Năstase respinge insinuările despre onorarii pentru observatori: „Totul a fost voluntar”
Democracy.md, 30 septembrie 2025 14:50
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări. Se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine ar fi primit onorarii consistente
• • •
Acum 30 minute
14:50
Năstase respinge insinuările despre onorarii pentru observatori: „Totul a fost voluntar"
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări. Se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine ar fi primit onorarii consistente
Acum o oră
14:30
Chișinăul se înverzește: 2.500 de arbori și 4.300 de arbuști, plantați în această toamnă # Democracy.md
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că strategia de plantare a arborilor cu balot este una eficientă, deoarece 90 la sută din acești copaci reușesc să se dezvolte în noul loc. Numărul
14:30
Andrei Năstase a transmis că va da în judecată publicaţia care a scris despre presupuşii observatori electorali plătiţi, considerând informaţiile false şi calomnioase. El susţine că acuzaţiile îi aduc prejudicii de imagine şi afirmă că articolul conţine afirmaţii care nu sunt verificate. Năstase cere coresponsabilitate din partea mass‑mediei și avertizează că va utiliza toate căile
Acum 2 ore
13:40
Locuitorii din Găgăuzia s-au exprimat clar în cadrul referendumului constituțional, respingând cu o majoritate covârșitoare ideea includerii integrării europene ca direcție oficială în Constituția Republicii Moldova. Rezultatele arată o opoziție fermă față de parcursul european, cu un vot masiv „împotrivă", reflectând o poziție diferită față de alte regiuni ale țării. Totodată, în alegerile parlamentare, formațiunea
13:20
Componența Legislativului: nume cunoscute din executiv, administrație publică, cultură și sport # Democracy.md
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, Noul Parlament va cuprinde cinci fracțiuni, iar lista candidaților conține numeroase personalități cunoscute din diverse domenii:
Acum 4 ore
12:40
Planul lui Costa ar putea debloca drumul Moldovei și Ucrainei către Uniunea Europeană # Democracy.md
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, propune un nou mecanism care ar putea accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. Inițiativa sa vine în contextul unor blocaje politice, inclusiv opoziția exprimată de Ungaria față de parcursul european al Ucrainei. Potrivit planului avansat, deschiderea etapelor-cheie din procesul de negociere, numite „clustere", ar
12:10
Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat noi măsuri comerciale agresive, vizând țările care nu produc mobilă pe teritoriul american. El a declarat că va impune taxe vamale semnificative asupra importurilor de mobilier, pentru a proteja industria internă și locurile de muncă din sectorul forestier și de producție. Începând cu luna octombrie, autoritățile
12:00
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi printr-o postare pe rețelele sociale schimbări în echipa sa de la primărie. Funcția de șef al Cabinetului primarului general va fi preluată de Tatiana Oboroc, iar de comunicarea publică se va ocupa Ludmila Corduneanu. Totodată, edilul le-a mulțumit fostelor colaboratoare, Elena Panuș și Natalia Ixari, pentru
11:40
Premierul Ungariei minimalizează încălcările de frontieră şi neagă existenţa unui stat ucrainean independent # Democracy.md
Viktor Orban, prim‑ministrul Ungariei, a declarat în cadrul unui interviu că nu consideră Ucraina ca fiind un stat independent şi suveran, comentând astfel pe marginea unor presupuse zboruri de drone ungare deasupra teritoriului ucrainean. Orban a afirmat că nu contează dacă drone ungare au traversat graniţa ucraineană, deoarece, în viziunea sa, Ucraina ar trebui să
Acum 6 ore
11:00
În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a obținut o victorie convingătoare, consolidându-și astfel poziția proeuropeană în Republica Moldova. Cu toate acestea, în ciuda acestui succes, țara se confruntă cu obstacole semnificative în procesul său de aderare la Uniunea Europeană. Rezultatele alegerilor și susținerea europeană
10:40
În perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, o delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, Franța. Delegația este condusă de deputatul Ion Groza și include parlamentarii Natalia Davidovici, Andrian Cheptonar și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea. Agenda sesiunii cuprinde dezbateri pe teme
10:10
Deputatul Radu Marian de la PAS a declarat că succesul elector al partidului în scrutinul din 28 septembrie nu s-a bazat exclusiv pe simpatie față de formațiune, ci în foarte mare măsură pe susținerea vectorului european pe care îl promovează. El a afirmat că există două categorii de alegători: cei care au votat PAS din
09:40
Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că scrutinul parlamentar din 28 septembrie a avut rolul unui test major de reziliență pentru Republica Moldova în fața tacticilor de dezinformare și influență externă. El subliniază că alegerile au demonstrat că instituțiile statului au început să funcționeze eficient, reușind să contracareze interferențele Rusiei. Potrivit lui Tăbârță, rezultatele confirmă că
09:20
Trump lansează un plan în 20 de puncte pentru Gaza: amnistie pentru Hamas și reconstrucție economică # Democracy.md
Donald Trump a lansat un plan ambițios în 20 de puncte menit să pună capăt conflictului din Fâșia Gaza și să reconstruiască regiunea sub coordonare internațională. Printre principalele prevederi: Planul este supus aprobării Hamas, iar succesul său depinde de acceptarea și respectarea condițiilor propuse. Semnalat este și faptul că Rusia nu are un rol explicit
Acum 24 ore
18:30
Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Moldova: „V‑ați mobilizat exemplar!” # Democracy.md
Parlamentarii din România au reacționat cu aplauze în plen după aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova, exprimând admirația față de mobilizarea cetățenilor. Discursurile au subliniat participarea masivă și responsabilitatea civică a moldovenilor, precum și curajul acestora de a-și exercita dreptul la vot în ciuda provocărilor. Reprezentanții oficiali români au salutat transparența procesului electoral și
18:30
Mobilizare în Rusia: peste 130.000 de recruți vor intra în serviciul militar obligatoriu # Democracy.md
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede recrutarea a 133.000 de cetățeni ruși în serviciul militar obligatoriu, pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie și 31 decembrie 2024. Potrivit actului normativ, cei chemați trebuie să aibă între 18 și 30 de ani și să nu se afle în rezervă. Durata serviciului militar este de 12
17:00
Uniunea Europeană a transmis felicitări Republicii Moldova pentru rezultatul recent al alegerilor parlamentare, apreciind că voința poporului a triumfat în ciuda tentativelor de influențare externă. Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, scrutinul a reprezentat o victorie clară pentru democrație și valorile europene, iar România și alte țări membre au primit cu entuziasm faptul
17:00
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat (PLDM) și fost prim‑ministru, critică dur guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzându‑o că ar fi orchestrate implicite grave încălcări politice sub pretextul alegerilor parlamentare. El susține că scrutinul recent a fost marcat de dezechilibru major, manipulare și intimidări, creând un avantaj artificial pentru PAS. Potrivit lui, instituțiile statului
16:10
Organizația Promo-LEX a semnalat o creștere semnificativă a incidentelor ce țin de încălcarea secretului votului în cadrul ultimului scrutin parlamentar. Numărul acestor situații a depășit 900, un nivel mult mai ridicat comparativ cu alegerile precedente. Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat fotografierea buletinelor de vot, filmările realizate în interiorul secțiilor de votare și presiunile
15:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat pe Maia Sandu pentru victoria partidului de guvernământ la alegerile parlamentare din Moldova, spunând că acestea au demonstrat clar un lucru: activitățile destabilizatoare şi dezinformarea nu au reuşit să afecteze rezultatul. El a subliniat importanța faptului că Moldova a reuşit să se apere eficient împotriva amenințărilor, cu ajutorul tuturor
15:10
Partidul „Democrația Acasă" va avea şase deputaţi în Parlament, conform rezultatelor procesate din aproape toate procesele verbale. Liderul partidului, Vasile Costiuc, ocupă primul loc pe lista electorală. Ceilalți cinci parlamentari care acced: Formațiunea a obținut aproximativ 5,62% din voturi. Acest prag a permis intrarea ei în Parlament, alături de alte patru formațiuni care au trecut pragul electoral.
Ieri
14:40
Prim‑ministrul Dorin Recean a felicitat cetăţenii pentru participarea la alegeri, declarând că mobilizarea masivă este o lecţie de demnitate, curaj și dragoste de ţară. Potrivit lui, atunci când statul şi cetăţenii îşi apără împreună ţara, democraţia câştigă și câştigă oamenii. El a subliniat că nu doar partidul de guvernare a ieșit în avantaj — a
14:10
Consilierul pentru comunicare al Președinției, Igor Zaharov, a transmis un mesaj plin de speranță, după ce rezultatele preliminare indică că majoritatea parlamentară va fi deţinută de PAS. El a declarat: „Am spus lumii întregi cine suntem și unde mergem. Am ales pacea, libertatea și viitorul european." În mesajul său publicat pe Facebook, Zaharov a mai spus
13:40
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, aproximativ 13 candidați originari din regiunea de nord a Republicii Moldova ar putea ocupa locuri în noul Parlament. Aceștia provin din raioane precum Edineț, Briceni, Soroca, Fălești, Dondușeni și Glodeni, și au experiențe diverse în administrație publică, educație, activism civic și politică locală. Printre cei care ar putea ajunge
13:10
Președintele interimar al Partidului Social Democrat din România, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de felicitare după victoria forțelor proeuropene în alegerile parlamentare din Republica Moldova. El a salutat maturitatea politică a cetățenilor moldoveni, subliniind că aceștia au respins populismul, izolaționismul și promisiunile goale. „Locul Moldovei este în familia europeană", a declarat Grindeanu, adăugând că
12:40
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a transmis un mesaj emoționant după încheierea alegerilor parlamentare: „Oamenii au câștigat. Moldova, mă închin în fața ta". El a mulțumit cetățenilor pentru încrederea acordată și a afirmat că victoriile obținute nu aparțin doar PAS, ci întregii societăți. Grosu a spus că Rusia a încercat să submineze procesul
12:10
LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei # Democracy.md
Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei
11:40
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că „democrația a învins din nou în Moldova, iar Rusia a pierdut". Acesta a evidențiat succesul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și al președintei Maia Sandu, menționând că victoria acestora va accelera procesul de aderare a țării
11:10
După procesarea a 99% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) își as
10:40
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că formațiunea sa va reprezenta poporul în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, după centralizarea de către Comisia Electorală Centrală a peste 90% din procesele-verbale. Potrivit datelor preliminare, în Parlament ar putea accede cinci formațiuni politice: Partidul Acțiune și […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va reprezenta poporul în noul Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
În cele 23 de secţii de votare organizate în România pentru moldoveni, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obţinut un sprijin masiv, acumulând 88,12 % din voturi (25.740 voturi), conform rezultatelor finale. Urmează, la distanță considerabilă: Partidul Nostru — 2,51 % (734 voturi), Blocul Electoral „Alternativa” — 2,00 %(585 voturi), Blocul Patriotic — 1,89 % (553 voturi) și Platforma Demnitate și Adevăr — 1,84 % (537 voturi). Rezultatele arată că diasporea […] Articolul Moldovenii din România au votat covârșitor pentru PAS la alegerile parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
„Alternativa” a obținut locul 3 în Chișinău: cum s‑a votat pe sectoare și în suburbii # Democracy.md
Rezultatele preliminare din Chișinău arată că formațiunea „Alternativa” a ocupat locul al treilea în preferințele electorale ale alegătorilor din municipiu și suburbii. Votul este dominat de PAS, urmat de Blocul Patriotic, în majoritatea sectoarelor. Iată cum s‑au repartizat preferințele pe sectoare şi suburbii: Astfel, „Alternativa” pare să fie o forță cu prezență semnificativă, dar mult sub cele două […] Articolul „Alternativa” a obținut locul 3 în Chișinău: cum s‑a votat pe sectoare și în suburbii apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au confirmat că Republica Moldova va avea un legislativ dominat de forțe proeuropene. Potrivit analiștilor, rezultatul reflectă voința clară a cetățenilor de a continua parcursul european, în ciuda încercărilor de destabilizare și a presiunilor externe. Specialiștii în domeniu subliniază că democrația moldovenească a rezistat provocărilor, inclusiv tentativelor de manipulare, atacurilor […] Articolul R. Moldova va avea un Parlament cu majoritate proeuropeană apare prima dată în DemocracyMD.
28 septembrie 2025
23:40
Secțiile de votare din Republica Moldova și-au închis ușile la ora 21:00. Comparativ cu alegerile parlamentare din iulie 2021, în acest an, mai mulți moldoveni au ieșit la vot. În 2021, în R. Moldova au votat peste 48% dintre alegători (circa 1.460.000), iar la acest scrutin aproximativ 1.591.145 de persoane și-au exprimat alegerea. (23:30) Au fost […] Articolul Rezultate preliminare: PAS – 44,5%, BEP – 27,8% apare prima dată în DemocracyMD.
22:50
Secțiile de votare pentru alegerile parlamentare s-au închis la ora 21:00, iar prezența la urne a fost una semnificativă – aproximativ 52% dintre cetățenii cu drept de vot și-au exprimat opțiunea electorală. Aceasta reprezintă o participare mai mare față de scrutinul anterior din 2021. Potrivit datelor preliminare, până la această oră au fost procesate între […] Articolul Rezultate preliminare: PAS conduсe, prezenţă de peste 50 % la vot apare prima dată în DemocracyMD.
22:30
Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVĂ, a declarat după încheierea scrutinului că alegătorii au demonstrat o mobilizare exemplară și au făcut alegerea pentru următorii patru ani. „Cetățenii s-au mobilizat exemplar și au făcut alegerea. Acum Moldova are nevoie de liniște, pace și unitate. Așa cum a decis majoritatea cetățenilor, așa vom trăi în anii […] Articolul Ceban: „Prioritatea este liniștea și unitatea, nu confruntarea” apare prima dată în DemocracyMD.
22:30
Renato Usatîi mulțumește alegătorilor: „Fiecare vot a fost un gest de demnitate și curaj” # Democracy.md
Renato Usatîi: Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează! Partidul Nostru a mobilizat electoratul fără sprijin administrativ sau mediaticRenato Usatîi le-a mulțumit cetățenilor pentru prezența masivă la vot, subliniind că Partidul Nostru a demonstrat că poate mobiliza electoratul fără sprijin administrativ, fără ONG-uri și fără susținerea televiziunilor.„Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează! […] Articolul Renato Usatîi mulțumește alegătorilor: „Fiecare vot a fost un gest de demnitate și curaj” apare prima dată în DemocracyMD.
21:40
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 21.30 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 21.30 apare prima dată în DemocracyMD.
21:30
Procesul de vot pentru alegerile parlamentare se finalizează la 21:00. Majoritatea secțiilor s-au închis deja, cu excepția unor din diasporă. Până la ora 21:00 a Moldovei, au participat 1.591.272 de milioane de alegători. Dintre aceștia, peste 1,3 de milioane de persoane au votat la secțiile de votare din R. Moldova, iar peste 264 – în străinătate. AGORA Articolul STOP VOT. Câți cetățeni au votat, din R. Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
20:40
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # Democracy.md
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului apare prima dată în DemocracyMD.
19:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 19.00 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 19.00 apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
Un primar din raionul Ialoveni a fost amendat de poliție după ce ar fi făcut agitație electorală în ziua alegerilor. Potrivit autorităților, edilul a îndemnat localnicii să voteze pentru un partid anume, încălcând astfel legislația electorală. Legea interzice clar funcționarilor publici să desfășoare campanie electorală, iar în ziua scrutinului, orice formă de promovare politică este […] Articolul Funcționar public sancționat pentru îndemnuri electorale în ziua votului apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Promo‑LEX: 7 cazuri de transport organizat al alegătorilor, printre zeci de incidente electorale # Democracy.md
Observatorii Promo‑LEX au raportat mai multe nereguli în desfășurarea alegerilor prezidențiale și a referendumului, printre care 7 cazuri de transport organizat al alegătorilor. Aceste situații au implicat autocare, microbuze sau vehicule care au adus grupuri de alegători la secțiile de vot, unele vehicule fiind observate de mai multe ori pe trasee către secții. Alte incidente semnalate […] Articolul Promo‑LEX: 7 cazuri de transport organizat al alegătorilor, printre zeci de incidente electorale apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de partidul „Moldova Mare”, menținând hotărârea Comisiei Electorale Centrale de excludere a formațiunii din cursa electorală. Formațiunea este acuzată de finanțare ilegală, propagandă dirijată din afara țării și tentative de corupere a alegătorilor. Decizia vine cu doar două zile înainte de scrutinul parlamentar, provocând reacții din partea […] Articolul Curtea de Apel menține excluderea „Moldova Mare” din cursa electorală apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
„Fiecare vot contează” – Nicu Popescu îndeamnă cetățenii să participe activ la alegeri # Democracy.md
Fostul viceprim-ministru și ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, și-a exercitat duminică dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a făcut un apel către cetățeni să participe masiv la scrutin, subliniind importanța votului din prima rundă. „Am votat. Astăzi ne decidem direcția. În […] Articolul „Fiecare vot contează” – Nicu Popescu îndeamnă cetățenii să participe activ la alegeri apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 16.00 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 16.00 apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Președintele Dan îndeamnă diaspora: „Mergeți la vot — este o zi istorică pentru Republica Moldova” # Democracy.md
Președintele Nicușor Dan afirmă că ziua alegerilor parlamentare reprezintă un moment decisiv și istoric pentru Republica Moldova și face apel către cetățenii de origine moldovenească din România să-și exercite dreptul la vot. „Este o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova”, a declarat el, în contextul unui eveniment la care a participat alături de fiica […] Articolul Președintele Dan îndeamnă diaspora: „Mergeți la vot — este o zi istorică pentru Republica Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Maia Sandu, a transmis un mesaj emoționant adresat femeilor din întreaga țară, subliniind rolul esențial pe care acestea l-au avut în dezvoltarea societății și în menținerea valorilor naționale. Ea a vorbit despre sacrificiile tăcute făcute de generații de femei, care au muncit neobosit pentru familie, comunitate și țară, fără a cere recunoaștere sau mulțumiri. În […] Articolul Maia Sandu: Gratitude pentru sacrificiile femeilor și chemare la vot pentru Europa apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # Democracy.md
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional.„Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte cetățean […] Articolul Liderul Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu: „Doar uniți putem construi viitorul țării” apare prima dată în DemocracyMD.
