PARLAMENTARE 2025 | Alegătorii din Cantemir și Basarabeasca, cei mai dezinteresați de scrutin. Raionul cu cea mai mare mobilizare a alegătorilor

În Republica Moldova, fiecare al patrulea locuitor are 60 de ani și peste. La începutul anului 2025, populația vârstnică a ajuns la peste 616 mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total și confirmă un nivel înalt de îmbătrânire demografică. Statisticile relevă și alte tendințe importante: femeile trăiesc mai mult, dar primesc pensii mai mici decât bărbații, bolile aparatului circulator și tumorile maligne afectează tot mai mulți vârstnici, iar veniturile gospodăriilor în care locuiesc persoane în etate depind în mare parte de prestațiile sociale, mai ales în mediul rural.