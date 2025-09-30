Cine intră în noul Parlament: deputați, miniștri, primari, artiști și sportivi

14:50

Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 1,1% în trimestrul II al anului 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 82,3 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a crescut cu 1,6%, confirmând semnalele de relansare economică observate încă din primul trimestru al anului, când economia avansase cu 1,4% față de ultimele trei luni din 2024. Deși economia continuă să se confrunte cu provocări semnificative, datele sugerează o schimbare structurală în dinamicile de creștere, prin apariția unor noi motoare economice care compensează sectoarele aflate în declin.