Cod galben de înghețuri, anunțat de meteorologi pentru primele zile ale lunii octombrie
Ziarul de Garda, 30 septembrie 2025 16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de înghețuri pentru 2 și 3 octombrie, pe întreg teritoriul țării. Conform meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse înghețul la suprafața solului se va intensifica până la -1..-3°C, izolat în aer -1..-2°C. Anterior, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a recomandat fermierilor să...
• • •
Constatările preliminare și concluziile ENEMO privind alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
În urma unei invitații din partea Comisiei Electorale Centrale a R. Moldova, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) a desfășurat o Misiune Limitată de Observare a Alegerilor (LEOM) pentru a observa alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, potrivit unui comunicat al misiunii. ENEMO a publicat concluziile preliminare după alegerile parlamentare. Misiunea este...
Cod galben de înghețuri, anunțat de meteorologi pentru primele zile ale lunii octombrie # Ziarul de Garda
Asociația Obștească „Alianța pentru Dolna” din raionul Strășeni a finalizat, în septembrie curent, un proiect ambițios de consolidare a capacităților instituționale prin aplicarea principiilor bunei guvernări în sectorul asociativ. Traininguri și politici interne Au fost organizate două instruiri pentru membrii și voluntarii organizației, axate pe transparență, responsabilitate, participare și integritate. Echipa a lucrat, de asemenea,...
ULTIMA ORĂ/ Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” # Ziarul de Garda
Deputata Marina Tauber a fost condamnată în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. Sentința a fost pronunțată astăzi, 30 septembrie 2025, de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari. „Se recunoaște vinovată”, a concluzionat magistrata. Marți, 30 septembrie...
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reușit, din nou, să obțină majoritatea în viitorul Parlament, cu 55 de mandate. Chiar dacă numărul deputaților va fi mai mic decât în legislatura precedentă, formațiunea a acumulat mai multe voturi decât la alegerile parlamentare din 2021. În acest an, PAS a obținut 792 557 de voturi, cu aproximativ...
INTERCEPTĂRI/ „Gata s-a pornit la mine, tot normal. Postări de peste 5 mii de euro”. Poliția publică fragmente audio după reținerea lui Gabriel Călin # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina, au anunțat Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu...
Prognoze VS realitate: Rezultatele cărui sondaj au fost mai aproape de rezultatele parlamentarelor propriu-zise? Diferențele, explicate de un sociolog # Ziarul de Garda
În ultima lună, au fost prezentate rezultatele a trei sondaje de opinie privind preferințele electorale ale cetățenilor. ZdG a comparat cifrele de la sondaje cu rezultatele alegerilor legislative din 28 septembrie și vă spune care entitate care a organizat sondajele a fost mai aproape de realitate și care a greșit. Totodată, sociologul Vasile Cantarji a...
VIDEO/ Detalii despre reținerea lui Gabriel Călin în dosarul pentru spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice cu bani din Rusia. Au fost ridicați 36 de mii de dolari și 5750 de euro # Ziarul de Garda
Cum au votat diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Țările cu cel mai mare și cel mai mic număr de participanți # Ziarul de Garda
Pe 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova, cetățenii moldoveni care au votat în străinătate au doborât un record absolut privind prezența la vot. În diaspora au votat peste 281 de mii de moldoveni. Cele mai active țări au fost Italia, Germania și România. La alegerile parlamentare din 28 septembrie au votat 281...
Așteptări VS realitate: Rezultatele cărui sondaj au fost mai aproape de rezultatele parlamentarelor propriu-zise? Diferențele, explicate de un sociolog # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne după gratii. Judecătoria Chișinău a admis demersul procurorilor # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul în care este acuzat de spălare de bani. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis marți, 30 septembrie, demersul procurorilor privind prelungirea, cu încă 30 de zile, a arestului...
Cum a votat diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Țările cu cel mai mare și cel mai mic număr de participanți # Ziarul de Garda
Judecătoarea Viorica Puica își încheie mandatul la CSJ. Demisia onorabilă a fost acceptată de membrii CSM # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședința din 30 septembrie, cererea de demisie onorabilă depusă de Viorica Puica, judecătoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în prezent detașată la Curtea Constituțională (CC). Solicitarea a fost examinată în absența magistratei, iar eliberarea din funcția deținută la CSJ va intra în vigoare începând cu 1...
VIDEO/ Detalii despre reținearea lui Gabriel Călin în dosarul pentru spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice cu bani din Rusia. Au fost ridicați 36 de mii de dolari și 5750 de euro # Ziarul de Garda
Andrei Năstase reacționează la investigația ZdG despre operațiunea specială „diaspora”. Susține că reprezentanții săi ar fi lucrat „voluntar” # Ziarul de Garda
După ce Ziarul de Gardă a publicat articolele „Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro?” și „Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova”, Andrei Năstase a acuzat public că informațiile prezentate „sunt complet nefondate și mincinoase”....
DOC/ 12 judecători, inclusiv președintele CSM, au primit grade de calificare. Demersurile, adoptate în ședința Consiliului # Ziarul de Garda
Doisprezece judecători, printre care președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, precum și alți membri ai Consiliului, au fost desemnați pentru acordarea gradelor de calificare. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței CSM din 30 septembrie. Știrea se actualizează… „Vreau să menționez că toți judecătorii corespund condițiilor Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de...
Bulgaria întenționează să oprească tranzitul de gaze rusești către Ungaria și Slovacia în 2027. „Ne vom alătura deciziei UE de a rezilia în curând contractele” # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană intenționează să elimine treptat aprovizionarea cu resurse energetice din Rusia până cel târziu în 2027, dar Ungaria și Slovacia nu sunt dispuse să înceteze achizițiile de la Gazprom. Cu toate acestea, Bulgaria le stă în cale, la propriu: este ultima conductă prin care gazul rusesc este încă pompat către Europa prin conducta TurkStream....
„Decidenții politici au știut că mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI”, declară fostul președinte al Comisiei parlamentare de control al SRI din România # Ziarul de Garda
Ioan Cristian Chirteș, fostul președinte al Comisiei parlamentare de control al Serviciului Român de Informații (SRI), a declarat pentru Hotnews că foștii decidenți – președintele și premierul – au știut că „mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI”. El a explicat că aceste informații apar și în rapoartele Serviciului Român de Informații trimise...
Ce urmează după alegerile parlamentare și care sunt etapele de constituire a noului Parlament # Ziarul de Garda
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie urmează a fi validate de magistrații Curții Constituționale (CC). Reprezentanții Legislativului au publicat marți, 30 septembrie, care sunt etapele și procedurile legale de constituire a noului Parlament. Astfel, în cel mult cinci zile de la alegeri, Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să centralizeze rezultatele scrutinului. Ulterior, reprezentanții Comisiei întocmesc...
Reacția lui Vitalie Florea la perchezițiile oamenilor legii în dosarul finanțării ilegale a partidelor: Ceea ce s-a dorit să fie găsit la mine acasă, nu s-a gasit # Ziarul de Garda
Vitalie Florea, care conform surselor ZdG a fost vizat de perchezițiile oamenilor legii, a confirmat informațiile. Acesta a declarat că nu a fost reținut și că nu-i „este clar” statutul pe care îl are în dosar și că „cert e faptul ca ceea ce s-a dorit sa fie gasit la mine acasă, nu s-a gasit,...
Ce urmează după alegerile parlamentare și care sunt etapele ce constituire a noului Parlament # Ziarul de Garda
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri # Ziarul de Garda
„Prieteni, merităm cu toții o pauză după o săptămână grea”, acesta este textul transmis în rețeaua de dezinformare „InfoLider”, plătită „direct de la Moscova” și documentată sub acoperire de Ziarul de Gardă. Mesajul a fost comunicat la doar o zi după ce au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor din 28 septembrie 2025, câștigate de...
Motociclete, automobile de zeci de mii de euro și „foișoare” nedeclarate vs. venituri zero sau foarte mici. Averea propagandiștilor Gabriel Călin și Vitalie Florea, vizați într-un dosar penal pentru finanțare ilegală a partidelor # Ziarul de Garda
Gabriel Călin, care ar fi fost reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor formațiuni politice în cadrul unor acțiuni desfășurate marți, 30 septembrie, deține două motociclete cumpărate în 2025, fără a avea un loc de muncă de bază, indicând doar venituri de 1279 de euro sau aproximativ 2000 de lei pe lună, din activitatea...
Studenții din Rusia vor fi testați pentru a evalua acceptarea lor a „valorilor tradiționale”. Rezultatele testelor vor conține date despre fiecare student, inclusiv informații personale și forma lor de studiu # Ziarul de Garda
O aplicație specială va fi dezvoltată în Rusia pentru a evalua adoptarea „valorilor tradiționale” de către studenții universitari. O licitație corespunzătoare a apărut pe site-ul web al achizițiilor guvernamentale din Federația Rusă, scrie Vedomosti. Clientul este Universitatea de Sport, care se află sub jurisdicția Ministerului Sportului din Rusia. Sursa citată scrie că specificațiile tehnice prevăd...
ANRE a aprobat calendarul de liberalizare a pieței gazelor naturale. Va fi stabilită trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață # Ziarul de Garda
Astăzi, 30 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale și a angajamentelor internaționale ale R. Moldova în domeniul energetic. Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață, eliminând treptat regimul reglementat pentru consumatorii noncasnici mari...
Alertă de călătorie în Grecia. Recomandările autorităților pentru moldovenii care urmează să tranziteze țara, în contextul unei greve # Ziarul de Garda
Ambasada R. Moldova în Grecia informează că cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă despre faptul că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanșarea „unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de...
VIDEO/ Protestul organizat de blocul „Patriotic”: 31 de persoane, majoritatea fiind din regiunea transnistreană, au fost documentate de oamenii legii # Ziarul de Garda
În timpul protestului organizat luni, 29 septembrie, de blocul „Patriotic” în fața Parlamentului, 31 de persoane, majoritatea provenind din regiunea transnistreană, au fost documentate de către forțele de ordine. În urma măsurilor întreprinse, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea...
Sportiva Irina Rîngaci a obținut medalia de aur la Beach Wrestling World Series, campionat mondial care a avut loc în perioada 27–28 septembrie, la Katerini, Grecia. Aceasta a obținut performanța în etapa a patra a Seriei Mondiale de Lupte pe Plajă. Sportiva a trecut în etapele preliminare de adversare din Bulgaria, Grecia și Ungaria, iar...
Traficul rutier va fi suspendat în perimetrul PMAN, în contextul desfășurării sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”. Cum va circula transportul public # Ziarul de Garda
În perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari. Dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989, informează...
LIVE TEXT/ Atacuri cu drone rusești în Kiev. Autoritățile din Polonia continuă să finanțeze sistemul de comunicații Starlink pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:24 Autoritățile din Varșovia continuă să finanțeze sistemul de comunicații Starlink în Ucraina, după ce președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat un proiect de lege în acest sens, a anunțat ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mikhailo Fedorov, notează presa ucraineană. „În timpul războiului, această tehnologie are o importanță crucială – pentru a menține conectate...
Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro? # Ziarul de Garda
La Praga, în cadrul operațiunii speciale „diaspora”, un reprezentant al candidatului Andrei Năstase a trimis o fotografie în care susține că a fost remunerat cu aproximativ 1500 de euro. Bărbatul, originar din Bălți, dar stabilit în Cehia ar fi primit banii pentru că a filmat și raportat fiecare mișcare a alegătorilor, dar și a membrilor...
Un bărbat a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru cinci episoade de escrocherie, cu o valoare totală a prejudiciului ce depășește 250 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru cinci episoade de escrocherie, cu o valoare totală a prejudiciului ce depășește 250 de mii de lei. Acesta nu este la prima abatere penală, fiind anterior condamnat pentru furt, tâlhărie și alte fapte, anunță Procuratura Generală (PG). Sentința...
SURSE/ Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe listele UCSM, a fost reținut de oamenii legii # Ziarul de Garda
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) a fost reținut în urma perchezițiilor pe marginea unui dosar de finanțare ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor, spun sursele Ziarului de Gardă. Potrivit surselor ZdG, de percheziții este vizat și Vitalie Florea, numărul...
Donald Trump a prezentat un plan din 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Benjamin Netanyahu a acceptat inițiativa # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump a prezentat un plan din 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Acesta a fost acceptat de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Trump își dorește un acord de pace „totul într-unul” – dar acest lucru necesită o muncă considerabilă pentru a trasa linii detaliate de retragere israeliană, detalii specifice...
Consiliul UE: Rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova confirmă sprijinul ferm pentru parcursul european # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni și-au exercitat duminică, 28 septembrie, dreptul democratic de a vota la alegerile parlamentare. Rezultatele scrutinului confirmă sprijinul constant al populației pentru viitorul european al R. Moldova, așa cum este consfințit în Constituție. Declarația aparține Înaltei Reprezentante a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Astfel, Uniunea Europeană condamnă atacurile hibride...
Un bărbat a fost reținut în flagrant în timp ce ar fi cerut de la o persoană suma de 4500 de euro pentru un permis de conducere # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost reținut în flagrant în timp ce ar fi cerut de la o persoană suma de 4500 de euro pentru permisul auto de categoria „B”, anunță procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Serviciului protecție internă şi...
LIVE TEXT/ Trupele ruse au lansat un atac cu drone în regiunea Sumî: o familie, ucisă în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:35 Un atac cu drone lansat de Rusia în noaptea de 29 spre 30 septembrie a lovit localitatea Cerneciciîna, regiunea Sumî, ucigând o familie – doi părinți și cei doi copii ai lor. Guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Hrihorov, a declarat că drona a lovit în mod direct o clădire rezidențială, descriind incidentul drept „un...
Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor # Ziarul de Garda
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au descins marți dimineață, 30 septembrie, cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii susțin că vor reveni cu detalii după finalizarea...
LIVE TEXT/ Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos: „Am finalizat examinarea legislației Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1314 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Comisara UE pentru extindere, Marta Kos, a anunțat că Comisia Europeană a finalizat procesul de examinare a legislației Ucrainei. Ea a făcut declarația luni, 29 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Ujhorod, potrivit unui corespondent Ukrinform. Kos a declarat că își începe vizita de trei zile în Ucraina, în regiunea...
Macron, Merz și Tusk au emis o declarație comună privind alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron, Președintele Republicii Franceze, Friedrich Merz, Cancelarul Republicii Federale Germania și Donald Tusk, Prim-ministrul Republicii Polone, au publicat o declarație comună privind alegerile parlamentare din R. Moldova, publicată pe site-ul guvernului Poloniei. „Noi, liderii Triunghiului de la Weimar, am urmărit îndeaproape alegerile parlamentare care au avut loc în R. Moldova pe 28 septembrie. Felicităm...
Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, scrisoare pentru Maia Sandu: „Rusia poate fi învinsă într-un război hibrid, Ucraina și Europa pot respira ușurate” # Ziarul de Garda
Fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili, deja întemnițat și condamnat în martie 2025 la încă nouă ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de deturnare de fonduri, i-a transmis o scrisoare președintei Maia Sandu în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Dragă Maia, Felicitări pentru victoria uimitoare! Triumful dumneavoastră schimbă totul – demonstrează că Rusia...
Kremlinul acuză autoritățile că ar fi împiedicat „sute de mii de moldoveni” să participe la parlamentare, în timp ce la vot s-au prezentat doar 4 mii de cetățeni în Rusia # Ziarul de Garda
Rusia a criticat autoritățile de la Chișinău pentru că ar fi împiedicat „sute de mii de moldoveni” din Rusia să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, deschizând doar două secții de votare pe teritoriul Federație Ruse. Totuși, datele oficiale CEC arată că în Rusia au votat puțin peste 4 mii de cetățeni, majoritatea pentru...
Kremlinul acuză autoritățile că ar fi împiedicat „sute de moldoveni” să participe la parlamentare, în timp ce la vot s-au prezentat doar 4 mii de cetățeni în Rusia # Ziarul de Garda
RECORD: Cea mai mare prezență la vot înregistrată la un scrutin parlamentar din R. Moldova din ultimii 10 ani # Ziarul de Garda
La scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a fost înregistrat un record pentru R. Moldova privind numărul de alegători înregistrați. Potrivit CEC, peste 1,6 milioane de cetățeni au participat la alegerile parlamentare, dintre aceștia – 281 170 de alegători din diaspora, cel mai mare număr înregistrat în ultimii 10 ani. Potrivit datelor consultate de ZdG,...
VIDEO/ PAS obține o nouă majoritate în Parlament | Mobilizare în diasporă | Cum s-a votat în raioane și scorurile partidelor politice | EDIȚIE SPECIALĂ a Săptămânii de Gardă # Ziarul de Garda
R. Moldova va continua să aibă un guvern pro-european. Cum s-au împărțit voturile pe raioane, dar și în diaspora, în urma scrutinului din 28 septembrie, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită pe canalul nostru de YouTube. Partidul Acțiune și Solidaritate,...
VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, cercetat într-o cauză separată de marele dosar numit generic „Frauda bancară”. Reportaj ZdG # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat într-o cauză separată de marele dosar numit generic „Frauda bancară”, în care figurează mai mulți inculpați, inclusiv foști șefi ai Băncii de Economii. Decizia a fost pronunțată luni, 29 septembrie 2025, în absența inculpatului Plahotniuc, extrădat recent în R. Moldova.
Ministerul Afacerilor Externe din România, după rezultatul alegerilor: „Parlamentului ales îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe din România (MAE) a transmis, pe 29 septembrie, felicitări cetăţenilor din R. Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile de duminică şi partidelor pro-europene „care au reuşit să obţină victoria, în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”. „Parlamentului rezultat din...
Lanțul de farmacii prezentat drept unul dintre sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care a monitorizat pentru prima dată alegerile: „Nu a cunoscut despre participarea ulterioară a Uniunii la procesul electoral” # Ziarul de Garda
Una dintre cele 15 companii care au sponsorizat Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM), o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, spune că a susținut financiar organizația pentru un singur eveniment desfășurat în luna mai, cu circa 500 de euro, și...
Observatorii internaționali, despre alegerile parlamentare: „Ziua alegerilor a fost fără probleme și evaluată pozitiv în marea majoritate a secțiilor de votare observate” # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din R. Moldova au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între alternativele politice, dar procesul a fost marcat de cazuri grave de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare pe scară largă, în ciuda eforturilor autorităților de a răspunde, au declarat observatorii internaționali ai OSCE într-un comunicat publicat pe...
Primul mesaj al Ambasadei SUA în R. Moldova după alegeri: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun” # Ziarul de Garda
„Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun”, afirmă reprezentanții Ambasadei SUA în R. Moldova, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Reprezentanții misiunii diplomatice salută „înalt participarea cetățenilor R. Moldova la alegerile parlamentare”. „Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament....
