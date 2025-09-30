Decizie fără precedent în UE: Prima țară din europa care impune restricții asupra intrării diplomaților ruși

20:10

Peste 50,83% dintre alegătorii înscriși pe liste au votat până la ora 20:00. Mai exact, 1 550 968 de cetățeni și-au exercitat dreptul constituțional până la această oră. Cifra depășește prezența de la parlamentarele precedente. În 2021, până la această oră au votat puțin peste 1,3 de milioane de alegători. În municipiul Chișinău avem o …