Un fost deputat democrat rămâne în arest preventiv
Vocea Basarabiei, 30 septembrie 2025 16:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut într-un dosar de spălare de bani, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. O decizie în acest sens a fost luată marți, 30 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. „Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului […] Articolul Un fost deputat democrat rămâne în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 10 minute
16:30
Deputata Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, a fost condamnată astăzi la 7 ani și șase luni de închisoare cu executare, prin cumul parțial al pedepselor. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani care au acceptat demersul procurorilor, transmite IPN. Înainte de ședința de judecată, Marina Tauber a publicat un videoclip în […] Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a examinat și a acceptat cererea de demisie depusă de Viorica Puica, judecătoare a Curții Supreme de Justiție, detașată pentru exercitarea mandatului de judecător la Curtea Constituțională. Membrii CSM i-au adresat mulțumiri pentru întreaga activitate și pentru contribuția semnificativă adusă la dezvoltarea sistemului judiciar din Republica Moldova. […] Articolul Un judecător pleacă de la Curtea Supremă de Justiție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Expert, despre partidul lui Costiuc: Pentru prima dată avem în Parlament o formațiune care și-a făcut campanie doar pe rețele # Vocea Basarabiei
Alegerile parlamentare de duminică au adus o premieră în politica din Republica Moldova: un partid a reușit să intre în Parlament bazându-se exclusiv pe campania din mediul online. Declarația a fost făcută de expertul Igor Boțan, care a remarcat că această schimbare arată impactul tot mai mare al rețelelor sociale asupra vieții politice. Expertul a […] Articolul Expert, despre partidul lui Costiuc: Pentru prima dată avem în Parlament o formațiune care și-a făcut campanie doar pe rețele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
15:00
(VIDEO) Liderul unui partid extraparlamentar, reținut pentru spălare de bani și finanțare ilegală # Vocea Basarabiei
Liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut marți, 30 septembrie, în urma perchezițiilor efectuate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, într-un dosar privind de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Bărbatul de 39 de ani este suspectat […] Articolul (VIDEO) Liderul unui partid extraparlamentar, reținut pentru spălare de bani și finanțare ilegală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Săptămâna Europeană a Sportului se vă desfășura în perioada 30 septembrie – 5 octombrie în Republica Moldova. Astfel, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate o serie de activități sportive, printre care competiții locale sau antrenamente în aer liber. Tema ediției din acest an este „Sport pentru toți”, cu accent pe incluziune și eliminarea […] Articolul Săptămâna Europeană a Sportului începe în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
14:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat marți la eforturi suplimentare în vederea unei mai bune protejări a spațiului aerian al țărilor aliate, după o serie de intruziuni și detectări de drone neidentificate. „Trebuie să ne protejăm cerul”, a declarat Rutte, vorbind alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea unei reuniuni […] Articolul Apelul lui Rutte după incidentele aeriene: „Trebuie să ne protejăm cerul” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Avertizare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova: Grevă generală în Grecia # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova la Atena a venit cu o avertizare pentru cetățenii, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească Grecia. Aceasta a fost făcută în contextul în care Grecia intră miercuri, 1 octombrie într-o grevă generală de 24 de ore, organizată de mai multe sindicate din sectorul public și privat. „În acest context, se […] Articolul Avertizare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova: Grevă generală în Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
12:20
Experți din România semnalează tehnici de manipulare folosite în campania electorală a PPDA # Vocea Basarabiei
Un grup de experți denumit „Prompt” – format dintr-o coaliție de universități, instituții media și specialiști în tehnologie – a analizat 2 000 de postări publicate pe platforma TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare. Investigația a vizat identificarea tentativelor de manipulare a algoritmilor în favoarea Partidului Politic Democrația Acasă și a liderului său, Vasile Costiuc, care a […] Articolul Experți din România semnalează tehnici de manipulare folosite în campania electorală a PPDA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
(VIDEO) Protest la Parlament: Zeci de persoane din regiunea transnistreană, documentate de polițiști # Vocea Basarabiei
Poliția din Republica Moldova anunță că, luni, 29 septembrie, în contextul protestului organizat de Blocul Patriotic în fața Parlamentului de la Chișinău, 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție pentru documentare. Astfel, în urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru „Încălcarea regulilor privind organizarea și […] Articolul (VIDEO) Protest la Parlament: Zeci de persoane din regiunea transnistreană, documentate de polițiști apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Un bărbat de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru comiterea a cinci episoade de escrocherie. El publica anunțuri online despre vânzarea unor automobile și încasa avansuri fără a-și respecta ulterior promisiunile. Valoarea totală a prejudiciului este de peste 250.000 de lei. „Potrivit materialelor cauzei, condamnatul a […] Articolul Escrocherii pe internet: Bărbat din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Sentință așteptată astăzi în dosarul Marinei Tauber: Procurorii cer 13 ani de închisoare și anunțarea în căutare # Vocea Basarabiei
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmează să pronunțe astăzi, la ora 16:00, sentința în dosarul deputatei Marina Tauber, acuzată de implicare în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Procurorii solicită condamnarea Marinei Tauber la 13 ani de închisoare, interzicerea ocupării funcțiilor publice, contabile și de partid pentru o perioadă de cinci ani, precum și confiscarea a […] Articolul Sentință așteptată astăzi în dosarul Marinei Tauber: Procurorii cer 13 ani de închisoare și anunțarea în căutare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
10:00
Percheziții de amploare într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor # Vocea Basarabiei
Poliția Națională anunță că în această dimineață au fost efectuate percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali, precum și spălarea banilor. Potrivit informațiilor oficiale, acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Cercetările sunt […] Articolul Percheziții de amploare într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de toamnă a APCE la Strasbourg # Vocea Basarabiei
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care are loc la Strasbourg, Franța. Delegația este condusă de deputatul Ion Groza și îi include pe parlamentarii Natalia Davidovici, Andrian Cheptonar, precum și pe vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea. Pe […] Articolul Delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de toamnă a APCE la Strasbourg apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
BNM participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025, axat pe lansarea Uniunii pentru economii și investiții # Vocea Basarabiei
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 29–30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena 2025, găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. Tema centrală a evenimentului este lansarea proiectului „Uniunea pentru economii și investiții” (Savings and Investments Union), care vizează consolidarea stabilității financiare și integrarea piețelor […] Articolul BNM participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025, axat pe lansarea Uniunii pentru economii și investiții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
08:30
Letonia interzice transportul ocazional de persoane prin punctele de frontieră cu Rusia și Belarus # Vocea Basarabiei
Începând cu 15 octombrie, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale nu va mai fi permis prin punctele de trecere a frontierei dintre Letonia și Belarus sau Federația Rusă. Măsura vizează punctele Paternieku, Grebņevas și Terehovas, potrivit autorităților letone, transmite IPN. Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport din Republica Moldova să țină cont […] Articolul Letonia interzice transportul ocazional de persoane prin punctele de frontieră cu Rusia și Belarus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
22:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 29.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 29.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au emis o declarație comună privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cei trei oficiali au felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru „angajamentul lor față de democrație într-un moment de răscruce”. „Felicităm societatea și autoritățile competente din Republica Moldova pentru desfășurarea pașnică a alegerilor, […] Articolul Germania, Franța și Polonia, mesaj comun pentru cetățenii R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Rusia a ieșit din Convenția europeană împotriva torturii. Decretul în acest sens a fost semnat de președintele rus, Vladimir Putin. Prin urmare, Moscova nu va mai fi obligată să permită accesul în închisorile sale inspectorilor internaționali, iar prizonierii din închisorile rusești nu vor mai putea depune plângeri la Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, transmite IPN. […] Articolul Rusia se retrage din Convenția europeană împotriva torturii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Ambasada SUA la Chișinău apreciază participarea cetățenilor R. Moldova la alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Ambasada SUA la Chișinău a apreciat participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare și a felicitat toate partidele care au acces în Legislativ. „Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul […] Articolul Ambasada SUA la Chișinău apreciază participarea cetățenilor R. Moldova la alegerile parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
(FOTO) Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar nu a reușit să salveze protestul „patrioților” # Vocea Basarabiei
llan Șor și-a trimis subordonații la protestul organizat de blocul „patrioților”, condus de Igor Dodon și Vasile Tarlev. Chiar și cu sprijinul logistic și mediatic din partea condamnatului fugar, manifestația din fața Parlamentului s-a transformat într-un eșec lamentabil, scrie deschide.md. Întrunirea de astăzi, organizată după prezentarea rezultatelor preliminare ale alegerilor din 28 septembrie, nu a […] Articolul (FOTO) Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar nu a reușit să salveze protestul „patrioților” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Senatorii României au aplaudat luni, 29 septembrie, în picioare, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Mircea Abrudean, președintele Senatului de la București, i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatul alegerilor parlamentare. „Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, v-ați mobilizat exemplar, ați arătat cât sunteți de puternici, de determinați în drumul vostru proeuropean, în menținerea unui […] Articolul Senatul României aplaudă în picioare rezultatul alegerilor din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 29.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
16:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat-o pe Maia Sandu după victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Am vorbit cu președinta R. Moldova. M-am bucurat să o felicit pe Maia Sandu pentru o victorie foarte importantă și să-i doresc succes”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe X. El a mai subliniat că […] Articolul Președintele Ucrainei: Susținem mereu Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Președinta Maia Sandu: Rezultatul votului nu este victoria unui partid, ci victoria R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a venit a mulțumit cetățenilor Republicii Moldova pentru că au participat la alegerile parlamentare, subliniind că „rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători, ci este victoria țării”. „Mulțumesc frumos tuturor cetățenilor care au mers la vot, în țară sau peste hotare. În satele mici sau în orașele mari. […] Articolul Președinta Maia Sandu: Rezultatul votului nu este victoria unui partid, ci victoria R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „frauda bancară”. O decizie în acest sens a fost emisă astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Fostul lider democrat nu a fost prezent în instanță, avocatul vociferând solicitarea de a- fi oferit timp pentru a lau cunoștință cu […] Articolul Plahotniuc, judecat separat în dosarul „frauda bancară” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Cinci formațiuni intră în noul Parlament: PAS obține majoritatea după numărarea tuturor voturilor # Vocea Basarabiei
Cinci formațiuni politice se vor regăsi în noul Parlament de la Chișinău, iar majoritatea va fi deținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), arată datele Comisiei Electorale Centrale după prelucrarea a 100% din procesele verbale. Astfel, PAS a obținut majoritatea parlamentară după ce a fost votat de 50,20% dintre alegători. Pe locul doi se clasează […] Articolul Cinci formațiuni intră în noul Parlament: PAS obține majoritatea după numărarea tuturor voturilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Scrutinul parlamentar s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, într-o atmosferă liniștită, însă, totuși, după cum a constatat misiunea de observare Promo-LEX, sute de nereguli de procedură și incidente care au afectat buna desfășurare a procesului electoral. Concluziile au fost prezentate de șeful misiunii, Nicolae Panfil, într-o conferință de presă, transmite IPN. „Ziua alegerilor s-a […] Articolul Promo-LEX: Alegerile parlamentare s-au desfășurat fără incidente majore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Igor Grosu: PAS are majoritate parlamentară doar pentru că voi ne-ați oferit această încredere # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține din nou majoritatea în Parlamentul de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, liderul formațiunii, după ce aproape toate procesele verbale au fost procesate. Oficialul a reiterat că această victorie aparține nu doar PAS, ci și cetățenilor care au ales viitorul european al Republicii Moldova. „Dragi […] Articolul Igor Grosu: PAS are majoritate parlamentară doar pentru că voi ne-ați oferit această încredere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Proiect de lege pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, în consultare publică # Vocea Basarabiei
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat în consultare publică un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu termen de dezbatere până la 4 octombrie 2025. Propunerile, sugestiile și opiniile pot fi trimise pe adresa secretariat@dprp.gov.ro. Materialele transmise vor avea mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de lege pentru […] Articolul Proiect de lege pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, în consultare publică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
(VIDEO) Președintele României: Votul basarabenilor a arătat demnitate, maturitate și curaj # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat luni, 29 septembrie, basarabenii pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al Republicii Moldova. El a transmis felicitări și autorităților Republicii Moldova pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului și pentru modul în care au fost gestionate amenințările. Totodată, Nicușor Dan a dat asigurări că […] Articolul (VIDEO) Președintele României: Votul basarabenilor a arătat demnitate, maturitate și curaj apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform datelor preliminare, la secțiile de votare s-au prezentat peste 1 608 000 de alegători, ceea ce reprezintă 52,2% din numărul alegători incluși pe listele electorale. În Republica Moldova, cea mai înaltă rată de prezență la urne […] Articolul CEC: Alegerile parlamentare din R. Moldova s-au desfășurat fără incidente majore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Premierul Poloniei: „Ați oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni” # Vocea Basarabiei
Premierul Polonia, Donald Tusk, a adresat un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova, apreciind curajul de care aceștia au dat dovadă la alegerile parlamentare. „A fost nevoie de un adevărat curaj din partea cetățenilor Republicii Moldova și a Maiei Sandu personal pentru a câștiga aceste alegeri. Nu numai că ați salvat democrația și ați […] Articolul Premierul Poloniei: „Ați oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
„Franța este alături de Republica Moldova”. Asigurările vin din partea președintelui francez Emmanuel Macron, care a transmis un mesaj în limba română după alegerile parlamentare din 28 septembrie. „În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Republica Moldova în proiectul său european și […] Articolul Președintele Franței, mesaj în limba română pentru cetățenii Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Președinta Comisiei Europene: „R. Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră este deschisă!” # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj după alegerile parlamentare din Republica Moldova, prin intermediul căruia a subliniat că ușa Uniunii Europene este deschisă pentru acest stat. „Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea zdruncina hotărârea. Ai făcut o alegere clară: Europa. […] Articolul Președinta Comisiei Europene: „R. Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră este deschisă!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Poliția din Republica Moldova anunță că deține informații potrivit cărora pentru participarea la protestul anunțat astăzi în Chișinău oamenilor li se promit bani. În acest context, oamenii legii avertizează că astfel de practici sunt ilegale și că organizatorii manifestației poartă întreaga răspundere pentru acțiunile desfășurate. „Amintim repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni […] Articolul Poliția R. Moldova: Oamenilor li se promit bani pentru participarea la protest apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Premierul României, mesaj după alegerile parlamentare: Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană # Vocea Basarabiei
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare pentru toți cetățenii Republicii Moldova, după alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie. „Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană”, a transmis șeful Guvernului de la București. De asemenea, el a felicitat și […] Articolul Premierul României, mesaj după alegerile parlamentare: Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Alegeri parlamentare într-un climat pașnic: Poliția mulțumește cetățenilor pentru spiritul civic # Vocea Basarabiei
Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare, cu o prezență totală de peste 1,6 milioane de alegători. La secțiile de votare de pe teritoriul țării s-au prezentat peste 1.327.000 de cetățeni, iar în diaspora au votat peste 280.000 de persoane. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis un mesaj de mulțumire […] Articolul Alegeri parlamentare într-un climat pașnic: Poliția mulțumește cetățenilor pentru spiritul civic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: Prezență de 52,15%, vot prin corespondență introdus pentru prima dată # Vocea Basarabiei
Duminică, 28 septembrie 2025, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare ordinare, în urma cărora cetățenii au ales cei 101 deputați ai Parlamentului, pentru un mandat de patru ani. În cursa electorală s-au înscris 23 de concurenți – partide politice, blocuri electorale și candidați independenți. Pentru prima dată, la acest tip de scrutin a […] Articolul Alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: Prezență de 52,15%, vot prin corespondență introdus pentru prima dată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
PAS obține majoritatea absolută în noul Parlament: 55 de mandate după procesarea a 99% din voturi # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află în fruntea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, acumulând 49,84% din voturile valabil exprimate, conform datelor prezentate după procesarea a 99% din procesele verbale. Acest scor îi asigură formațiunii 55 de mandate în noul legislativ, garantând astfel o majoritate absolută. Pe locul doi se situează Blocul Patriotic, cu […] Articolul PAS obține majoritatea absolută în noul Parlament: 55 de mandate după procesarea a 99% din voturi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
00:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare din Republica Moldova, conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Astfel, după procesarea a 91, 29 % din procesele verbale, PAS a obținut 46,29 % sau peste 632 000 de voturi. Pe locul doi se clasează Blocul Electoral „Patriotic […] Articolul Rezultatele preliminare: Ce partide ar putea accede în Parlamentul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
28 septembrie 2025
22:10
Comisia Electorală Centrală prezintă primele rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. 21:56 // După procesarea a 290 de procese-verbale din totalul de 2274, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a urcat pe primul loc cu 37,56%, fiind urmat de Blocul „Patrioților” cu 34,48%. Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare: Articolul Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Secțiile de vot aflate pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis la ora 21:00. Până la această oră, la urne s-au prezentat 1 591 145 de alegători, adică 51,90% din total. În diaspora, au votat peste 264 de mii de persoane, iar procesul de vot continuă în unele țări. Conform prevederilor legale, scrutinul poate fi considerat valabil dacă […] Articolul STOP VOT: Secțiile de votare din Republica Moldova s-au închis apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
(VIDEO) Trei persoane, reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă după alegeri # Vocea Basarabiei
Ofițerii INI și mascații „Fulger”, în comun cu SIS și PPCOCS, desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din Chișinău. Astfel, polițiștii au reținut trei persoane, printre care doi frați din regiunea transnistreană. Aceștia au […] Articolul (VIDEO) Trei persoane, reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă după alegeri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
CEC: Aproape 1,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova s-au prezentat la urne # Vocea Basarabiei
Până la ora 19:00, aproape jumătate dintre cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova și-au exercitat opțiunea electorală. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, peste 1,47 milioane de alegători au mers la urne, ceea ce reprezintă o prezență de peste 48%, mai mare decât cea înregistrată la scrutinul parlamentar din iulie 2021, când la aceeași oră […] Articolul CEC: Aproape 1,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova s-au prezentat la urne apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Poliția din Republica Moldova anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în Chișinău în cadrul unui protest anunțat pentru mâine. În acest context, oamenii legii precizează că nu vor admite încălcări ale legii, […] Articolul Chișinău, sub avertisment: Poliția suspectează intenții de destabilizare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a venit cu un mesaj de mobilizare la vot și pentru tineri. Șefa statul i-a îndemnat pe tineri să voteze pentru a-și apăra viața și libertatea. „Am văzut la concertul de la Ziua Independenței tineri cu tricolorul, mândri de Moldova, dansând și cântând, că așa vor ei. Tineri care știu […] Articolul Maia Sandu, îndemn pentru tineri: „Fii eroul generației tale. Ieși la vot!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Mai multe alerte cu bombă au fost semnalate în diverse locații din Zona de Securitate, a confirmat Inspectoratul General al Poliției. Potrivit instituției, informațiile privind plasarea de explozibil au fost transmise prin apeluri telefonice robotizate, transmite IPN. „Serviciile specializate acționează conform protocoalelor și asigură securitatea cetățenilor”, se arată într-un comunicat de presă al IGP. Totodată, […] Articolul Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Autoritățile din R. Moldova avertizează asupra unui video fals cu buletine de vot # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova atrag atenția asupra unui video fals care circulă în mediul online. În acele imaginile, o persoană pare că aruncă mai multe buletine de vot într-o găleată și le dă foc. „Buletinele sunt false, videoclipul este fals și reprezintă o provocare”, a precizat Prima Sursă, canalul Telegram de verificare a informațiilor Guvernului. în […] Articolul Autoritățile din R. Moldova avertizează asupra unui video fals cu buletine de vot apare prima dată în Vocea Basarabiei.
