În octombrie, în regiunea Cernăuți, sinopticii prognozează o vreme plăcută, cu o cantitate moderată de ploi

Libertatea Cuvântului, 30 septembrie 2025 21:00

În primele zile, temperatura aerului poate urca până la 15 grade Celsius, iar în a doua jumătate a lunii se așteaptă până la

Acum 10 minute
21:10
Jubileul de 85 de ani al Bibliotecii Universale Regionale din Cernăuți Libertatea Cuvântului
La  30 septembrie, întreaga comunitate de bibliotecari din Ucraina a  sărbătorit Ziua Națională a Bibliotecilor. Anul acesta, sărbătoarea a capătat o solemnitate deosebită
Acum 30 minute
21:00
Acum 12 ore
10:30
Se desfac „mugurii” tinerelor talente din Horbova Libertatea Cuvântului
Horbova pretinde să devină un centru al culturii românești din regiune. Aici activează unicul teatru popular de amatori românesc din Ucraina – „Miorița”,
10:10
Spitalul Clinic de Copii din Cernăuți a primit ochelari moderni de realitate virtuală Libertatea Cuvântului
Spitalul Clinic Regional de Copii din Cernăuți a primit ochelari unici și moderni de realitate virtuală pentru terapia VR. Acest lucru a fost
09:40
În curtea Casei-muzeu „Olga Kobyleanska” din Cernăuți a răsunat muzică clasică, interpretată la pian de Lilia Holomeniuk Libertatea Cuvântului
Sâmbătă, 27 septembrie, la acest muzeu vestit din Cernăuți a avut loc un eveniment cultural în cinstea marii scriitoare ucrainene, Olga Kobyleanska. Am
09:00
Un fermier din Bucovina se pregătește pentru recoltarea primei roade de mere, se așteaptă la 70 t/ha Libertatea Cuvântului
Fermierul Pavlo Agatii din Bucovina finalizează pregătirile pentru recoltare în livada sa intensivă de mere. El a îngrijit de livadă timp de cinci
08:50
„Timpul lucrează împotriva Rusiei”: șeful MAE francez a evaluat capacitățile statului agresor Libertatea Cuvântului
Anterior, toată lumea spunea că timpul lucrează împotriva Ucrainei, dar situația s-a schimbat. Astăzi, timpul lucrează împotriva Rusiei. Ea suferă eșecuri semnificative, și
08:40
Rușii au lovit o casă cu o dronă: au murit părinții și doi copii mici Libertatea Cuvântului
În noaptea de 30 septembrie, armata rusă de ocupație a lovit cu o dronă o casă de locuit din satul Cernecina, comunitatea Krasnopillia,
Ieri
20:30
Sărbătoarea strugurilor de poamă în centrul Cernăuțiului Libertatea Cuvântului
În acest weekend, pe strada Olga Kobyleanska, o instituție privată din oraș a organizat un eveniment festiv pentru locuitorii și oaspeții Cernăuțiului. Pe
20:30
Succesul în  plan național al elevului Florin Gauca din Boian Libertatea Cuvântului
Florin Gauca, elev în clasa a XI-B, a obținut titlul onorific de laureat al Concursului Național de Eseuri și Placarde „Te aud: îmi
20:20
Accident mortal la Dracinți Libertatea Cuvântului
În noaptea de 29 septembrie, în satul Dracinți, raionul Cernăuți, a avut loc un accident mortal. S-a stabilit preliminar că un localnic de
20:20
În Carpați, dimineața a nins și a lovit gerul Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 29 septembrie, pe muntele Pip-Ivan a nins ușor, s-a răcit simțitor, iar coloana termometrului a coborât la marcajul de
20:20
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu cu prilejul „victoriei foarte importante” a partidului său la alegerile parlamentare Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a purtat o discuție cu Președinta Moldovei, Maia Sandu, felicitând-o cu prilejul „victoriei foarte importante” a partidului său la
09:50
Durerea nestinsă a memoriei Libertatea Cuvântului
Cu susținerea financiară a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Societatea „Golgota” a românilor din Ucraina a realizat anul acesta Proiectul „Nestinsă, durerea memoriei”.
08:40
Keith Kellogg: Trump nu se opune ca Ucraina să lovească adânc în Rusia cu arme cu rază lungă de acțiune Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, și Casa Albă nu se opun ca Ucraina să lovească adânc în Rusia cu arme cu rază lungă de
08:30
Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile în Moldova cu un avantaj convingător Libertatea Cuvântului
După numărarea a peste 90% din voturi la alegerile parlamentare din Moldova, partidul președintei Maia Sandu – „Acțiune și Solidaritate” (PAS) – menține
28 septembrie 2025
23:50
Moldova: Prezența la vot a depășit pragul necesar, au votat peste 1,5 milioane de oameni Libertatea Cuvântului
Duminică, 28 septembrie, în Moldova au avut loc alegeri parlamentare. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), mai mult de jumătate dintre alegătorii înregistrați din
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Istorie scrisă în ritmul dansului Libertatea Cuvântului
Cu o săptămână în urmă, la 21 septembrie, de hramul Boianului a fost marcat jubileul de 70 de ani al Ansamblului de dans
20:10
Atac masiv rusesc asupra Ucrainei: circa 12 ore de teroare Libertatea Cuvântului
Atacul masiv rusesc asupra Ucrainei a durat peste 12 ore. Lovituri bărbare, teroare conștientă și țintită împotriva orașelor obișnuite – aproape 500 de
20:00
La Lucovița va fi construit un adăpost cu sală de sport de 21 de milioane de grivne Libertatea Cuvântului
La școala din Lucovița va fi construit un adăpost anti-bombă cu o valoare de 21 de milioane de grivne, a comunicat Administrația Militară
11:00
Moment astrologic.  28 septembrie 2025: Patru zodii primesc semne puternice de la Univers Libertatea Cuvântului
Astăzi, 28 septembrie 2025, Universul transmite mesaje clare și directe printr-o aliniere rară a Lunii cu Mercur. Este o zi în care gândurile
10:00
Încă un conațional de-al nostru și-a pus viața pe altarul Victoriei Libertatea Cuvântului
Conducerea Comunității Teritoriale Mămăliga a comunicat o veste tristă. În luptele de pe front, apărând independența și suveranitatea Ucrainei, a căzut cu moarte
09:40
Atmosferă de Ev Mediu autentic: la Hotin se desfășoară tradiționalul festival istoric Libertatea Cuvântului
La Cetatea Hotinului se desfășoară Festivalul istoric „Coroana Nistrului”, care se va încheia la 28 septembrie. Evenimentul este dedicat Zilei Apărătorilor și Apărătoarelor
09:30
În Moldova au început alegerile parlamentare, decisive pentru cursul țării Libertatea Cuvântului
În Moldova a început votul la alegerile parlamentare, al căror rezultat ar putea fi determinant pentru menținerea cursului pro-occidental al țării, scrie  „Evropeiska
09:20
Victoria este posibilă: cine l-a convins pe Trump că Ucraina poate să-și recupereze toate teritoriile Libertatea Cuvântului
Negocierile private ale Președintelui SUA cu regele în timpul vizitei sale în Marea Britanie au fost „foarte importante” și, probabil, au jucat un
27 septembrie 2025
21:00
La Cernăuți a avut loc Festivalul Național „Constelația Iubirii” pentru persoanele cu dizabilități Libertatea Cuvântului
Ana Nekiforiak a venit cu fiul ei Myhailo, care suferă de distrofie musculară congenitală. Pentru ea este a doua participare la festival. „Scaunele
20:50
Primarul orașului moldovenesc Leova:  „Rusia creează în Transnistria întreprinderi pentru producerea de drone” Libertatea Cuvântului
Primarul orașului moldovenesc Leova și liderul partidului «Liga Orașelor și Comunelor» (LOC), Alexandru Bujorean, a remarcat că Rusia implică Transnistria în conflictul militar,
20:30
În nordul Bucovinei a fost brumă: în munți termometrele au arătat -10 grade Libertatea Cuvântului
Deși calendarul arată încă septembrie, în munții Bucovinei este deja o imagine de iarnă adevărată. Azi-dimineață în localitatea Verhni Ialoveț termometrul a arătat
20:20
„Se vor închide – satul va muri”: ce se va întâmpla în continuare cu școlile cu număr mic de elevi Libertatea Cuvântului
Începând cu luna septembrie, statul a încetat finanțarea școlilor în care învață mai puțin de 45 de elevi. În regiune, acest lucru afectează
12:00
Comoara naturii. Coarnele de pădure – în medicina tradițională şi în produsele cosmetice Libertatea Cuvântului
Coarnele de pădure sunt fructe mici ce pot avea culoarea roșie, portocalie sau galbenă. Ele apar la începutul toamnei și sunt folosite adesea
11:30
La Cernăuți a început reparația capitală a fațadei clădirii avariate în urma atacului Federației Ruse Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a început reparația capitală a fațadei clădirii care a suferit daune în urma bombardamentelor din 12 iulie. S-au instalat deja schele,
11:20
Ucraina pierde sau câștigă: Zelenski a dat un răspuns Libertatea Cuvântului
Volodymyr Zelenski a numit problemele cheie de pe front și a făcut declarații despre loviturile asupra infrastructurii energetice rusești. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski,
09:40
Cinstirea lemnului sfânt pe care a fost răstignit Mântuitorul Libertatea Cuvântului
Înălțarea Sfintei Cruci, prăznuită în Ucraina în data de 27 septembrie (stil vechi, 14 septembrie-stil nou) este cea mai veche și cea mai
26 septembrie 2025
21:10
La Liceul din Zarojeni, CT Nădăbăuți  a avut loc iarmarocul de caritate  „Bunătățile noastre” Libertatea Cuvântului
Părinții și copiii au pregătit o varietate de bunătăți: produse de patiserie de casă, dulciuri, fructe proaspete, mâncăruri calde la grătar, au prezentat
21:10
România dorește să coopereze cu Ucraina în producția de drone Libertatea Cuvântului
Este vorba de un nou mecanism de finanțare a apărării al Uniunii Europene. Despre aceasta a declarat o sursă din guvernul român pentru
21:10
Războiul i-a despărțit pentru totdeauna… Libertatea Cuvântului
Această fotografie circulă prin rețelele de socializare. Ea înveșnicește o clipă majoră pentru două inimi îndrăgostite, atunci când au depus jurământul de iubire
19:50
Zece școli din regiunea Cernăuți vor avea „săli de siguranță” Libertatea Cuvântului
Pe 25 septembrie, la Cernăuți a avut loc conferința de lansare a Proiectului transfrontalier „Identificarea Pericolelor Școlare și Educația pentru Catastrofe Locale”, implementat
19:50
Pe Drumul H-03 se finalizează reparații rutiere Libertatea Cuvântului
Pe Șoseaua H-03, care leagă Cernăuțiul de capitală, lucrătorii rutieri au finalizat reparațiile pe un segment situat la marginea satului Rângaci, CT Noua
19:50
Prezentarea unei monografii despre știința istorică la Universitatea Națională din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Istoria este una dintre științele cu care a început învățământul superior la Cernăuți. În momentul deschiderii universității, adică în anul 1875, aici funcționau
19:40
Restaurarea de mobilier unic la Universitatea Națională din Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți  s-a finalizat cu succes restaurarea unor piese de mobilier unice de la sfârșitul secolului al XIX-lea,
11:30
Sfaturi pentru părinţi. Cum îl înveți pe copil să împartă și de la ce vârstă Libertatea Cuvântului
În mod natural și normal, copiii sunt empatici și amabili în primii ani de viață. Însă, până în jurul vârstei de trei, patru
10:20
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Tribut pentru susținerea armată Cei 32 de
10:10
Și-a lăsat bebelușul de 7 luni singur timp de o săptămână ca să „petreacă” în Harkiv: detalii ale unei istorii sfâșietoare Libertatea Cuvântului
Potrivit oamenilor legii, mama în vârstă de 17 ani găsea modalități să-și mărească buzele, dar și-a abandonat fiul de 7 luni. Au ieșit
09:50
NATO este gata să doboare avioane rusești: Kremlinul a primit o avertizare neoficială Libertatea Cuvântului
  În timpul unei întâlniri tensionate la Moscova, diplomații europeni au avertizat Kremlinul că NATO este gata să răspundă la încălcările ulterioare ale
25 septembrie 2025
23:00
„Trebuie să știe unde sunt adăposturile anti-bombă”: Zelenski le-a dat un sfat oficialilor de la Kremlin și a dezvăluit poziția lui Trump privind loviturile Ucrainei asupra Rusiei Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat: conducerea țării agresoare, Rusia, trebuie să oprească războiul împotriva Ucrainei. În caz contrar, a subliniat șeful statului, oficialii
22:00
Sinopticii  au pronosticat cum va fi luna octombrie în Bucovina: mai caldă de obicei, precipitații potrivit normei Libertatea Cuvântului
Luna octombrie se anunță a fi mai caldă decât media, iar cantitatea de precipitații va rămâne în limitele normale. Meteorologii de la Centrul
21:40
Cum să-ți iubești prietenul patruped Libertatea Cuvântului
Fundația internațională de caritate pentru protecția animalelor „FOUR PAWS” a elaborat un curs cultural-educațional pentru copiii din clasele primare, intitulat „Cum să devii
21:10
Primarul CT Noua Suliță a predat cheile a două mașini, donate de prieteni lituanieni din Joniškis și Vilnius, militarului Denis Colța Libertatea Cuvântului
Astăzi, 25 septembrie 2025, înainte de începerea ședinței plenare a celei de-a 63-a sesiuni a Consiliului Orășenesc Noua Suliță, convocarea a VIII-a, a
21:00
Proprietarul unei firme din regiune a organizat cultivarea, prelucrarea  și vânzarea ilegală de tutun Libertatea Cuvântului
Detectivii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică (BSE) din regiunea Cernăuți au demascat o persoană care a organizat cultivarea, prelucrarea, fermentarea și
20:50
România a finalizat elaborarea cadrului metodologic pentru legea privind intervenția în cazurile de drone și aeronave neautorizate Libertatea Cuvântului
Decizia va depinde de tipul de aeronavă. Acest lucru a fost declarat de ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, informează Digi24. La ședința Consiliului
