Kellogg afirmă că înțelegerea dintre SUA și Belarus a avut drept obiectiv menținerea deschisă a canalelor de comunicare cu Putin
Ziua, 30 septembrie 2025 17:50
Emisarul american Keith Kellogg a declarat că acordul încheiat la începutul lunii septembrie între Statele Unite și Belarus a avut ca obiectiv principal menținerea deschisă a canalelor de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin, și nu a vizat eliberarea prizonierilor politici, deși aceasta din urmă a fost o consecință pozitivă a negocierilor. Kellogg a subliniat
Acum 5 minute
18:10
Hotărâri importante, adoptate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Încă trei sfinți au fost înscriși în calendar # Ziua
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în zilele de 29-30 septembrie, a adoptat mai multe hotărâri importante, atât de ordin pastoral și liturgic, cât și administrativ. Reuniunea a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, fiind prezidată de Patriarhul Daniel. Astfel, ierarhii români au reconfirmat data de 26 octombrie 2025 drept
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:30
Fadei Nagacevschi, despre rezultatul alegerilor: PAS se află la ultimul lor mandat, iar lupta pentru o opoziție reală, cu lideri veritabili, abia începe # Ziua
„Partidul Acțiune și Solidaritate se află la ultimul lor mandat, iar liderii opoziției și-au arătat adevărata față: niște lași fricoși care au trădat țara și poporul pentru interesele lor proprii". Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că, în următoarea perioadă, „va urma o luptă adevărată pentru o opoziție reală, sănătoasă,
17:30
VIDEO | Poliția oferă detalii despre dosarul în care este vizat Gabriel Călin, bănuit de spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice # Ziua
Oamenii legii au oferit detalii despre dosarul în care este vizat jurnalistul și politicianul Gabriel Călin, reținut astăzi marți, 30 septembrie, pentru 72 ore. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției, Călin este bănuit că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării
Acum 2 ore
16:50
Ucraina a încheiat „într-un timp record, în cele mai dificile condiții” procesul de screening bilateral cu UE # Ziua
Ucraina a încheiat pe 30 septembrie procesul de evaluare bilaterală a legislației cu Comisia Europeană, un pas major în parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană, relatează The Kyiv Independent. Procesul, lansat în iulie 2024, a presupus analizarea de către Bruxelles și Kiev a fiecărui domeniu de politici din cele șase clustere de negociere și
16:30
Meteorologii au emis un nou cod galben de înghețuri cu temperaturi de până la minus trei grade la suprafața solului. Avertizarea emisă azi de Serviciul Hidrometeorologic va fi valabilă pentru nopțile și diminețile din 2 și 3 octombrie. Totodată, temperaturile aerului vor varia, în aceste zile, între 10 și 15 grade pe timp de zi
16:20
Fostul parlamentar Marina Tauber a fost condamnat de Judecătoria Chișinău la șapte ani și jumătate de închisoare Încă în luna iulie, procurorii au cerut pentru parlamentar 13 ani de închisoare. În dosarul, aflat pe rol la Judecătoria Chișinău, Marina Tauber este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului, acceptarea finanțării ilegale
Acum 4 ore
15:50
EDITORIAL | În R. Moldova n-au avut loc alegeri, ci o legitimare formală a unei puteri desemnate cu mult înainte, în cu totul altă parte # Ziua
PAS a câștigat „alegerile parlamentare" și a reușit să-și păstreze majoritatea parlamentară nu pentru că așa a vrut „poporul suveran" al Republicii Moldova. Nu poporul e cel care i-a ales, poporul doar a legitimat, prin simpla-i prezență la urne, decizia luată cu mult timp înainte de către stăpânii guberniei noastre. În primul rând, acest exercițiu,
15:40
Doar patru din 10 moldoveni care au peste 15 ani sunt angajați sau prestează diferite servicii # Ziua
Republica Moldova continuă să înregistreze o rată scăzută de ocupare a forței de muncă. În trimestrul al doilea din acest an, populația ocupată, adică moldovenii care lucrează efectiv și contribuie la economie, număra aproximativ 792 de mii de persoane, ceea ce înseamnă că doar 40 la sută dintre cetățenii care au 15 ani și peste
15:10
Judecătoria Chișinău a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Andronachi # Ziua
Procuratura Anticorupție anunță că marți, 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea arestului preventiv pe numele fostului parlamentar, Vladimir Andronachi. Andronachi a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în data de 5 septembrie, fiind vizat într-o cauză penală pornită pentru spălare de bani. Fostul deputat PDM a
14:50
Președintele Poloniei a depus un proiect de lege care incriminează negarea masacrului de la Volînia # Ziua
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a depus pe 29 septembrie un proiect de lege care prevede sancțiuni penale pentru „negarea sau denaturarea faptelor" legate de masacrul de la Volînia și alte crime istorice comise de grupări ucrainene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Inițiativa vine după ce președintele a blocat o lege prin care se
14:30
Un bărbat din Chișinău, condamnat la închisoare pentru escrocherii comise prin intermediul unei platforme cu anunțuri # Ziua
Un bărbat din Capitală, în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat la șase ani de închisoare, după ce a comis mai multe escrocherii prin intermediul unei platforme online cu anunțuri comerciale. Sentința a fost emisă însă în lipsa acestuia, suspectul fiind dat în căutare. Potrivit anchetei, în cel puțin cinci cazuri de escrocherie,
Acum 6 ore
14:00
Danemarca convoacă rezerviștii din cauza incursiunilor cu drone înaintea întâlnirii liderilor europeni la Copenhaga # Ziua
Autoritățile daneze au anunțat mobilizarea de urgență a câtorva sute de rezerviști din cadrul forțelor armate pentru a consolida apărarea țării, după mai multe incidente cauzate de drone care au intrat pe teritoriul regatului. Informația a fost transmisă luni de TV2, citând o „notificare confidențială". „Acest lucru arată că ne aflăm într-o situație de urgență,
13:20
Vitalie Florea confirmă că a fost supus perchezițiilor, dar neagă că a fost reținut: N-au găsit ce voiau să găsească # Ziua
Bloggerul Vitalie Florea, fost candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a transmis un mesaj, după ce în spațiul public au apărut informații că ar fi fost reținut, odată cu jurnalistul Gabriel Călin. Într-o postare pe Facebook, el a confirmat că au venit la el cu percheziții, dar neagă reținerea. „Azi dimineață am avut percheziții
12:50
Creșterea economică bate pasul pe loc. În prima jumătate a acestui an, PIB-ul a rămas la nivelul primului semestru din 2024 # Ziua
În perioada ianuarie-iunie a acestui an, Produsul Intern Brut în Republica Moldova a fost de 155,3 miliarde de lei, fiind la același nivel ca în primul semestru al anului 2024. Scăderea exporturilor de mărfuri și bunuri, descreșterile din agricultură și industrie au tras cel mai mult în jos nivelul PIB, în schimb domeniul exportului de
12:30
Circulația pe Transalpina, oprită din cauza viscolului. Utilajele de deszăpezire intervin în mai multe zone montane din România # Ziua
Autoritățile din România au închis temporar primul tronson al Transalpinei, Rânca–Obârșia Lotrului, până miercuri, 1 octombrie, ora 09:00, din cauza stratului de gheață format pe șosea. Drumarii nu pot interveni în siguranță, iar șoferii ar fi expuși pericolului. Ninsorile au început de ieri în zonele montane, inclusiv în Gorj, Argeș, Sibiu, Vâlcea și Maramureș, iar
Acum 8 ore
12:00
Piața Marii Adunări Naționale, închisă de vineri seara pentru două zile. În Capitală va avea loc Ziua Vinului # Ziua
Piața Marii Adunări Naționale va fi închisă în weekend pentru circulația rutieră. Traficul va fi sistat de vineri, de la ora 16.00, și va fi reluat luni dimineața, la ora 06.00, anunță Primăria Chișinău. Suspendările au loc în contextul organizării Zilei Vinului în PMAN. Astfel, traficul rutier va fi sistat pe bd. Ștefan cel Mare
11:50
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului # Ziua
YouTube, platforma video deținută de Google, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a încheia un proces intentat de președintele Donald Trump, după ce contul său a fost suspendat în urma atacurilor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Potrivit documentelor depuse luni în instanță, din suma totală, 22 de milioane de dolari
11:40
AUR din România felicită „Democrația Acasă” pentru accederea în Parlament și cere PAS să decupleze total R. Moldova de Federația Rusă # Ziua
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România a emis un comunicat în care felicită Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, pentru accederea în legislativul de la Chișinău în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În același timp, opoziția de peste Prut îndeamnă noua guvernare PAS să decupleze Republica Moldova de Federația Rusă, așa cum
11:30
Guvernul taliban din Afganistan a impus o oprire la nivel național a telecomunicațiilor, la câteva săptămâni după ce a început să taie conexiunile de internet prin fibră optică, pe motiv de moralitate. Țara se confruntă acum cu un „blackout total de internet", a anunțat organizația de monitorizare Netblocks, potrivit BBC. „Afganistanul se află acum în
11:10
Costurile pentru încălzire cresc semnificativ în Republica Moldova. Familiile din mediul rural, cele mai afectate # Ziua
Prețurile pentru resursele tradiționale de încălzire continuă să crească în Republica Moldova, ceea ce pune presiune pe bugetele gospodăriilor, în special în mediul rural, unde majoritatea gospodăriilor se bazează pe lemne și cărbune. Potrivit Safe News, care a analizat anunțurile de mică publicitate, în 2025, prețul unei tone de cărbune a ajuns la 5.100 de
10:40
UE se pregătește să înceapă lucrările tehnice privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la blocul comunitar # Ziua
Uniunea Europeană se pregătește să demareze lucrările tehnice pentru aderarea Ucrainei și R. Moldova la bloc, în ciuda blocajului creat de Ungaria în negocierile oficiale, potrivit unor surse familiarizate cu procesul, relatează Financial Times. Ambele țări au demarat oficial negocierile de aderare anul trecut, însă Ungaria, condusă de premierul Viktor Orbon, a blocat progresul ulterior,
10:30
ULTIMA ORĂ | Gabriel Călin și Vitalie Florea ar fi fost reținuți, în urma unor percheziții efectuate în această dimineață # Ziua
Jurnalistul Gabriel Călin, președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și bloggerul Vitalie Florea, numărul doi pe lista formațiunii, ar fi fost reținut, potrivit mai multor surse. S-a întâmplat în această dimineață, în urma unor deschideri în forță la domiciliile celor doi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP),în dimineața zilei de 30 septembrie, ofițerii Direcției
Acum 12 ore
09:50
Deputata Marina Tauber, care s-ar afla în Rusia, își va afla azi sentința. Procurorii au cerut 13 ani de pușcărie # Ziua
Deputata Marina Tauber, aleasă pe listele fostului Partid Șor, își va afla azi sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a formațiunii scoase în afara legii. Încă în luna iulie, procurorii au cerut pentru parlamentar 13 ani de închisoare. În dosarul, aflat pe rol la Judecătoria Chișinău, Marina Tauber este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea
09:30
SUA intensifică presiunile pentru înlăturarea lui Maduro în Venezuela. Liderul de la Caracas a decretat o stare de urgență externă # Ziua
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a semnat un decret prin care instituie stare de urgență externă, care îi acordă puteri de securitate suplimentare în cazul în care armata americană intră în țară, a declarat luni vicepreședintele țării, Delcy Rodriguez. Măsura marchează cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre cele două țări, Maduro afirmând public că administrația
09:00
Patru deputați din precedenta componență a Parlamentului participă la Sesiunea de toamnă a APCE # Ziua
Patru deputați din Parlamentul, al cărui mandat a expirat, participă, în această săptămână, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea are loc la Strasbourg, Franța, până în 3 octombrie. Printre subiectele care vor fi abordate la APCE se numără cel cu privire la protecția jurnaliștilor din Fâșia Gaza și eliberarea jurnaliștilor
08:50
VIDEO | Tragedie în Indonezia, unde o şcoală s-a prăbușit peste elevi. Un copil de 13 ani a murit, iar alți peste 60 de elevi se află încă prinși sub dărâmături # Ziua
Cel puțin un elev a murit, alți aproape o sută au fost răniți, iar 65 rămân blocați sub dărâmături după ce o clădire a unei școli s-a prăbușit luni în orașul Sidoarjo, provincia Java de Est, Indonezia. Echipele de salvare lucrează contracronometru pentru a găsi supraviețuitori, furnizând oxigen și apă celor prinși sub beton. Prăbușirea
08:20
Donald Trump și-a anunțat planul în 20 de pași pentru pacea în Gaza: „O zi istorică pentru pace” # Ziua
Președintele american Donald Trump a prezentat un plan amplu de pace pentru Fâșia Gaza, luni, în marja discuției purtate la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a spus că susține planul liderului SUA, potrivit AFP și BBC. „Dacă Hamas acceptă această propunere, toți ostaticii vor fi eliberați în termen de 72 de ore
08:10
Întru mulți și fericiți ani și slujire rodnică! Astăzi se împlinesc 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel # Ziua
Biserica Ortodoxă Română aniversează astăzi, 30 septembrie 2025, împlinirea a 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al României. Cu acest prilej, la Palatul Patriarhiei, va avea loc un moment festiv la care vor participa invitații oficiali ai Patriarhiei Române. Sărbătorirea marchează o aducere de recunoștință lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra
Acum 24 ore
18:40
În acest an
Ieri
18:10
Ucraina avertizează asupra unui pericol nuclear la Zaporojie. Centrala este deconectată de șase zile de la alimentarea externă # Ziua
Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleară al Ucrainei trage un semnal de alarmă privind siguranța nucleară și radiologică la centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub control rus. Potrivit directorului instituției, Oleg Korikov, centrala rămâne deconectată de la sistemul energetic ucrainean de șase zile, iar alimentarea sistemelor critice de securitate se face doar prin generatoare […] Articolul Ucraina avertizează asupra unui pericol nuclear la Zaporojie. Centrala este deconectată de șase zile de la alimentarea externă apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Ambasada SUA felicită PAS și celelalte partide care au intrat în Parlament: Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern # Ziua
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a venit cu un mesaj de felicitare în legătură cu alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acesta a fost transmis printr-o postare publicată pe pagina misiunii diplomatice „Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul […] Articolul Ambasada SUA felicită PAS și celelalte partide care au intrat în Parlament: Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Provocările Rusiei și atitudinea rezervată a președintelui american Donald Trump obligă UE să se adapteze rapid. În contextul intruziunilor avioanelor rusești în spațiul NATO și al atacurilor cu drone asupra aeroportului din Copenhaga, liderii europeni vor discuta, la primul summit de toamnă al UE, programat pe 1 octombrie în capitala Danemarcei, consolidarea capacităților de apărare, […] Articolul Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru primul summit de toamnă pe fondul amenințării ruse apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Primăria Chișinău anunță demararea „curățeniei generale de toamnă”, care va dura până în 30 noiembrie 2025. Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei, în cadrul lucrărilor de salubrizare urmează să fie igienizate și înfrumusețate spațiile publice, curțile blocurilor locative, parcurile și zonele verzi din Chișinău. În campanie vor fi implicate preturile de sector, întreprinderile municipale […] Articolul În Chișinău începe „curățenia generală” de toamnă, anunță Primăria Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
O fostă judecătoare, aflată în căutare internațională, va fi judecată pentru escrocherie și fals în declarații # Ziua
Procuratura Anticorupție a expediat în instanță o cauză penală ce vizează o fostă judecătoare, vicepreședinte de instanță, acuzată de escrocherie și fals în declarații, se spune într-un comunicat publicat pe pagina instituției. Potrivit procurorilor, între lunile martie 2014 și martie 2016, inculpata și-ar fi însușit prin înșelăciune și abuz de încredere suma de aproximativ 2,5 […] Articolul O fostă judecătoare, aflată în căutare internațională, va fi judecată pentru escrocherie și fals în declarații apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat luni că la Kremlin sunt „analizate cu atenție” declarațiile oficialilor americani privind o eventuală livrare de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina. Reacția vine după ce vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a confirmat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut statelor europene să achiziționeze rachete Tomahawk […] Articolul Kremlinul „analizează cu atenție” posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | Maia Sandu face apel la împăcare: Este momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că nu există învingători și învinși # Ziua
Președintele Maia Sandu a ieșit cu un mesaj, în care cheamă societatea la pace și o îndeamnă să se unească în jurul obiectivelor și intereselor comune. Ea a calificat victoria PAS în alegeri ca fiind „un mandat puternic pentru procesul de aderare la UE” și crede că aceasta ar trebui folosită „pentru binele tuturor cetățenilor, […] Articolul VIDEO | Maia Sandu face apel la împăcare: Este momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că nu există învingători și învinși apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) din România a emis o informare de vreme rea valabilă în intervalul 29 septembrie – 2 octombrie, care vizează precipitații, vreme rece și ninsori la altitudini mari. În ultimele ore, fulgii de zăpadă au acoperit stațiunile și drumurile din Harghita, Transalpina, Pasul Prislop din Maramureș și zona Gura Haitii din […] Articolul VIDEO | Peisaj de iarnă în România. Prima ninsoare pe Transfăgărășan și Transalpina apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată în cadrul dosarului „Frauda bancară”. Avocat: Procurorii vor să transforme procesul într-un show televizat # Ziua
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „Frauda bancară”. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea procurorilor. În replică, avocatul Lucian Rogac susține că separarea cauzei de învinuire a lui Vlad Plahotniuc de dosarul privind „frauda […] Articolul Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată în cadrul dosarului „Frauda bancară”. Avocat: Procurorii vor să transforme procesul într-un show televizat apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Sfântul Sinod al Patriarhiei Române s-a convocat în ședință. Ierarhii discută despre textele liturgice și icoanele dedicate sfintelor canonizate recent # Ziua
Membrii Sfântului Sinod al Patriarhiei Române se întrunesc, în perioada 29-30 septembrie, la Palatul Patriarhiei din București, într-o ședință de lucru. Sesiunea de deschidere a fost prezidată de Preafericitul Daniel, care a prezentat, într-un cuvânt introductiv, extrase din ordinea de zi, pe care figurează stadiul textelor liturgice și al icoanelor femeilor cu viață sfântă canonizate […] Articolul Sfântul Sinod al Patriarhiei Române s-a convocat în ședință. Ierarhii discută despre textele liturgice și icoanele dedicate sfintelor canonizate recent apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Blocul „Patriotic”, protest de 20 de minute în fața Parlamentului: „Victoria va fi a noastră” # Ziua
Blocul „Patriotic” a organizat luni, 29 septembrie, o acțiune de protest în fața Parlamentului, în cadrul căreia au denunțat încălcări care ar fi avut loc în ziua alegerilor. Aceștia au anunțat că au depus mai multe contestații la Comisia Electorală Centrală. În timpul protestului, care a durat în jur de 20 de minute, protestatarii au […] Articolul Blocul „Patriotic”, protest de 20 de minute în fața Parlamentului: „Victoria va fi a noastră” apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Al şaptelea copil a murit după ce a fost infectat cu bacteria ucigașă la „Sfânta Maria” din Iași. Managerul spitalului a fost demis # Ziua
Al șaptelea copil infectat cu bacteria periculoasă contractată la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a decedat. Este vorba despre un bebeluș care fusese transferat la spitalul Grigore Alexandrescu din București. Oficialii spitalului bucureștean au precizat că era în stare gravă încă de la internare, cu disfuncție multiplă de organe. Alți doi copii sunt în continuare […] Articolul Al şaptelea copil a murit după ce a fost infectat cu bacteria ucigașă la „Sfânta Maria” din Iași. Managerul spitalului a fost demis apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Politico: UE încearcă să deblocheze procesul de aderare a Ucrainei și R. Moldova, ocolind opoziția Ungariei # Ziua
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pregătit un plan prin care încearcă să deblocheze procesul de deschidere a negocierilor de aderare a Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, în pofida veto-ului impus de Ungaria. Budapesta continuă să blocheze începerea negocierilor cu Ucraina, deși aceasta a îndeplinit cerințele preliminare, ceea ce a dus și la blocarea […] Articolul Politico: UE încearcă să deblocheze procesul de aderare a Ucrainei și R. Moldova, ocolind opoziția Ungariei apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Regatul Unit urmează să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat # Ziua
Marea Britanie urmează să modifice regulile pentru acordarea permisului de ședere pe perioadă nedeterminată (Indefinite Leave to Remain – ILR), anunță The Telegraph. Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, va propune luni, în cadrul primului său discurs în fața congresului Partidului Laburist, prelungirea perioadei de la 5 la 10 ani pentru cei care doresc să obțină […] Articolul Regatul Unit urmează să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Liderii UE au salutat rezultatul alegerilor din R. Moldova: „Viitorul Moldovei este în Europa!” # Ziua
Liderii instituțiilor europene au salutat luni rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Viitorul Moldovei este în Europa!”, a scris președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, pe platforma X. Ea a subliniat că alegătorii au ales „calea democrației, speranței și oportunităților”. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că „mesajul poporului Moldovei este clar și puternic: au […] Articolul Liderii UE au salutat rezultatul alegerilor din R. Moldova: „Viitorul Moldovei este în Europa!” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Vladimir Voronin, decanul de vârstă din noul Parlament. Va prezida prima ședință a legislativului # Ziua
Vladimir Voronin, în vârstă de 84 de ani, este cel mai în vârstă deputat ales în noul Parlament al Republicii Moldova. Potrivit legislației, el va prezida prima ședință a Legislativului, în cadrul căreia deputații urmează să depună jurământul, să aleagă președintele Parlamentului și să formeze fracțiunile parlamentare. Voronin este președintele Partidului Comuniștilor și a fost […] Articolul Vladimir Voronin, decanul de vârstă din noul Parlament. Va prezida prima ședință a legislativului apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
ANALIZĂ | Doru Petruți: Următorul nostru sondaj ar trebui să se cheme „Barometrul fricilor, spaimelor și manipulărilor” # Ziua
Prestația guvernării PAS pe temele interne a generat suficiente semnale că va fi necesară continuarea parcursului european pe baza unei coaliții și marea întrebare era cu cine anume? În condițiile de joc impuse de PAS, celelalte partide pro-europene nu au performat, deși și aici ar fi de menționat unele surprize – Democrația Acasă (estimată totuși […] Articolul ANALIZĂ | Doru Petruți: Următorul nostru sondaj ar trebui să se cheme „Barometrul fricilor, spaimelor și manipulărilor” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
În România va fi instituită „Luna Diasporei” și „Ziua Românilor de Pretutindeni”. Proiectul de lege, supus consultărilor publice # Ziua
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat în consultare publică un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu termen de dezbatere până la 4 octombrie 2025. Printre propuneri se numără și instituirea „Lunii Diasporei”, în luna în august, și organizarea unei sărbători în comun pe 31 august. […] Articolul În România va fi instituită „Luna Diasporei” și „Ziua Românilor de Pretutindeni”. Proiectul de lege, supus consultărilor publice apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
VIDEO | PAS se angajează din nou să guverneze pentru toți, indiferent de opțiuni politice. Igor Grosu: Rugămintea mea este să ne iertăm # Ziua
În prima zi după alegeri, PAS și-a anunțat primele planuri pentru guvernare. Liderul formațiunii, Igor Grosu, a transmis și un mesaj împăciuitor prin care le mulțumește alegătorilor pentru „a doua șansă” și precizează că PAS este conștient că mulți moldoveni „nu au votat pentru un partid”, ci pentru „un viitor european”. „PAS are majoritate parlamentară, […] Articolul VIDEO | PAS se angajează din nou să guverneze pentru toți, indiferent de opțiuni politice. Igor Grosu: Rugămintea mea este să ne iertăm apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Președintele României felicită cetățenii R. Moldova pentru „votul ferm în direcția continuării parcursului european” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și a lăudat curajul cetățenilor „în fața unei presiuni fără precedent”. „Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția parcursului european al țării. Ați scris o pagină de istorie și trebuie să fiți mândri de voi”, a declarat Nicușor […] Articolul VIDEO | Președintele României felicită cetățenii R. Moldova pentru „votul ferm în direcția continuării parcursului european” apare prima dată în ZIUA.md.
