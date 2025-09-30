Cel puțin 15 oameni au fost răniți la Dnipro într-un atac cu drone rusești. O persoană a decedat

20:40

Prunele moldovenești se bucură de tot mai multă apreciere pe piața europeană, devenind un veritabil brand național. Peste 80% din producție este exportată în UE, iar anul acesta agricultorii vor putea livra fără taxe un volum de patru ori mai mare, datorită noilor condiții negociate de Guvernul de la Chișinău și Comisia Europeană. Producătorii afirmă că cererea este în creștere, datorită calității recunoscute de consumatorii europeni.