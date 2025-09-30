Președintele României: Aș paria că Republica Moldova va fi membră UE în trei ani

11:40

Poliția din Republica Moldova anunță că deține informații potrivit cărora pentru participarea la protestul anunțat astăzi în Chișinău oamenilor li se promit bani. În acest context, oamenii legii avertizează că astfel de practici sunt ilegale și că organizatorii manifestației poartă întreaga răspundere pentru acțiunile desfășurate. „Amintim repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni […]