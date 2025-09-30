Cod galben de înghețuri, anunțat de meteorologi pentru primele zile ale lunii octombrie

18:50

R. Moldova va continua să aibă un guvern pro-european. Cum s-au împărțit voturile pe raioane, dar și în diaspora, în urma scrutinului din 28 septembrie, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită pe canalul nostru de YouTube. Partidul Acțiune și Solidaritate,...