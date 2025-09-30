Schemă de conversie a criptomonedelor pentru finanțarea ilegală a partidelor: Un bărbat reținut, bănuit de spălare de bani (AUDIO)

Agora.md, 30 septembrie 2025 14:50

Schemă de conversie a criptomonedelor pentru finanțarea ilegală a partidelor: Un bărbat reținut, bănuit de spălare de bani (AUDIO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
15:00
Arestul preventiv pentru fostul deputat PDM Vladimir Andronachi, prelungit Agora.md
Acum 30 minute
14:50
Schemă de conversie a criptomonedelor pentru finanțarea ilegală a partidelor: Un bărbat reținut, bănuit de spălare de bani (AUDIO) Agora.md
Acum o oră
14:30
Apele râului Bîc, colorate în albastru. Specialiștii, la fața locului (FOTO) Agora.md
14:20
Afghanistan: Talibanii au întrerupt accesul la internet în toată țara. Cele mai afectate - femeile și fetele, pentru care educația online era singura opțiune Agora.md
14:20
Apele râului Bîc, colorate în albastru. Specialiștii, la fașa locului (FOTO) Agora.md
14:20
UE va direcționa Ucrainei două miliarde de euro pentru drone Agora.md
Acum 2 ore
13:30
Gabriel Călin, promotor al narațiunilor false, reținut (UPDATE) Agora.md
13:30
„Afirmații mincinoase”: Năstase, despre acuzațiile din „operațiunea specială diaspora” Agora.md
Acum 4 ore
13:00
Documentar Recorder: Singuri. Coșmarul fără sfârșit al copiilor abandonați (VIDEO) Agora.md
13:00
Peste 250 de mii de lei din escrocherii pe site-ul 999.md. Un bărbat, condamnat la șase ani de închisoare Agora.md
12:20
Irina Rîngaci a cucerit medalia de aur la Beach Wrestling World Series Agora.md
12:20
Economia R. Moldova a stagnat în prima jumătate a anului 2025. Investițiile și sectorul energetic au susținut ușoara creștere din trimestrul II Agora.md
12:20
Rusia: Studenții vor fi testați pentru a măsura cât de mult acceptă „valorile tradiționale” Agora.md
12:00
Mișcare la locul de muncă: Peste 70 de angajați din domeniul public au participat la un flasmob Agora.md
12:00
Marina Tauber ar urma să își afle, astăzi, sentința. Acuzarea cere 13 ani de închisoare Agora.md
12:00
Acasă la lideri: Cum a votat electoratul de la baștina concurenților care acced în Parlament Agora.md
11:50
Transport ilegal de țigări spre Praga? Un călător ar fi încercat să facă contrabandă cu 440 de pachete Agora.md
11:40
Schimbări în echipa lui Ceban de la Primărie. Înlocuiește șefa Cabinetului și responsabila de comunicare Agora.md
11:40
Andoni: „Ticălosule. Kremlinovschi, ai vrut să ne vinzi țara”. Tarlev: „Închide gura și fii bărbat” (FOCUS) Agora.md
11:40
Contrabandă cu țigarea cu destinația Praga: 440 de pachete nedeclarate, depistate în bagajul unui călător Agora.md
11:30
Schimbări în echipa lui Ceban de la Primărie: Șefa Cabinetului primarului și responsabila de comunicare pleacă din funcții Agora.md
11:20
PeScurt // Razii. În mai multe zone din municipiului Chișinău vor fi efectuate razii. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Primăriei. „Echipele noastre mobile au stabilit unele puncte de conglomerare ale persoanelor fără adăpost și, împreună cu Poliția, vom efectua acele razii profilactice pentru a evita vagabondajul și cerșitul în stradă”, spune șeful adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan.. Agora.md
11:20
Huliganism și încălcarea regulilor de desfășurare a întrunirilor: 31 de persoane escortate la Poliție, de la protestul anunțat de Dodon (VIDEO) Agora.md
11:20
Schimbări în echipa lui Ceban de la Primărie: Șefa Cabinetului primarului și responsabila de comunicare pleacă din funcție Agora.md
11:10
Schimbări în lui Ceban de la Primărie: Șefa Cabinetului primarului și responsabila de comunicare, pleacă din funcție Agora.md
Acum 6 ore
11:00
SFS blochează tranzacțiile și operațiunile uzinei Topaz din Chișinău Agora.md
11:00
Grecia, paralizată pentru o zi de o grevă generală. MAE emite alertă de călătorie Agora.md
10:50
Operațiunea specială din diaspora: „Reprezentantul lui Năstase” la Praga, remunerat cu 1.500 de euro? Agora.md
10:40
4.500 de euro pentru un permis auto? Bărbat de 26 de ani, reținut în flagrant în centrul Chișinăului (VIDEO) Agora.md
10:30
Gabriel Călin, promotor al narațiunilor false, reținut Agora.md
10:30
O familie de patru membri a fost ucisă într-un atac cu dronă în Sumî, Ucraina. Autoritățile locale califică atacul drept „țintit” Agora.md
10:30
Ziua Vinului în Chișinău: Centru capitalei, închis pentru circulație rutieră, preț de trei zile Agora.md
09:50
„Să învețe limba rusă, le va trebui”. Dodon, la adresa jurnaliștilor români (VIDEO) Agora.md
09:50
4500 de euro pentru un permis auto? Bărbat de 26 de ani, reținut în flagrant în centrul Chișinăului Agora.md
09:30
„Să învețe limba rusă, le va trebui”. Dodon, la adresa jurnaliștilor români Agora.md
Acum 8 ore
09:00
Danemarca mobilizează de urgență rezerviști după zboruri suspecte ale mai multor drone Agora.md
08:50
Danemarca mobilizează de urgență rezerviști după suspecte suspecte ale mai multor drone Agora.md
08:20
PeScurt // Percheziții matinale. În această dimineață, oamenii legii au efectuat percheziții într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și concurenților electorali, precum și spălarea banilor. Agora.md
Acum 24 ore
23:20
SUA au prezentat un plan pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza Agora.md
22:10
„Spectacol ieftin”. MAE al Rusiei critică desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova Agora.md
22:00
MAE al Rusiei critică desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova Agora.md
20:30
Accident rutier pe strada Pantelimon Halippa din Chișinău (VIDEO) Agora.md
20:20
Accident rutier pe strada Pantelimon Halippa din Chișinău Agora.md
19:40
„Suntem impresionați de reziliența poporului moldovean”. Mesaj de la Bruxelles, după alegerile parlamentare Agora.md
19:10
„V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi”. Președintele României a felicitat moldovenii, în urma scrutinului parlamentar Agora.md
19:10
„Te așteaptă Plaha”. Igor Dodon, huiduit de Marin Andonii la protestul din fața Parlamentului (FOCUS) Agora.md
19:10
Valoarea în vamă a mărfurilor poate fi estimată mai simplu. Serviciul Vamal introduce o nouă procedură Agora.md
19:00
Parlamentul României a aplaudat rezultatele scrutinului din R. Moldova: „Dragi cetățeni, ați arătat că sunteți puternici” (VIDEO) Agora.md
18:10
PeScurt // Mesajul SUA după alegerile din 28 septembrie. Ambasada SUA la Chișinău a salutat participarea cetățenilor la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Agora.md
18:00
Scrutin 2025: Persoanele cu vârsta de până la 45 de ani au constituit jumătate dintre alegători. Care sunt votanții cei mai activi numeric Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.