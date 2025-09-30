„Surpriza” alegerilor - „Democrația Acasă” și V. Costiuc: Campanie online agresivă, acuzații de manipulare și promisiuni de opoziție vocală

Europa Libera Moldova, 30 septembrie 2025 17:50

„Surpriza” alegerilor - „Democrația Acasă” și V. Costiuc: Campanie online agresivă, acuzații de manipulare și promisiuni de opoziție vocală

„Surpriza” alegerilor - „Democrația Acasă” și V. Costiuc: Campanie online agresivă, acuzații de manipulare și promisiuni de opoziție vocală Europa Libera Moldova
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare și anunțată în căutare Europa Libera Moldova
Cine este Gabriel Călin, liderul politic reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor Europa Libera Moldova
Talibanii întrerup complet internetul și telefonia mobilă în Afganistan, pentru combaterea „activităților imorale” Europa Libera Moldova
„Alternativa rusă”. Un deputat local al AfD-ului german, la un forum al extremei drepte din Rusia Europa Libera Moldova
Guvernarea sărbătorește victoria la parlamentare, opoziția nu recunoaște rezultatele Europa Libera Moldova
Observatori internaționali: Alegerile din Moldova au avut loc într-o atmosferă tensionată, cu ingerințe rusești „fără precedent” Europa Libera Moldova
Organizația americană IRI condamnă amestecul Rusiei în procesul electoral din R. Moldova Europa Libera Moldova
Plahotniuc va fi judecat separat de bancherii acuzați de complicitate la „furtul miliardului”. Oligarhul nu a vrut să fie adus în instanță Europa Libera Moldova
Observatorii naționali spun că alegerile au fost „calme”, deși au existat mai multe incidente Europa Libera Moldova
Igor Dodon nu recunoaște rezultatele alegerilor, dar și-a trimis protestatariu acasă Europa Libera Moldova
Scrutinul de duminică: o „victorie surprinzătoare” și o „palmă usturătoare” Europa Libera Moldova
Reacții în dimineața de după alegeri: „Sperăm să-și respecte promisiunile și să ne ducă în Europa” Europa Libera Moldova
Igor Grosu, liderul PAS: „Moldova a arătat lumii întregi că Rusia poate fi învinsă” Europa Libera Moldova
CEC: Scrutinul de duminică a avut loc într-un „context complex”. Rezultatele preliminare confirmă victoria PAS Europa Libera Moldova
PAS - lider în Chișinău și diaspora, Blocul „Patriotic” obține cele mai multe voturi în stânga Nistrului și Găgăuzia Europa Libera Moldova
PAS obține majoritatea în viitorul Parlament și va putea forma următorul Guvern Europa Libera Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate câștigă o nouă majoritate în Parlament, potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor Europa Libera Moldova
PAS denunță interferența „grupărilor criminale susținute de Rusia”. Blocul „Patriotic” își revendică victoria, cel puțin în R. Moldova Europa Libera Moldova
CEC: buletinele pentru „Moldova Mare”, nevalabile. CSJ a respins recursul partidului privind excluderea din cursă Europa Libera Moldova
Alerte cu bombă la mai multe secții de peste hotare. Cum votează diaspora Europa Libera Moldova
De la Varnița, la Anenii Noi. Cum votează alegătorii din stânga Nistrului în secțiile relocate din motive de securitate Europa Libera Moldova
Cum au votat politicienii și ce așteptări au alegătorii Europa Libera Moldova
Autoritățile raportează multiple atacuri cibernetice. Sunt vizate CEC și mai multe secții de votare din diaspora Europa Libera Moldova
Curtea de Apel Centru decide în ziua votului dacă partidul Victoriei Furtună rămâne în cursa electorală Europa Libera Moldova
Pentru ce au votat liderii concurenților electorali Europa Libera Moldova
Uniunea Juriștilor din Moldova acuză că observatorii săi nu sunt lăsați în unele secții de votare. CEC spune că sunt incidente izolate Europa Libera Moldova
La votare, în gară. Unde sunt așteptați la urne alegătorii din câteva sate mici Europa Libera Moldova
Start vot! Moldovenii încep să voteze la parlamentare Europa Libera Moldova
Republica Moldova alege un nou parlament Europa Libera Moldova
Poliția anunță noi percheziții în dosare de corupere a alegătorilor în ajunul alegerilor parlamentare Europa Libera Moldova
Parlamentul R. Moldova – De la agrarieni și comuniști, „coaliții monstruoase”, „alianțe-beton” și „binoame”, până la majoritate proeuropeană Europa Libera Moldova
Niciun „fake” major nu a decolat în campania moldoveană sau cum au decurs operațiunile de influență rusești înainte de alegeri Europa Libera Moldova
Afganii se tem că vor pierde „ultima speranță” odată cu blocarea internetului de către talibani Europa Libera Moldova
Cum să îngrijești corect tenul toamna: sfaturi și produse esențiale Europa Libera Moldova
(Hartă) Cum afli la ce secție de votare trebuie să ajungi duminică Europa Libera Moldova
Dincolo de Știri cu Nicolae Negru și Igor Boțan. Comunicatul spionajului rusesc - „Fantasmagorii, dar din păcate trebuie luate în serios.” Europa Libera Moldova
Potrivit analistului politic Nicolae Negru, invitatul permanent al podcastului „Dincolo de știri”, comunicatul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) din 23 septembrie, cu „predicțiile sale creatoare”, ar însemna, de fapt, că „Moscova într-adevăr pregătește ceva aici”, pentru că aceasta, „când acuză pe cineva, se pregătește ea însăși să facă ceea de ce tocmai acuză partea opusă”. În înțelegerea lui Nicolae Negru, Moscova dă semne astfel că „este în disperare, că metodele pe c...
Negru și Boțan despre comunicatul spionajului rusesc și alte evenimente din preajma alegerilor Europa Libera Moldova
Comunicatul SVR în care se afirmă că „euro-birocrații” de la Bruxelles vor „să mențină Moldova în albia politicii lor rusofobe cu orice preț” până și „prin plasarea trupelor și ocuparea în fapt a țării” sunt „fantasmagorii, dar din păcate trebuie luate în serios...”, afirmă Nicolae Negru....
Partidul Victoriei Furtună, exclus din cursa electorală. Blocul „Alternativa” și premierul Recean, sancționați de CEC Europa Libera Moldova
Ce trebuie să știi înainte de alegerile parlamentare de duminică Europa Libera Moldova
Ultima săptămână înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost marcată de atenționări ale puterii pro-europene de la Chișinău că Rusia va încerca să influențeze scrutinul, dar și de îndemnuri ale opoziției de a ieși la vot împotriva actualei guvernări. Urmăriți în acest explainer ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână de campanie electorală și ce trebuie să știe cetățenii moldovenii care merg duminică să-și exprime opțiunea de vot....
Serbia reține două persoane pentru antrenarea unui grup de moldoveni în „tehnici de luptă” Europa Libera Moldova
Promo-LEX: „A fost o campanie complicată, dură și pe alocuri murdară” Europa Libera Moldova
Blocul „Patriotic” rămâne fără „Inima Moldovei”, cu două zile înainte de alegeri Europa Libera Moldova
Plaha – thrillerul politic care le aduce aminte moldovenilor, înainte de alegeri, cine a tras sforile la Chișinău în ultimii 30 de ani Europa Libera Moldova
Plahotniuc nu s-a prezentat într-o instanță invocând motive de sănătate. Alertă cu bombă, la cealaltă Europa Libera Moldova
Activitatea partidului „Inima Moldovei” a fost limitată pentru un an, la cererea Ministerului Justiției Europa Libera Moldova
Studenți străini, la practică în spitale din Moldova Europa Libera Moldova
Trei studenți mediciniști internaționali efectuează un stagiu de practică de 12 luni în R. Moldova. Acesta e cerut de sistemele de sănătate din țările lor natale și-i va ajuta să înceapă rezidențiatul. Anul acesta, 280 de cetățeni străini au absolvit Universitatea de Medicină din Chișinău....
Iurie Roșca a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență. Fostul vicepremier a fugit din țară Europa Libera Moldova
Rivalii și foștii colegi ai lui Plahotniuc, împărțiți între speranțe în justiție și apeluri electorale după extrădarea ex-liderului PD Europa Libera Moldova
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, condamnat pentru conspirație în procesul privind finanțarea campaniei electorale din 2007 Europa Libera Moldova
