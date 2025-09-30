Decizie fără precedent în UE: Prima țară din europa care impune restricții asupra intrării diplomaților ruși
Cotidianul, 30 septembrie 2025 17:50
Cehia a anunțat marți, 30 septembrie, că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în UE, scrie HotNews. În contextul războiului din Ucraina, UE analizează posibilitatea de a limita circulația diplomaților ruși în spațiul Schengen, …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
17:50
Decizie fără precedent în UE: Prima țară din europa care impune restricții asupra intrării diplomaților ruși # Cotidianul
Cehia a anunțat marți, 30 septembrie, că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în UE, scrie HotNews. În contextul războiului din Ucraina, UE analizează posibilitatea de a limita circulația diplomaților ruși în spațiul Schengen, …
Acum o oră
17:30
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, se va afla în arest preventiv pentru încă 30 zile. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Chișinău, pe 30 septembrie, transmite Procuratura Anticorupție. Pe 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul …
Acum 2 ore
17:10
VIDEO | Emisiune cu scântei: Natalia Morari revoltată că Gheorghe Gonța a felicitat PAS-ul pentru victorie. Morari: Eu nu sunt categoric de acord cu tine / Gonța: Eu nu am cerut părerea ta # Cotidianul
În timpul emisiunii realizate împreună cu Gheorghe Gonța, jurnalista Natalia Morari s-a arătat deranjată de faptul că acesta a felicitat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru scorul obținut la parlamentarele din 28 septembrie. Morari a reamintit că întreaga campanie electorală a fost marcată de „ură, manipulare, propagandă, percheziții, arestări și sancțiuni”, acuzându-l pe Gonța că, …
16:30
Marina Tauber, condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare și anunțată în căutare # Cotidianul
Pro-rusa Marina Tauber a fost condamnată, în primă instanță, la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. Sentința a fost pronunțată astăzi, 30 septembrie 2025, de magistrata Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari. „Se recunoaște vinovată”, …
16:20
Ireversibilitatea pro-UE în Constituție vs. reversibilitatea negocierilor cu Bruxelles-ul: cum se împacă cele două realități # Cotidianul
Deși Constituția Republicii Moldova consacră ireversibilitatea parcursului european, Uniunea Europeană aplică principiul „reversibilității” în procesul de extindere. Această aparentă contradicție scoate în evidență o tensiune esențială: angajamentul ferm intern al Chișinăului și mecanismele stricte prin care Bruxelles-ul condiționează fiecare pas spre aderare. Noua metodologie de extindere a UE, adoptată în 2020, prevede că orice regres …
Acum 4 ore
16:10
Mihail Saakașvili, în scrisoarea adresată Maiei Sandu: Triumful vostru schimbă situația, arată că Rusia poate fi învinsă # Cotidianul
Fostul președinte al Georgiei, un bun prieten și susținător al parcursului european al Republicii Moldova, deținut și maltratat în Georgia de regimul Ivanișvili, i-a transmis o scrisoare șefei statului, Maia Sandu, din penitenciarul în care este, în prezent, întemnițat. Saakașvili a subliniat, în scrisoarea sa, că Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 Septembrie au demonstrat lumii …
16:00
Gruparea criminală ȘOR pompează lunar sute de mii de lei în partidul „Renaștere”: deputați transfugi, lideri și apropiați ai formațiunii primesc salarii ascunse, plătite cash, din bani murdari proveniți din Rusia # Cotidianul
Gruparea criminală „ȘOR” alocă sume uriașe pentru finanțarea ilegală a partidelor din R. Moldova. Una dintre astfel de formațiuni este „Renaștere”, conducerea căreia primește lunar sume exorbitante, scrie Deschide.md. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, liderul partidului, Natalia Parasca, este remunerat lunar cu câte 50 de mii de lei – bani oferiți în numerar. Cei …
15:30
AUDIO | Reținut pentru spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice: un bărbat de 40 de ani ar fi rulat peste 150.000 de dolari în criptomonede provenite din Rusia # Cotidianul
Un bărbat de 40 de ani a fost reținut de oamenii legii într-o amplă schemă de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Acesta ar fi gestionat operațiuni timp de patru ani, spune poliția. Pe acest caz, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS …
15:00
Constituția Republicii Moldova a făcut ireversibil parcursul european: ce înseamnă această schimbare istorică # Cotidianul
La aproape un an după referendumul din 2024, care a consacrat în Constituție ireversibilitatea integrării europene, Republica Moldova își consolidează statutul de stat orientat definitiv spre Uniunea Europeană. Modificările constituționale nu au doar valoare simbolică, ci și efecte politice și juridice majore, oferind un „scut constituțional” împotriva oricăror tentative de schimbare a vectorului extern. În …
14:50
Zatulin: Rusia va șterge moldovenii de pe fața pământului. Mihai Isac: Chișinăul trebuie să reacționeze ferm # Cotidianul
Federația Rusă nu va renunța niciodată la ocuparea politică sau electorală a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de comentatorul politic, Mihai Isac, după ce deputatul Dumei de Stat a Federației Ruse, Konstantin Zatulin, șeful Comisiei parlamentare pentru relațiile cu statele CSI, a declarat într-un interviu pentru agenția TASS că „Rusia va șterge moldovenii de …
Acum 6 ore
14:00
Vloggerul Grigore Manoli i-a trimis la pensie pe reprezentanții blocului patriotic. „Din cauza voastră s-a dus lumea de acasă” # Cotidianul
Controversatul vlogger, Grigore Manoli, a postat un filmuleț pe rețelele de socializare, unde îi îndeamnă pe membrii blocului electoral Patriotic, să iasă la pensie și să nu mai facă diversiuni, proteste, plătite din banii furați de la moldoveni. „Căutați-vă, mă, de pensie. Voi doar ați fost la conducere, noi doar am văzut tot ce ați …
13:50
Propagandistul pro-rus Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Cotidianul
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a fost reținut marți, 30 septembrie, în cadrul unui dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Perchezițiile vizează și alți membri ai formațiunii, transmite Teleradio-Moldova. „Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) …
Acum 8 ore
11:10
Comisia Europeană sprijină planul lui António Costa de a evita veto-ul Ungariei privind aderarea Republicii Moldova la UE # Cotidianul
Bruxelles-ul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a evita veto-ul Ungariei și de a continua procesul de aderare la Uniunea Europeană al Ucrainei și Republicii Moldova. Potrivit propunerii lui Costa, relatată în premieră de POLITICO, o majoritate calificată de state membre ar urma să voteze pentru deschiderea așa-numitelor „clustere de negociere” …
11:10
În dimineața zilei de 29 Septembrie, Republica Moldova s-a trezit cu un sentiment mixt. Pe de o parte ușurare, iar de altă parte neliniște. Alegerile parlamentare din 28 septembrie au confirmat, încă o dată, ceea ce cetățenii moldoveni transmit de ani de zile. Viitorul lor este în Europa. Mesajul transmis prin vot a fost clar, …
10:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmează să anunțe verdictul în dosarul Marinei Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid Șor, declarat între timp neconstituțional. Pronunțarea este programată pentru astăzi, marți, 30 septembrie, la ora 16:00. Potrivit acuzațiilor, Tauber ar fi acceptat finanțarea unui partid politic din partea unei grupări criminale, ar fi falsificat rapoarte financiare …
10:50
31 de persoane, reținute în urma protestului organizat de Dodon. IGP: Majoritatea erau din regiunea transnistreană # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, în timpul protestului organizat ieri în fața Parlamentului, 31 de persoane au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. Potrivit autorităților, majoritatea celor reținuți provin din regiunea transnistreană. În urma acțiunilor, au fost întocmite 24 de procese-verbale contravenționale pentru încălcarea legislației. Printre faptele constatate se …
10:20
Între voința poporului și disperarea Rusiei. Bătălia geopolitică pentru Republica Moldova # Cotidianul
Alegerile parlamentare de duminică au însemnat mult mai mult decât o simplă competiție electorală. Acestea s-au transformat într-o confruntare pentru identitate națională, un test al rezistenței democratice și, poate, cel mai decisiv pas de până acum în direcția aderării la Uniunea europeană, transmite eutoday.net. Încă de la primele ore ale dimineții, cetățenii moldoveni s-au prezentat …
Acum 24 ore
18:40
Maia Sandu: Aderarea la UE este prioritară, chiar și fără Transnistria, dacă reîntregirea nu va fi posibilă # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă că autoritățile de la Chișinău iau în calcul scenariul aderării la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, în cazul în care reîntregirea teritorială nu va fi posibilă până la momentul integrării. Maia Sandu a precizat că obiectivul principal rămâne aderarea într-un singur pas, cu …
Ieri
17:40
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un mesaj de recunoștință cetățenilor în urma alegerilor parlamentare, subliniind importanța participării masive la vot și victoria valorilor democratice. „Dragi moldoveni, vă mulțumim pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam. Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și …
17:40
„Hoțul strigă: prindeți hoțul” – Oligarhul fugar Ilan Șor s-a plâns la televiziunea Kremlinului că alegerile din Moldova au fost fraudate # Cotidianul
Oligarhul fugar Ilan Șor a declarat la postul de televiziune „Rossia 24” că blocul „Pobeda/Victoria”, pe care îl conduce, nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El a acuzat autoritățile de falsificarea scrutinului și a anunțat că formațiunea sa va contesta rezultatele, deși este vizat în zeci de dosare privind coruperea alegătorilor. „Ceea ce …
17:20
Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „frauda bancară”. O decizie în acest sens a fost emisă astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Plahotniuc nu a fost prezent în instanță, avocatul vociferând solicitarea de a- fi oferit timp pentru a lau cunoștință cu materialele …
16:50
Ion Sturza: Votul util e cel mai prețios și, în același timp, cel mai greu de păstrat. Aceasta a fost ultima dată când Putin ne-a ajutat să câștigăm alegerile # Cotidianul
Partidul de guvernare ar trebuie să realizeze un singur lucru că „votul util e cel mai prețios și, în același timp, cel mai greu de păstrat”. Mai multe concluzii în urma alegerilor parlamentare ce au trecut au fost făcute de fostul prim-ministru Ion Sturza, care subliniază faptul că „relevanța politică se poate evapora rapid dacă …
16:20
În urma scrutinului, extrem de tensionat, cetățenii Republicii Moldova au demonstrat că demnitatea, unitatea și curajul pot învinge dezinformarea și intimidarea. Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință alegătorilor și instituțiilor care au apărat democrația, subliniind că votul exprimat este un mandat clar pentru continuarea parcursului european. „În satele mici, în orașele …
16:00
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Parlamentului. Manifestația a început cu un caz provocator. Un bărbat a strigat în mijlocul cetățenilor „Slava Ucrainî”, fapt ce a înfuriat mai mulți manifestanți. Protestul a fost supravegheat de oamenii legii, care l-au și escortat pe …
14:20
Kremlinul nu este încă pregătit să recunoască rezultatele alegerilor parlamentare de la Chișinău: „Este prematur” # Cotidianul
Kremlinul nu va face deocamdată nicio evaluare în legătură cu alegerile parlamentare desfășurate în Republica Moldova, considerând acest lucru prematur. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, în cadrul unui briefing, răspunzând la o întrebare adresată de TASS. „Ei bine, mai întâi, probabil, ar trebui ca înșiși moldovenii …
14:00
Mesaje de felicitare continuă să vină din UE. Ursula von der Leyen: Ușa noastră este deschisă # Cotidianul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că votul de duminică este o reconfirmare a direcției europene a Republicii Moldova. „Moldova, ați reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut frânge hotărârea. Ați făcut o alegere clară: Europa. Democrație. Libertate.”, a scris von der Leyen pe platforma …
14:00
Primele declarații ale președintelui României, Nicușor Dan, după alegerile din R. Moldova: Bucureștiul va continua să sprijine parcursul european al Chișinăului # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru demnitatea și curajul de care au dat dovadă la alegerile parlamentare. Liderul de la Cotroceni a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al țării și angajamentul de a susține proiectele care îmbunătățesc viața. „Respectul nostru pentru votul de ieri al Basarabenilor, …
14:00
Pro-rusul Dodon își atribuie victoria în parlamentare, chiar dacă a luat doar 24%. „Noi nu cedăm” # Cotidianul
Chiar dacă au luat doar puțin peste 24%, partidele pro-ruse din blocul „Patriotic” își atribuie o victorie în alegerile parlamentare de ieri. După logica sa, partidele de opoziție ar fi făcut o majoritate parlamentară, dacă diaspora nu ar fi participat la vot. „Opoziția a obținut victoria în țară la aceste alegeri parlamentare. PAS, însă, din …
13:40
Siegfried Mureșan: Urmează patru ani decisivi pentru apropierea Republicii Moldova de UE # Cotidianul
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova va permite accelerarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. Asigurarea vine din partea europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a subliniat progresele realizate în ultimii patru ani și a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova. „Guvernarea pro-europeană …
12:40
Emmanuel Macron felicită Republica Moldova pentru votul proeuropean: Alegerea poporului s-a afirmat cu forță # Cotidianul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat victoria categorică a partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind că țara sa sprijină parcursul european și suveranitatea țării. ”În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și …
11:50
VIDEO | Primele declarații ale președintelui PAS, Igor Grosu, după procesarea a peste 99% din procesele-verbale # Cotidianul
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a făcut primele declarații după procesarea aproape tuturor proceselor-verbale. Rezultatele preliminare arată că PAS va deține majoritatea în viitorul Parlament. Igor Grosu și-a început discursul printr-un mesaj de mulțumire către cetățenii care au votat PAS pe 28 septembrie și au susținut cursul european al Republicii Moldova. „Moldova, …
10:50
Igor Dodon cheamă la protest în fața Parlamentului. Poliția avertizează asupra plăților ilegale pentru participanți # Cotidianul
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat pe Facebook organizarea unui protest pașnic mâine, începând cu ora 12:00, în fața Parlamentului, „în apărarea votului poporului”. „Fac apel către toată societatea, către partidele politice, indiferent dacă sunt de stânga sau de dreapta, către lideri de opinie să ne unim eforturile. Vă chem la consolidare în fața …
10:40
Pro-rusa Irina Vlah, foc și pară: Alegerile parlamentare au fost o farsă, un spectacol de prost gust # Cotidianul
Fosta bașcană a Găgăuziei și lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, pro-rusă Irina Vlah, a criticat dur desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, pe care le-a calificat drept „o farsă” regizată de actuala guvernare. „Alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 au fost o farsă, un spectacol de prost gust regizat de PAS cap-coadă, cu …
10:30
Alexandru Tănase: Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului # Cotidianul
Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, spune că că alegerile de ieri au fost mai mult decât un simplu vot – au fost un moment de cotitură. „Deși analizele detaliate continuă, unele lucruri sunt deja …
10:20
Premierul României, Ilie Bolojan, mesaj pentru Republica Moldova: „Locul Moldovei este în marea familie europeană” # Cotidianul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, evidențiind mobilizarea exemplară a alegătorilor și direcția clară spre parcursul european al țării. „Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană”, a scris …
10:20
Diaspora, vot covârșitor pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Cum s-a votat în afara țării # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova din afara granițelor au transmis un mesaj clar la alegerile parlamentare din 28 septembrie: parcursul european trebuie continuat. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după procesarea a 299 din 301 secții de votare din diaspora (99,34%), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut un rezultat categoric – 78,51% din voturile exprimate peste hotare …
10:10
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, după alegerile din Republica Moldova: „Cetățenii au ales calea europeană” # Cotidianul
Ministra Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după rezultatul scrutinului parlamentar din 28 septembrie, pe care l-a descris drept „un vot istoric” pentru viitorul european al țării. „Felicitări tuturor cetățenilor moldoveni care au ales, după un vot istoric, calea clară spre un viitor european al Republicii …
10:10
Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei # Cotidianul
Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua lovituri de lungă rază pe teritoriul Rusiei, a declarat pe 28 septembrie, într-un interviu pentru Fox News, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, scrie kyivindependent.com. „Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi în profunzime, nu există așa ceva ca sanctuare”, a replicat Kellogg, …
09:20
Rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 confirmă o schimbare istorică pentru Republica Moldova. Cu 99,5% dintre secțiile de votare procesate, datele Comisiei Electorale Centrale arată că forțele pro-europene au obținut majoritatea absolută în Parlament. Potrivit datelor preliminare: PAS – 50,03% (786.376 voturi) Blocul „Patriotic” – 24,26% (381.352 voturi) Blocul „Alternativa” – …
01:20
Rezultatele preliminare din Federația Rusă indică influență pro-rusă și tentative de manipulare electorală # Cotidianul
Numărătoarea voturilor în rândul cetățenilor din Federația Rusă care au participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie s-a încheiat. Rezultatele arată o susținere covârșitoare pentru Blocul „Patriotic”, care a acumulat 2.771 de voturi, reprezentând 67,44% din total. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a primit doar 479 de voturi, respectiv 11,66%, „Partidul Nostru” – 351 de …
28 septembrie 2025
23:40
VIDEO Igor Dodon, lider pro‑rus, protestează la CEC: „PAS nu are majoritate parlamentară” # Cotidianul
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon — recunoscut pentru pozițiile sale pro‑ruse — protestează în aceste momente în fața Comisiei Electorale Centrale (CEC). Participanții la acțiune scandează „Rușine! Rușine! Rușine!”. Frustrat de rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Dodon a declarat în fața mulțimii: „PAS a pierdut aceste alegeri și, până în acest moment, …
23:10
Rezultatele preliminare ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie arată o susținere covârșitoare pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în mai multe țări asiatice. În China, PAS a obținut 31 de voturi din totalul de 42 exprimate. Blocul Patriotic, cu orientare pro-rusă, a acumulat doar 3 voturi, iar câte 2 voturi au revenit Partidului LOC și …
21:50
Comisia Electorală Centrală a prezentat primele date preliminare privind scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Blocul „Patriotic” – 39,54% PAS – 32,06% PPDA – 6,68% Blocul „Alternativa” – 6,38% Partidul „Nostru” – 6,02% Rezultatele sunt preliminare și vor fi actualizate pe măsura procesării proceselor-verbale din întreaga țară și diaspora.
21:30
VIDEO Primele declarații ale lui Igor Grosu după închiderea secțiilor de votare: „Alegerile sunt decisive pentru viitorul Republicii Moldova” # Cotidianul
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor din țară și din diaspora duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, la ora 21:00. Igor Grosu a mulțumit tuturor celor care au fost prezenți la urnele de vot și a declarat că acestea au fost „cele mai decisive …
21:10
Secțiile de votare din țară s-au închis la ora 21:00. La fel, în diasporă, la aceeași oră după fusul orar local în secțiile de votare din diasporă. La alegerile parlamentare din 28 septembrie au participat puțin peste 1,59 de milioane de alegători, potrivit datelor CEC. La alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au prezentat la secțiile …
20:30
Din disperare pe ultima sută de metri, socialiștii lui Dodon rulează un deep fake cu vocile președinților Nicușor Dan și Maia Sandu. Subiectul dezinformării: implicarea directă a României și R.Moldova în războiul contra Rusiei, pe frontul din Ucraina # Cotidianul
Din disperare pe ultima sută de metri până la deznodământul alegerilor parlamentare, pro-rușii de la Chișinău, mai precis socialiștii lui Igor Dodon, au lansat o înregistrare de tip deep fake cu o așa-zisă conversație avută de președintele României, Nicușor Dan, cu președinta Maia Sandu despre implicarea directă a celor două state în războiul contra Rusiei, …
20:20
Trei persoane reținute pentru pregătirea destabilizărilor după scrutin și la protestul de mâine din capitală # Cotidianul
Trei persoane au fost reținute pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului anunțat pentru mâine în capitală. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), polițiștilor din BPDS „Fulger”, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și PCCOCS, acțiunile se desfășoară în cadrul …
20:10
Peste 50% dintre alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 20:00. În diasporă a fost depășit pragul de 250 de mii de alegători # Cotidianul
Peste 50,83% dintre alegătorii înscriși pe liste au votat până la ora 20:00. Mai exact, 1 550 968 de cetățeni și-au exercitat dreptul constituțional până la această oră. Cifra depășește prezența de la parlamentarele precedente. În 2021, până la această oră au votat puțin peste 1,3 de milioane de alegători. În municipiul Chișinău avem o …
20:00
Poliția avertizează: grupuri de persoane ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în capitală începând cu miezul nopții # Cotidianul
Oamenii legii anunță că unele grupuri de persoane ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să organizeze dezordini și acțiuni de destabilizare în capitală, în cadrul protestului programat pentru 29 septembrie. Poliția Națională precizează că nu va admite încălcarea legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor și nici …
19:50
Buletine de vot epuizate la Copanca: alegătorii din regiunea transnistreană stau la coadă # Cotidianul
La secția de votare din localitatea Copanca, raionul Ștefan Vodă, unde își exercită dreptul de vot și cetățenii din regiunea transnistreană, buletinele de vot s-au epuizat, însă oamenii continuă să vină și să aștepte pentru a participa la scrutin. Informația a fost transmisă de Zona de Securitate, care monitorizează desfășurarea alegerilor în regiune. Până în …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.