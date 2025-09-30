Luptătorii moldoveni continuă să facă furori în Grecia: Medalie de bronz pentru Vasile Diacon
TV8, 30 septembrie 2025 17:50
Luptătorii moldoveni continuă să facă furori în Grecia: Medalie de bronz pentru Vasile Diacon
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
18:10
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:20
Acum 2 ore
17:00
Acum 4 ore
16:10
15:50
14:50
Acum 6 ore
14:00
12:30
Acum 8 ore
12:00
11:30
11:00
10:40
Acum 12 ore
10:10
09:30
09:00
08:20
07:50
Acum 24 ore
23:00
22:00
21:30
21:10
20:50
20:50
20:30
20:00
19:10
19:00
Ieri
18:00
17:30
17:30
17:00
16:10
15:50
15:20
14:50
14:50
14:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.