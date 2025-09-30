PIB-ul Moldovei a crescut cu 1,1%, în trimestrul II 2025, susținut de construcții și sectorul energetic

22:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj către cetățeni după închiderea secțiilor de votare din țară, mulțumind tuturor celor care au participat la alegeri și îndemnând moldovenii din diaspora să continue să-și exercite dreptul la vot acolo unde secțiile sunt încă deschise. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! […]