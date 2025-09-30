Fostul Ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi: ”PAS nu a câștigat alegerile, a manevrat totul printr-o opoziție inexistentă”

11:40

Copiii refugiați din Ucraina, elevi la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Anenii Noi, au realizat mai multe proiecte de cercetare și au desfășurat diverse activități interactive pentru a cunoaște cultura și istoria Republicii Moldova. Acestea au fost prezentate în cadrul unui eveniment festiv, la care au participat părinți, profesori și reprezentanți ai autorităților locale, ai […]