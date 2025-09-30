Aeroportul din Bruxelles va anula toate zborurile de plecare din 14 octombrie din cauza unei greve
Realitatea.md, 30 septembrie 2025 22:20
Aeroportul din Bruxelles a anunțat marți, 30 septembrie curent, că va anula toate zborurile de plecare din data de 14 octombrie, din cauza unei greve naționale organizate de sindicatele belgiene, care protestează împotriva unui plan de reducere a costurilor propus de guvern, transmite agerpres.ro. „Din cauza acțiunii sindicale la nivel național de marți, 14 octombrie, […] Articolul Aeroportul din Bruxelles va anula toate zborurile de plecare din 14 octombrie din cauza unei greve apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
22:50
SUA trimit în Danemarca echipamente anti-drone înaintea a două summit-uri cu zeci de șefi de stat și de guvern # Realitatea.md
Statele Unite au trimis echipamente anti-drone în Danemarca pentru summit-urile europene din 1 şi 2 octombrie, a anunțat marți, 30 septembrie curent, Ministerul danez al Apărării, informează antena3.ro. SUA se alătură astfel mai multor state occidentale care au oferit sprijin guvernului de la Copenhaga, după ce mai multe aparate fără pilot au survolat teritoriul țării […] Articolul SUA trimit în Danemarca echipamente anti-drone înaintea a două summit-uri cu zeci de șefi de stat și de guvern apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
22:20
Aeroportul din Bruxelles va anula toate zborurile de plecare din 14 octombrie din cauza unei greve # Realitatea.md
Aeroportul din Bruxelles a anunțat marți, 30 septembrie curent, că va anula toate zborurile de plecare din data de 14 octombrie, din cauza unei greve naționale organizate de sindicatele belgiene, care protestează împotriva unui plan de reducere a costurilor propus de guvern, transmite agerpres.ro. „Din cauza acțiunii sindicale la nivel național de marți, 14 octombrie, […] Articolul Aeroportul din Bruxelles va anula toate zborurile de plecare din 14 octombrie din cauza unei greve apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
21:50
FOTO Lotul olimpic al Republicii Moldova a cucerit medalia de argint și bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică # Realitatea.md
Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint și o medalie de bronz la cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2025, la Udine, Italia. Medalia de argint a fost obținută de către Alin Popescu, elev la Liceul Teoretic „Orizont”, […] Articolul FOTO Lotul olimpic al Republicii Moldova a cucerit medalia de argint și bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor găzduiește două misiuni de experți, desfășurate în cadrul parteneriatului instituțional și strategic cu Oficiul de Stat pentru Protecția Consumatorilor și Siguranța Alimentelor din Saxonia Inferioară (LAVES), Germania. Prima misiune are ca obiectiv evaluarea progresului activităților realizate în cadrul proiectului bilateral ANSA – LAVES. Evaluatorul desemnat va analiza implementarea activităților, va […] Articolul Cooperare internațională: Germania sprijină evaluarea și modernizarea ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Peste 3000 de participanți la FILIT Chișinău 2025: patru zile de literatură și cultură # Realitatea.md
FILIT Chișinău 2025 a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3 000 de participanți s-a desfășurat timp de patru zile, în care au avut loc întâlniri cu scriitori celebri, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde, recitaluri […] Articolul Peste 3000 de participanți la FILIT Chișinău 2025: patru zile de literatură și cultură apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
20:30
Președinta Maia Sandu a declarat că procesul de vetting în justiție trebuie să continue până la evaluarea tuturor magistraților, subliniind că există judecători cu probleme de integritate care urmează să fie verificați de Comisia de evaluare. Declarația a fost făcută la emisiunea „În context” de la Moldova 1. „Vettingul trebuie neapărat să continue, până la […] Articolul Maia Sandu: „Vettingul trebuie să continue până la evaluarea tuturor magistraților” apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Un cocostârc a fost surprins plimbându-se nestingherit pe strada Ismail din Chișinău, blocând pentru câteva momente circulația rutieră. Pasărea a apărut brusc în fața unui troleibuz, care s-a oprit și a așteptat ca aceasta să traverseze. Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacții. În înregistrare, se observă cum cocostârcul se […] Articolul Moment inedit în capitală. Un cocostârc a oprit circulația pe strada Ismail apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Fiecare părinte știe cât de problematică poate fi o simplă ieșire cu copilul în oraș. Nemaivorbind de călătorii mai lungi. Trotuare înguste, scări abrupte și transport aglomerat – toate acestea pot transforma orice plimbare într-un adevărat test de răbdare și de rezistență. Mai ales, cu un cărucior masiv și greu. Iată de ce, tot mai […] Articolul Cărucior urban compact pentru călătorii fără griji apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Un accident rutier a avut loc astăzi în centrul capitalei, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Toma Ciorbă, pe direcția spre sectorul Botanica. Incidentul a afectat temporar circulația transportului public electric. Imagini cu impactul accidentului au fost publicate în spațiul public, surprinzând vehiculele implicate. Deocamdată, nu au fost raportate victime sau […] Articolul Accident în inima capitalei. Două vehicule s-au ciocnit apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Un agent economic a fost primul consumator conectat la agentul termic în noul sezon de încălzire, anunță astăzi Termoelectrica S.A. Potrivit instituției, solicitarea de livrare timpurie a fost făcută în funcție de necesitățile proprii ale consumatorului. Reprezentanții Termoelectrica precizează că sezonul de încălzire nu are un început sau un sfârșit fix. Conectarea la sistemul de […] Articolul Căldura a ajuns la primul consumator. Termoelectrica, gata pentru sezonul rece apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
18:30
Mai multe persoane în stare de ebrietate au fost surprinse în trafic în ultimele 24 de ore de către polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP). Cazurile au fost înregistrate în raioanele Briceni, Drochia și pe traseul R-6, în localitatea Zahareuca. La Briceni, în satul Criva, un bărbat a fost prins conducând o motocicletă fără […] Articolul VIDEO Pericol pe șosele: șoferi beți și fără permis, opriți de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Noi detalii în cazul celor 7 copii decedați la un spital din Iași: A fost identificată sursa bacteriei # Realitatea.md
Noi detalii ies la iveală în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii au murit după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă. Potrivit Digi24.ro, bacteria a fost descoperită în scurgerea unei chiuvete din secția Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). După aproape două săptămâni de teste negative în secția […] Articolul Noi detalii în cazul celor 7 copii decedați la un spital din Iași: A fost identificată sursa bacteriei apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Ultimul cuvânt al Marinei Tauber – mulțumire pentru Șor: Chiar dacă am să fiu condamnată, merită acest sacrificiu # Realitatea.md
Fiind plecată din țară, înainte de a-și afla sentința, Marina Tauber a publicat un video pe rețelele de socializa în care spune că nu regretă nimic din ce a făcut și îi mulțumește lui Șor. Potrivit ei, totul a fost „sacrifiu” și „luptă pentru adevăr”. Politiciana a vorbit aproape 11 minute, în română și rusă, […] Articolul Ultimul cuvânt al Marinei Tauber – mulțumire pentru Șor: Chiar dacă am să fiu condamnată, merită acest sacrificiu apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Premieră în UE: Cehia blochează accesul deținătorilor de pașapoarte diplomatice rusești # Realitatea.md
Guvernul de la Praga a anunțat marți interdicția de acces pe teritoriul Cehiei pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu emise de Federația Rusă, care nu sunt acreditați oficial. Decizia a fost făcută publică de ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, și se aplică pe toate aeroporturile internaționale din țară, transmite hotnews.ro. „Numărul operațiunilor […] Articolul Premieră în UE: Cehia blochează accesul deținătorilor de pașapoarte diplomatice rusești apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Usatîi, un nou mesaj după alegeri: Toate proiectele discutate cu oamenii vor fi realizate până pe 15 decembrie # Realitatea.md
Renato Usatîi a ieșit cu o adresare către cetățeni, după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Într-un live pe Facebook, președintele Partidului Nostru a declarat că toate proiectele discutate cu oamenii în campanie vor fi realizate până pe 15 decembrie și a anunțat lansarea unei adrese de email unde cetățenii pot semnala probleme și sesizări. „Mulțumesc […] Articolul Usatîi, un nou mesaj după alegeri: Toate proiectele discutate cu oamenii vor fi realizate până pe 15 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra: „Arată afecțiunea pe care Majestatea Sa o poartă țării” # Realitatea.md
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a vizitat marți, 30 septembrie curent, Institutul Cultural Român de la Londra, pentru a vedea expoziția „Maria a României, Regina Artistă” care marchează 150 de ani de la nașterea reginei, soția regelui Ferdinand. Regina Maria a României (1914-1927) a fost prințesă britanică la origini și una dintre nepoatele […] Articolul Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra: „Arată afecțiunea pe care Majestatea Sa o poartă țării” apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Râul Bîc din Chișinău a căpătat o culoare albastră neobișnuită. Imaginile publicate de internauți pe rețelele de socializare au fost surprinse în zona străzii Albișoara. În urma solicitării redacției Realitatea.md, S.A. „Apă-Canal Chișinău” a venit cu precizări. Reprezentanții întreprinderii afirmă că, deocamdată, nu este cunoscută cauza exactă a fenomenului. Echipele au inspectat perimetrul râului pentru […] Articolul Râul Bîc, de un albastru neobișnuit. Reacția Apă-Canal apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
16:50
Show Must Go ON la Castel Mimi cu vin tânăr, masterclass la făcut plăcinte, Zinaida Julea și Ansamblul Plăieșii # Realitatea.md
În weekend-ul când Moldova sărbătorește vinul, Castel Mimi invită la tradiționalul Show Must Go On cu muzică, voie bună, bucate tradiționale și vin tânăr. Sâmbătă, 4 octombrie, alegeți să degustați tulburel și să petreceți împreună cu prietenii și familia Ziua Națională a Vinului într-un loc popular pentru turiști și iubitorii de vin – Castel Mimi, […] Articolul Show Must Go ON la Castel Mimi cu vin tânăr, masterclass la făcut plăcinte, Zinaida Julea și Ansamblul Plăieșii apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Procuror: Transnistrenii reținuți duminică seara ar fi fost plătiți ca să incendieze instituțiile statului # Realitatea.md
Cei doi cetățeni din stânga Nistrului, reținuți duminică seara, ar fi fost plătiți ca să incendieze instituțiile statului în timpul dezordinelor în masă. Declarația a fost făcută de procurorul Sergiu Zeamă, responsabil de dosar. Pentru suspecți a fost cerut mandat de arest pentru 30 de zile. Pentru acțiunile de destabilizare, indivizii ar fi primit între […] Articolul Procuror: Transnistrenii reținuți duminică seara ar fi fost plătiți ca să incendieze instituțiile statului apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” # Realitatea.md
Deputata Marina Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, și-a aflat sentința. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, judecătorii au dispus confiscarea a bunurilor și sumelor de bani în valoare totală de peste 200 de milioane de lei. […] Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Ambasadorul Gheorghe Leucă la ONU: Moldovenii au apărat democrația prin alegeri libere și corecte # Realitatea.md
Moldova și-a reafirmat angajamentul față de valorile democratice și pentru integrarea europeană în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 80-a sesiuni aniversare a Adunării generale ONU. La New York, ambasadorul Gheorghe Leucă, reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU și șef al delegației naționale, a declarat că „cetățenii moldoveni au apărat democrația prin alegeri […] Articolul Ambasadorul Gheorghe Leucă la ONU: Moldovenii au apărat democrația prin alegeri libere și corecte apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Uzina rusă Topaz, paralizată în inima Chișinăului! Fiscul a blocat toate tranzacțiile # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat a emis o decizie prin care interzice orice tranzacții și operațiuni cu activele SA „Topaz”, companie strategică din Chișinău controlată de Объединенная двигателестроительная корпорация (ODK) – parte a complexului militar-industrial al Federației Ruse, scrie RISE Moldova, transmite bani.md. Măsurile restrictive includ: interdicția achitării dividendelor și a dobânzilor la valori mobiliare, blocarea […] Articolul Uzina rusă Topaz, paralizată în inima Chișinăului! Fiscul a blocat toate tranzacțiile apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Viorica Puica și-a dat demisia din funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Cererea a fost acceptată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). „Consiliul Superior al Magistraturii informează opinia publică că, în ședința sa, a examinat și a acceptat cererea de demisie depusă de doamna Viorica Puica, judecătoare a Curții Supreme de Justiție, […] Articolul Viorica Puica a demisionat din funcția de judecător la CSJ apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Tragedie în Indonezia: O școală islamică s-a prăbușit, trei morți și 38 de dispăruți # Realitatea.md
În Indonezia, echipele de salvare caută marți cel puțin 38 de persoane date dispărute după prăbușirea unei școli islamice din orașul Sidoarjo, situat în estul insulei Java. Clădirea s-a prăbușit luni, în timp ce peste o sută de elevi se adunaseră pentru rugăciunea de după-amiază. Potrivit autorităților, bilanțul provizoriu este de trei morți și 99 […] Articolul Tragedie în Indonezia: O școală islamică s-a prăbușit, trei morți și 38 de dispăruți apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Peste 5.000 de cărți noi în limba română au ajuns în 27 de instituții de învățământ general din Republica Moldova. Donația face parte din amplul proiect „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, realizat în baza unui parteneriat dintre Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM). „Fiecare […] Articolul FOTO Mii de cărți noi în limba română au ajuns în școlile din țară apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Explozie în centrul orașului Lyon: Cel puțin trei persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă # Realitatea.md
O explozie a zguduit centrul orașului Lyon din Franța. Deflagrația s-a produs într-un restaurant și a făcut cel puțin trei victime, două dintre ele fiind în stare gravă. În zonă a fost instituit perimetru de securitate. Pe rețelele de socializare, administrația restaurantului Casabea a scris că ar fi vorba despre un incident tehnic. Pentru cele […] Articolul Explozie în centrul orașului Lyon: Cel puțin trei persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
S-a grăbit să vadă lumina zilei în drum spre spital. O fetiță s-a născut în ambulanță # Realitatea.md
O fetiță sănătoasă a venit pe lume în dimineața zilei de 29 septembrie, chiar în timpul transportului la spital, cu sprijinul echipei PAMU Drăgănești din cadrul SAMU Sîngerei. La ora 07:43, o gravidă de 26 de ani, aflată la a treia sarcină, a apelat la Serviciul 112, acuzând contracții frecvente și dureri abdominale. Echipajul de […] Articolul S-a grăbit să vadă lumina zilei în drum spre spital. O fetiță s-a născut în ambulanță apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Meteorologii au emis o nouă avertizare: Cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Moldovei # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 2-3 octombrie 2025. „În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse înghețul la suprafața solului se va intensifica până la -1..-3°C, izolat în aer -1..-2°C”, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Meteorologii au emis o nouă avertizare: Cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Mafioții recrutează adolescente blonde pentru omoruri în Suedia, cândva paradisul cu rată scăzută a criminalității # Realitatea.md
Bande criminale suedeze recrutează adolescente pentru a comite crime brutale și a mutila rivalii în atacuri cu bombe „incendiare” în orașele suedeze devastate de bande. Fete de numai 15 ani sunt recrutate pe rețelele de socializare și primesc bani pentru a comite crime, bani pe care îi cheltuiesc apoi pe haine și genți, scrie Daily […] Articolul Mafioții recrutează adolescente blonde pentru omoruri în Suedia, cândva paradisul cu rată scăzută a criminalității apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Un parteneriat pentru dezvoltare academică și cerectare internațională a fost semnat între Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Națională din Maldive. Potrivit unei postări USM, acordul prevede cooperarea dintre cele două universități pentru dezvoltarea de proiecte comune de cercetare, schimb de informații și sprijinirea activităților educaționale. Documentul include și formarea specialiștilor, organizarea de stagii, […] Articolul USM și Universitatea din Maldive au semnat un parteneriat academic apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Prins cu marijuana, cocaină și MDMA la frontiera Giurgiulești–Reni: bărbat cu dublă cetățenie, reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 37 de ani, posesor al dublei cetățenii Israel–Franța, a fost prins la punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești–Reni” cu pachețele de substanțe stupefiante și psihotrope ascunse printre bunurile sale personale. Potrivit Poliției de Frontieră, în timpul controlului detaliat dispus în baza analizei de risc, asupra pasagerului unui microbuz care se deplasa spre […] Articolul Prins cu marijuana, cocaină și MDMA la frontiera Giurgiulești–Reni: bărbat cu dublă cetățenie, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:50
O șoferiță de 19 ani a ajuns cu mașina într-un șanț la Peresecina. Fetiță de 7 ani, rănită # Realitatea.md
Un automobil a derapat de pe carosabilul umed și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. Accidentul s-a produs pe serpentinele din apropierea satului Peresecina, raionul Orhei. Potrivit ofițerei de presă de la Orhei, Elena Băetrău, la volan se afla o tânără de 19 ani, originară din raion, iar pasagera, o minoră de 7 […] Articolul O șoferiță de 19 ani a ajuns cu mașina într-un șanț la Peresecina. Fetiță de 7 ani, rănită apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Spălare de bani și tranzacții suspecte cu Rusia: bărbat de 39 de ani, reținut de poliție # Realitatea.md
Un bărbat de 39 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Cazul a fost documentat de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS. Potrivit oamenilor legii, între 2021 și […] Articolul Spălare de bani și tranzacții suspecte cu Rusia: bărbat de 39 de ani, reținut de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Condiții extreme pe Transalpina: circulația a fost oprită până miercuri din cauza gheții și a vântului puternic # Realitatea.md
Transalpina este închisă circulației rutiere între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), din cauza viscolului și a poleiului, scrie g4media.ro. Măsura a fost luată marți dimineață, la ora 9:00, și va rămâne în vigoare până miercuri, la aceeași oră. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au explicat că vântul puternic […] Articolul Condiții extreme pe Transalpina: circulația a fost oprită până miercuri din cauza gheții și a vântului puternic apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
În această campanie, știrile au fost mult mai „curate” comparativ cu alegerile precedente, indicând o ușoară îmbunătățire a calității jurnalismului în context electoral. Această constatare îi aparține directoarei executive a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, care a prezentat cel de-al patrulea raport de monitorizare a mass-mediei în cadrul campaniei pentru scrutinul parlamentar din 28 […] Articolul CJI a monitorizat televiziunile de alegeri: Știrile, mai echilibrate ca altădată apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Republica Moldova va fi reprezentată la Campionatele Mondiale de Haltere doar de Marin Robu # Realitatea.md
Sportivul moldovean Marin Robu va concura la Mondialele din Norvegia într-o nouă categorie de greutate, cea de până la 88 de kilograme. „Această competiție este cea mai importantă că participă sportivi de pe toate continentele. Pot spune că e o luptă chiar imposibilă pentru unii. Chiar este mai greu ca la Olimpiadă. Asta deoarece la Mondiale […] Articolul VIDEO Republica Moldova va fi reprezentată la Campionatele Mondiale de Haltere doar de Marin Robu apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Victoria Roșca a zburat în același avion cu Plahotniuc: „Toți se întorceau să-l vadă” # Realitatea.md
Actrița, regizoarea și autoarea proiectului Zâmbărețe, Victoria Roșca a recunoscut să s-a aflat în același avion cu oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc, în momentul extrădării lui din Grecia. Femeia se întorcea din vacanță cu familia și a trăit un stres enorm la bord, a povestit ea într-un interviu pentru Euronews, scrie cancan.md. Victoria își amintește că […] Articolul Victoria Roșca a zburat în același avion cu Plahotniuc: „Toți se întorceau să-l vadă” apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
La aproape două decenii de la premiera primului lungmetraj bazat pe celebra serie de animație, The Simpsons Movie va avea o continuare. Filmul a fost confirmat luni de 20th Century Studios, cu data de lansare stabilită pentru 23 iulie 2027. Afișul oficial, publicat pe Instagram, prezintă o gogoașă și sloganul: „Homer se întoarce pentru a […] Articolul Veste bună pentru fanii „The Simpsons”. Filmul revine după două decenii apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Într-o noapte, la Odesa a căzut norma lunară de precipitații. Potrivit presei locale, străzile au fost inundate, iar circulația transportului public – periclitată. Conform meteorologilor, ploile nu vor conteni până pe 4 octombrie. Sâmbătă, în orașul ucrainean, la fel, se așteaptă precipitații abundente. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Suspilne informează […] Articolul VIDEO Odesa sub ape. Într-o noapte a plouat cât într-o lună apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Două automobile s-au ciocnit pe strada Albișoara, intersecție cu Ismail, din municipiul Chișinău. Totul s-a întâmplat astăzi, în jurul orei 10:36. Potrivit ofițerului de presă al capitalei, Svetlana Scripnic, în urma accidentului nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Poliția investighează cazul și urmează să stabilească circumstanțele producerii coliziunii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul VIDEO Accident rutier pe strada Albișoara din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Fiul cel mic al președintelui SUA a golit un etaj din hotelul familiei pentru o întâlnire amoroasă secretă # Realitatea.md
Fiul cel mic al președintelui american Donald Trump și al Melaniei este un cuceritor la facultate. Recent, Barron Trump a organizat o întâlnire romantică spectaculoasă la Trump Tower, hotelul deținut de familia sa în New York. Pentru a avea parte de intimitate, dar și pentru protecție, un întreg etaj al clădirii a fost rezervat exclusiv pentru […] Articolul Fiul cel mic al președintelui SUA a golit un etaj din hotelul familiei pentru o întâlnire amoroasă secretă apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Dilema viitorului buget UE – tancuri sau tractoare. Vicepreședinte român al PE: Ce fac tractoarele, dacă vin tancurile? # Realitatea.md
Războiul din Ucraina și provocările de securitate cauzate de Rusia pun presiune pe viitorul buget al UE, una dintre sursele de finanțare a înarmării Europei fiind o parte din banii pentru agricultură. „Degeaba ai tractoare, dar nu ai siguranță”, susține Nicu Ștefănuță, vicepreședinte român al Parlamentului European (PE). Întrebat de Adevărul despre una dintre cele mai […] Articolul Dilema viitorului buget UE – tancuri sau tractoare. Vicepreședinte român al PE: Ce fac tractoarele, dacă vin tancurile? apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Vitalie Florea confirmă că a fost vizat în perchezițiile din această dimineață: ”Am avut bucuria matinală” # Realitatea.md
Vlogeerul Vitalie Florea, membru al partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova, condus de fostul jurnalist Gabi Călin, a confirmat că a fost vizat în perchezițiile din această dimineață, anunțate de oamenii legii. Florea a scris pe pagina sa de Facebook că nu a fost reținut și, deocamdată, nu cunoaște ce statut are în dosar. ”Azi dimineață […] Articolul Vitalie Florea confirmă că a fost vizat în perchezițiile din această dimineață: ”Am avut bucuria matinală” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Aproximativ 9,1% dintre adulții din Republica Moldova nu îndeplinesc recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind activitatea fizică, ceea ce înseamnă că nu fac suficiente exerciții pentru a-și menține sănătatea. Durata medie totală a activității fizice zilnice, raportată de participanți, a fost de 217,8 minute, diferențiată între sexe: femeile au realizat în medie 194,1 minute, […] Articolul Alarmant! Adulții și adolescenții din Moldova nu fac suficientă mișcare fizică apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Republica Moldova se confruntă cu o scădere dramatică a populației. În 2024, țara a înregistrat o rată negativă de creștere demografică de -2,83%, ceea ce înseamnă că aproape 3% din cetățeni s-au pierdut într-un singur an, arată o analiză realizată de Visual Capitalist pe baza datelor Băncii Mondiale, scrie bani.md. Clasamentul este dominat de țări […] Articolul Declin alarmant: Moldova pierde aproape 3% din populație într-un an apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Furtună magnetică puternică a lovit Pământul. Intensitatea ajunge la aproape 7 grade # Realitatea.md
O furtună magnetică de intensitate aproape 7 grade a atins astăzi Pământul, potrivit specialiștilor. Fenomenul geomagnetic poate afecta starea de sănătate a oamenilor, provocând dureri de cap, greață și schimbări bruște de dispoziție. Medicii recomandă persoanelor sensibile să evite efortul fizic excesiv și stresul în aceste zile. Astfel de manifestări sunt cauzate de erupțiile solare […] Articolul Furtună magnetică puternică a lovit Pământul. Intensitatea ajunge la aproape 7 grade apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Noul Parlament trebuie să se convoace în prima ședința până pe 14 noiembrie. Procedurile care urmează # Realitatea.md
Noul Parlament trebuie să se convoace la prima ședință până la pe 14 noiembrie. Conform procedurilor legale, centralizarea rezultatelor se va face în cel mult 5 zile după scrutin. Apoi, Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile, pentru a valida rezultatele. Decizia privind declararea scrutinului valabil sau nevalabil se public în Monitorul Oficial în termen […] Articolul Noul Parlament trebuie să se convoace în prima ședința până pe 14 noiembrie. Procedurile care urmează apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Peste 2500 de arbori cu balot, de 3–5 metri înălțime, vor fi plantați în municipiul Chișinău în cadrul campaniei de toamnă lansate de Primărie. Viceprimarul Ilie Ceban a menționat că metoda de plantare cu balot asigură o rată de prindere de până la 99%, ceea ce garantează dezvoltarea sănătoasă a copacilor. Potrivit instituției, printre principalele […] Articolul Peste 2500 de arbori vor fi plantați în Chișinău în această toamnă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Talibanii au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan: țara, fără internet și telefonie mobilă # Realitatea.md
Pentru prima dată de la revenirea la putere în 2021, autoritățile talibane au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan. Țara a rămas marți fără internet și telefonie mobilă, după ce conexiunile prin fibră optică au fost oprite luni seara, iar semnalul de telefonie și accesul la internet s-au prăbușit treptat la mai puțin de 1% din […] Articolul Talibanii au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan: țara, fără internet și telefonie mobilă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Experți au documentat tehnici de manipulare pe TikTok legate de Partidul Democrația Acasă și liderul Vasile Costiuc # Realitatea.md
Un grup de experți denumit „Prompt” – format dintr-o coaliție de universități, instituții media și specialiști în tehnologie – a analizat 2 000 de postări publicate pe platforma TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare. Investigația a vizat identificarea tentativelor de manipulare a algoritmilor în favoarea Partidului Politic Democrația Acasă și a liderului său, Vasile Costiuc, care […] Articolul Experți au documentat tehnici de manipulare pe TikTok legate de Partidul Democrația Acasă și liderul Vasile Costiuc apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.