere clară: Europa, democrație, libertate” # Politik
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova, apreciind alegerea cetățenilor la alegerile parlamentare drept „decisivă”. Mesajul a fost publicat luni, 29 septembrie, pe rețeaua de socializare X. Macron a subliniat că Franța va continua să susțină parcursul european al Chișinăului: „În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova ... Marile cancelarii europene salută votul moldovenilor – Mesajele lui Macron, von der Leyen și Metsola: „Ați făcut o alegere clară: Europa, democrație, libertate” The post Marile cancelarii europene salută votul moldovenilor – Mesajele lui Macron, von der Leyen și Metsola: „Ați făcut o alegere clară: Europa, democrație, libertate” appeared first on Politik.
13:00
Mesajul liderului PAS după victoria în alegeri: „A fost o luptă extraordinar de grea – Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!” # Politik
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a transmis luni, 29 septembrie, un mesaj după prezentarea datelor în urma scrutinului parlamentar. Liderul formațiunii a reiterat că PAS va deține din nou majoritatea în Parlament și a mulțumit alegătorilor pentru sprijinul acordat. „Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ... Mesajul liderului PAS după victoria în alegeri: „A fost o luptă extraordinar de grea – Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!” The post Mesajul liderului PAS după victoria în alegeri: „A fost o luptă extraordinar de grea – Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!” appeared first on Politik.
13:00
Cine sunt cei 6 deputați din partea partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc # Politik
Partidul „Democrația Acasă” ar urma să vină în Legislativ cu şase deputați, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, este capul listei electorale. Potrivit rezultatelor de la aceastǎ orǎ, ar putea accede managerul Sergiu Stefanco, specialista ... Cine sunt cei 6 deputați din partea partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc The post Cine sunt cei 6 deputați din partea partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc appeared first on Politik.
13:00
Deputați din partea Blocului „Patriotic” în viitorul Parlament – Dodon, Voronin, Tarlev și Greceanîi se regǎsesc pe listǎ # Politik
Blocul „Patriotic” ar urma să vină în Legislativ cu 26 de deputați, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Primele cinci persoane din lista electorală a Blocului „Patriotic” sunt Igor Dodon, Diana Caraman, Vasile Tarlev, Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea. Potrivit rezultatelor ... Deputați din partea Blocului „Patriotic” în viitorul Parlament – Dodon, Voronin, Tarlev și Greceanîi se regǎsesc pe listǎ The post Deputați din partea Blocului „Patriotic” în viitorul Parlament – Dodon, Voronin, Tarlev și Greceanîi se regǎsesc pe listǎ appeared first on Politik.
09:20
Alternanța la guvernare nu s-a produs -PAS învinge în alegerile parlamentare și acumulează o majoritate confortabilă în Parlament – Va guverna de unul singur, încă 4 ani # Politik
Alternanța la guvernare în Republica Moldova nu s-a produs. Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) este marile câștigător în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Actualul partid de guvernământ acumulează o majoritate confortabilă în jur de 55 de mandate, suficient pentru a guverna RM de unul singuri pentru a-și continua politicile promovate. Imediat după ce Curtea Constituțională va ... Alternanța la guvernare nu s-a produs -PAS învinge în alegerile parlamentare și acumulează o majoritate confortabilă în Parlament – Va guverna de unul singur, încă 4 ani The post Alternanța la guvernare nu s-a produs -PAS învinge în alegerile parlamentare și acumulează o majoritate confortabilă în Parlament – Va guverna de unul singur, încă 4 ani appeared first on Politik.
09:20
Cine sunt viitorii deputați din partea Partidului „Nostru” care vor ocupa funcția de legislator # Politik
Partidul „Nostru” ar urma să vină în Legislativ cu șase parlamentari, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Liderul formațiunii PN, Renato Usatîi, este capul listei electorale. Dupǎ el, ar mai putea accede juriștii Elena Grițco și Alexandr Berlinschii, primara orașului Drochia, ... Cine sunt viitorii deputați din partea Partidului „Nostru” care vor ocupa funcția de legislator The post Cine sunt viitorii deputați din partea Partidului „Nostru” care vor ocupa funcția de legislator appeared first on Politik.
00:10
LIVE: Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după anunțarea rezultatelor preliminare – Formațiunea a depus contestații privind voturile din diasporă # Politik
The post LIVE: Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după anunțarea rezultatelor preliminare – Formațiunea a depus contestații privind voturile din diasporă appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Stop vot pe teritoriul Republicii Moldova – Aproape 52% din alegători au votat până la închiderea secțiilor de votare – În diaspora votul mai continuă – Peste 266.000 de moldoveni au venit la vot # Politik
La ora 21:00 au votat în total aproximativ 1 milion 600 de mii de alegători, ceea ce constituie dintre care peste 12 mii de cetățeni din localitățile din stânga Nistrului și peste 267 de mii la secțiile de votare în străinătate. Potrivit unor estimări dispora ar putea furniza peste 15 mandate în viitorul Parlament The post Stop vot pe teritoriul Republicii Moldova – Aproape 52% din alegători au votat până la închiderea secțiilor de votare – În diaspora votul mai continuă – Peste 266.000 de moldoveni au venit la vot appeared first on Politik.
21:20
LIVE: Renato Usatîi și echipa Partidului Nostru susțin declarații de presă la sediul formațiunii politice # Politik
The post LIVE: Renato Usatîi și echipa Partidului Nostru susțin declarații de presă la sediul formațiunii politice appeared first on Politik.
20:10
„Moldova Mare” exclusă definitiv din cursa electorală – iar toate voturile acumulate de acest partid vor fi declarate nevalabile – Formațiunea va rămâne pe buletinul de vot # Politik
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul Partidului „Moldova Mare” împotriva deciziei CAC prin care a fost menținută hotărârea CEC privind excluderea formațiunii din cursa electorală. Astfel CEC a decis că, la etapa dată, pentru a nu periclita procesul de vot pe buletinele de vot aflate acum în secții nu va fi aplicat ștampila ... „Moldova Mare” exclusă definitiv din cursa electorală – iar toate voturile acumulate de acest partid vor fi declarate nevalabile – Formațiunea va rămâne pe buletinul de vot The post „Moldova Mare” exclusă definitiv din cursa electorală – iar toate voturile acumulate de acest partid vor fi declarate nevalabile – Formațiunea va rămâne pe buletinul de vot appeared first on Politik.
18:10
ULTIMA ORĂ: A fost depășită prezența la vot din diasporă față de parlamentarele din 2021 – Peste 212 de mii de moldoveni au votat deja – Rată mare de participare în Chișinău # Politik
Peste 212.000 de cetățeni ai Republicii Moldova din întreaga lume și-au exercitat până la această oră dreptul de vot la alegerile parlamentare din 2025, potrivit datelor CEC. Astfel a fost depășit recordul din 2021 de la parlamenatre când au participat 212 mii de votanți în diaspora. Totodată, se atestă, conform datelor CEC, o prezență ridicată ... ULTIMA ORĂ: A fost depășită prezența la vot din diasporă față de parlamentarele din 2021 – Peste 212 de mii de moldoveni au votat deja – Rată mare de participare în Chișinău The post ULTIMA ORĂ: A fost depășită prezența la vot din diasporă față de parlamentarele din 2021 – Peste 212 de mii de moldoveni au votat deja – Rată mare de participare în Chișinău appeared first on Politik.
16:40
Paradox juridic – Partidul ”Moldova Mare”, rămâne în afara cursei electorale, dar prezent în buletinul de vot – Se așteaptă o hotărâre a CSJ # Politik
Partidul ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună rămâne în afara cursei electorale, dar prezent în buletinul de vot. Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale, însă decizia nu este irevocabilă, ci poate fi contestată la Curte Supremă de Justiție. Avocatul partidului „Moldova Mare”, Igor Hlopețchi, a declarat, pentru TVR Moldova cǎ: „Așteptăm ... Paradox juridic – Partidul ”Moldova Mare”, rămâne în afara cursei electorale, dar prezent în buletinul de vot – Se așteaptă o hotărâre a CSJ The post Paradox juridic – Partidul ”Moldova Mare”, rămâne în afara cursei electorale, dar prezent în buletinul de vot – Se așteaptă o hotărâre a CSJ appeared first on Politik.
14:40
Maria Băsescu soţia fostului preşedinte român Trăian Băsescu, a votat la parlamentarele din Republica Moldova – A mers singură la vot # Politik
Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, a votat, duminică, la Ambasada Republicii Moldova de la București, la alegerile parlamentare din țara vecină, potrivit Digi24. Aceasta a mers singură la urne pentru a vota, după ce fostul șef al statului român a rămas fără cetățenie moldovenească în 2018. La Ambasada Republicii Moldova de la București ... Maria Băsescu soţia fostului preşedinte român Trăian Băsescu, a votat la parlamentarele din Republica Moldova – A mers singură la vot The post Maria Băsescu soţia fostului preşedinte român Trăian Băsescu, a votat la parlamentarele din Republica Moldova – A mers singură la vot appeared first on Politik.
14:40
Renato Usatîi, Partidul Nostru – Ieșiți la vot! Puteți fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu și față de Republica Moldova! # Politik
Renato Usatîi, Partidul Nostru îndeamnă cetățenii la vot. Politicianul spune că alegătorii pot fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu fiți indiferenți față de Republica Moldova! „Astăzi este important votul fiecărui cetățean!” – Adresare către alegătorii indeciși din partea președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi: Ieșiți cu toții la vot! Puteți fi indiferenți față ... Renato Usatîi, Partidul Nostru – Ieșiți la vot! Puteți fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu și față de Republica Moldova! The post Renato Usatîi, Partidul Nostru – Ieșiți la vot! Puteți fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu și față de Republica Moldova! appeared first on Politik.
13:30
Alegeri parlamentare – Cifra votanților din diaspora se apropie de 100.000 – În ce state moldovenii sunt mai activi # Politik
Până la ora 13:00, peste 97 de mii de cetățeni din diasporă și-au exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, anunță CEC. Procesul de votare a început la orele locale 07:00 fără probleme raportate, iar secțiile din străinătate vor rămâne deschise până la ora 21:00 (ora locală a fiecărui stat). Cei mai mulți votanți se ... Alegeri parlamentare – Cifra votanților din diaspora se apropie de 100.000 – În ce state moldovenii sunt mai activi The post Alegeri parlamentare – Cifra votanților din diaspora se apropie de 100.000 – În ce state moldovenii sunt mai activi appeared first on Politik.
13:00
Premierul Recean – 4.000 de site-uri din Moldova nu sunt funcționale – Platforma host.md a fost blocată de STISC în urma unui atac cibernetic de amploare # Politik
Șeful Guvernului, Dorin Recean spune că ieri și astăzi, infrastructura aferentă procesului electoral, inclusiv pagina cec.md și mai multe secții de vot din afara țării, a fost ținta unor tentative repetate de atac: „Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral”. Potrivit autorităților, atacurile au fost orchestrate simultan cu ... Premierul Recean – 4.000 de site-uri din Moldova nu sunt funcționale – Platforma host.md a fost blocată de STISC în urma unui atac cibernetic de amploare The post Premierul Recean – 4.000 de site-uri din Moldova nu sunt funcționale – Platforma host.md a fost blocată de STISC în urma unui atac cibernetic de amploare appeared first on Politik.
12:40
LIVE TEXT: CEC – Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot – Prezența în Chișinău este mică – Aglomerații la unele secții de votare din străinătate # Politik
Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot către ora 12:00. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte ... LIVE TEXT: CEC – Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot – Prezența în Chișinău este mică – Aglomerații la unele secții de votare din străinătate The post LIVE TEXT: CEC – Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot – Prezența în Chișinău este mică – Aglomerații la unele secții de votare din străinătate appeared first on Politik.
12:40
Atac de amploare al Rusiei asupra mai multor regiuni din Ucraina -Peste 640 de rachete și drone lansate de ruși # Politik
În noaptea de 28 septembrie, Rusia a lansat un atac combinat asupra teritoriului ucrainean folosind aproape 600 de drone de atac și zeci de rachete aeriene și maritime. Potrivit Forțelor Aeriene , inamicul a lansat un total de 643 de atacuri aeriene împotriva Ucrainei. În special, Ucraina a fost atacată de 593 de drone de ... Atac de amploare al Rusiei asupra mai multor regiuni din Ucraina -Peste 640 de rachete și drone lansate de ruși The post Atac de amploare al Rusiei asupra mai multor regiuni din Ucraina -Peste 640 de rachete și drone lansate de ruși appeared first on Politik.
12:10
Promo-LEX raportează incidente de la deschiderea secțiilor de vot – CEC – au votat primii 500.000 de alegători, peste 20% din votanți # Politik
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru modul cum va fi guvernată țara în următorii 4 ani. CEC anunță că cifra votanților a depășit 500.000 de persoane. Misiunea de Observare a alegerilor Promo-LEX a anunțat că, în orele dimineții echipa centrală a ... Promo-LEX raportează incidente de la deschiderea secțiilor de vot – CEC – au votat primii 500.000 de alegători, peste 20% din votanți The post Promo-LEX raportează incidente de la deschiderea secțiilor de vot – CEC – au votat primii 500.000 de alegători, peste 20% din votanți appeared first on Politik.
12:10
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi: „Am votat ca fiecare cetățean din Republica Moldova să fie îngrijit și auzit” # Politik
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat astăzi, 28 septembrie 2025, dreptul la vot la. În mesajul său, liderul formațiunii a subliniat că a votat pentru o Moldova stabilă, unită și prosperă. Acesta a făcut semnul crucii pe buletinul de vot înainte de a-l introduce în urnă. „Alături de echipă am votat pentru o Moldova ... Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi: „Am votat ca fiecare cetățean din Republica Moldova să fie îngrijit și auzit” The post Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi: „Am votat ca fiecare cetățean din Republica Moldova să fie îngrijit și auzit” appeared first on Politik.
10:30
LIVE: Alegeri Parlamentare 2025 -Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi # Politik
The post LIVE: Alegeri Parlamentare 2025 -Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi appeared first on Politik.
09:20
Biroul politici de reintegrare: „Situația în Zona de Securitate este calmă și fără schimbări esențiale” # Politik
Biroul politici de reintegrare anunță că, în ziua scrutinului parlamentar, situația în Zona de Securitate rămâne calmă și stabilă, fără modificări esențiale. CEC a deschis 12 secții de voatare pentru locuitorii din stânga Nistrului, Potrivit instituției, „fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația ... Biroul politici de reintegrare: „Situația în Zona de Securitate este calmă și fără schimbări esențiale” The post Biroul politici de reintegrare: „Situația în Zona de Securitate este calmă și fără schimbări esențiale” appeared first on Politik.
09:20
CEC – Partidul „Moldova Mare” participă la alegeri până la decizia instanței – Comisia Electorală Centrală a modificat lista Blocului Patriotic, numărul candidaților a fost redus la 80 # Politik
Partidul ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, participă în calitate de candidat la alegerile parlamentare de azi, 28 septembrie. Despre aceasta a anunțat președintele Comisie Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în conferință de presă. Caraman a precizat că la scrutinul de azi participă 23 de candidați, până la o decizie finală a instanței de judecată. ... CEC – Partidul „Moldova Mare” participă la alegeri până la decizia instanței – Comisia Electorală Centrală a modificat lista Blocului Patriotic, numărul candidaților a fost redus la 80 The post CEC – Partidul „Moldova Mare” participă la alegeri până la decizia instanței – Comisia Electorală Centrală a modificat lista Blocului Patriotic, numărul candidaților a fost redus la 80 appeared first on Politik.
08:40
La 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se desfășoară alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși ... LIVE: Alegeri parlamentare în Republica Moldova – Prezența la vot The post LIVE: Alegeri parlamentare în Republica Moldova – Prezența la vot appeared first on Politik.
27 septembrie 2025
16:50
Astăzi, 27 septembrie 2025, creştinii ortodocşi sǎrbǎtoresc înălţarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Conform tradiţiei populare, această zi marchează începutul toamnei. În bisericile din ţară sunt oficiate liturghii, iar credincioşii ţin post negru. Înălțarea Sfintei Cruci nu este numai o sărbătoare bisericească, ci și o lecție de credință și demnitate spirituală. Prin postul aspru din ... Creştinii ortodocşi sǎrbǎtoresc înălţarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii The post Creştinii ortodocşi sǎrbǎtoresc înălţarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii appeared first on Politik.
