Propagandă și realitate - un corespondent pro-război prezice revenirea cavaleriei ruse
Radio Moldova, 30 septembrie 2025 19:10
Atacând pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei pe motociclete din cauza lipsei tehnicii grele, militarii ruși au început să stăpânească încă un tip de deplasare pe câmpul de luptă - pe cai. Despre asta a povestit „corespondentul militar Z”, autorul proiectului Wargonzo, Semion Pegov, relatează publicația The Moscow Times.
Acum 5 minute
19:40
Marina Tauber, condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare. Procurorii au cerut 13 ani de pușcărie # Radio Moldova
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. De asemenea, instanța a dispus confiscarea de la Tauber a peste 206 milioane de lei în folosul statului.
Acum 15 minute
19:30
UE pregătește schimbarea regulilor de aderare a statelor în timp ce Ungaria blochează negocierile cu Ucraina # Radio Moldova
Potrivit unor surse citate de publicația Financial Times, autoritățile Uniunii Europene se pregătesc să înceapă lucrările tehnice pentru primirea Ucrainei și Republicii Moldova în blocul comunitar, în pofida opoziției continue a Ungariei în privința Kievului. În special, Comisia Europeană a propus ajustarea regulilor sale pentru a ocoli veto-ul premierului ungar Viktor Orbán, transmite DW.
Acum o oră
19:10
Acum 2 ore
18:40
Piața muncii își revine treptat - avem mai puțini șomeri și mai mulți oameni care lucrează sau își caută activ un loc de muncă. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în trimestrul doi al acestui an, numărul șomerilor s-a redus cu peste cinci mii, ajungând la circa 33 de mii. În același timp, a crescut numărul moldovenilor activi pe piața muncii.
18:20
Cehia închide centrele de viză de pe teritoriul Rusiei: restricții pentru diplomații ruși # Radio Moldova
Toate centrele de viză ale Cehiei situate pe teritoriul Rusiei și-au încetat activitatea. Potrivit datelor VFS Global, ultima zi de primire a documentelor în centrele regionale a fost 26 septembrie, iar la sucursala din Moscova — 29 septembrie, transmit gazeta.ru și The Moscow Times.
17:50
Proiectul „Dotarea bibliotecilor” aduce peste 5.000 de cărți elevilor din mai multe școli din țară # Radio Moldova
Bibliotecile a 27 de instituții de învățământ general din țară au fost completate cu volume noi, toate în limba română. Lotul de peste 5.000 de exemplare a fost distribuit în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, în baza Acordului de parteneriat dintre Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.
Acum 4 ore
17:40
PARLAMENTARE 2025 | Chișinău, Bălți și Criuleni au înregistrat cea mai mare prezență la urne. La polul opus s-au situat raioanele Cantemir și Basarabeasca # Radio Moldova
Rata de participare la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 a fost mai mare cu aproape 4% decât la scrutinul precedent din anul 2021. Duminică, rata de participare la vot de acum patru ani - 48.3% - a fost atinsă cu circa două ore înainte de închiderea secțiilor de votare. În total, la urne s-au prezentat, pe 28 septembrie, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), 1.608.518 alegători, cu aproape 128 de mii mai mulți decât în 2021.
17:40
Îmbătrânirea demografică, o realitate tot mai vizibilă: vârstnicii reprezintă peste un sfert din populația țării # Radio Moldova
În Republica Moldova, fiecare al patrulea locuitor are 60 de ani și peste. La începutul anului 2025, populația vârstnică a ajuns la peste 616 mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total și confirmă un nivel înalt de îmbătrânire demografică. Statisticile relevă și alte tendințe importante: femeile trăiesc mai mult, dar primesc pensii mai mici decât bărbații, bolile aparatului circulator și tumorile maligne afectează tot mai mulți vârstnici, iar veniturile gospodăriilor în care locuiesc persoane în etate depind în mare parte de prestațiile sociale, mai ales în mediul rural.
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de înghețuri, valabil pentru zilele de 2 și 3 octombrie curent.
17:30
17:00
Opțiunea proeuropeană exprimată prin vot – un pas hotărât pentru începerea negocierilor cu UE, jurnalistul Dan Alexe # Radio Moldova
Rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie subliniază importanța strategică pentru stabilitatea regională și confirmă angajamentul Uniunii Europene de a susține parcursul european al Republicii Moldova, într-un moment decisiv pentru avansarea negocierilor de aderare. Jurnalistul Dan Alexe, corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles, a comunicat că sprijinul popular pentru vectorul european oferă un impuls semnificativ procesului de aderare și consolidează parteneriatul UE – Republica Moldova.
16:50
16:40
ANRE a stabilit calendarul liberalizării treptate a pieței gazelor: marii consumatori - din 2026, cei mijlocii - din 2027 # Radio Moldova
Consumatorii noncasnici mari, cu un consum anual de peste 100.000 de metri cubi de gaze naturale, vor fi scutiți de obligația de serviciu public și vor trebui să contracteze gaze doar prin negociere. Decizia va intra în vigoare pe 1 aprilie 2026, potrivit calendarului de liberalizare graduală a pieței gazelor naturale aprobat marți, 30 septembrie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
16:30
Precipitațiile abundente care au început noaptea trecută și au continuat pe parcursul zilei de astăzi au făcut prăpăd la Odesa, Ucraina. Străzile din oraș și drumurile din regiune au fost acoperite de apă, iar circulația pe principalele artere a fost blocată.
16:30
Scrutinul din 28 septembrie – moment decisiv pentru parcursul european al R. Moldova, susțin experții # Radio Moldova
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie este văzut ca fiind un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova. Rezultatele acestuia reflectă maturitatea alegătorilor, în pofida încercărilor de manipulare și a presiunilor externe. Deși au documentat sute de nereguli în ziua votului, observatorii concluzionează că procesul electoral a fost organizat corect, reacțiile internaționale confirmând un sprijin ferm pentru opțiunea proeuropeană – au declarat mai mulți experți invitați în emisiunea „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
16:20
Marta Kos: Kievul are capacitatea tehnică pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE # Radio Moldova
Ucraina este pregătită din punct de vedere tehnic să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, însă Ungaria continuă să blocheze deschiderea primului grup de capitole. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care a început luni, o vizită de trei zile în Ucraina. Comisara va evalua progresul reformelor în domeniul statului de drept, a luptei împotriva corupției și a protecției drepturilor minorităților.
16:20
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a câștigat turneul ATP 500 de la Tokyo. În marea finală, liderul mondial l-a învins pe americanul Taylor Fritz, scor 6:4, 6:4. Alcaraz a obținut victoria după o oră și 33 de minute. Ibericul a cucerit al treilea său titlu consecutiv, după cele de la Cincinnati și US Open, având și o serie de 18 victorii la rând. Spaniolul și-a îmbunătățit recordul personal, cu 67 de victorii în acest an, din 74 de partide disputate.
16:00
Frumoasa poveste a halterofilului moldovean Dan Secrieru, care la doar 17 ani face senzație pe arena internațională # Radio Moldova
Halterofilul Dan Secrieru uimește întreaga lume a sportului cu rezultate remarcabile, devenind revelația anului. Tânărul halterofil Dan Secrieru are doar 17 ani și într-o perioadă de doar 3 luni a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului de premiere.
15:50
Judecătoria Chișinău prelungește cu 30 de zile arestul fostului deputat Vladimir Andronachi # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată marți, 30 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Procuratura Anticorupție a anunțat că instanța a admis demersul privind prelungirea măsurii preventive aplicate lui Andronachi.
Acum 6 ore
15:40
Trei scenarii de dezvoltare a economiei Republicii Moldova: cu creșteri de PIB între 1.5% și 4.3% # Radio Moldova
Deși economia Republicii Moldova continuă să se confrunte cu provocări majore, tendințele structurale se schimbă și apar noi motoare de creștere care atenuează efectele sectoarelor aflate în scădere. Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării avansează trei scenarii de evoluție economică, cu creșteri anuale ale Produsului Intern Brut între 1.5% și 4.3% până în anul 2028 – cel mai înalt ritm dintre toate scenariile analizate.
15:30
Angajații Guvernului Republicii Moldova și-au început astăzi ziua de muncă cu exerciții de înviorare. Zeci de funcționari au făcut sport în holul instituției, ghidați de un antrenor profesionist. Activitatea este parte a Săptămânii Europene a Sportului, o inițiativă a Comisiei Europene, lansată marți și în Republica Moldova. Scopul acțiunii este promovarea unui mod sănătos de viață în rândul tinerilor.
15:00
Israelul promite retragerea treptată din Gaza în cadrul planului de pace propus de Trump # Radio Moldova
Războiul din Gaza, care durează de aproape doi ani, pare să se apropie de final. Președintele american Donald Trump a propus un plan de pace. Documentul prevede eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deținuți de Hamas și demilitarizarea Fâșiei. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a fost primit la Casa Albă, a declarat că Israelul se va retrage în etape din Gaza, dar va menține și un perimetru de securitate pentru următoarea perioadă. Hamas nu a dat o reacție până la această oră, motivând că nu au primit încă documentul.
14:40
Virgiliu Postolachi a fost protagonist în derby-ul Clujului: Universitatea și CFR au remizat, scor 2:2 # Radio Moldova
Spectacol total în derby-ul Clujului. În ultimul meci al etapei a 11-a din cadrul Superligii românești de fotbal, Universitatea și CFR au remizat, scor 2:2. Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a fost titular în tricoul „șepcilor roșii”, iar în minutul 69 a fost înlocuit.
14:30
Numărul elevilor înscriși în școlile din Chișinău, creștere cu peste 26% în ultimii opt ani # Radio Moldova
Numărul elevilor înscriși în școlile din Chișinău a crescut cu 22.703 în ultimii opt ani. Dacă, în 2017, capitala avea 85.458 de elevi, în acest an sunt 108.161, o creștere de peste 26%, a raportat marți, 30 septembrie, viceprimara capitalei, Angela Cutasevici, la ședința Primăriei Chișinău.
14:10
Republica Moldova va intra în sezonul rece cu suficiente stocuri de lemne de foc. Potrivit Agenției Moldsilva, deja sunt depozitați 135.000 de metri steri de lemne, iar până la sfârșitul anului stocurile vor fi completate cu alți 117.000 de metri steri.
14:10
De la centralizarea rezultatelor până la depunerea jurământului: ce prevăd etapele postelectorale # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au încheiat și, înainte ca noile autorități să-și preia integral atribuțiile, urmează a fi întreprinși mai mulți pași legali instituționali.
13:50
Circulația rutieră pe Podul de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău, reluată în totalitate după trei ani # Radio Moldova
Podul de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis circulației în totalitate, după aproape trei ani de incomodități în trafic cauzate de lucrările de reconstrucție a acestui obiectiv. Viceprimara capitalei, Irina Gutnic, a făcut anunțul la ședința Primăriei Chișinău din 30 septembrie, deși primarul Ion Ceban s-a filmat, în ultima zi a campaniei electorale pentru parlamentare, pe același pod, anunțând același lucru.
13:50
Un bărbat a fost reținut în flagrant delict în centrul capitalei de către procurorii pentru combaterea corupției, de comun cu ofițerii SPIA. Acesta ar fi pretins mită de 4500 de euro pentru perfectarea unui permis de conducere. Investigațiile sunt în desfășurare.
13:50
Gabriel Călin, Russian propaganda promoter, detained in Chișinău over campaign funding # Radio Moldova
The leader of the Christian-Social Union of Moldova (UCSM), Gabriel Călin, was detained on the morning of Tuesday, September 30, in a case regarding the illegal financing of political parties.
Acum 8 ore
13:30
13:30
Datele Biroului Național de Statistică indică o creștere economică modestă în trimestrul al II-lea # Radio Moldova
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut modest în al doilea trimestru al anului, cu 1.1%, în timp ce rata șomajului a scăzut la 4%, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Directorul general al instituției, Oleg Cara, a prezentat situația în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că evoluția PIB-ului a fost influențată, în principal, de construcții, energie și comerț, în timp ce șomajul a înregistrat scăderi pe toate categoriile principale.
13:20
Verdictul instanței în dosarul Marinei Tauber, pronunțat astăzi: acuzațiile procurorilor # Radio Moldova
Marina Tauber, ex-vicepreședinta fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional, își va afla, marți, 30 septembrie, sentința în dosarul în care este acuzată de falsificarea rapoartelor financiare, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat și amestec în înfăptuirea justiției. Pronunțarea verdictului este programată pentru ora 16:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
13:00
Un singur reprezentant, o singură misiune - medalia! Republica Moldova va fi reprezentată la Campionatele Mondiale de Haltere doar de Marin Robu # Radio Moldova
Sportivul moldovean Marin Robu va concura la Mondialele din Norvegia într-o nouă categorie de greutate, cea de până la 88 de kilograme.
12:30
Cu înghețurile din primăvară și livezile defrișate, R. Moldova va avea cea mai mică recoltă de mere din ultimii 7 ani # Radio Moldova
O recoltă mai scăzută de mere, dar de aceeași calitate, culoare și gust ca în fiecare an. Asociația Moldova Fruct estimează că Republica Moldova va avea cea mai mică recoltă de mere din ultimii șapte ani, din cauza celor două valuri de înghețuri târzii din primăvară. La acest factor meteorologic se adaugă și reducerea suprafețelor de livezi, cauzată de defrișarea pomilor îmbătrâniți.
12:30
Amenințări la adresa moldovenilor din partea Moscovei. Expert: Chișinăul poate solicita aplicarea unor sancțiuni la nivel internațional # Radio Moldova
Federația Rusă nu va renunța niciodată la ocuparea politică sau electorală a Republicii Moldova, consideră expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Declarația a fost făcută după ce deputatul Dumei de Stat a Federației Ruse, Konstantin Zatulin, șeful Comisiei parlamentare pentru relațiile cu statele CSI, a declarat într-un interviu pentru agenția TASS că „Rusia va șterge moldovenii de pe fața pământului”. Potrivit expertului, aceste afirmații fac parte din „arsenalul obișnuit pe care Moscova îl folosește împotriva Republicii Moldova, împotriva Ucrainei și împotriva altor state care nu se supun voinței Kremlinului”.
12:20
Gabriel Călin, promotor al propagandei ruse, reținut la Chișinău. Bani din Rusia pentru campania electorală # Radio Moldova
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a fost reținut în dimineața zilei de marți, 30 septembrie, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice.
12:20
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a marcat primele goluri la turneul final al Campionatul European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani" # Radio Moldova
La competiția ce se desfășoară la Chișinău, junii "tricolori" au pierdut meciul cu reprezentativa Italiei, scor 2-7, iar golurile istorice ale echipei noastre au fost marcate 2 frați.
12:10
În Federația Rusă, în timpul campaniei de recrutare de toamnă, cetățenii cu obligații militare din Moscova, republica Mari El, precum și din regiunile Riazan și Sahalin, vor primi doar citații electronice, a anunțat șeful Direcției principale de organizare și mobilizare a Statului Major General, Evgheni Burdinski, citat de publicația The Moscow Times.
12:10
Acum 12 ore
11:40
VIDEO // Provocatori din regiunea transnistreană, la protestul Blocului „Patriotic”: 31 de persoane documentate de poliție # Radio Moldova
Un număr de 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost audiate luni, 29 septembrie, la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani din Chișinău, după ce au fost săltate de la protestul din fața Parlamentului organizat de Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.
11:30
Podul nou de la Ungheni va apropia și mai mult costulenii de pe ambele maluri ale Prutului: „Va fi o colaborare mult mai strânsă” # Radio Moldova
Atât în România, cât și în Republica Moldova există numeroase sate și comune care poartă aceleași denumiri, semn al unei istorii și al unei culturi comune. Este și cazul satelor Costuleni, prezente deopotrivă pe ambele maluri ale Prutului. Două comunități despărțite de o graniță, dar unite prin nume și aceleași rădăcini.
11:10
Poliția din Norvegia investighează un posibil survol ilegal cu dronă la platforma unui zăcământ de gaz # Radio Moldova
Poliția norvegiană investighează o sesizare despre o dronă care ar fi survolat o platformă a unui zăcământ de gaze. Potrivit organelor de drept, drona a fost observată în Marea Nordului de angajații zăcământului de gaz Sleipner al companiei energetice de stat norvegiene Equinor.
11:00
Grevă la scară largă în Grecia: Sunt posibile perturbări în domeniile transportului și serviciilor publice # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că miercuri, 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de ore.
11:00
Ucraina așteaptă livrări suplimentare de avioane militare occidentale, a spus într-un interviu pentru BBC Ucraina adjunctul ministrului apărării, general-locotenentul Ivan Gavriliuk, transmite Meduza-Live.
11:00
Fostul președinte al CE, José Manuel Barroso, laudă rezultatele alegerilor din R. Moldova # Radio Moldova
Fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, crede că europenii trebuie să grăbească procesul de lărgire a Uniunii Europene, în mod specific cu referire la Republica Moldova. Într-o ediție specială la Euronews România, Barroso a lăudat rezultatele scrutinului parlamentar din Republica Moldova și felul în care țara a trecut peste interferențele Rusiei, menționând că sunt vești bune și pentru Europa.
10:50
Fotbalistul moldovean Victor Stînă a marcat primul său gol pentru Bnei Yehuda Tel Aviv, chiar la debutul în cea de-a doua divizie valorică a fotbalului israelian. Mijlocașul de 27 de ani a înscris în minutul 37 al partidei cu Hapoel Hadera, deschizând scorul în meciul încheiat cu 2:0 în favoarea echipei gazdă.
10:30
Revista presei // Parcursul european al R. Moldova a fost salvat; De ce a eșuat Putin în Moldova? # Radio Moldova
Publicațiile naționale comentează pe larg rezultatul scrutinului parlamentar care a avut loc duminică, 28 septembrie. Experții constată că R. Moldova a reușit să reziste atacului hibrid dirijat de Federația Rusă pentru a deturna votul pro-european și a institui o conducere loială Kremlinului la Chișinău.
10:20
Delegația BNM, la Bruxelles: R. Moldova va deveni curând parte operațională a SEPA – transferuri mai rapide, mai sigure și mai ieftine # Radio Moldova
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) participă, în perioada 29-30 septembrie, la Forumul Inițiativei de la Viena, găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. În scurt timp, R. Moldova va deveni parte operațională a SEPA, lucru care înseamnă o deschidere reală către Uniunea Europeană (UE) și un sprijin semnificativ pentru cetățeni și mediul de afaceri prin transferuri mai rapide, mai sigure și mai ieftine, a evidențiat guvernatoarea BNM, Anca Dragu.
10:10
Tragedii care pot fi pot fi prevenite: bolile cardiovasculare – principala cauză de deces # Radio Moldova
În Republica Moldova, bolile cardiovasculare, de peste două decenii, sunt principala cauză de deces și reprezentă circa 57% din totalul deceselor provocate de bolile netransmisibile. Sunt datele prezentate de Ministerul Sănătății, în contextul Zilei mondiale a inimii, marcate pe 29 septembrie.
10:10
Noul pachet de sancțiuni al UE: restricții dure pentru diplomații ruși și familiile lor # Radio Moldova
Bruxelles-ul propune înăsprirea controlului asupra deplasărilor angajaților misiunilor diplomatice ruse pe teritoriul Uniunii Europene, măsuri care ar putea fi incluse în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Despre acest proiect aflat în discuție a relatat luni, 29 septembrie, publicația EUobserver.
