Kellogg afirmă că înțelegerea dintre SUA și Belarus a avut drept obiectiv menținerea deschisă a canalelor de comunicare cu Putin

În prima zi după alegeri, PAS și-a anunțat primele planuri pentru guvernare. Liderul formațiunii, Igor Grosu, a transmis și un mesaj împăciuitor prin care le mulțumește alegătorilor pentru „a doua șansă" și precizează că PAS este conștient că mulți moldoveni „nu au votat pentru un partid", ci pentru „un viitor european". „PAS are majoritate parlamentară, […]