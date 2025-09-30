(Video) Surpriză în avion: Actrița Victoria Roșca într-un avion cu Vlad Plahotniuc – „Am intrat în panică”
EA.md, 30 septembrie 2025 19:10
Victoria Roșca, cunoscută drept „Fata din pădure", a povestit experiența intensă din avion, atunci când s-a aflat alături de Vlad Plahotniuc în momentul extrădării acestuia din Grecia în Republica Moldova: „Atmosfera era extrem de tensionată, toți pasagerii se întorceau să-l privească, iar eu am trăit clipe de teamă și panică". „Am fost în vacanță în […]
Alte ştiri de EA.md
Acum o oră
19:10
19:00
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare, după ce procurorii au cerut 13 ani de detenție # EA.md
Hotărârea a fost emisă în lipsa Marinei Tauber, care se află în căutare. Instanța a găsit-o vinovată de patru capete de acuzare: falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic, precum și acceptarea finanțării ilegale de la un grup criminal organizat. Prin cumul parțial al pedepselor, aceasta a fost condamnată la 7 ani […]
Acum 2 ore
18:00
Transport persoane Germania – soluția ideală pentru călătorii internaționale Călătoria între Germania și România poate fi o experiență confortabilă și sigură dacă alegi serviciile profesionale de transport persoane Germania. Aceste servicii oferă flexibilitate, siguranță și costuri accesibile, fiind potrivite atât pentru persoanele care călătoresc frecvent, cât și pentru cei care pornesc la drum ocazional. Clienții beneficiază […]
Acum 12 ore
07:20
Din formațiunea lui Usatîi, șase deputați acced în Parlament: juriști, primari și un fermier # EA.md
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, conduce lista candidaților care vor ajunge în Parlament. Alături de el, de la acest partid vor primi mandate doi juriști, doi primari și un fermier. Este vorba despre juriștii Elena Grițco și Alexandr Berlinschii. De asemenea, în organul legislativ vor intra primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu […]
07:20
Partidul lui Costiuc obține șase mandate: printre aleși se numără un jurist, un politolog și un filolog! # EA.md
Partidul „Democrația Acasă" intră în Parlament cu șase mandate, printre aceștia fiind specialiști din diverse domenii — de la drept până la științe politice, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor. Liderul partidului, Vasile Costiuc, profesor de formare, conduce lista electorală, scrie agora.md. Alături de el, în Parlament vor accede: Sergiu Stefanco, care în lista electorală […]
07:20
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei" și fostă bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a descris alegerile parlamentare din țară drept o farsă și un spectacol de prost gust, regizat intenționat. „Acestea nu au fost alegeri, dar o farsă, un spectacol de prost gust regizat de PAS cap-coadă, cu roluri distribuite din timp, iar rezultatul este […]
07:10
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând de astăzi, 30 septembrie. Conform Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică (ANRE), litrul de benzină se va scumpi cu 2 bani, ajungând la 23,26 lei, iar motorina va crește cu 4 bani, ajungând la 20,00 lei pe litru.
07:10
În noul Parlament al Republicii Moldova vor activa 37 de femei, reprezentând 36,6% din totalul deputaților – o scădere față de legislativul anterior, când femeile erau 39,6%. Aceasta marchează un regres în privința reprezentării de gen, potrivit unui comunicat al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Pe partide, distribuția arată astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) trimite […]
07:10
Cel mai în vârstă deputat din noul Parlament al Republicii Moldova va fi Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor și membru al Blocului „Patriotic", care împlinește 84 de ani. Potrivit legislației, cel mai în vârstă deputat este cel care va deschide prima ședință a Parlamentului, la care deputații vor depune jurământul, vor alege speakerul și […]
07:10
Președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, a declarat după închiderea secțiilor de vot că această campanie electorală a fost dominată de frică și divizare. El a acuzat atât propaganda rusă, cât și mesajele promovate de autoritățile de la Chișinău, care, potrivit lui, au influențat decizia unor alegători. „Din păcate, semănarea urii și cultivarea fricii […]
07:10
Fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost adus joi dimineață în Republica Moldova și reținut, fiind plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție Alexandru Cernei a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele său, iar […]
07:10
Serviciul Vamal bate recordul: Peste 925 milioane lei colectați în doar 7 zile pentru buget! # EA.md
Serviciul Vamal a adus peste 925 milioane lei la buget într-o singură săptămână! Între 22 și 28 septembrie 2025, instituția a depășit planul de colectări, realizând 105,9% din cifra de control. De la începutul anului, încasările totale se ridică la aproximativ 29,5 miliarde lei, atingând 100,4% din planul anual. Persoanele fizice care au introdus bunuri […]
07:10
Moscova pune sub semnul întrebării alegerile din Moldova? Peskov: „Sute de mii de cetățeni nu au avut posibilitatea să voteze” # EA.md
Kremlinul susține că zeci de mii de moldoveni din Rusia au fost privați de dreptul de a vota la parlamentare. Dmitrii Peskov a declarat că o evaluare oficială a scrutinului va fi posibilă abia după ce autoritățile de la Chișinău vor analiza rezultatele. Totodată, în ultimele săptămâni, presa de la Moscova a început să semnaleze […]
07:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să ocupe 55 de locuri în noul Parlament. Igor Grosu, Dorin Recean, Doina Gherman, Nicu Popescu și Marcel Spătaru sunt primele cinci persoane din lista electorală a formațiunii, transmite agora.md. Printre cele 55 de persoane se regăsește sportiva Anastasia Nichita, artistul Nicolae Botgros, dar și jurnalistul Constantin […]
07:10
Blocul „Patriotic" ar urma să intre în Legislativ cu 26 de deputați. Cel puțin asta arată rezultatele alegerilor. Igor Dodon, Diana Caraman, Vasile Tarlev, Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea sunt primele cinci persoane din lista electorală a formațiunii, transmite agora.md. În lista blocului se regăsesc și Grigore Novac, Pavel Voicu, Bogdan Țîrdea, Vladimir Voronin […]
07:00
(Foto) Oops… a făcut-o din nou! Teodor Cârnaț, show incendiar la plajă: din nou în slipi cu drapelul național # EA.md
Teodor Cârnaț nu renunță la aparițiile șocante! După ce, în 2023, a stârnit un val de critici și amuzament pozând pe o plajă din Thailanda în slipi cu stema Republicii Moldova imprimată pe fese, fostul avocat și ex-membru CSM revine în atenția publicului. De această dată, soțul Marinei Cârnaț și-a etalat bronzul într-o pereche de […]
Ieri
15:20
Weekend plin de emoții la Teatrul Național „Eugène Ionesco”: trei spectacole pentru toate vârstele și gusturile # EA.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco" își așteaptă publicul cu un program special în primul weekend de octombrie. De la melodrama intensă „O istorie foarte simplă", la comedia clasică plină de reflecții existențiale „Pescărușul", și până la aventura magică pentru întreaga familie „Peter Pan", spectatorii sunt invitați să trăiască emoții puternice, să redescopere povești atemporale și să […]
12:00
O treime dintre alimentele bune pentru consum ajung la gunoi, iar mii de oameni îndură foame. Din anul 2019, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, pe 29 septembrie este marcată Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și pierderile alimentare. Evenimentul a fost instituit cu implicarea Agenției Națiunilor Unite pentru alimentație și Agricultură (FAO) și Programul Națiunilor Unite pentru […]
11:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, obținând din nou majoritatea în Legislativ. Potrivit datelor prezentate de CEC, pe locul doi se află Blocul Patriotic, cu 26 de mandate, urmat de Blocul „Alternativa", condus de Ion Ceban, care a obținut 8 mandate. În Parlament vor mai […]
11:40
Opoziția, împărțită după alegeri: „Votul fiecăruia merită respect” vs. „Moldova nu mai e stat democratic” # EA.md
După procesarea a 99% din voturi, mai mulți candidați ai opoziției extraparlamentare la alegerile legislative au venit cu primele reacții. În timp ce unii au declarat că „acceptă" rezultatele, alții s-au arătat profund nemulțumiți de situația din țară, scrie zdg.md. Ion Ceban, unul din liderii blocului „Alternativa", a venit cu un mesaj scurt în […]
09:10
Blocul „Patriotic" ar urma să obțină 26 de mandate în noul Parlament al Republicii Moldova, conform rezultatelor preliminare după procesarea a 99% din procesele-verbale. Pe primele cinci poziții din lista electorală a formațiunii se află Igor Dodon, Diana Caraman, Vasile Tarlev, Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea, transmite agora.md. Totodată, printre candidații care ar urma să […]
07:30
(FOTO) Jador și Oana Ciocan, pas mare împreună: și-au luat casă nouă! Primele imagini din locuința în renovare # EA.md
Jador și Oana Ciocan se pregătesc de viața de familie și vor să facă schimbări importante în viața lor. Cei doi au achiziționat o locuință nouă și vor să se mute curând. Artistul a împărtășit deja primele imagini cu noua casă care se află în renovări, scrie cancan.ro. Cei doi și-au îndeplinit încă un vis. […]
07:30
(FOTO) Dan Bălan, surprins în ipostaze rare: Cum arată idolul femeilor, milionarul de peste 10 milioane €, în viața de zi cu zi # EA.md
Dan Bălan are o carieră de succes în muzică și are o avere estimată la peste 10 milioane de euro. În ultimii ani, artistul a fost o apariție discretă în România, iar de curând, a fost surprins de paparazzii Spynews.ro. Dan Bălan a revenit de curând în România, după mulți ani în care a fost […]
07:20
Marea Britanie a anunțat că va introduce un sistem obligatoriu de identificare digitală pentru cetățenii britanici și rezidenții care încep un nou loc de muncă, ca măsură de descurajare a imigrației ilegale, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro. „Acest lucru va îngreuna munca ilegală în această țară, făcând frontierele noastre mai sigure", a declarat premierul Keir Starmer […]
07:20
Tragedie la Spitalul ‘Sfânta Maria’ din Iași: 5 copii morți, ATI închisă. Descoperirea șocantă # EA.md
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce o publicaţie ieşeană a scris că cinci copii ar fi murit în ultimele zile în secţia ATI, scrie protv.ro. DSP Iaşi a precizat că a primit o notificare […]
07:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost descoperit de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere nejustificată ce depășește 10 milioane de lei. Conform actului de constatare emis de inspectorii ANI, Andronachi riscă atât confiscarea sumelor, cât și interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani. Analiza averii sale a scos la […]
07:20
Gigantul Dedeman a luat o decizie strategică și, după o discuție cu oficialii de la Chișinău, frații Pavăl au decis să se extindă în Republica Moldova. Faptul că frații Dedeman își au originile la Bacău, la 150 de kilometri de graniță, a avut o contribuție majoră la decizia de a investi în Republica Moldova, scrie […]
07:20
Irina Rimes și-a lăsat fanii fără cuvinte cu cel mai recent videoclip lansat pe YouTube. Artista explorează o latură emoțională și îndrăzneață, arătând intensitate și vulnerabilitate, complet diferite de imaginea ei obișnuită. Videoclipul acompaniază balada „Mărgele", o poveste despre iubire, pierdere și regăsire interioară. Versurile și interpretarea Irinei sunt completate de imagini dramatice, cu decoruri […]
07:20
„Noaptea mi-au ucis fiul, iar a 2-a zi făceau frigărui”: Crimă și groază în Ocolina – Familia victimei vorbește despre coșmarul trăi # EA.md
Durere și revoltă au cuprins satul Ocolina, raionul Soroca, după crima care a șocat întreaga comunitate. Familia lui Vasile Rotaru, bărbatul
07:20
Potrivit celui mai recent clasament GlobalPropertyGuide (iulie 2025), Republica Moldova se situează pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește costul locuințelor. Datele arată că în Chișinău, prețul mediu al unui metru pătrat de apartament este de doar 1.540 de euro, unul dintre cele mai mici din regiune și de câteva ori sub […] Articolul Chișinăul, scump pentru moldoveni, dar aur pentru investitori europeni în imobiliare apare prima dată în ea.md.
07:20
Colaborare surpriză: Satoshi lansează piesa „Hai să recunoaștem” alături de un rapper de peste Prut! # EA.md
Colaborare de senzație pe scena rap din Moldova și România! Prima strofă din piesa „Hai să recunoaștem” a reușit deja să facă furori pe rețelele de socializare, cucerind ascultătorii prin mesaj și ritm. Totuși, adevărata surpriză a venit odată cu lansarea oficială: Satoshi, rapperul de la Cahul, a colaborat la acest proiect cu nimeni altul […] Articolul Colaborare surpriză: Satoshi lansează piesa „Hai să recunoaștem” alături de un rapper de peste Prut! apare prima dată în ea.md.
07:20
„Asta niciodată nu se va cicatriza” – Cea mai mare durere a Adrianei Ochișanu, spusă cu sinceritate # EA.md
Adriana Ochișanu a dezvăluit că cea mai mare durere din viața ei a fost perioada în care a stat departe de fiul său, Cristian. „Această rană nu se va vindeca niciodată”, a spus interpreta în cadrul unei emisiuni la TV8. „Asta niciodată nu se va cicatriza. Chiar dacă va prinde o pojghiță acolo, oricum rana […] Articolul „Asta niciodată nu se va cicatriza” – Cea mai mare durere a Adrianei Ochișanu, spusă cu sinceritate apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Un video fals, care ar arăta presupuse buletine de vot arse și favorizarea altora, circulă pe rețelele sociale în ziua scrutinului parlamentar. Autoritățile au calificat imaginile drept provocare și au îndemnat cetățenii să nu se lase manipulați. „Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare. Dragi cetățeni, fiți atenți și nu cădeți în […] Articolul Buletine de vot arse: Autoritățile avertizează asupra unui video fals răspândit online apare prima dată în ea.md.
18:30
Accident grav la Tighina: un șofer de 24 de ani și-a pierdut viața, iar cinci pasageri au ajuns la spital # EA.md
foto simbol Accident grav la Tighina: un șofer de 24 de ani și-a pierdut viața, iar cinci pasageri au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un stâlp și de un gard rezidențial. Impactul a fost atât de puternic încât automobilul a fost proiectat ulterior în doi copaci. […] Articolul Accident grav la Tighina: un șofer de 24 de ani și-a pierdut viața, iar cinci pasageri au ajuns la spital apare prima dată în ea.md.
18:30
Inspectoratul General al Poliției a raportat 141 de cazuri de presupuse încălcări ale legislației electorale până la ora 16:00. Cele mai multe situații vizează încălcarea secretului votului – 58 de cazuri în care alegătorii ar fi fotografiat buletinul de vot. Președinta CEC, Angelica Caraman, a menționat că au fost înregistrate și 35 de plângeri privind […] Articolul Peste 140 de incidente, înregistrate de IGP în ziua votului apare prima dată în ea.md.
16:20
foto: tvn.md Autor: Grigore Guzun, expert WatchDog.MD Astăzi, mai multe secții de votare din orașe importante – Roma, Genova, Bruxelles, Alicante, București – au fost vizate de alerte cu bombă. Din fericire, vorbim de scenarii cu care instituțiile sunt pregătite să facă față, pentru că nu este pentru prima dată când astfel de tentative apar […] Articolul (COMENTARIU VIDEO) Alerte cu bombă la secțiile de votare din diasporă cu prezență înaltă apare prima dată în ea.md.
15:30
Duminică dimineața, după ce și-a exercitat dreptul la vot la Chișinău, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia s-a implicat masiv în procesul electoral. „Știm cu toții că Federația Rusă s-a implicat masiv în alegerile noastre. Au fost folosite diferite metode, de la cumpărarea de voturi – pentru care au cheltuit sute de […] Articolul Președinta Maia Sandu acuză Rusia de ingerință în alegeri apare prima dată în ea.md.
15:20
Până la ora 14:30, la urne s-au prezentat peste 33,3% dintre alegători, ceea ce depășește pragul minim necesar pentru validarea scrutinului. Aproape un milion de cetățeni și-au exprimat deja votul, anunță protv.md. Comparativ, la parlamentarele din anul 2021, la aceeași oră, prezența la vot era de 29,28%. Astfel, participarea de astăzi este mai mare decât […] Articolul Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi considerate valabile apare prima dată în ea.md.
14:40
Noaptea trecută, Rusia a lovit Ucraina cu rachete și drone, provocând victime și distrugeri în mai multe regiuni ale țării. La Kiev, autoritățile au raportat patru persoane ucise, printre care și o fetiță de 12 ani, precum și cel puțin 10 răniți. Pagubele s-au produs în aproape 20 de locații din șase districte ale capitalei. […] Articolul Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei: cel puțin patru morți și zeci de răniți apare prima dată în ea.md.
13:20
Premierul: „Infrastructura electorală a fost vizată de atacuri cibernetice, dar procesul de vot continuă în siguranță” # EA.md
Premierul Republicii Moldova a anunțat că infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă, în ultimele două zile, mai multor tentative de atac cibernetic. Au fost vizate în special site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara țării. „Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative […] Articolul Premierul: „Infrastructura electorală a fost vizată de atacuri cibernetice, dar procesul de vot continuă în siguranță” apare prima dată în ea.md.
10:30
(video) Maia Sandu, după vot: „Rusia vrea să preia puterea în Moldova pentru a o folosi împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene” # EA.md
Președinta Maia Sandu a declarat astăzi, după ce și-a exercitat dreptul de vot, că Federația Rusă urmărește destabilizarea Republicii Moldova și transformarea acesteia într-un instrument împotriva vecinilor și a partenerilor europeni. „Miza Rusiei nu este doar Moldova, ci războiul din Ucraina. Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în țara noastră ca să o poată […] Articolul (video) Maia Sandu, după vot: „Rusia vrea să preia puterea în Moldova pentru a o folosi împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene” apare prima dată în ea.md.
10:20
AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din RM # EA.md
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a venit cu o reacție oficială după ce la București, reprezentanții AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi subliniază că AUR România nu a fost înregistrat în competiția electorală de la Chișinău, iar […] Articolul AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din RM apare prima dată în ea.md.
10:20
Schimbările tehnologice și transformările economice globale influențează profund piața muncii. Digitalizarea, inteligența artificială și automatizarea devin factori decisivi în modul în care companiile își organizează activitatea. Numeroase rapoarte economice, inclusiv cele publicate de Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), arată că anumite locuri de muncă sunt expuse riscului de dispariție […] Articolul Ce tipuri de joburi vor dispărea în următorii 10 ani, potrivit rapoartelor economice apare prima dată în ea.md.
10:20
Economisirea banilor este adesea percepută ca un sacrificiu major, dar studiile din domeniul finanțelor comportamentale arată că nu este nevoie de schimbări radicale pentru a pune deoparte o parte importantă din venit. Conform principiului 50/30/20, dezvoltat de experta în economie Elizabeth Warren, o strategie sănătoasă de bugetare presupune ca 50% din venit să fie alocat […] Articolul Cum poți economisi 20% din venit fără să-ți schimbi radical stilul de viață apare prima dată în ea.md.
10:10
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, dar întrebarea pe care o pun mulți este dacă acest gust amar ne face bine sau rău — în special pentru ficat. Surprinzător, numeroase cercetări arată că pentru ficat, consumul regulat de cafea pare să fie mai degrabă protector. Un studiu publicat în British Medical […] Articolul Cum influențează consumul de cafea sănătatea ficatului – rezultatele surprinzătoare apare prima dată în ea.md.
10:10
Stresul este o parte inevitabilă a vieții moderne, iar efectele lui asupra sănătății sunt bine documentate: tulburări de somn, probleme cardiace, scăderea imunității. Întrebarea care preocupă cercetătorii de câteva decenii este dacă stresul poate influența și riscul de apariție a cancerului. Medicina modernă nu oferă un răspuns simplu, dar dovezile acumulate arată că stresul cronic […] Articolul Legătura dintre stres și apariția cancerului – ce spune medicina modernă apare prima dată în ea.md.
10:10
Vitamina D joacă un rol esențial în menținerea sănătății oaselor, a sistemului imunitar și a funcțiilor musculare. Deficitul acestei vitamine este mult mai frecvent decât s-ar crede, afectând milioane de persoane la nivel global, iar simptomele pot fi subtile la început. Medicii și cercetătorii atrag atenția că identificarea timpurie a deficitului poate preveni probleme mai […] Articolul Cum îți dai seama că ai deficit de vitamina D doar după câteva simptome simple apare prima dată în ea.md.
10:10
Există persoane care par să trăiască într-un conflict permanent, să caute mereu tensiuni și să transforme chiar și cele mai mici probleme în situații dramatice. Psihologii numesc acest fenomen „dependență de dramă” și îl consideră un tipar de personalitate în care individul se simte stimulat și energizat de haosul emoțional. Deși termenul nu apare ca […] Articolul Ce înseamnă să fii „dependent de dramă” – cum recunoști acest tip de personalitate apare prima dată în ea.md.
10:10
Într-o piață a muncii extrem de competitivă, modul în care un candidat își prezintă experiența poate face diferența între a fi invitat la interviu sau a fi trecut cu vederea. Studiile recente în resurse umane arată că simplitatea și concizia cresc șansele de succes. Un raport publicat de experții de la Universitatea Stanford a concluzionat […] Articolul De ce un CV cu doar o pagină crește șansele de angajare cu 60% apare prima dată în ea.md.
10:10
Gestionarea banilor este o abilitate care se formează treptat, însă studiile arată că primii ani de independență financiară sunt decisivi pentru viitorul economic al unei persoane. Tinerii sub 35 de ani se confruntă adesea cu tentații de consum, presiunea socială și lipsa de educație financiară, ceea ce îi face mai predispuși la greșeli. Raportul OECD […] Articolul 7 greșeli financiare pe care le fac tinerii sub 35 de ani apare prima dată în ea.md.
