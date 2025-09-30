/VIDEO/ Cel mai înalt pod suspendat din lume, inaugurat în China: Lucrările de construcție au durat trei ani
TV8, 30 septembrie 2025 22:30
/VIDEO/ Cel mai înalt pod suspendat din lume, inaugurat în China: Lucrările de construcție au durat trei ani
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
22:40
Acum 30 minute
22:30
Acum 2 ore
21:20
Acum 4 ore
20:50
20:40
20:10
19:40
19:00
Acum 6 ore
18:40
18:10
17:50
17:20
17:00
Acum 8 ore
16:10
15:50
Acum 12 ore
14:50
14:00
12:30
12:00
11:30
11:00
10:40
10:10
Acum 24 ore
09:30
09:00
08:20
07:50
29 septembrie 2025
23:00
Ieri
22:00
21:30
21:10
20:50
20:50
20:30
20:00
19:10
19:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.