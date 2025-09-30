Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statului
NewsUngheni, 30 septembrie 2025 20:50
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statuluiThe post Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
20:50
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statului # NewsUngheni
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statuluiThe post Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
20:30
Cum au votat Unghenenii la 28 septembrie 2025. Rezultatele per secție de votThe post Cum au votat Unghenenii la 28 septembrie 2025. Rezultatele per secție de vot first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
19:30
Cum au votat locuitorii municipiului Ungheni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
Cum au votat locuitorii municipiului Ungheni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025The post Cum au votat locuitorii municipiului Ungheni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
16:30
Cooperare moldo-cehă în domeniul securității la evenimente fotbalisticeThe post Cooperare moldo-cehă în domeniul securității la evenimente fotbalistice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Meteorologii au emis din nou alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuriThe post Meteorologii au emis din nou alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Serviciul Vamal contribuie la identificarea soluțiilor pentru o infrastructură logistică performantă # NewsUngheni
Serviciul Vamal contribuie la identificarea soluțiilor pentru o infrastructură logistică performantăThe post Serviciul Vamal contribuie la identificarea soluțiilor pentru o infrastructură logistică performantă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Tentativă de trafic de substanțe stupefiante și psihotrope contracarată în PTF Giurgiulești – Reni # NewsUngheni
Tentativă de trafic de substanțe stupefiante și psihotrope contracarată în PTF Giurgiulești - ReniThe post Tentativă de trafic de substanțe stupefiante și psihotrope contracarată în PTF Giurgiulești – Reni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Ședința Guvernului din 1 octombrie 2025. Pe ordinea de zi – 17 proiecte de HGThe post Ședința Guvernului din 1 octombrie 2025. Pe ordinea de zi – 17 proiecte de HG first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 8 ore
15:10
Comisia Electorală Centrală se convoacă în ședință începând cu ora 15:00The post Comisia Electorală Centrală se convoacă în ședință începând cu ora 15:00 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Un bărbat a fost reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice # NewsUngheni
Un bărbat a fost reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politiceThe post Un bărbat a fost reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
12:20
Octombrie 2025 începe cu ieftinea carburanțilorThe post Octombrie 2025 începe cu ieftinea carburanților first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Prejudiciu de peste 250 mii MDL: Un bărbat a fost condamnat pentru escrocherii pe 999.md # NewsUngheni
Prejudiciu de peste 250 mii MDL: Un bărbat a fost condamnat pentru escrocherii pe 999.mdThe post Prejudiciu de peste 250 mii MDL: Un bărbat a fost condamnat pentru escrocherii pe 999.md first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Un tânăr a fost reținut de SPIA și PCCOCS. A cerut 4500 EURO pentru un permisThe post Un tânăr a fost reținut de SPIA și PCCOCS. A cerut 4500 EURO pentru un permis first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
Un nou lot de țigări de contrabandă identificat în cadrul controlului coordonat la vama Albița # NewsUngheni
Un nou lot de țigări de contrabandă identificat în cadrul controlului coordonat la vama AlbițaThe post Un nou lot de țigări de contrabandă identificat în cadrul controlului coordonat la vama Albița first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Situația la Frontieră: peste 61 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 61 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
15:50
În raionul Fălești au avut loc aplicații complexe la protecția civilăThe post În raionul Fălești au avut loc aplicații complexe la protecția civilă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 21 acte falsificate depistate la frontierăThe post Bilanț săptămânal al IGPF: încă 21 acte falsificate depistate la frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Polițiștii de frontieră din PTF Sculeni au descoperit un autoturism căutat în Lituania # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră din PTF Sculeni au descoperit un autoturism căutat în LituaniaThe post Polițiștii de frontieră din PTF Sculeni au descoperit un autoturism căutat în Lituania first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Două remorci cu numere de înmatriculare false identificate în PTF SculeniThe post Două remorci cu numere de înmatriculare false identificate în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Perfecționarea competențelor funcționarilor vamali – prioritate în activitatea Serviciului Vamal # NewsUngheni
Perfecționarea competențelor funcționarilor vamali – prioritate în activitatea Serviciului VamalThe post Perfecționarea competențelor funcționarilor vamali – prioritate în activitatea Serviciului Vamal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
29 septembrie – Ziua mondială a inimiiThe post 29 septembrie – Ziua mondială a inimii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Prețul carburanților la 30 septembrie 2025The post Prețul carburanților la 30 septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 29.09 – 3.10 în raioanele Ungheni, Cantemir și Anenii Noi # NewsUngheni
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 29.09 – 3.10 în raioanele Ungheni, Cantemir și Anenii NoiThe post Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în perioada 29.09 – 3.10 în raioanele Ungheni, Cantemir și Anenii Noi first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
CEC prezintă date preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
CEC prezintă date preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025The post CEC prezintă date preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:10
Președinta Maia Sandu va susține la ora 14:00 o conferință de presăThe post Președinta Maia Sandu va susține la ora 14:00 o conferință de presă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:00
Serviciul Vamal raportează încasări de 925.2 mln MDL în perioada 22 – 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 925.2 mln MDL în perioada 22 - 28 septembrie 2025The post Serviciul Vamal raportează încasări de 925.2 mln MDL în perioada 22 – 28 septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
Operațiunea „Icar – 2025” aduce noi reușite în prevenirea traficului ilicitThe post Operațiunea „Icar – 2025” aduce noi reușite în prevenirea traficului ilicit first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 septembrie - 3 octombrie 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:10
Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 20:00 # NewsUngheni
Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 20:00The post Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 20:00 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 19:00 s-a înregistrat o rată de cca 48% de prezență la vot # NewsUngheni
Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 19:00 s-a înregistrat o rată de cca 48% de prezență la votThe post Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 19:00 s-a înregistrat o rată de cca 48% de prezență la vot first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:10
Alegeri Parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 19:00The post Alegeri Parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 19:00 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
Alegeri Parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 19:30The post Alegeri Parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 19:30 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 18:00 # NewsUngheni
Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 18:00The post Rata de participare la vot a locuitorilor din Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești până la ora 18:00 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:40
Rata de participare la vot a locuitorilor din regiunea UNGHENI până la ora 16:30The post Rata de participare la vot a locuitorilor din regiunea UNGHENI până la ora 16:30 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:30
Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 16:00 s-a înregistrat o rată de cca 40% de prezență la vot # NewsUngheni
Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 16:00 s-a înregistrat o rată de cca 40% de prezență la votThe post Alegeri Parlamentare 2025. Până la ora 16:00 s-a înregistrat o rată de cca 40% de prezență la vot first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Alegeri Parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 16:00The post Alegeri Parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 16:00 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
26 septembrie 2025
21:00
Un nou lot de „ziare” de propagandă cu tentă „ortodoxă” marca „Sare și Lumină” descoperită la Hâncești # NewsUngheni
Un nou lot de „ziare” de propagandă cu tentă „ortodoxă” marca „Sare și Lumină” descoperită la HânceștiThe post Un nou lot de „ziare” de propagandă cu tentă „ortodoxă” marca „Sare și Lumină” descoperită la Hâncești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
CEC prezintă lista actualizată a secțiilor de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană # NewsUngheni
CEC prezintă lista actualizată a secțiilor de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreanăThe post CEC prezintă lista actualizată a secțiilor de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Provocări în Zona de Securitate. IP Dubăsari a fost sesizat despre faptul cǎ un primar invită cetățenii la un protest în ziua tăcerii # NewsUngheni
Provocări în Zona de Securitate. IP Dubăsari a fost sesizat despre faptul cǎ un primar invită cetățenii la un protest în ziua tăceriiThe post Provocări în Zona de Securitate. IP Dubăsari a fost sesizat despre faptul cǎ un primar invită cetățenii la un protest în ziua tăcerii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:00
Noi percheziții în UTA Găgăuzia într-un dosar de corupere electoralăThe post Noi percheziții în UTA Găgăuzia într-un dosar de corupere electorală first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
SIS a interzis intrarea în țară a 21 de străini din Rusia, Armenia, Uzbekistan și Belarus care solicitau acreditare ca observatori # NewsUngheni
SIS a interzis intrarea în țară a 21 de străini din Rusia, Armenia, Uzbekistan și Belarus care solicitau acreditare ca observatoriThe post SIS a interzis intrarea în țară a 21 de străini din Rusia, Armenia, Uzbekistan și Belarus care solicitau acreditare ca observatori first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Percheziții într-un dosar de trafic de droguri. Două persoane arestateThe post Percheziții într-un dosar de trafic de droguri. Două persoane arestate first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Președintele filialei Ocnița al ex-Partid „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare # NewsUngheni
Președintele filialei Ocnița al ex-Partid „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoareThe post Președintele filialei Ocnița al ex-Partid „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
CEC a executat hotărârea Curții de Apel Centru și a exclus Partidul „Inima Moldovei” din cursa electorală # NewsUngheni
CEC a executat hotărârea Curții de Apel Centru și a exclus Partidul „Inima Moldovei” din cursa electoralăThe post CEC a executat hotărârea Curții de Apel Centru și a exclus Partidul „Inima Moldovei” din cursa electorală first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului după 20 de ani de când a fost vândut # NewsUngheni
Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului după 20 de ani de când a fost vândutThe post Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului după 20 de ani de când a fost vândut first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
CA a examinat cel al 3-lea raport pe reflectarea alegerilor la TV: amenzi totale de 70 mii MDL și 6 avertizări publice # NewsUngheni
CA a examinat cel al 3-lea raport pe reflectarea alegerilor la TV: amenzi totale de 70 mii MDL și 6 avertizări publiceThe post CA a examinat cel al 3-lea raport pe reflectarea alegerilor la TV: amenzi totale de 70 mii MDL și 6 avertizări publice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
Arest pentru organizarea migrației ilegaleThe post Arest pentru organizarea migrației ilegale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Activitatea PTF Sculeni este sistată temporarThe post Activitatea PTF Sculeni este sistată temporar first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Tentative de fraudare contracarată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău # NewsUngheni
Tentative de fraudare contracarată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din ChișinăuThe post Tentative de fraudare contracarată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor # NewsUngheni
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilorThe post CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.