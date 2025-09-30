Cine intră în noul Parlament: deputați, miniștri, primari, artiști și sportivi
Radio Chisinau, 30 septembrie 2025 19:15
Noul legislativ, constituit după alegerile din 28 septembrie, va cuprinde cinci fracțiuni parlamentare. Listele celor cinci formațiuni politice care au trecut pragul electoral includ deputați din legislatura XI-a, printre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, și membri ai cabinetului de miniștri, inclusiv premierul Dorin Recean. De asemenea, în noul Parlament ar putea să se regăsească actuali primari, viceprimari, artiști și sportivi, transmite IPN.
19:45
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor pentru pregătirea destabilizărilor după închiderea urnelor, plasați în arest pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor pentru pregătirea destabilizărilor după închiderea urnelor, au fost plasați marți în arest preventiv pentru 30 de zile.
19:15
18:55
Peste 5000 de cărți noi în limba română, distribuite în 27 de școli din Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a distribuit peste 5000 de volume de carte în limba română către 27 de instituții de învățământ general din țară. Acțiunea face parte din proiectul de donație „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.
18:35
Von der Leyen promite 2 miliarde de euro pentru dronele destinate Ucrainei și propune un împrumut pentru reparații # Radio Chisinau
UE va angaja miliarde de euro pentru a furniza drone Ucrainei, a anunțat marți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Comentariile sale marchează cel mai concret pas al blocului comunitar de până acum pentru a mări capacitatea câmpului de luptă al Kievului cu sisteme aeriene fără pilot, transmite POLITICO.
18:15
Un număr de 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui în anul de studii 2025–2026. Maia Sandu a semnat decretul # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind acordarea Bursei Președintelui pentru anul academic 2025–2026 unui număr de 15 elevi și studenți cu rezultate academice excepționale.
17:55
Sărbătorim Ziua Vinului în weekend. Festivalul tradițional are un program special în PMAN # Radio Chisinau
Piața Marii Adunări Naționale va găzdui Ziua Națională a Vinului la acest sfârșit de săptămână. Evenimentul, ajuns la a 24-a ediție anul acesta, va reuni peste o sută de vinificatori, transmite IPN.
17:30
Mitropolia Basarabiei felicită PAS pentru victoria electorală: Rezultatele alegerilor arată că cetățenii au ales vectorul european și nu s-au lăsat amăgiți de propaganda și presiunile ostile # Radio Chisinau
Mitropolia Basarabiei a transmis un mesaj de felicitare liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, precum și tuturor deputaților aleși din partea acestei formațiuni, în urma rezultatului obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
17:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:55
Prima țară din UE care restricționează intrarea diplomaților ruși pe teritoriul său # Radio Chisinau
Cehia a anunțat marți că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în UE, relatează AFP.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta este valabilă de joi, 2 octombrie până vineri, 3 octombrie.
16:20
Ultima oră. Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare și anunțată în căutare # Radio Chisinau
Deputata Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, a fost condamnată astăzi la 7 ani și șase luni de închisoare cu executare, prin cumul parțial al pedepselor. Fosta deputată a fost anunțată în căutare.
16:15
Ultima oră. Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare și anunțată în căutare # Radio Chisinau
Deputata Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, a fost condamnată astăzi la 7 ani și șase luni de închisoare cu executare, prin cumul parțial al pedepselor. Fosta deputată a fost anunțată în căutare.
16:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut într-un dosar de spălare de bani, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Arestul a fost prelungit astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor anticorupție, transmite IPN.
15:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a examinat și a acceptat cererea de demisie depusă de judecătoarea Viorica Puica de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), comunică MOLDPRES.
15:30
Noul Parlament va fi convocat după validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională # Radio Chisinau
La sfârșitul acestei săptămâni, CEC urmează să aprobe procesul-verbal privind rezultatele alegerilor de duminică 28 septembrie. În prezent Comisia Electorală Centrală lucrează la centralizarea rezultatelor, iar în paralel sunt analizate contestațiile depuse de partide și candidați. După validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională, va fi convocat noul Parlament de legislatura a XII-a, transmite Radio Chișinău.
15:10
Meteorologii anunță ploi pentru azi și mâine. În plus, următoarele zile vremea se răcește și persistă riscul de înghețuri la sol, transmite IPN.
14:50
PIB-ul Republicii Moldova a înregistrat o ușoară creștere în trimestrul II din 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut # Radio Chisinau
Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 1,1% în trimestrul II al anului 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 82,3 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a crescut cu 1,6%, confirmând semnalele de relansare economică observate încă din primul trimestru al anului, când economia avansase cu 1,4% față de ultimele trei luni din 2024. Deși economia continuă să se confrunte cu provocări semnificative, datele sugerează o schimbare structurală în dinamicile de creștere, prin apariția unor noi motoare economice care compensează sectoarele aflate în declin.
14:35
VIDEO | Poliția vine cu detalii despre perchezițiile în urma cărora liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut. Zeci de mii de dolari, euro și dispozitive electronice au fost ridicate # Radio Chisinau
Poliția vine cu detalii despre perchezițiilor din această dimineață în urma cărora liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut. În vizorul autorităților a ajuns un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi administrat tranzacții printr-o platformă internațională cunoscută pentru conversia rublelor rusești în alte valute, cu scopul de a eluda sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse după invazia în Ucraina.
14:10
Experți: Noul Parlament trebuie să își îmbunătățească calitatea actului de guvernare, pentru a asigura aderarea Republicii Moldova la UE până în 2028 # Radio Chisinau
Noul Parlament trebuie să își îmbunătățească calitatea actului de guvernare, pentru a asigura aderarea Republicii Moldova la UE până în 2028 și pentru a îmbunătăți situația social-economică a țării, consideră experții, transmite Radio Chișinău.
13:55
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 30 septembrie, calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale. Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață, eliminând treptat regimul reglementat pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii.
13:35
Schimbările pentru cetățenii români care au carte de identitate eletronică au intrat în vigoare. Aplicația prin care vor fi verificate datele personale # Radio Chisinau
Începând de luni, 29 septembrie 2025, cetățenii români, autoritățile publice și instituțiile private vor putea folosi aplicația RoCEIReader pentru a citi rapid și sigur informațiile stocate în noua Carte Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu.
13:15
La acest sfârșit de săptămână, traficul rutier în centrul Chișinăului va fi suspendat pentru desfășurarea sărbătorii „Ziua națională a vinului”, ajunsă la a 24-a ediție în acest an. Primăria capitalei precizează că restricțiile vor fi aplicate în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale și că transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente. Modificările de circulație vor intra în vigoare de vineri, 3 octombrie, începând cu ora 16:00, și vor dura până luni dimineața, 6 octombrie, ora 06:00, transmite IPN.
13:00
Forumul de Securitate de la Varșovia | Sprijinul ferm pentru Republica Moldova, subliniat la discuțiile dintre ministrul român al Apărării și președintele Adunării Parlamentare a NATO # Radio Chisinau
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, la Forumul de Securitate de la Varșovia, că, în fața incursiunilor rusești tot mai dese cu drone și avioane în spațiul aerian al Europei, Flancul Estic trebuie să fie puternic și este nevoie de consolidare de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
12:40
Liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut pentru finanțare ilegală a formațiunii și spălare de bani # Radio Chisinau
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că, în această dimineață, a fost reținut liderul unei formațiuni politice extraparlamentare, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a formațiunii și spălare de bani. Presa de la Chișinău scrie că este vorba despre Gabriel Călin, cunoscut pentru activitatea sa propagandistică și care a candidat la alegerile parlamentare pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM).
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 1 octombrie.
12:10
Alertă de călătorie în Grecia. Cetățenii Republicii Moldova sunt atenționați în privința unei greve anunțate pentru miercuri # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă, asupra faptului că mâine, 1 octombrie , începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de ore.
11:55
Un nou tip de permis de conducere va fi eliberat în Republica Moldova. Cum va arăta și când intră în vigoare # Radio Chisinau
În Republica Moldova urmează să fie introdus un nou model de permis de conducere – „modelul 2025”. Documentul are un design actualizat și un nivel sporit de securitate, iar în paralel va fi pus în circulație și permisul de conducere provizoriu de același model.
11:40
Bruxellesul ar folosi o nouă metodă pentru a ocoli vetoul Ungariei și să admită rapid Ucraina și Republica Moldova în UE # Radio Chisinau
Bruxellesul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli vetoul Ungariei și de a promova negocierile de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova în UE. Potrivit Politico, propunerea lui Costa ar crea posibilitatea pentru un vot cu majoritate calificată în vederea deschiderii așa-numitelor clustere de negociere pentru cele două țări, deoarece regulile actuale impun aprobarea tuturor celor 27 de state membre ale UE pentru fiecare etapă a procesului de aderare, transmite Rador.
11:15
VIDEO | Zeci de persoane din regiunea transnistreană, documentate de polițiști după protestul de ieri de la Parlament # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că, ieri, 29 septembrie, în contextul protestului organizat de Blocul Patriotic în fața Parlamentului, 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare.
11:00
Acționarii Bursei de Valori București au aprobat investiția în noua bursă din Republica Moldova # Radio Chisinau
Acționarii Bursei de Valori București au aprobat luni, 29 septembrie 2025, participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova.
10:45
Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene ce promovează mișcarea, sportul și un mod de viață activ începe astăzi la Chișinău cu un flashmob de gimnastică la care participă toate instituțiile. Anul acesta, evenimentul marchează un deceniu de la lansarea programului, transmite MOLDPRES.
10:25
Președintele american Donald Trump și-a anunțat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâșia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părți, inclusiv de Autoritatea Palestiniană și care prevede în special ca el să prezideze un comitet care supraveghează tranziția în teritoriul palestinian, relatează AFP, preluat de AGERPRES.
10:10
Judecătorii vor pronunța astăzi sentința Marinei Tauber în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Procurorii cer 13 ani de închisoare # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmează să pronunțe astăzi (ora 16.00) sentința în dosarul deputatei Marina Tauber.
09:55
Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt reflectate de presa internațională și locală drept o victorie clară a pro-europenilor și o nouă înfrângere pentru Rusia. Publicațiile remarcă faptul că PAS și-a consolidat nucleul de electorat pro-european, în ciuda dificultăților economice și propagandei rusești, iar victoria obținută obligă guvernarea să livreze reforme și rezultate concrete pentru parcursul european. Totodată, jurnaliștii scriu că propaganda rusească și rețelele lui Ilan Șor au fost neutralizate, iar tentativele de destabilizare și protestele orchestrate de opoziția pro-rusă au eșuat.
09:35
Deputați de la Chișinău participă la sesiunea de toamnă a Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei # Radio Chisinau
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, Franța.
09:15
Consiliul UE salută rezultatul alegerilor parlamentare: „Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi se află în UE. Suntem pregătiți să facem următorii pași în procesul de aderare” # Radio Chisinau
Consiliul Uniunii Europene a publicat o declarație cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova care au avut loc duminică, 28 septembrie. Potrivit documentului, rezultatele scrutinului confirmă sprijinul constant al populației pentru viitorul european al Republicii Moldova, așa cum este consfințit în Constituția sa, iar alegătorii au oferit un mandat clar și puternic pentru continuarea angajamentului hotărât al Republicii Moldova în direcția aderării la Uniunea Europeană.
09:00
„Votul moldovenilor a devenit un referendum privind Europa versus Rusia”. Cum a reflectat presa din SUA alegerile parlamentare din Republica Moldova # Radio Chisinau
La Washington, opinia este unanimă: după rezultatele alegerilor de duminică, Uniunea Europeană răsuflă ușurată, întrucât Moldova a arătat un sprijin public ferm pentru cursul pro-european al partidului de guvernământ. Prin intermediul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, Washingtonul a subliniat că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noul guvern de la Chișinau, transmite Rador Radio România.
08:45
Banca Națională a Moldovei /BNM/ a stabilit pentru astăzi un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,60 lei pentru un euro și 16,73 lei pentru un dolar, transmite MOLDPRES.
08:20
Ultima zi de septembrie va fi cu vreme mohorâtă și ploi de scurtă durată. Ce temperaturi vom avea astăzi, 30 septembrie, # Radio Chisinau
Ultima zi a lunii septembrie se anunță una răcoroasă și instabilă, cu cer predominant noros și ploi slabe, potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), transmite MOLDPRES.
08:05
Perchezițiile continuă. Oamenii legii au descins într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălarea banilor # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că oamenii legii au descins cu percheziții în această dimineață într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a concurenților electorali și spălarea banilor.
21:25
Propunerea concretă a lui Zelenski, pentru aliații de pe flancul estic al NATO, împotriva dronelor și rachetelor rusești: Vom avea suficiente arme și capacitate de producție # Radio Chisinau
Ucraina s-a oferit să construiască un scut aerian comun cu aliații săi care să ofere protecție împotriva amenințărilor din partea Rusiei, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după seria de incursiuni în spațiul aerian al NATO care au provocat alarmă pe flancul estic al țărilor membre, scrie Reuters.
21:05
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto - amendați pentru viteză # Radio Chisinau
În zilele de weekend polițiștii au înregistrat peste 4400 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
20:55
Rusia se retrage din Convenția europeană împotriva torturii. Vladimir Putin a semnat legea # Radio Chisinau
Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum și cele două protocoale care o însoțesc nu se mai aplică pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat legea prin care este denunțată această convenție europeană, relatează agenția rusă TASS.
20:35
Începând cu 15 octombrie, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale nu va mai fi permis prin punctele de trecere a frontierei dintre Letonia și Belarus sau Federația Rusă. Potrivit autorităților letone, măsura vizează punctele Paternieku, Grebņevas și Terehovas, transmite IPN.
20:20
VIDEO | Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Republica Moldova: „V-ați mobilizat exemplar” # Radio Chisinau
Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apropiat de președinta Maia Sandu, a obținut peste 50% dintre voturi.
19:55
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:50
MAE de la București: Felicităm forțele politice pro-europene din R. Moldova pentru victoria clară, obținută în condițiile unor ingerințe externe fără precedent # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025 și îi felicită pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
19:30
Anca Dragu: „BNM este pe deplin angajată în procesul de aliniere la cele mai înalte standarde europene” # Radio Chisinau
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 29–30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena 2025, găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. Evenimentul reunește factori de decizie din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, având ca temă centrală lansarea proiectului „Uniunea pentru economii și investiții” (Savings and Investments Union).
19:10
Declarația liderilor Triunghiului de la Weimar: „Uniunea Europeană și R. Moldova împărtășesc un viitor comun” # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au emis luni o declarație comună privind alegerile parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
18:50
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Alegerile parlamentare au fost decisive pentru ruperea statului din sfera de influență a Kremlinului și edificarea unui stat european (Audio) # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare au fost un test al rezilienței în fața atacurilor hibride rusești și vor fi decisive pentru edificarea unui stat european, a declarat analistul politic Ion Tăbârță în cadrul emisiunii „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău.
