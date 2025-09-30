Carlos Alcaraz a triumfat la Tokyo
Radio Moldova, 30 septembrie 2025 16:20
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a câștigat turneul ATP 500 de la Tokyo. În marea finală, liderul mondial l-a învins pe americanul Taylor Fritz, scor 6:4, 6:4. Alcaraz a obținut victoria după o oră și 33 de minute. Ibericul a cucerit al treilea său titlu consecutiv, după cele de la Cincinnati și US Open, având și o serie de 18 victorii la rând. Spaniolul și-a îmbunătățit recordul personal, cu 67 de victorii în acest an, din 74 de partide disputate.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
16:30
Precipitațiile abundente care au început noaptea trecută și au continuat pe parcursul zilei de astăzi au făcut prăpăd la Odesa, Ucraina. Străzile din oraș și drumurile din regiune au fost acoperite de apă, iar circulația pe principalele artere a fost blocată.
16:30
Scrutinul din 28 septembrie – moment decisiv pentru parcursul european al R. Moldova, susțin experții # Radio Moldova
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie este văzut ca fiind un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova. Rezultatele acestuia reflectă maturitatea alegătorilor, în pofida încercărilor de manipulare și a presiunilor externe. Deși au documentat sute de nereguli în ziua votului, observatorii concluzionează că procesul electoral a fost organizat corect, reacțiile internaționale confirmând un sprijin ferm pentru opțiunea proeuropeană – au declarat mai mulți experți invitați în emisiunea „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
Acum 30 minute
16:20
Marta Kos: Kievul are capacitatea tehnică pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE # Radio Moldova
Ucraina este pregătită din punct de vedere tehnic să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, însă Ungaria continuă să blocheze deschiderea primului grup de capitole. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care a început luni, o vizită de trei zile în Ucraina. Comisara va evalua progresul reformelor în domeniul statului de drept, a luptei împotriva corupției și a protecției drepturilor minorităților.
16:20
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a câștigat turneul ATP 500 de la Tokyo. În marea finală, liderul mondial l-a învins pe americanul Taylor Fritz, scor 6:4, 6:4. Alcaraz a obținut victoria după o oră și 33 de minute. Ibericul a cucerit al treilea său titlu consecutiv, după cele de la Cincinnati și US Open, având și o serie de 18 victorii la rând. Spaniolul și-a îmbunătățit recordul personal, cu 67 de victorii în acest an, din 74 de partide disputate.
Acum o oră
16:00
Frumoasa poveste a halterofilului moldovean Dan Secrieru, care la doar 17 ani face senzație pe arena internațională # Radio Moldova
Halterofilul Dan Secrieru uimește întreaga lume a sportului cu rezultate remarcabile, devenind revelația anului. Tânărul halterofil Dan Secrieru are doar 17 ani și într-o perioadă de doar 3 luni a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului de premiere.
15:50
Judecătoria Chișinău prelungește cu 30 de zile arestul fostului deputat Vladimir Andronachi # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată marți, 30 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Procuratura Anticorupție a anunțat că instanța a admis demersul privind prelungirea măsurii preventive aplicate lui Andronachi.
15:40
Trei scenarii de dezvoltare a economiei Republicii Moldova: cu creșteri de PIB între 1.5% și 4.3% # Radio Moldova
Deși economia Republicii Moldova continuă să se confrunte cu provocări majore, tendințele structurale se schimbă și apar noi motoare de creștere care atenuează efectele sectoarelor aflate în scădere. Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării avansează trei scenarii de evoluție economică, cu creșteri anuale ale Produsului Intern Brut între 1.5% și 4.3% până în anul 2028 – cel mai înalt ritm dintre toate scenariile analizate.
Acum 2 ore
15:30
Angajații Guvernului Republicii Moldova și-au început astăzi ziua de muncă cu exerciții de înviorare. Zeci de funcționari au făcut sport în holul instituției, ghidați de un antrenor profesionist. Activitatea este parte a Săptămânii Europene a Sportului, o inițiativă a Comisiei Europene, lansată marți și în Republica Moldova. Scopul acțiunii este promovarea unui mod sănătos de viață în rândul tinerilor.
15:00
Israelul promite retragerea treptată din Gaza în cadrul planului de pace propus de Trump # Radio Moldova
Războiul din Gaza, care durează de aproape doi ani, pare să se apropie de final. Președintele american Donald Trump a propus un plan de pace. Documentul prevede eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deținuți de Hamas și demilitarizarea Fâșiei. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a fost primit la Casa Albă, a declarat că Israelul se va retrage în etape din Gaza, dar va menține și un perimetru de securitate pentru următoarea perioadă. Hamas nu a dat o reacție până la această oră, motivând că nu au primit încă documentul.
14:40
Virgiliu Postolachi a fost protagonist în derby-ul Clujului: Universitatea și CFR au remizat, scor 2:2 # Radio Moldova
Spectacol total în derby-ul Clujului. În ultimul meci al etapei a 11-a din cadrul Superligii românești de fotbal, Universitatea și CFR au remizat, scor 2:2. Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a fost titular în tricoul „șepcilor roșii”, iar în minutul 69 a fost înlocuit.
Acum 4 ore
14:30
Numărul elevilor înscriși în școlile din Chișinău, creștere cu peste 26% în ultimii opt ani # Radio Moldova
Numărul elevilor înscriși în școlile din Chișinău a crescut cu 22.703 în ultimii opt ani. Dacă, în 2017, capitala avea 85.458 de elevi, în acest an sunt 108.161, o creștere de peste 26%, a raportat marți, 30 septembrie, viceprimara capitalei, Angela Cutasevici, la ședința Primăriei Chișinău.
14:10
Republica Moldova va intra în sezonul rece cu suficiente stocuri de lemne de foc. Potrivit Agenției Moldsilva, deja sunt depozitați 135.000 de metri steri de lemne, iar până la sfârșitul anului stocurile vor fi completate cu alți 117.000 de metri steri.
14:10
De la centralizarea rezultatelor până la depunerea jurământului: ce prevăd etapele postelectorale # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au încheiat și, înainte ca noile autorități să-și preia integral atribuțiile, urmează a fi întreprinși mai mulți pași legali instituționali.
13:50
Circulația rutieră pe Podul de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău, reluată în totalitate după trei ani # Radio Moldova
Podul de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis circulației în totalitate, după aproape trei ani de incomodități în trafic cauzate de lucrările de reconstrucție a acestui obiectiv. Viceprimara capitalei, Irina Gutnic, a făcut anunțul la ședința Primăriei Chișinău din 30 septembrie, deși primarul Ion Ceban s-a filmat, în ultima zi a campaniei electorale pentru parlamentare, pe același pod, anunțând același lucru.
13:50
Un bărbat a fost reținut în flagrant delict în centrul capitalei de către procurorii pentru combaterea corupției, de comun cu ofițerii SPIA. Acesta ar fi pretins mită de 4500 de euro pentru perfectarea unui permis de conducere. Investigațiile sunt în desfășurare.
13:50
Gabriel Călin, Russian propaganda promoter, detained in Chișinău over campaign funding # Radio Moldova
The leader of the Christian-Social Union of Moldova (UCSM), Gabriel Călin, was detained on the morning of Tuesday, September 30, in a case regarding the illegal financing of political parties.
13:30
Virgiliu Postolachi a fost protagist în derby-ul Clujului: Universitatea și CFR au remizat, scor 2:2 # Radio Moldova
Spectacol total în derby-ul Clujului. În ultimul meci al etapei a 11-a din cadrul Superligii românești de fotbal, Universitatea și CFR au remizat, scor 2:2. Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a fost titular în tricoul „șepcilor roșii”, iar în minutul 69 a fost înlocuit.
13:30
Datele Biroului Național de Statistică indică o creștere economică modestă în trimestrul al II-lea # Radio Moldova
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut modest în al doilea trimestru al anului, cu 1.1%, în timp ce rata șomajului a scăzut la 4%, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Directorul general al instituției, Oleg Cara, a prezentat situația în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că evoluția PIB-ului a fost influențată, în principal, de construcții, energie și comerț, în timp ce șomajul a înregistrat scăderi pe toate categoriile principale.
13:20
Verdictul instanței în dosarul Marinei Tauber, pronunțat astăzi: acuzațiile procurorilor # Radio Moldova
Marina Tauber, ex-vicepreședinta fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional, își va afla, marți, 30 septembrie, sentința în dosarul în care este acuzată de falsificarea rapoartelor financiare, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat și amestec în înfăptuirea justiției. Pronunțarea verdictului este programată pentru ora 16:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
13:00
Un singur reprezentant, o singură misiune - medalia! Republica Moldova va fi reprezentată la Campionatele Mondiale de Haltere doar de Marin Robu # Radio Moldova
Sportivul moldovean Marin Robu va concura la Mondialele din Norvegia într-o nouă categorie de greutate, cea de până la 88 de kilograme.
Acum 6 ore
12:30
Cu înghețurile din primăvară și livezile defrișate, R. Moldova va avea cea mai mică recoltă de mere din ultimii 7 ani # Radio Moldova
O recoltă mai scăzută de mere, dar de aceeași calitate, culoare și gust ca în fiecare an. Asociația Moldova Fruct estimează că Republica Moldova va avea cea mai mică recoltă de mere din ultimii șapte ani, din cauza celor două valuri de înghețuri târzii din primăvară. La acest factor meteorologic se adaugă și reducerea suprafețelor de livezi, cauzată de defrișarea pomilor îmbătrâniți.
12:30
Amenințări la adresa moldovenilor din partea Moscovei. Expert: Chișinăul poate solicita aplicarea unor sancțiuni la nivel internațional # Radio Moldova
Federația Rusă nu va renunța niciodată la ocuparea politică sau electorală a Republicii Moldova, consideră expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Declarația a fost făcută după ce deputatul Dumei de Stat a Federației Ruse, Konstantin Zatulin, șeful Comisiei parlamentare pentru relațiile cu statele CSI, a declarat într-un interviu pentru agenția TASS că „Rusia va șterge moldovenii de pe fața pământului”. Potrivit expertului, aceste afirmații fac parte din „arsenalul obișnuit pe care Moscova îl folosește împotriva Republicii Moldova, împotriva Ucrainei și împotriva altor state care nu se supun voinței Kremlinului”.
12:20
Gabriel Călin, promotor al propagandei ruse, reținut la Chișinău. Bani din Rusia pentru campania electorală # Radio Moldova
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a fost reținut în dimineața zilei de marți, 30 septembrie, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice.
12:20
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a marcat primele goluri la turneul final al Campionatul European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani" # Radio Moldova
La competiția ce se desfășoară la Chișinău, junii "tricolori" au pierdut meciul cu reprezentativa Italiei, scor 2-7, iar golurile istorice ale echipei noastre au fost marcate 2 frați.
12:10
În Federația Rusă, în timpul campaniei de recrutare de toamnă, cetățenii cu obligații militare din Moscova, republica Mari El, precum și din regiunile Riazan și Sahalin, vor primi doar citații electronice, a anunțat șeful Direcției principale de organizare și mobilizare a Statului Major General, Evgheni Burdinski, citat de publicația The Moscow Times.
12:10
PCCOCS confirmă: Gabriel Călin, reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor # Radio Moldova
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a fost reținut în dimineața zilei de marți, 30 septembrie, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice.
11:40
VIDEO // Provocatori din regiunea transnistreană, la protestul Blocului „Patriotic”: 31 de persoane documentate de poliție # Radio Moldova
Un număr de 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost audiate luni, 29 septembrie, la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani din Chișinău, după ce au fost săltate de la protestul din fața Parlamentului organizat de Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.
11:30
Podul nou de la Ungheni va apropia și mai mult costulenii de pe ambele maluri ale Prutului: „Va fi o colaborare mult mai strânsă” # Radio Moldova
Atât în România, cât și în Republica Moldova există numeroase sate și comune care poartă aceleași denumiri, semn al unei istorii și al unei culturi comune. Este și cazul satelor Costuleni, prezente deopotrivă pe ambele maluri ale Prutului. Două comunități despărțite de o graniță, dar unite prin nume și aceleași rădăcini.
11:10
Poliția din Norvegia investighează un posibil survol ilegal cu dronă la platforma unui zăcământ de gaz # Radio Moldova
Poliția norvegiană investighează o sesizare despre o dronă care ar fi survolat o platformă a unui zăcământ de gaze. Potrivit organelor de drept, drona a fost observată în Marea Nordului de angajații zăcământului de gaz Sleipner al companiei energetice de stat norvegiene Equinor.
11:00
Grevă la scară largă în Grecia: Sunt posibile perturbări în domeniile transportului și serviciilor publice # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că miercuri, 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de ore.
11:00
Ucraina așteaptă livrări suplimentare de avioane militare occidentale, a spus într-un interviu pentru BBC Ucraina adjunctul ministrului apărării, general-locotenentul Ivan Gavriliuk, transmite Meduza-Live.
11:00
Fostul președinte al CE, José Manuel Barroso, laudă rezultatele alegerilor din R. Moldova # Radio Moldova
Fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, crede că europenii trebuie să grăbească procesul de lărgire a Uniunii Europene, în mod specific cu referire la Republica Moldova. Într-o ediție specială la Euronews România, Barroso a lăudat rezultatele scrutinului parlamentar din Republica Moldova și felul în care țara a trecut peste interferențele Rusiei, menționând că sunt vești bune și pentru Europa.
10:50
Fotbalistul moldovean Victor Stînă a marcat primul său gol pentru Bnei Yehuda Tel Aviv, chiar la debutul în cea de-a doua divizie valorică a fotbalului israelian. Mijlocașul de 27 de ani a înscris în minutul 37 al partidei cu Hapoel Hadera, deschizând scorul în meciul încheiat cu 2:0 în favoarea echipei gazdă.
Acum 8 ore
10:30
Revista presei // Parcursul european al R. Moldova a fost salvat; De ce a eșuat Putin în Moldova? # Radio Moldova
Publicațiile naționale comentează pe larg rezultatul scrutinului parlamentar care a avut loc duminică, 28 septembrie. Experții constată că R. Moldova a reușit să reziste atacului hibrid dirijat de Federația Rusă pentru a deturna votul pro-european și a institui o conducere loială Kremlinului la Chișinău.
10:20
Delegația BNM, la Bruxelles: R. Moldova va deveni curând parte operațională a SEPA – transferuri mai rapide, mai sigure și mai ieftine # Radio Moldova
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) participă, în perioada 29-30 septembrie, la Forumul Inițiativei de la Viena, găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. În scurt timp, R. Moldova va deveni parte operațională a SEPA, lucru care înseamnă o deschidere reală către Uniunea Europeană (UE) și un sprijin semnificativ pentru cetățeni și mediul de afaceri prin transferuri mai rapide, mai sigure și mai ieftine, a evidențiat guvernatoarea BNM, Anca Dragu.
10:10
Tragedii care pot fi pot fi prevenite: bolile cardiovasculare – principala cauză de deces # Radio Moldova
În Republica Moldova, bolile cardiovasculare, de peste două decenii, sunt principala cauză de deces și reprezentă circa 57% din totalul deceselor provocate de bolile netransmisibile. Sunt datele prezentate de Ministerul Sănătății, în contextul Zilei mondiale a inimii, marcate pe 29 septembrie.
10:10
Noul pachet de sancțiuni al UE: restricții dure pentru diplomații ruși și familiile lor # Radio Moldova
Bruxelles-ul propune înăsprirea controlului asupra deplasărilor angajaților misiunilor diplomatice ruse pe teritoriul Uniunii Europene, măsuri care ar putea fi incluse în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Despre acest proiect aflat în discuție a relatat luni, 29 septembrie, publicația EUobserver.
10:10
Publicațiile naționale comentează pe larg rezultatul scrutinului parlamentar care a avut loc duminică, 28 septembrie. Experții constată că R. Moldova a reușit să reziste atacului hibrid dirijat de Federația Rusă pentru a deturna votul pro-european și a institui o conducere loială Kremlinului la Chișinău.
10:10
Revista presei internaționale // R. Moldova trece cu brio testul privind cursul său pro-european; SUA propun un nou plan de pace în Gaza # Radio Moldova
Presa internațională comentează rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, percepute de multe publicații ca un test decisiv pentru cursul geopolitic al statului. În vizorul agențiilor internaționale de presă este și agenda summit-ului Consiliului European, programat în această săptămână la Copenhaga. Evoluția războiului dus de Israel împotriva grupării Hamas și noul plan de pace propus de Statele Unite se numără printre alte subiecte reflectate în presa străină.
10:00
„O lovitură țintită”: doi copii de patru și șase ani și părinții lor, morți după un atac cu dronă rusească asupra locuinței din regiunea Sumî # Radio Moldova
Un cuplu și cei doi copii ai lor, de șase și patru ani, au murit în noaptea de 30 septembrie după ce o dronă rusească a lovit locuința lor din satul Chernechchyna, comunitatea Krasnopillia, regiunea Sumî, transmite The Kyiv Independent.
10:00
Luptă politică în viitorul Legislativ: PAS își păstrează majoritatea, opoziția promite fermitate # Radio Moldova
Rezultatele preliminate ale alegerilor parlamentare confirmă fermitatea votului cetățenilor Republicii Moldova pentru un viitor proeuropean, într-un context electoral tensionat, marcat de provocări informaționale și acuzații de manipulare. În cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, politicieni și experți au evidențiat maturizarea civică a societății, exprimând așteptări mari față de noul Legislativ: consolidarea parcursului european, reforme economice și depășirea diviziunilor politice în favoarea interesului public.
09:50
Revista presei // „Urmașii lui ȘTEFAN CEL MARE l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele” # Radio Moldova
Publicațiile naționale comentează pe larg rezultatul scrutinului parlamentar care a avut loc duminică, 28 septembrie. Experții constată că R. Moldova a reușit să reziste atacului hibrid dirijat de Federația Rusă pentru a deturna votul pro-european și a institui o conducere loială Kremlinului la Chișinău.
09:50
Șase ani de detenție pentru un chișinăuian care a înșelat clienți prin anunțuri false cu automobile „ieftine” # Radio Moldova
Un bărbat de 47 de ani din Chișinău a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru cinci episoade de escrocherie. Acesta a fost privat și de dreptul de a ocupa funcții sau de a gestiona bunuri timp de cinci ani.
09:40
Bolile cardiovasculare cauzează circa 57% din decesele provocate de maladiile netransmisibile # Radio Moldova
În Republica Moldova, bolile cardiovasculare sunt, de peste două decenii, principala cauză de deces și reprezentă circa 57% din totalul deceselor provocate de bolile netransmisibile. Sunt datele prezentate de Ministerul Sănătății, în contextul Zilei mondiale a inimii, marcată pe 29 septembrie.
09:00
Circa 650 de mii de persoane au primit medicamente compensate în primele opt luni ale anului # Radio Moldova
Aproximativ 650 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în primele opt luni ale acestui an, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „eRețeta”.
08:50
Bruxelles-ul salută rezultatele alegerilor din R. Moldova și reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) salută rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al țării. Într-o declarație oficială a Consiliului UE, se menționează că votul demonstrează „sprijinul clar și puternic” al cetățenilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, obiectiv consacrat în Constituție.
08:50
„O lovitură țintită”: Doi copii de 4 și 6 ani și părinții lor, morți după un atac cu dronă rusească asupra locuinței din regiunea Sumî # Radio Moldova
Un cuplu și cei doi copii ai lor, de șase și patru ani, au murit în noaptea de 30 septembrie după ce o dronă rusească a lovit locuința lor din satul Chernechchyna, comunitatea Krasnopillia, regiunea Sumî, transmite The Kyiv Independent.
Acum 12 ore
08:30
Alegerile din R. Moldova, subiect pe agenda sesiunii de toamnă a APCE de la Strasbourg # Radio Moldova
Alegerile parlamentare desfășurate în Republica Moldova și numirea celui de-al doilea coraportor pentru țara noastră se numără printre subiectele care vor fi discutate în cadrul sesiunii de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea are loc în perioada 29 septembrie – 3 octombrie la Strasbourg, Franța.
08:30
Nu toate sfaturile de pe internet sunt sigure pentru acordarea primului ajutor medical. Specialist: Este esențial ca informațiile să vină de la persoane calificate # Radio Moldova
De mai bine de două decenii, Maria Vidrașco activează la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, fiind un reper în domeniul medicinei de urgență și al situațiilor de criză. Pe lângă activitatea de salvare a vieților, ea este formator, învățând tinerii specialiști cum să intervină eficient în situații critice. În ceea ce privește pregătirea populației pentru acordarea primului ajutor medical, Maria Vidrașco susține că există încă multe lucruri de făcut pentru a spori nivelul.
08:10
Bruxelles-ul propune înăsprirea controlului asupra deplasărilor angajaților misiunilor diplomatice ruse pe teritoriul Uniunii Europene, măsuri care ar putea fi incluse în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Despre acest proiect aflat în discuție a relatat luni, 29 septembrie, publicația EUobserver.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.