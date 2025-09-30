O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști
ProTV.md, 30 septembrie 2025 17:50
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
17:50
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști # ProTV.md
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști
Acum o oră
17:40
Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova # ProTV.md
Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova
17:20
Mai mulți șoferi băuți și fără permis de conducere, trași pe dreapta de polițiști în ultimele 24 de ore. Aceștia aveau norma depășită de aproape 7 ori - VIDEO # ProTV.md
Mai mulți șoferi băuți și fără permis de conducere, trași pe dreapta de polițiști în ultimele 24 de ore. Aceștia aveau norma depășită de aproape 7 ori - VIDEO
Acum 2 ore
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.09.2025
16:50
Prima țară din UE care restricționează intrarea diplomaților ruși pe teritoriul său
16:40
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - FOTO
16:40
Ambasador găsit mort în fața unui hotel din Paris, după ce soția lui a primit un mesaj îngrijorător # ProTV.md
Ambasador găsit mort în fața unui hotel din Paris, după ce soția lui a primit un mesaj îngrijorător
Acum 4 ore
16:10
Ultima oră. Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională - VIDEO
15:50
Danemarca ridică nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice, pe fondul creşterii riscului de sabotaj şi atacuri hibride. Mai multe drone au survolat ţara nordică în ultimele zile # ProTV.md
Danemarca ridică nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice, pe fondul creşterii riscului de sabotaj şi atacuri hibride. Mai multe drone au survolat ţara nordică în ultimele zile
15:20
Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie al unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Despre cine este vorba # ProTV.md
Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie al unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Despre cine este vorba
15:00
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 30 de zile
14:40
Noi detalii despre reținerea lui Călin: Ar fi efectuat conversii de peste 150 mii de dolari și ar fi adminstrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Moldovei. Interceptari telefonice, publicate de IGP - VIDEO # ProTV.md
Noi detalii despre reținerea lui Călin: Ar fi efectuat conversii de peste 150 mii de dolari și ar fi adminstrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Moldovei. Interceptari telefonice, publicate de IGP - VIDEO
14:20
Șeful diplomației ruse susține că alegerile legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant": „Sunt chiar uimit” # ProTV.md
Șeful diplomației ruse susține că alegerile legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant": „Sunt chiar uimit”
14:20
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite # ProTV.md
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite
Acum 6 ore
13:50
Donald Trump va prezida întâlnirea neobișnuită cu generalii și amiralii americani pe care a convocat-o Pentagonul # ProTV.md
Donald Trump va prezida întâlnirea neobișnuită cu generalii și amiralii americani pe care a convocat-o Pentagonul
13:40
Iranul confirmă că a ajuns la un acord rar cu SUA, după lungi de negocieri
13:00
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut” # ProTV.md
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut”
13:00
Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro? - ZdG.md # ProTV.md
Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro? - ZdG.md
13:00
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri # ProTV.md
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.09.2025
12:40
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală. Un șofer a ajuns la spital - VIDEO # ProTV.md
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală. Un șofer a ajuns la spital - VIDEO
12:40
Marina Tauber își va afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Câți ani de închisoare cer procurorii # ProTV.md
Marina Tauber își va afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Câți ani de închisoare cer procurorii
12:30
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: „Trebuie să ne protejăm cerul” # ProTV.md
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: „Trebuie să ne protejăm cerul”
Acum 8 ore
11:40
Von der Leyen a anunțat că va trimite Ucrainei „imediat” 2 miliarde de euro pentru drone militare # ProTV.md
Von der Leyen a anunțat că va trimite Ucrainei „imediat” 2 miliarde de euro pentru drone militare
11:30
Moscova neagă orice ingerință în alegerile din țara noastră. Zaharova: „Autoritățile țării au acuzat cinic Rusia, și nu UE” # ProTV.md
Moscova neagă orice ingerință în alegerile din țara noastră. Zaharova: „Autoritățile țării au acuzat cinic Rusia, și nu UE”
11:30
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - FOTO # ProTV.md
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - FOTO
11:30
26 de ani de Pro TV Chișinău. Un eveniment despre oameni, despre echipă și despre cei care au ales să fie alături prin parteneriate durabile - VIDEO # ProTV.md
26 de ani de Pro TV Chișinău. Un eveniment despre oameni, despre echipă și despre cei care au ales să fie alături prin parteneriate durabile - VIDEO
11:10
Alertă de călătorie în Grecia. Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă atenționează moldovenii despre o grevă # ProTV.md
Alertă de călătorie în Grecia. Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă atenționează moldovenii despre o grevă
11:10
Ion Ceban anunță un nou șef al Cabinetului de primar. Despre cine este vorba
11:00
„La Chișinău o să vă întâlnească „omul nostru”. 31 de persoane, majoritatea din stânga Nistrului, plătite ca să participe la protestul din fața Parlamentului. Poliția i-a reținut și a publicat convorbirile - VIDEO # ProTV.md
„La Chișinău o să vă întâlnească „omul nostru”. 31 de persoane, majoritatea din stânga Nistrului, plătite ca să participe la protestul din fața Parlamentului. Poliția i-a reținut și a publicat convorbirile - VIDEO
10:50
Propagandiștii Gabriel Călin și Vitalie Florea, care au candidat la alegerile parlamentare, ar fi fost reținuți de polițiști # ProTV.md
Propagandiștii Gabriel Călin și Vitalie Florea, care au candidat la alegerile parlamentare, ar fi fost reținuți de polițiști
Acum 12 ore
10:10
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe listele UCSM, ar fi fost reținut de polițiști # ProTV.md
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe listele UCSM, ar fi fost reținut de polițiști
10:00
Consiliul UE, după rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră: „Vom continua să sprijinim parcursul european al Republicii Moldova" # ProTV.md
Consiliul UE, după rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră: „Vom continua să sprijinim parcursul european al Republicii Moldova"
10:00
Atenție, șoferi: Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie. Recomandările poliției # ProTV.md
Atenție, șoferi: Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie. Recomandările poliției
09:40
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului # ProTV.md
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului
09:30
Cele mai bune oferte la acoperișuri în Moldova pentru casa ta
09:20
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:20
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău # ProTV.md
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău
09:00
Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei. „Magie pură” # ProTV.md
Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei. „Magie pură”
08:50
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: „Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban # ProTV.md
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: „Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban
08:40
Val de reacții internaționale la planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza. Liderii europeni și arabi salută demersul # ProTV.md
Val de reacții internaționale la planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza. Liderii europeni și arabi salută demersul
08:30
Curs valutar BNM pentru 30 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Din nou percheziții: Polițiștii au descins în mai multe locații într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor # ProTV.md
Din nou percheziții: Polițiștii au descins în mai multe locații într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:30
PAS, preferat de alegători în cea mai mare parte a țării: Blocul Patriotic își păstrează influența în raioanele pro-ruse - VIDEO # ProTV.md
PAS, preferat de alegători în cea mai mare parte a țării: Blocul Patriotic își păstrează influența în raioanele pro-ruse - VIDEO
23:30
Irina Rîngaci a câștigat pentru a doua oară în acest an un turneu din seria mondială la lupte pe plajă - VIDEO # ProTV.md
Irina Rîngaci a câștigat pentru a doua oară în acest an un turneu din seria mondială la lupte pe plajă - VIDEO
23:20
Situația în campionatul Moldovei a rămas neschimbată după etapa a 14-a - VIDEO
23:20
AC Milan a preluat conducerea în campionatul de fotbal italian, după ce a învins deținătoarea titlului, Napoli - VIDEO # ProTV.md
AC Milan a preluat conducerea în campionatul de fotbal italian, după ce a învins deținătoarea titlului, Napoli - VIDEO
22:20
FC Barcelona a urcat pe prima poziție în La Liga - VIDEO
22:20
Veteranul Marc Marquez a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din lumea sportului și a devenit campion în MotoGP pentru a șaptea oară în carieră - VIDEO # ProTV.md
Veteranul Marc Marquez a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din lumea sportului și a devenit campion în MotoGP pentru a șaptea oară în carieră - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.