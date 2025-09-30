Situația financiară a sectorului asigurări pentru semestrul I al anului 2025
BNM.md, 30 septembrie 2025 14:40
La sfârșitul semestrului I al anului 2025, sectorul asigurări se caracteriza prin creșterea activelor, capitalului și a rezervelor tehnice față de sfârșitul trimestrului precedent.
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă la Forumul Inițiativei de la Viena 2025 # BNM.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în zilele de 29 și 30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena (Vienna Initiative Full Forum 2025), găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană.
În ianuarie – august 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3 800,7 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
În luna august 2025, creditele noi acordate au constituit 6 480,1 milioane lei, în descreștere cu 7,6 la sută față de luna precedentă.
În luna august 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 281,4 milioane lei, majorându-se cu 11,4 la sută față de luna iulie 2025.
În luna august 2025, baza monetară a constituit 83 389,8 milioane lei, în creștere cu 1 626,5 milioane lei (+2,0 la sută) față de luna iulie 2025, fiind la un nivel similar cu cel din perioada corespunzătoare a anului precedent.
Acest proiect își propune să aprofundeze cunoștințele financiare ale publicului larg, facilitând accesul la informații esențiale despre finanțele personale și economie. Episodul 5 al podcastului „Sensul banilor”, cu participarea doamnei Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), și a domnului Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova • Invitații podcastului sunt Anca Dragu, Guvernatoarea BNM și domnului Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova. Mode...
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018” (riscul de credit al contrapărţii) (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 10.10.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 29 septembrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018 (riscul de credit al contrapărţii)” (în continuare – proiectul hotărârii), având drept scop includerea unor rapoarte noi în ceea ce privește tratamentul aplicabil riscului de credit al contrapărții, în special pentru contractele bilaterale cu instrumente financiare derivate, tranzacții de răscumpărare, operațiuni de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacții cu termen lung de decontare și tranzacții de creditare în marjă. Elaborarea noilor rapoarte a fost generată de prevederile noi UE ce țin de reglementarea managementului riscului de credit al contrapărții. Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art. 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727) și în scopul transpunerii parțiale a anexelor I și II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/3117 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2021/451. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10 octombrie 2025 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 10.10.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” Banca Națională a Moldovei inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.124/2025 pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.124/2025). Conform art.II din Legea nr.124/2025, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în concordanță cu legea în cauză. De asemenea, proiectul HCE este elaborat întru realizarea prevederilor Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.306/2025 (Cluster 2 Piața internă, Capitolul 4 Libera circulație a capitalului, anexa A). Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10.10.2025, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md, secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei http://www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Proiectul Horărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (aferente domeniului valutar)” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 12.08.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (aferente domeniului valutar)” Banca Națională a Moldovei inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (aferente domeniului valutar)” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii are drept scop ajustarea prevederilor unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei aferente domeniului valutar la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.174/2024 pentru modificarea unor acte normative și Legea nr.124/2025 pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, precum și un șir de modificări care vizează procesul de autorizare a operațiunilor valutare de către BNM, având menirea să asigure o interpretare univocă a acestora și să eficientizeze aplicarea normelor în cauză de către rezidenți. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10.10.2025, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md, secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei http://www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Ambasadei SUA în Republica Moldova # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 26 septembrie 2025, o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, domnul Nick Pietrowicz, și cu ofițerul economic Andrew Freeman.
Interviul a fost realizat în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, organizată la Chișinău de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, la aniversarea ASEM: Construim împreună viitorul european al Republicii Moldova # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat astăzi, 26 septembrie, la evenimentul organizat cu ocazia aniversării a 34 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și celebrării Zilei Economistului în Republica Moldova.
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
