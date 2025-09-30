De la proteste în stradă la fotolii în Parlament: Cum a ajuns partidul lui Vasile Costiuc, Democrația Acasă, surpriza alegerilor din 2025 - VIDEO

ProTV.md, 30 septembrie 2025 19:30

De la proteste în stradă la fotolii în Parlament: Cum a ajuns partidul lui Vasile Costiuc, Democrația Acasă, surpriza alegerilor din 2025 - VIDEO

Acum 10 minute
19:40
Vizualizări false, ferme de conturi și mesaje subversive: Experții spun că cel puțin 16 milioane de vizualizări au fost obținute fraudulos, într-un sistem apropiat de cel folosit de Simion și Georgescu - VIDEO ProTV.md
Vizualizări false, ferme de conturi și mesaje subversive: Experții spun că cel puțin 16 milioane de vizualizări au fost obținute fraudulos, într-un sistem apropiat de cel folosit de Simion și Georgescu - VIDEO
Acum 30 minute
19:30
Acum 2 ore
18:30
Zaharova acuză Chișinăul că a organizat „cele mai murdare alegeri din istoria republicii”: „Un teatru al absurdului, un spectacol ieftin” ProTV.md
Zaharova acuză Chișinăul că a organizat „cele mai murdare alegeri din istoria republicii”: „Un teatru al absurdului, un spectacol ieftin”
17:50
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști ProTV.md
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști
Acum 4 ore
17:40
Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova ProTV.md
Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova
17:20
Mai mulți șoferi băuți și fără permis de conducere, trași pe dreapta de polițiști în ultimele 24 de ore. Aceștia aveau norma depășită de aproape 7 ori - VIDEO ProTV.md
Mai mulți șoferi băuți și fără permis de conducere, trași pe dreapta de polițiști în ultimele 24 de ore. Aceștia aveau norma depășită de aproape 7 ori - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.09.2025
16:50
Prima țară din UE care restricționează intrarea diplomaților ruși pe teritoriul său ProTV.md
Prima țară din UE care restricționează intrarea diplomaților ruși pe teritoriul său
16:40
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - FOTO
16:40
Ambasador găsit mort în fața unui hotel din Paris, după ce soția lui a primit un mesaj îngrijorător ProTV.md
Ambasador găsit mort în fața unui hotel din Paris, după ce soția lui a primit un mesaj îngrijorător
16:10
Ultima oră. Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională - VIDEO
15:50
Danemarca ridică nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice, pe fondul creşterii riscului de sabotaj şi atacuri hibride. Mai multe drone au survolat ţara nordică în ultimele zile ProTV.md
Danemarca ridică nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice, pe fondul creşterii riscului de sabotaj şi atacuri hibride. Mai multe drone au survolat ţara nordică în ultimele zile
Acum 6 ore
15:20
Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie al unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Despre cine este vorba ProTV.md
Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie al unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Despre cine este vorba
15:00
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 30 de zile ProTV.md
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 30 de zile
14:40
Noi detalii despre reținerea lui Călin: Ar fi efectuat conversii de peste 150 mii de dolari și ar fi adminstrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Moldovei. Interceptari telefonice, publicate de IGP - VIDEO ProTV.md
Noi detalii despre reținerea lui Călin: Ar fi efectuat conversii de peste 150 mii de dolari și ar fi adminstrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Moldovei. Interceptari telefonice, publicate de IGP - VIDEO
14:20
Șeful diplomației ruse susține că alegerile legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant": „Sunt chiar uimit” ProTV.md
Șeful diplomației ruse susține că alegerile legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant": „Sunt chiar uimit”
14:20
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite ProTV.md
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite
13:50
Donald Trump va prezida întâlnirea neobișnuită cu generalii și amiralii americani pe care a convocat-o Pentagonul ProTV.md
Donald Trump va prezida întâlnirea neobișnuită cu generalii și amiralii americani pe care a convocat-o Pentagonul
Acum 8 ore
13:40
Iranul confirmă că a ajuns la un acord rar cu SUA, după lungi de negocieri ProTV.md
Iranul confirmă că a ajuns la un acord rar cu SUA, după lungi de negocieri
13:00
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut” ProTV.md
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut”
13:00
Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro? - ZdG.md ProTV.md
Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro? - ZdG.md
13:00
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri ProTV.md
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.09.2025
12:40
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală. Un șofer a ajuns la spital - VIDEO ProTV.md
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală. Un șofer a ajuns la spital - VIDEO
12:40
Marina Tauber își va afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Câți ani de închisoare cer procurorii ProTV.md
Marina Tauber își va afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Câți ani de închisoare cer procurorii
12:30
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: „Trebuie să ne protejăm cerul” ProTV.md
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: „Trebuie să ne protejăm cerul”
Acum 12 ore
11:40
Von der Leyen a anunțat că va trimite Ucrainei „imediat” 2 miliarde de euro pentru drone militare ProTV.md
Von der Leyen a anunțat că va trimite Ucrainei „imediat” 2 miliarde de euro pentru drone militare
11:30
Moscova neagă orice ingerință în alegerile din țara noastră. Zaharova: „Autoritățile țării au acuzat cinic Rusia, și nu UE” ProTV.md
Moscova neagă orice ingerință în alegerile din țara noastră. Zaharova: „Autoritățile țării au acuzat cinic Rusia, și nu UE”
11:30
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - FOTO ProTV.md
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - FOTO
11:30
26 de ani de Pro TV Chișinău. Un eveniment despre oameni, despre echipă și despre cei care au ales să fie alături prin parteneriate durabile - VIDEO ProTV.md
26 de ani de Pro TV Chișinău. Un eveniment despre oameni, despre echipă și despre cei care au ales să fie alături prin parteneriate durabile - VIDEO
11:10
Alertă de călătorie în Grecia. Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă atenționează moldovenii despre o grevă ProTV.md
Alertă de călătorie în Grecia. Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă atenționează moldovenii despre o grevă
11:10
Ion Ceban anunță un nou șef al Cabinetului de primar. Despre cine este vorba ProTV.md
Ion Ceban anunță un nou șef al Cabinetului de primar. Despre cine este vorba
11:00
„La Chișinău o să vă întâlnească „omul nostru”. 31 de persoane, majoritatea din stânga Nistrului, plătite ca să participe la protestul din fața Parlamentului. Poliția i-a reținut și a publicat convorbirile - VIDEO ProTV.md
„La Chișinău o să vă întâlnească „omul nostru”. 31 de persoane, majoritatea din stânga Nistrului, plătite ca să participe la protestul din fața Parlamentului. Poliția i-a reținut și a publicat convorbirile - VIDEO
10:50
Propagandiștii Gabriel Călin și Vitalie Florea, care au candidat la alegerile parlamentare, ar fi fost reținuți de polițiști ProTV.md
Propagandiștii Gabriel Călin și Vitalie Florea, care au candidat la alegerile parlamentare, ar fi fost reținuți de polițiști
10:10
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe listele UCSM, ar fi fost reținut de polițiști ProTV.md
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe listele UCSM, ar fi fost reținut de polițiști
10:00
Consiliul UE, după rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră: „Vom continua să sprijinim parcursul european al Republicii Moldova" ProTV.md
Consiliul UE, după rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră: „Vom continua să sprijinim parcursul european al Republicii Moldova"
10:00
Atenție, șoferi: Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie. Recomandările poliției ProTV.md
Atenție, șoferi: Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie. Recomandările poliției
09:40
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului ProTV.md
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului
09:30
Cele mai bune oferte la acoperișuri în Moldova pentru casa ta ProTV.md
Cele mai bune oferte la acoperișuri în Moldova pentru casa ta
09:20
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:20
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău ProTV.md
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău
09:00
Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei. „Magie pură” ProTV.md
Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei. „Magie pură”
08:50
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: „Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban ProTV.md
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: „Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban
08:40
Val de reacții internaționale la planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza. Liderii europeni și arabi salută demersul ProTV.md
Val de reacții internaționale la planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza. Liderii europeni și arabi salută demersul
08:30
Curs valutar BNM pentru 30 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 30 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Din nou percheziții: Polițiștii au descins în mai multe locații într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor ProTV.md
Din nou percheziții: Polițiștii au descins în mai multe locații într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:30
PAS, preferat de alegători în cea mai mare parte a țării: Blocul Patriotic își păstrează influența în raioanele pro-ruse - VIDEO ProTV.md
PAS, preferat de alegători în cea mai mare parte a țării: Blocul Patriotic își păstrează influența în raioanele pro-ruse - VIDEO
23:30
Irina Rîngaci a câștigat pentru a doua oară în acest an un turneu din seria mondială la lupte pe plajă - VIDEO ProTV.md
Irina Rîngaci a câștigat pentru a doua oară în acest an un turneu din seria mondială la lupte pe plajă - VIDEO
23:20
Situația în campionatul Moldovei a rămas neschimbată după etapa a 14-a - VIDEO ProTV.md
Situația în campionatul Moldovei a rămas neschimbată după etapa a 14-a - VIDEO
