Moldova și Ucraina riscă să fie blocate la porțile UE: Planul lui António Costa pentru a ocoli veto-ul Ungariei

Moldova și Ucraina riscă să fie blocate la porțile UE: Planul lui António Costa pentru a ocoli veto-ul Ungariei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8