Virgiliu Postolachi a fost protagonist în derby-ul Clujului: Universitatea și CFR au remizat, scor 2:2

Războiul din Gaza, care durează de aproape doi ani, pare să se apropie de final. Președintele american Donald Trump a propus un plan de pace. Documentul prevede eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deținuți de Hamas și demilitarizarea Fâșiei. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a fost primit la Casa Albă, a declarat că Israelul se va retrage în etape din Gaza, dar va menține și un perimetru de securitate pentru următoarea perioadă. Hamas nu a dat o reacție până la această oră, motivând că nu au primit încă documentul.