Deputatul Marina Tauber, condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare

Curtea Constituțională urmează să se expună asupra rezultatelor finale ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie în cel mult două săptămâni, după care vor fi validate mandatele noilor deputați în Parlament. CEC anunță că până marți seara, 30 septembrie, adică în termen de 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare, urmează să recepționeze, în […]