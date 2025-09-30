Mesaj ferm al R. Moldova la ONU: Democrația și parcursul european, prioritare

21:20

Secțiile de vot aflate pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis la ora 21:00. Până la această oră, la urne s-au prezentat 1 591 145 de alegători, adică 51,90% din total. În diaspora, au votat peste 264 de mii de persoane, iar procesul de vot continuă în unele țări. Conform prevederilor legale, scrutinul poate fi considerat valabil dacă […]