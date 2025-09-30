Recolta de mere, cea mai mică din ultimii șapte ani. Piața internă va fi asigurată, însă exporturile vor scădea

14:10

Al șaptelea copil infectat cu bacteria periculoasă contractată la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a decedat. Este vorba despre un bebeluș care fusese transferat la spitalul Grigore Alexandrescu din București. Oficialii spitalului bucureștean au precizat că era în stare gravă încă de la internare, cu disfuncție multiplă de organe. Alți doi copii sunt în continuare […] Articolul Al şaptelea copil a murit după ce a fost infectat cu bacteria ucigașă la „Sfânta Maria” din Iași. Managerul spitalului a fost demis apare prima dată în ZIUA.md.