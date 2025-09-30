Schemă de conversie a criptomonedelor pentru finanțarea ilegală a partidelor: Un bărbat reținut, bănuit de spălare de bani (AUDIO)
Agora.md, 30 septembrie 2025 14:50
Schemă de conversie a criptomonedelor pentru finanțarea ilegală a partidelor: Un bărbat reținut, bănuit de spălare de bani (AUDIO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:30
Acum 4 ore
13:00
12:20
12:20
12:00
12:00
12:00
11:50
11:40
11:40
11:40
11:30
11:20
PeScurt // Razii. În mai multe zone din municipiului Chișinău vor fi efectuate razii. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Primăriei. „Echipele noastre mobile au stabilit unele puncte de conglomerare ale persoanelor fără adăpost și, împreună cu Poliția, vom efectua acele razii profilactice pentru a evita vagabondajul și cerșitul în stradă”, spune șeful adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan.. # Agora.md
11:20
11:20
11:10
Acum 6 ore
10:50
10:40
10:30
10:30
09:50
09:50
Acum 8 ore
09:00
08:50
08:20
Acum 24 ore
22:10
19:40
19:10
19:10
19:10
19:00
18:10
18:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.