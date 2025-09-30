Scurtmetrajul „Prima ultimă lună” a devenit cel mai bun film studențesc la un festival internațional

11:45

Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare. În Parlament au acces trei partide și două blocuri electorale. În funcție de numărul voturilor primite din partea cetățenilor, fiecare formațiune politică obține un număr de mandate care ulterior vor fi atribuite deputaților. Dacă unii dintre ei se află la prima legislatură, alții au reușit să se mențină pentru opt mandate consecutive în legislativ. Cine sunt deputații cu mai mult de trei mandate și din ce partid sau bloc politic fac parte îți spunem în acest material. Сообщение Cine sunt deputații și deputatele cu mai mult de trei mandate care vor face parte din noua legislatură a Parlamentului появились сначала на #diez.