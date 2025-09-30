(Video) Surpriză în avion: Actrița Victoria Roșca într-un avion cu Vlad Plahotniuc – „Am intrat în panică”

10:10

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, dar întrebarea pe care o pun mulți este dacă acest gust amar ne face bine sau rău — în special pentru ficat. Surprinzător, numeroase cercetări arată că pentru ficat, consumul regulat de cafea pare să fie mai degrabă protector. Un studiu publicat în British Medical […] Articolul Cum influențează consumul de cafea sănătatea ficatului – rezultatele surprinzătoare apare prima dată în ea.md.