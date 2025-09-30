PIB-ul Moldovei a crescut cu 1,1%, în trimestrul II 2025, susținut de construcții și sectorul energetic
Omniapres, 30 septembrie 2025 14:40
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 1,1% în trimestrul II al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 82,3 miliarde de lei. Față de trimestrul anterior, PIB-ul a avansat cu 1,6%, confirmând semnale de relansare economică după creșterea de 1,4% înregistrată în primul trimestru al anului.
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 1,1% în trimestrul II al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 82,3 miliarde de lei. Față de trimestrul anterior, PIB-ul a avansat cu 1,6%, confirmând semnale de relansare economică după creșterea de 1,4% înregistrată în primul trimestru al anului.
Bloggerul Vitalie Florea, despre percheziții: "Nu sunt, reținut. Statutul meu în dosar încă nu-mi este clar"
Bloggerul Vitalie Florea, fost candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a transmis un mesaj, după ce în spațiul public au apărut informații că ar fi fost reținut, odată cu jurnalistul Gabriel Călin. Într-o postare pe Facebook, el a confirmat că au venit la el cu percheziții, dar neagă reținerea, scrie Ziua.md. „Azi dimineață am […]
13:10
În Republica Moldova urmează să fie introdus un nou model de permis de conducere – „modelul 2025". Documentul are un design actualizat și un nivel sporit de securitate, iar în paralel va fi pus în circulație și permisul de conducere provizoriu de același model, scrie bizlaw.md. Una dintre noutăți este extinderea câmpului informațional 12, pentru […]
În perioada 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989. Despre aceasta anunță […]
În contextul protestului organizat ieri în fața Parlamentului, Poliția a anunțat că 31 de persoane au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. Potrivit autorităților, majoritatea celor reținuți provin din regiunea transnistreană. În urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale contravenționale pentru mai multe încălcări ale legislației în vigoare.
La doar două zile după alegerile parlamentare, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat schimbări în echipa sa de conducere. Într-un mesaj public, Ceban a informat că, începând de astăzi, funcția de șef al Cabinetului primarului va fi preluată de Tatiana Oboroc, iar de comunicarea publică se va ocupa Ludmila Corduneanu. „De astăzi, […]
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat recent la 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea a cinci episoade de escrocherie. Potrivit Procuraturii, inculpatul a fost găsit vinovat de înșelarea mai multor persoane prin intermediul platformei de anunțuri 999.md. Acesta publica frecvent oferte […]
UE caută soluții pentru a avansa aderarea Ucrainei și Moldovei, în ciuda blocajului impus de Ungaria
Uniunea Europeană pregătește o strategie pentru a continua procedurile tehnice privind aderarea Ucrainei și Moldovei, chiar dacă Ungaria blochează în continuare pașii formali ai negocierilor, scrie Financial Times. Atât Ucraina, cât și Republica Moldova au depus cererea de aderare în 2022, iar discuțiile oficiale au început anul trecut. Însă deschiderea capitolelor de negociere, necesară pentru […]
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea se desfășoară la Strasbourg, Republica Franceză, și este dedicată dezbaterii unor subiecte de actualitate, printre care protecția jurnaliștilor din Gaza și eliberarea jurnaliștilor ucraineni captivi în Federația Rusă, susținerea statului de […]
Liderul formațiunii Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), jurnalistul Gabriel Călin, a fost reținut, potrivit surselor TV8. Acesta este vizat de perchezițiile matinale într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Descinderi au loc și la bloggerul Vitalie Florea, care era cu numărul doi în lista candidaților partidului la parlamentare. TV8 […]
Deputata Marina Tauber, fosta vicepreședintă a partidului "Șor", și-ar pute afla astăzi sentința. În dosarul, aflat pe rol la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, ea este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și de amestec în înfăptuirea justiției, transmite IPN. Procurorii […]
Atenționare de călătorie pentru Grecia: Grevă generală de 24 de ore anunțată pentru miercuri
Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri este programată o grevă generală de 24 de ore, desfășurată la nivel național. Aceasta ar putea genera perturbări majore în circulația transportului public, inclusiv în rețelele rutiere, feroviare, maritime și aeriene. Călătorii sunt sfătuiți să verifice din timp orarul mijloacelor de transport […]
Reacție din partea SUA după alegeri: "Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern"
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a transmis un mesaj de apreciere față de modul în care s-au desfășurat alegerile parlamentare recente și a felicitat formațiunile politice care au obținut reprezentare în viitorul legislativ. „Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au […]
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), cu sprijinul polițiștilor din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", desfășoară percheziții matinale într-un dosar penal aflat în curs de investigare. Acțiunile vizează o cauză penală inițiată pentru suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali, precum și spălare […]
Ziua aduce momente de claritate și oportunități pentru fiecare zodie, iar unele semne zodiacale vor avea parte de câștiguri financiare, oferte de colaborare sau surprize plăcute în plan personal. BALANȚĂ O problemă importantă de rezolvat, poate are legătură cu familia sau cu o investiție pe care vreți s-o faceți, și e bine să vă puneți […]
António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei și Moldovei la UE
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, intensifică eforturile pentru a sprijini aderarea Ucrainei la UE, în ciuda opoziției Ungariei, înaintea summitului crucial de la Copenhaga de săptămâna aceasta, relatează Politico Europe. Potrivit mai multor diplomați și oficiali care au cerut anonimatul, Costa discută cu capitalele europene pentru a simplifica procesul de aderare și a debloca impasul […]
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală pe numele unei foste judecătoare, care a deținut și funcția de vicepreședinte de instanță. Aceasta este acuzată de comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații, iar în prezent se sustrage urmăririi penale, fiind anunțată în căutare. Dosarul penal a […]
Moldovenii au plătit 27,7 milioane de lei pentru bunuri aduse din afara țării, săptămâna trecută
Moldovenii au plătit aproximativ 27,7 milioane de lei pentru bunuri introduse peste limita neimpozabilă în perioada 22 – 28 septembrie 2025. Această sumă reprezintă 3% din totalul încasărilor Serviciului Vamal, care au depășit 925,2 milioane de lei în aceeași perioadă, realizând 105,9% din cifra de control stabilită. De la începutul anului, Serviciul Vamal a colectat […]
Promo-LEX: Atmosferă liniștită la vot, însă cu multiple incidente și încălcări ale procedurilor
Scrutinul parlamentar s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, într-o atmosferă liniștită, însă, totuși, după cum a constatat misiunea de observare Promo-LEX, sute de nereguli de procedură și incidente care au afectat buna desfășurare a procesului electoral. Concluziile au fost prezentate de șeful misiunii, Nicolae Panfil, într-o conferință de presă, transmite IPN. „Ziua alegerilor s-a […]
Maia Sandu: „Alegerile sunt dovada că știm să fim uniți când viitorul țării e în pericol"
Maia Sandu a făcut primele declarații după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, lansând un apel la unitate și subliniind că votul exprimat de cetățeni reprezintă o victorie a întregii țări, nu a unui singur partid. Președinta Republicii Moldova a susținut o conferință de presă în care le-a mulțumit moldovenilor pentru participarea la scrutin […]
LIVE // Briefing al misiunii internaționale de observare OSCE, APCE și PE privind alegerile
The post LIVE // Briefing al misiunii internaționale de observare OSCE, APCE și PE privind alegerile appeared first on Omniapres.
VIDEO // Conflict la protestul din fața Parlamentului: bărbat scos cu forța după ce a strigat „Slava Ucrainei"
Un bărbat a fost scos și urcat în dubiță de către carabineri din mulțimea care a protestat în fața Parlamentului împotriva rezultatelor alegerilor, după ce acesta a strigat "Slava Ucrainei". Oamenii, nemulțumiți de aceste c
VIDEO // Procurorii din dosarul fraudei bancare, în care este vizat Plahotniuc, acuzați de interese ascunse # Omniapres
Separarea cauzei de învinuire a lui Vlad Plahotniuc de dosarul complex privind frauda bancară are scopul de a transforma procesul într-un show televizat și nu într-o justiție corectă. Este reacția avocatului fostului lider PDM, care precizează că prin acest demers al procurorilor va fi viciată toată examinarea și nu va fi asigurat nici „principiul adevărului”, […] The post VIDEO // Procurorii din dosarul fraudei bancare, în care este vizat Plahotniuc, acuzați de interese ascunse appeared first on Omniapres.
În viitorul Legislativ al Republicii Moldova vor fi 37 de femei, reprezentând 36,6% din totalul celor 101 deputați, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Această pondere este mai mică decât cea înregistrată în 2021, când femeile constituiau 39,6% din Parlament, indicând un recul în ceea ce privește reprezentarea de gen, menționează […] The post În viitorul Parlament vor ajunge doar 37 de femei. Precizările experților appeared first on Omniapres.
The post LIVE // Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu appeared first on Omniapres.
După anunțarea victoriei PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova, Uniunea Europeană a transmis luni mesaje clare de susținere și felicitări pentru cetățenii moldoveni și conducerea țării. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe platforma X: „Moldova, aţi reuşit din nou. Aţi făcut alegerea dvs. clară: Europa. Uşa noastră este deschisă”. În […] The post UE salută alegerile parlamentare din Moldova: „Poporul a ales democrația și Europa” appeared first on Omniapres.
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat în cadrul unui briefing că evaluările finale privind alegerile parlamentare din Republica Moldova trebuie făcute ulterior, după ce cetățenii moldoveni vor analiza situația internă. „Este important ca, în primul rând, cetățenii Moldovei să se lămurească singuri cu privire la aceste alegeri. Știm că unele forțe politice […] The post Kremlin, prima reacție la rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova appeared first on Omniapres.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut o discuție telefonică cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, după rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Am vorbit cu președinta Moldovei, Maia Sandu. M-am bucurat să o felicit pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes”, a declarat Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. […] The post Zelenski, după alegeri: „Moldova în Europa câștigă, Rusia pierde” appeared first on Omniapres.
LIVE // Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei # Omniapres
The post LIVE // Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei appeared first on Omniapres.
Ilan Șor anunță că opoziția nu va recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare, care au adus o nouă majoritate pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Mai mult, politicianul aflat la Moscova susține că blocul ”Victorie”, pe care îl conduce, va chema oamenii la acțiuni de protest. ”Ieri au avut loc nu alegeri, dar numiri. Da, vom contesta aceste […] The post Șor anunță proteste față de rezultatele alegerilor appeared first on Omniapres.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea la alegerile de duminică și pentru votul pro-european, după victoria partidului PAS. ”Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul şi pentru felul în care au făcut faţă unui complex de presiuni menite să deturneze […] The post Bolojan: Moldova a făcut față presiunilor și a ales direcția europeană appeared first on Omniapres.
VIDEO // Igor Grosu: „E posibil să facem greșeli, dar vom merge în direcția corectă. Moldova, mă închin în fața ta” # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare de duminică, obținând preliminar 50,16% din voturi (791.042 voturi), iar liderul formațiunii, Igor Grosu, a mulțumit alegătorilor pentru susținere într-o conferință de presă. „PAS are majoritate parlamentară, proeuropeană, doar pentru că voi ne-ați oferit această șansă – o a doua șansă, pentru că știm că mulți […] The post VIDEO // Igor Grosu: „E posibil să facem greșeli, dar vom merge în direcția corectă. Moldova, mă închin în fața ta” appeared first on Omniapres.
Cel mai în vârstă deputat din noul Parlament la Republicii Moldova va fi Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor și deputat în componența Blocului „Patriotic”. El are 84 de ani. Potrivit legislației, cel mai în vârstă deputat este cel care va deschide prima ședință a Parlamentului, la care deputații vor depune jurământul, vor alege speakerul și […] The post BEP are cel mai în vârstă deputat care va deschide noul Parlament appeared first on Omniapres.
The post LIVE // Conferință de presă IRI privind alegerile din 28 septembrie 2025 appeared first on Omniapres.
The post LIVE // Conferință de presă Promo-LEX privind alegerile din 28 septembrie 2025 appeared first on Omniapres.
În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, liderul formațiunii Partidul Nostru (PN), Renato Usatîi, deschide lista candidaților care vor ajunge în Parlament. Alături de el, din partea PN, ar mai accede juriștii Elena Grițco și Alexandr Berlinschii. De asemenea, în legislativ ar urma să ajungă primarele orașelor Drochia și Glodeni – Nina Cereteu și Stela […] The post Partidul Nostru intră în Parlament. Cine sunt candidații lui Renato Usatîi appeared first on Omniapres.
The post LIVE // Conferință de presă susținută de Președintele PAS, Igor Grosu appeared first on Omniapres.
Candidata independentă Olesea Stamate, care a acumulat 0,33% din voturi, a transmis un mesaj de mulțumire alegătorilor care i-au acordat susținerea în alegerile parlamentare din 28 septembrie, declarând că votul primit în actualul context a fost „un adevărat act de curaj”. „Vreau să mulțumesc fiecărui alegător care m-a susținut. În condițiile actuale, a fost un […] The post Olesea Stamate, după alegeri: „Această rundă este doar prima. Nu renunțăm” appeared first on Omniapres.
Poliția anunță că deține informații conform cărora, pentru protestul anunțat astăzi în Chișinău, unor persoane li s-ar fi promis bani pentru a participa, în condițiile în care mulți se abțin să iasă în stradă. Autoritățile reamintesc organizatorilor că poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile desfășurate în cadrul manifestației și atrag atenția că legea prevede sancțiuni pentru […] The post Poliția: Oamenilor li se promit bani pentru a participa la protestul din capitală appeared first on Omniapres.
Blocul „Patriotic” ar urma să vină în Legislativ cu 26 de deputați. Cel puțin asta arată rezultatele alegerilor, după procesarea a 97% dintre procesele verbale. Igor Dodon, Diana Caraman, Vasile Tarlev, Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea sunt primele cinci persoane din lista electorală a formațiunii. În lista blocului se regăsesc și Grigore Novac, Pavel Voicu, […] The post Blocul „Patriotic” ar urma să intre în Parlament cu 26 de mandate. Cine sunt candidații appeared first on Omniapres.
LIVE // Prezentarea rezultatelor preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Omniapres
The post LIVE // Prezentarea rezultatelor preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 appeared first on Omniapres.
Traian Băsescu a declarat, duminică seară, că vrea să recapete cetățenia moldovenească pe care i-a ridicat-o fostul președinte Igor Dodon. Fostul șef al statului român a adăugat că nu a vrut să depună acum actele pentru cetățeni, pentru ca gestul său să nu fie interpretat ca „un act electoral”. „Puteam să o fac înainte de […] The post Traian Băsescu vrea să-și recupereze cetățenia moldovenească appeared first on Omniapres.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este câștigătorul alegerilor parlamentare, obținând o majoritate clară în viitorul Legislativ. Conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, după numărarea a 99% din voturi, PAS va deține 55 de mandate din totalul celor 101. În baza listelor electorale depuse, în viitorul Legislativ urmează să ajungă figuri cunoscute din PAS, […] The post Lista PAS pentru Parlament: cine ar putea obține un mandat appeared first on Omniapres.
După procesarea a 99,3% din procese verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține majoritatea voturilor în noul Parlament. Pentru PAS au votat aproape 50% din alegători. Blocul Electoral Patriotic a înregistrat un scor de 24,31%. Blocul Alternativa a acumulat 8%. În Legislativ mai ajuns Partidul Nostru, cu un scor de 6,22% și Partidul Democrația Acasă […] The post PAS câștigă alegerile cu aproape 50%, după procesarea a 99,3% din procese verbale appeared first on Omniapres.
O zi plină de dinamism și surprize, în care astrele aduc șanse de împăcare, noi începuturi amoroase și pași importanți către relații de durată. BALANȚĂ O să interacționați cu niște oameni ca să rezolvați atât probleme din sfera profesională, cât și legate de cea personală. Și o să primiți ajutor, o să vă descurcați frumos. […] The post Horoscop 29 septembrie 2025. Ziua în care unele zodii își deschid inima spre iubire appeared first on Omniapres.
Renato Usatîi: Așteptăm rezultatele cu încredere și mulțumim cetățenilor pentru mobilizare. Vor fi și surprize # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a mulțumit cetățenilor pentru participarea la vot și a subliniat importanța unui proces de numărare corect și transparent. „A fost o campanie electorală intensă, iar astăzi cetățenii și-au exprimat voința. Le mulțumesc tuturor celor care au ieșit la vot, indiferent de opțiunea lor politică, pentru că au demonstrat spirit civic. […] The post Renato Usatîi: Așteptăm rezultatele cu încredere și mulțumim cetățenilor pentru mobilizare. Vor fi și surprize appeared first on Omniapres.
Maia Sandu, după încheierea votării în Moldova: „În unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot! # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj către cetățeni după închiderea secțiilor de votare din țară, mulțumind tuturor celor care au participat la alegeri și îndemnând moldovenii din diaspora să continue să-și exercite dreptul la vot acolo unde secțiile sunt încă deschise. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! […] The post Maia Sandu, după încheierea votării în Moldova: „În unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot! appeared first on Omniapres.
The post LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 21.30 appeared first on Omniapres.
Blocul ”Alternativa”, primele declarații după închiderea secțiilor de votare: ”Așa cum a votat cetățeanul, așa vom trăi” # Omniapres
După închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, liderii Blocului Electoral „Alternativa” au transmis un mesaj de mulțumire către cetățeni pentru mobilizarea la scrutin și au lansat apeluri la calm, responsabilitate și unitate. Ion Ceban a declarat că votul din 28 septembrie este un pas important pentru direcția pe care o va urma țara. „Vreau […] The post Blocul ”Alternativa”, primele declarații după închiderea secțiilor de votare: ”Așa cum a votat cetățeanul, așa vom trăi” appeared first on Omniapres.
Dodon: Mulțumesc cetățenilor pentru votare activă. Mâine invităm și alte partide la protest # Omniapres
Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a mulțumit cetățenilor pentru participare activă la scrutin și colegilor de bloc pentru susținere. Acesta s-a referit și la Irina Vlah, președinta partidului ”Inima Moldovei”, exclusă de CEC din alegeri. ”Am fost astăzi în legătură cu Irina Vlah. Ea rămâne parte din echipa noastră, cu care sperăm […] The post Dodon: Mulțumesc cetățenilor pentru votare activă. Mâine invităm și alte partide la protest appeared first on Omniapres.
