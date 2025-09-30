Tenismenul Daniil Medvedev a dat semne că își revine la Masters-ul din Beijing, dar a dezamăgit din nou - VIDEO
ProTV.md, 30 septembrie 2025 21:00
Tenismenul Daniil Medvedev a dat semne că își revine la Masters-ul din Beijing, dar a dezamăgit din nou - VIDEO
21:00
Moldoveanul Victor Stînă a marcat primul său gol în tricoul formației Bnei Yehuda, care l-a transferat în această lună - VIDEO # ProTV.md
21:00
21:00
Selecționata de până la 19 ani a Moldovei a înscris primele goluri la Campionatul European de futsal, organizat în premieră la Chișinău - VIDEO # ProTV.md
21:00
LIVE. Liderul PAS Igor Grosu vine astăzi la o ediție specială În PROfunzime
Spania sub ape din nou: mașinile luate de viitură, străzile transformate în râuri, iar Valencia – sub cod roșu de precipitații extreme - VIDEO # ProTV.md
20:40
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - VIDEO
20:40
Trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene: Putin laudă „realizările Rusiei”, în timp ce oamenii trăiesc fără apă și fug din case - VIDEO # ProTV.md
20:30
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite - VIDEO # ProTV.md
20:20
După trei ani de șantier, promisiuni și nervi în trafic, podul de pe Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis complet circulației - VIDEO # ProTV.md
20:10
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - VIDEO # ProTV.md
20:10
Trump propune un plan de pace pentru Fâșia Gaza: Eliberarea ostaticilor în 72 de ore și un consiliu internațional condus chiar de fostul președinte american - VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 30.09.2025
19:50
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
19:50
Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională. Ce spune avocatul - VIDEO # ProTV.md
19:50
Tradiția românească a ajuns pe Marele Zid Chinezesc: Surorile Osoianu au făcut piatra să vibreze cu doinele noastre străvechi - VIDEO # ProTV.md
19:40
Vizualizări false, ferme de conturi și mesaje subversive: Experții spun că cel puțin 16 milioane de vizualizări au fost obținute fraudulos, într-un sistem apropiat de cel folosit de Simion și Georgescu - VIDEO # ProTV.md
19:30
De la proteste în stradă la fotolii în Parlament: Cum a ajuns partidul lui Vasile Costiuc, Democrația Acasă, surpriza alegerilor din 2025 - VIDEO # ProTV.md
18:30
Zaharova acuză Chișinăul că a organizat „cele mai murdare alegeri din istoria republicii”: „Un teatru al absurdului, un spectacol ieftin” # ProTV.md
17:50
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști # ProTV.md
17:40
Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova # ProTV.md
17:20
Mai mulți șoferi băuți și fără permis de conducere, trași pe dreapta de polițiști în ultimele 24 de ore. Aceștia aveau norma depășită de aproape 7 ori - VIDEO # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.09.2025
16:50
Prima țară din UE care restricționează intrarea diplomaților ruși pe teritoriul său
16:40
16:40
Ambasador găsit mort în fața unui hotel din Paris, după ce soția lui a primit un mesaj îngrijorător # ProTV.md
16:10
Ultima oră. Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională - VIDEO # ProTV.md
15:50
Danemarca ridică nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice, pe fondul creşterii riscului de sabotaj şi atacuri hibride. Mai multe drone au survolat ţara nordică în ultimele zile # ProTV.md
15:20
Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie al unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Despre cine este vorba # ProTV.md
15:00
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 30 de zile
14:40
Noi detalii despre reținerea lui Călin: Ar fi efectuat conversii de peste 150 mii de dolari și ar fi adminstrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Moldovei. Interceptari telefonice, publicate de IGP - VIDEO # ProTV.md
14:20
Șeful diplomației ruse susține că alegerile legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant": „Sunt chiar uimit” # ProTV.md
14:20
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite # ProTV.md
13:50
Donald Trump va prezida întâlnirea neobișnuită cu generalii și amiralii americani pe care a convocat-o Pentagonul # ProTV.md
13:40
Iranul confirmă că a ajuns la un acord rar cu SUA, după lungi de negocieri
13:00
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut” # ProTV.md
13:00
Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro? - ZdG.md # ProTV.md
13:00
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.09.2025
12:40
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală. Un șofer a ajuns la spital - VIDEO # ProTV.md
12:40
Marina Tauber își va afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Câți ani de închisoare cer procurorii # ProTV.md
12:30
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: „Trebuie să ne protejăm cerul” # ProTV.md
11:40
Von der Leyen a anunțat că va trimite Ucrainei „imediat” 2 miliarde de euro pentru drone militare # ProTV.md
11:30
Moscova neagă orice ingerință în alegerile din țara noastră. Zaharova: „Autoritățile țării au acuzat cinic Rusia, și nu UE” # ProTV.md
11:30
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - FOTO # ProTV.md
11:30
26 de ani de Pro TV Chișinău. Un eveniment despre oameni, despre echipă și despre cei care au ales să fie alături prin parteneriate durabile - VIDEO # ProTV.md
11:10
Alertă de călătorie în Grecia. Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă atenționează moldovenii despre o grevă # ProTV.md
11:10
Ion Ceban anunță un nou șef al Cabinetului de primar. Despre cine este vorba
11:00
„La Chișinău o să vă întâlnească „omul nostru”. 31 de persoane, majoritatea din stânga Nistrului, plătite ca să participe la protestul din fața Parlamentului. Poliția i-a reținut și a publicat convorbirile - VIDEO # ProTV.md
10:50
Propagandiștii Gabriel Călin și Vitalie Florea, care au candidat la alegerile parlamentare, ar fi fost reținuți de polițiști # ProTV.md
10:10
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe listele UCSM, ar fi fost reținut de polițiști # ProTV.md
