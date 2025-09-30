Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist – Ce a spus despre o decuplare de Ucraina

16:50

Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari le sugerează celor de la PAS să-și schime abordarea în modul de a guverna țara, inclusiv de a discuta o formulă de guvernare cu mai multe forțe politice parlamentare și extraparlamentare proeropene plus societate civilă. Slusari mai spune că ar fi mult mai bine dacă următorul cabinet de miniștrii ar fi mai tehnocrat, să se axeze pe dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, sprijinul producătorilor și reforma descentralizării reale.