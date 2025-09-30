Maia Sandu: Moscova nu mai poate pune presiune pe Moldova după votul onest al cetățenilor – Integrarea europeană, prioritate pentru noul Parlament
Unica.md, 30 septembrie 2025 22:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, însă presiunea exercitată asupra Moldovei a scăzut considerabil după rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. ... Post-ul Maia Sandu: Moscova nu mai poate pune presiune pe Moldova după votul onest al cetățenilor – Integrarea europeană, prioritate pentru noul Parlament apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 5 minute
22:50
Fostul președinte al Republicii Democrate Congo, Joseph Kabila, a fost condamnat la moarte de un tribunal militar din Kinshasa, fiind găsit vinovat de trădare, conspirație și sprijin pentru terorism. Sentința ... Post-ul Fostul președinte congolez Joseph Kabila, condamnat la moarte pentru trădare apare prima dată în Unica.md.
Acum 30 minute
22:30
Maia Sandu: Moscova nu mai poate pune presiune pe Moldova după votul onest al cetățenilor – Integrarea europeană, prioritate pentru noul Parlament # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, însă presiunea exercitată asupra Moldovei a scăzut considerabil după rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. ... Post-ul Maia Sandu: Moscova nu mai poate pune presiune pe Moldova după votul onest al cetățenilor – Integrarea europeană, prioritate pentru noul Parlament apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
21:00
Trump și obsesia pentru Premiul Nobel: Nu îi va fi dat lui, ci cuiva care nu a făcut nimic # Unica.md
Președintele Donald Trump a reiterat, în fața liderilor militari americani, convingerea că merită Premiul Nobel pentru Pace datorită eforturilor sale de a soluționa conflicte internaționale. Trump și-a exprimat scepticismul că ... Post-ul Trump și obsesia pentru Premiul Nobel: Nu îi va fi dat lui, ci cuiva care nu a făcut nimic apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
19:40
Traficul de persoane rămâne o problemă serioasă în Republica Moldova, iar în raportul anual al Statelor Unite pentru 2025, țara a rămas la Nivelul 2. Deși guvernul face eforturi notabile ... Post-ul Raportul SUA 2025: Traficul de persoane rămâne o problemă serioasă în Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
19:40
Avocatul Marinei Tauber, Sergiu Moraru, a declarat că va contesta hotărârea prin care clienta sa a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Moraru susține ... Post-ul Avocatul Marinei Tauber va contesta sentința de condamnare apare prima dată în Unica.md.
19:10
Marina Tauber, condamnată la închisoare și cu peste 206 milioane de lei confiscați în dosarul finanțării ilegale # Unica.md
Pe lângă pedeapsa cu închisoare, instanța a dispus confiscarea a peste 206 milioane de lei în dosarul în care deputata Marina Tauber a fost condamnată pentru finanțare ilegală și falsificarea ... Post-ul Marina Tauber, condamnată la închisoare și cu peste 206 milioane de lei confiscați în dosarul finanțării ilegale apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
18:30
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști # Unica.md
În inima Nepalului, la poalele Munților Himalaya, se păstrează o tradiție veche de secole: alegerea unei zeițe-fecioare, Kumari, care este venerată atât de hinduși, cât și de budiști. Această fetiță, ... Post-ul O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști apare prima dată în Unica.md.
18:20
Președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat deplasarea a două submarine cu propulsie nucleară spre „regiuni potrivite” pentru a răspunde unor declarații provocatoare făcute de Dmitri Medvedev, fost președinte ... Post-ul De ce Trump a mutat submarine nucleare lângă Rusia? Explicația președintelui american apare prima dată în Unica.md.
18:10
Trei persoane reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă la protestele Blocului „Patriotic”: sume între 100 și 1.000 de dolari pentru provocarea incendiilor # Unica.md
Trei persoane, inclusiv doi presupuşi angajaţi ai structurilor de forţă din regiunea transnistreană şi un cetăţean din Chişinău, au fost reţinute duminică seară pentru pregătirea unor dezordini în masă, printre ... Post-ul Trei persoane reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă la protestele Blocului „Patriotic”: sume între 100 și 1.000 de dolari pentru provocarea incendiilor apare prima dată în Unica.md.
18:10
Republica Cehă limitează intrarea cetățenilor ruși cu pașapoarte diplomatice și vize de afaceri, invocând motive de securitate # Unica.md
Guvernul ceh a anunțat marți că va deveni prima țară din Uniunea Europeană care restricționează, cu efect imediat, accesul pe teritoriul său al cetățenilor ruși care dețin pașapoarte diplomatice sau ... Post-ul Republica Cehă limitează intrarea cetățenilor ruși cu pașapoarte diplomatice și vize de afaceri, invocând motive de securitate apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
16:50
Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili îi transmite felicitări Maiei Sandu după victoria PAS: „Triumful dumneavoastră schimbă totul… Ucraina și Europa pot respira ușurate” # Unica.md
Mihail Saakașvili, fostul președinte al Georgiei, aflat în detenție și condamnat în martie 2025 la încă nouă ani de închisoare pentru ”deturnare de fonduri”, proces considerat de CEDO neechitabi, i-a ... Post-ul Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili îi transmite felicitări Maiei Sandu după victoria PAS: „Triumful dumneavoastră schimbă totul… Ucraina și Europa pot respira ușurate” apare prima dată în Unica.md.
16:20
Marina Tauber, fostă deputată a Partidului „Șor”, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru finanțare ilegală a partidelor # Unica.md
Marina Tauber, fosta deputată a Partidului „Șor” – declarat neconstituțional – a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru ... Post-ul Marina Tauber, fostă deputată a Partidului „Șor”, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Unica.md.
16:10
Gruparea criminală „Șor” alocă sume uriașe pentru finanțarea ilegală a partidului „Renaștere” din Republica Moldova # Unica.md
Gruparea criminală „Șor” direcționează sume considerabile pentru finanțarea ilegală a partidelor politice din Republica Moldova, iar unul dintre beneficiari este formațiunea „Renaștere”. Potrivit investigațiilor realizate de jurnaliștii deschide.md, conducerea partidului ... Post-ul Gruparea criminală „Șor” alocă sume uriașe pentru finanțarea ilegală a partidului „Renaștere” din Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
16:10
Victoria Roșca, actrița și regizoarea proiectului Zâmbărele, a fost în același avion cu oligarhul Vladimir Plahotniuc în momentul extrădării din Grecia # Unica.md
Actrița, regizoarea și autoarea proiectului Zâmbărele, Victoria Roșca, a dezvăluit într-un interviu pentru Euronews că s-a aflat în același avion cu oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, în momentul extrădării acestuia din ... Post-ul Victoria Roșca, actrița și regizoarea proiectului Zâmbărele, a fost în același avion cu oligarhul Vladimir Plahotniuc în momentul extrădării din Grecia apare prima dată în Unica.md.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de înghețuri pentru întreaga țară, valabil în perioada 2–3 octombrie 2025. Potrivit avertizării emise astăzi, 30 septembrie, la ora 15:30, ... Post-ul Cod Galben de înghețuri emis pentru toată Republica Moldova în perioada 2–3 octombrie apare prima dată în Unica.md.
15:50
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne 30 de zile în arest preventiv, anunță Procuratura Anticorupție # Unica.md
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi demersul procurorilor pentru prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile în cazul fostului deputat Vladimir Andronachi, informează Procuratura Anticorupție. Foto: realitatea.md Vladimir Andronachi, ... Post-ul Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne 30 de zile în arest preventiv, anunță Procuratura Anticorupție apare prima dată în Unica.md.
15:50
Expertul Igor Boțan critică PAS: „O mașină de vot cu comunicare deficitară și fără dialog real cu cetățenii” # Unica.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este o „mașină de vot” care comunică deficitar cu cetățenii și nu merită denumirea de partid de guvernământ, a afirmat expertul Igor Boțan într-un interviu ... Post-ul Expertul Igor Boțan critică PAS: „O mașină de vot cu comunicare deficitară și fără dialog real cu cetățenii” apare prima dată în Unica.md.
15:40
Serviciul de Informații Externe al Rusiei acuză Kievul de complot pentru a atrage NATO într-un conflict cu Moscova # Unica.md
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a acuzat marți, 30 septembrie, că Ucraina, în colaborare cu Varșovia, ar plănui să trimită „grupuri de sabotaj și recunoaștere” în Polonia, pe ... Post-ul Serviciul de Informații Externe al Rusiei acuză Kievul de complot pentru a atrage NATO într-un conflict cu Moscova apare prima dată în Unica.md.
15:40
Locuitorii din Odesa și Nikolaev doresc să se alăture Rusiei, susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov # Unica.md
Locuitorii din Odesa și Nikolaev, două dintre cele mai mari orașe din sudul Ucrainei, pe care autoritățile ruse le-au anunțat în repetate rânduri ca ținte pentru cucerire, ar dori să ... Post-ul Locuitorii din Odesa și Nikolaev doresc să se alăture Rusiei, susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov apare prima dată în Unica.md.
15:30
Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocuri suficiente de lemne de foc și cărbune, dar mai scump # Unica.md
Republica Moldova se pregătește pentru sezonul rece cu suficiente stocuri de lemne de foc, potrivit Agenției Moldsilva. În prezent, sunt depozitați 135.000 de metri steri de lemne, iar până la ... Post-ul Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocuri suficiente de lemne de foc și cărbune, dar mai scump apare prima dată în Unica.md.
15:00
Cerbul nobil „Gabi” încântă satul Bahmut din raionul Călărași: o poveste despre domesticire și grija pentru natură # Unica.md
Un cerb nobil a devenit o prezență încântătoare pentru locuitorii satului Bahmut, raionul Călărași. Deși căprioarele în grupuri sunt obișnuite în zonă, apariția unui cerb care se plimbă pe un ... Post-ul Cerbul nobil „Gabi” încântă satul Bahmut din raionul Călărași: o poveste despre domesticire și grija pentru natură apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
14:40
Tribunal din China condamnă la moarte 11 membri ai clanului mafiot Ming, implicat în fraude și violență în Myanmar # Unica.md
Un tribunal din orașul chinez Wenzhou a pronunțat luni, 29 septembrie, sentințe dure împotriva familiei Ming, un clan mafiot notoriu care opera „centre de escrocherii” în orașul Laukkaing din Myanmar, ... Post-ul Tribunal din China condamnă la moarte 11 membri ai clanului mafiot Ming, implicat în fraude și violență în Myanmar apare prima dată în Unica.md.
14:30
Republica Moldova a înregistrat o creștere a Produsului Intern Brut (PIB) de 1,1% în trimestrul II al anului 2025 față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 82,3 miliarde ... Post-ul Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut ușor în trimestrul II 2025 apare prima dată în Unica.md.
14:20
Prezentatoarea Doina Danielean, cu piciorul în ghips după un accident la ultima cumetrie a sezonului # Unica.md
Prezentatoarea radio și de evenimente Doina Danielean a trecut printr-un incident nefericit la finalul sezonului. O clipă de neatenție i-a adus traumatisme severe, iar acum are piciorul imobilizat în ghips. ... Post-ul Prezentatoarea Doina Danielean, cu piciorul în ghips după un accident la ultima cumetrie a sezonului apare prima dată în Unica.md.
14:10
PAS obține majoritate parlamentară cu 55 de mandate; Blocul Patriotic și alte formațiuni completează noul Legislativ # Unica.md
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o nouă majoritate parlamentară, cu 55 de deputați în Legislativ. Pe listele PAS se regăsesc președintele Parlamentului, ... Post-ul PAS obține majoritate parlamentară cu 55 de mandate; Blocul Patriotic și alte formațiuni completează noul Legislativ apare prima dată în Unica.md.
14:00
ANRE aprobă calendarul pentru liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale în Republica Moldova # Unica.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 30 septembrie, în cadrul unei ședințe publice, calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale, în conformitate cu Legea nr. ... Post-ul ANRE aprobă calendarul pentru liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale în Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
14:00
Bloggerul Vitalie Florea, membru UCSM, vizat în perchezițiile pentru finanțare ilegală a partidelor politice # Unica.md
Bloggerul Vitalie Florea, membru al Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), condus de fostul jurnalist Gabriel Călin, a confirmat că a fost vizat în perchezițiile desfășurate în această dimineață de ... Post-ul Bloggerul Vitalie Florea, membru UCSM, vizat în perchezițiile pentru finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în Unica.md.
13:10
Primăria Municipiului Chișinău anunță demararea campaniei de plantare de toamnă a arborilor și arbuștilor în capitală. În această perioadă, Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” a planificat plantarea a ... Post-ul Primăria Chișinău a început campania de plantare de toamnă a arborilor și arbuștilor apare prima dată în Unica.md.
13:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat schimbări importante în echipa sa, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Începând de astăzi, 30 septembrie, Natalia Ixari, consilierul pe comunicare al edilului, și ... Post-ul Schimbări în echipa Primăriei Chișinău: noi numiri la Cabinetul primarului apare prima dată în Unica.md.
13:00
De mai bine de trei decenii, Ceteronis ST este un nume de referință în agricultura moldovenească, aducând pe mesele europenilor fructe cu gust autentic și calitate superioară. Povestea companiei este ... Post-ul Povestea succesului moldovenesc pe mesele europene apare prima dată în Unica.md.
13:00
Numărul elevilor din școlile din Chișinău crește continuu, ajungând la peste 108.000 în anul de studii 2025-2026 # Unica.md
Municipalitatea Chișinău a anunțat o creștere constantă a numărului de elevi înscriși în școlile din capitală. Dacă în anul 2017 erau înregistrați 85.458 de elevi, în anul de studii curent ... Post-ul Numărul elevilor din școlile din Chișinău crește continuu, ajungând la peste 108.000 în anul de studii 2025-2026 apare prima dată în Unica.md.
12:50
Ludmila Adamciuc, mama unei fetițe cu Sindrom Down și viitoare deputată, despre o campanie electorală plină de provocări # Unica.md
Ludmila Adamciuc, mama unei fetițe diagnosticate cu Sindrom Down și fondatoarea Asociației Obștești „Prietena Mea”, care urmează să devină deputată, a făcut un anunț imediat după anunțarea rezultatelor preliminare ale ... Post-ul Ludmila Adamciuc, mama unei fetițe cu Sindrom Down și viitoare deputată, despre o campanie electorală plină de provocări apare prima dată în Unica.md.
12:40
Serialul „Plaha”, inspirat din viața oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost retras temporar de pe canalul de YouTube al televiziunii Jurnal TV, la o zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova. ... Post-ul Motivul retragerii temporare a serialului „Plaha” de pe YouTube după alegeri apare prima dată în Unica.md.
12:40
Administrația Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) avertizează călătorii că începând cu 12 octombrie va intra în funcțiune noul sistem de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES). Foto: schengenvisum.info EES este un sistem ... Post-ul Atenție, călători: Noul sistem de intrare/ieșire al UE va intra curând în vigoare apare prima dată în Unica.md.
12:30
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # Unica.md
Gabriel Călin, liderul formațiunii politice extraparlamentare Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost reținut marți dimineață, 30 septembrie, în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală a partidelor politice. Foto: Facebook/Gabriel ... Post-ul Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în Unica.md.
12:30
Îndrăgita prezentatoare TV Lilia Ojovan, alias Lilu, nu mai apare la televizor de câțiva ani, după ce a prezentat emisiunile „Vorbe bune cu Lilu” și „100 de moldoveni au zis” ... Post-ul Lilu ar putea reveni pe micile ecrane după o pauză de câțiva ani apare prima dată în Unica.md.
12:20
Seară dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta, găzduită de Majestatea Sa Margareta # Unica.md
Miercuri, 1 octombrie 2025, la ora 16:30, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, va găzdui la Palatul Elisabeta o seară specială dedicată Republicii Moldova. Alături de Majestatea Sa vor fi ... Post-ul Seară dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta, găzduită de Majestatea Sa Margareta apare prima dată în Unica.md.
12:20
Atacurile rusești asupra Ucrainei au făcut cel puțin nouă morți și 15 răniți în ultimele 24 de ore # Unica.md
Cel puțin nouă civili au murit și alți 15 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, potrivit autorităților regionale, în cursul zilei de 30 septembrie, scrie Kyiv Independent. ... Post-ul Atacurile rusești asupra Ucrainei au făcut cel puțin nouă morți și 15 răniți în ultimele 24 de ore apare prima dată în Unica.md.
12:10
Republica Moldova introduce noul model de permis de conducere „2025” pentru creșterea siguranței și prevenirea falsificărilor # Unica.md
Republica Moldova va lansa un nou model de permis de conducere, denumit „modelul 2025”, cu scopul de a spori siguranța rutieră și a reduce riscul de falsificare a documentelor. Noul ... Post-ul Republica Moldova introduce noul model de permis de conducere „2025” pentru creșterea siguranței și prevenirea falsificărilor apare prima dată în Unica.md.
12:10
Primăria Chișinău lansează campania anuală de salubrizare sub sloganul „Chișinăul curat începe cu fiecare dintre noi” # Unica.md
Primăria municipiului Chișinău a dat startul campaniei anuale de salubrizare, care se va desfășura până pe 30 noiembrie sub sloganul „Chișinăul curat începe cu fiecare dintre noi”. Autoritățile municipale promit ... Post-ul Primăria Chișinău lansează campania anuală de salubrizare sub sloganul „Chișinăul curat începe cu fiecare dintre noi” apare prima dată în Unica.md.
12:10
Suspendarea traficului rutier în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, ediția a XXIV-a # Unica.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, ... Post-ul Suspendarea traficului rutier în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, ediția a XXIV-a apare prima dată în Unica.md.
12:00
Un accident în lanț s-a produs în această dimineață pe strada Socoleni din Chișinău, soldat cu rănirea unui șofer care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Foto: @chisinau_info Potrivit informațiilor ... Post-ul Accident în lanț pe strada Socoleni din Chișinău: un șofer a ajuns la spital apare prima dată în Unica.md.
11:20
Astăzi, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va fi pronunțată sentința în dosarul deputatei Marina Tauber # Unica.md
Astăzi, la ora 16:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va fi pronunțată sentința în dosarul deputatei Marina Tauber. Marina Tauber este acuzată de acceptarea finanțării unui partid politic din partea ... Post-ul Astăzi, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va fi pronunțată sentința în dosarul deputatei Marina Tauber apare prima dată în Unica.md.
11:20
31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, duse la poliție în urma protestului Blocului Patriotic # Unica.md
Pe parcursul protestului organizat de Blocul Patriotic în fața Parlamentului Republicii Moldova, 31 de persoane, în majoritate originare din regiunea transnistreană, au fost conduse la Inspectoratele de Poliție Centru și ... Post-ul 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, duse la poliție în urma protestului Blocului Patriotic apare prima dată în Unica.md.
11:00
Escrocherii cu anunțuri auto pe 999.md: Bărbat din Chișinău, condamnat la șase ani de închisoare # Unica.md
Un bărbat de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat recent la șase ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost ... Post-ul Escrocherii cu anunțuri auto pe 999.md: Bărbat din Chișinău, condamnat la șase ani de închisoare apare prima dată în Unica.md.
10:50
Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat teaserul videoclipului filmat la Chișinău # Unica.md
Till Lindemann, cunoscutul solist al trupei germane Rammstein, a publicat teaserul noului său videoclip, filmat la Chișinău. Artistul a vizitat Republica Moldova la sfârșitul lunii august, realizând filmări în mai ... Post-ul Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat teaserul videoclipului filmat la Chișinău apare prima dată în Unica.md.
10:50
Un bărbat de 26 de ani, reținut pentru trafic de influență în legătură cu obținerea unui permis auto, ar fi cerut 4.500 de euro # Unica.md
Un bărbat de 26 de ani a fost reținut de procurorii PCCOCS pentru trafic de influență, după ce ar fi cerut 4.500 de euro (peste 85.000 de lei) pentru a ... Post-ul Un bărbat de 26 de ani, reținut pentru trafic de influență în legătură cu obținerea unui permis auto, ar fi cerut 4.500 de euro apare prima dată în Unica.md.
10:50
Sute de pachete de țigări depistate într-un autocar Chișinău-Praga, în timpul unui control vamal la Leușeni-Albița # Unica.md
În cadrul unui control coordonat la vama Leușeni-Albița, funcționarii vamali au descoperit sute de pachete de țigări ascunse într-un autocar de rută regulată Chișinău-Praga, care avea la bord 46 de ... Post-ul Sute de pachete de țigări depistate într-un autocar Chișinău-Praga, în timpul unui control vamal la Leușeni-Albița apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
09:10
Vladimir Putin, mesaj la trei ani de la anexarea regiunilor ucrainene: „Rusia duce o bătălie dreaptă” # Unica.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a descris ocuparea teritoriilor ucrainene drept o „bătălie dreaptă”, recunoscând totodată dificultățile și lipsa condițiilor normale de trai pentru locuitorii orașelor ocupate, relatează The Moscow Times. ... Post-ul Vladimir Putin, mesaj la trei ani de la anexarea regiunilor ucrainene: „Rusia duce o bătălie dreaptă” apare prima dată în Unica.md.
09:00
Radu Marian: „Suntem conștienți că multă lume ne-a votat nu pentru partid, dar pentru direcția UE” # Unica.md
Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut din nou majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova, admit că scorul obținut la alegeri se datorează în mare parte și direcției europene ... Post-ul Radu Marian: „Suntem conștienți că multă lume ne-a votat nu pentru partid, dar pentru direcția UE” apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.