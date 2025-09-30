Liderii statelor UE se vor întruni miercuri la Copenhaga în cadrul unui Consiliu European informal

08:30

Banca Naţională a Moldovei /BNM/ a stabilit pentru astăzi un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,60 lei pentru un euro și 16,73 lei pentru un dolar, transmite MOLDPRES.Astfel, euro scade cu 2 bani, iar dolarul cu 9 bani față de ziua de ieri.Pentru leul rom&aci...