Cel mai mare caz de fraudă cu criptomonede din lume: peste 5 mld £. „Zeița bogăției”, condamnată
TVR Moldova, 30 septembrie 2025 14:40
O chinezoaică a fost condamnată la Londra pentru că a orchestrat o fraudă cu criptomonede considerată cea mai mare din lume, cu o valoare estimată la peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari), scrie BBC.
• • •
Acum 30 minute
14:40
14:40
Oamenii legii au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice.
Acum o oră
14:10
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Republica Elenă, că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora locală 00:01, este programată o grevă generală ce se va desfășura la nivel național, pentru o perioadă de 24 de ore.
Acum 2 ore
14:00
Fundația Heritage21 împreună cu Chainsaw film productions aduc o proiecție specială în Ungheni pe 1 octombrie 2025 la Casa de cultură, ora 12:30. În vremurile complicate la care suntem martori, Turneul Național de Educație Istorică aduce un omagiu Reginei Maria, la împlinirea a 150 de ani de la naștere, care va fi sărbătorită la nivel național în acest an.
13:40
Viceguvernatorul regiunii Krasnodar din Rusia, Alexander Vlasov, a fost arestat la doar câteva ore după ce a demisionat și s-a oferit voluntar pentru serviciul militar în Ucraina, stârnind întrebări cu privire la motivația sa de a renunța la funcția publică pentru a merge pe front, scrie TVR Info.
13:10
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a cinci episoade de escrocherie.
Acum 4 ore
13:00
Ofițerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii, împreună cu mascaţii de la Fulger, efectuează percheziţii într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Oamenii legii au declarat că vor veni cu detalii la finalul anchetei.
12:40
Traficul rutier, suspendat în PMAN, de Ziua Națională a Vinului. Cum va circula transportul public # TVR Moldova
Începând cu 3 octombrie, ora 16:00 și până pe 6 octombrie, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.
12:40
Uniunea Europeană condamnă atacurile hibride din partea Rusiei și felicită cetăţenii Republicii Moldova pentru capacitatea de a rezista în faţa acestora, se spune într-un comunicat publicat pe pagina Consiliului Uniunii Europene după scrutinul parlamentar de duminică.
12:10
Preşedintele american Donald Trump a propus un plan de pace în Gaza, în 20 de puncte, care prevede o încetare imediată a focului în Gaza, eliberarea tuturor ostaticilor în termen de 72 de ore de când Israel acceptă planul, dar și retragerea treptată a forțelor israeliene, potrivit TVR Info.
11:20
Confirmat! Treizeci și unu de tineri din Transnistria au fost reținuți pentru destabilizări # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției anunță reținerea a 31 de persoane - cea mai mare parte din acestea originare din regiunea transnistreană - pentru implicare în acțiuni de destabilizare în timpul protestului organizat luni de Blocul Electoral Patriotic.
11:10
Bruxelles-ul, gata să deschidă negocierile pentru aderarea Ucrainei la UE. Răspunsul CE pentru Orban # TVR Moldova
Comisia Europeană a confirmat vineri că Ucraina a îndeplinit criteriile tehnice necesare pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, potrivit TVR Info. Singurul pas rămas este decizia politică a statelor membre, în ciuda opoziției exprimate de Ungaria.
Acum 6 ore
11:00
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut.
10:10
Cunoașteți povestea de viață a Veronicăi Untilă, kinetoterapeutul care creează frumosul prin culori # TVR Moldova
Este kintetorapeut, dar în timpul liber pictează. E vorba despre Veronica Untilă, o tânără pasionată de artă. Jurnalistul TVR MOLDOVA Anatol Fornea i-a aflat povestea. Să o cunoaştem şi noi.
09:40
Miercuri, 1 octombrie 2025, la ora 16.30, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, va găzdui, la Palatul Elisabeta, o seară dedicată Republicii Moldova. Alături de Majestatea Sa se vor afla Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia.
09:10
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova se va desfășura Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă a Comisiei Europene care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos. Ediția din acest an are tema „Sport pentru toți”, accentuând importanța incluziunii și accesului egal la activități sportive.
Acum 8 ore
08:50
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 29 septembrie.
08:40
Astăzi, la ora 16:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmează să fie pronunțată sentința în dosarul deputatei Marina Tauber.
08:10
Artur Ioniță a pus umărul la a treia victorie a sezonului pentru formația Triestina. Mijlocașul naționalei de fotbal a Republicii Moldova a marcat în meciul cu gruparea Renate.
08:10
Poliția desfășoară percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că la această oră, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul polițiștilor din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară percheziții în cadrul unei cauze penale inițiate pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor.
Acum 24 ore
20:10
Petrocub Hâncești, Zimbru Chișinău și Milsami Orhei continuă goana după Sheriff Tiraspol # TVR Moldova
Petrocub Hâncești, Zimbru Chișinău și Milsami Orhei continuă goana după Sheriff Tiraspol. "Viespile" au doar un punct avantaj față de "lei" și două față de galben-verzi. Cele trei formații sunt urmate de "vulturii roșii". Toate patru echipe au asigurată prezența în faza secundă a campionatului de fotbal din Republica Moldova.
19:40
Irina Rîngaci a cucerit aurul la etapa din Grecia a Mondialului de Lupte pe Plajă. Sportiva a triumfat la categoria 70 de kilograme, în care a înregistrat cinci victorii. La turneul organizat în Grecia au fost premiați și alți reprezentanți ai Republicii Moldova.
19:40
Start prost pentru naționala Republicii Moldova Campionatul European de Futsal Under-19 # TVR Moldova
Naționala Republicii Moldova a debutat cum nu se poate mai prost la Campionatul European de Futsal Under-19, organizat, în premieră, la Chișinău. "Tricolorii" au fost învinși de reprezentativa Ucrainei, care s-a impus cu 7 la 0. În aceeași grupă, Portugalia a bătut-o pe Italia.
19:10
Irina Rîngaci a devenit campioană mondial la lupte pe plajă. Sportiva a triumfat la categoria 70 de kilograme, în care a înregistrat cinci victorii. La turneul organizat în Grecia au fost premiați și alți reprezentanți ai Republicii Moldova.
18:40
Rezultatele alegerilor parlamentare au fost urmărite cu sufletul la gură de către cetăţenii Republicii Moldova. Mai mulţi locuitori ai oraşului Chişinău pe care i-am întâlnit pe stradă ne-au spus că au mari aşteptări de la deputaţii din viitorul legislativ. Cel mai important, spun oamenii, este ca legislatorii să se ţină de cuvânt şi să realizeze promisiunile din campania electorală.
18:20
Germania, Franţa şi Polonia - „Triunghiul de la Weimar” – au emis o declarație comună despre alegerile parlamentare din Republica Moldova în care au felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatele obținute în urma scrutinului parlamentar, au exprimat apreciere pentru autorități și cetățeni și au reafirmat angajamentul de a continua sprijinirea dezvoltării democratice, a reformelor și a creșterii economice a Moldovei, precum și consolidarea rezilienței acesteia, în special pe drumul său către Uniunea Europeană.”
18:10
Vadim Ghimbovschi are 20 de ani, dar deja a reușit să cucerească șapte titluri internaționale, printre care, două medalii de aur, una de argint și patru de bronz. Deși a trecut și prin situații mai puțin ușoare, nu a renunțat la judo.
18:00
Ambasada SUA la Chișinău felicită partidele care au acces în parlament după scrutinul parlamentar din 28 septembrie și așteaptă „cu nerăbdare” să colaboreze cu următorul guvern pe teme de interes comun.
17:10
Ministerul Apărării al României: Fragmente de dronă găsite în jud. Tulcea, ridicate pentru expertiză # TVR Moldova
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, în cursul zilei de 29 septembrie, a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112 existența unor fragmente de dronă în zona canalului Șontea Nouă, județul Tulcea.
17:10
Un judecătoare a fost deferită justiției pentru că, acum zece ani, a luat2,5 milioane de leide la trei persoane și nu i-a mai întors. Fosta magistrată este învinuită de escrocherie și fals în declarații.
16:30
În cadrul unei conferințe de presă, președinta Maia Sandu a fost întrebată despre aderarea la UE și dacă Republica Moldova ar putea solicita decuplarea de Ucraina, precum și despre scenariul în care procesul s-ar face cu sau fără Transnistria.
16:10
Ambasadorul României la Chișinău: „În R. Moldova a câștigat dorința de prosperitate în pace" # TVR Moldova
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a venit cu un mesaj în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
15:40
La scrutinul parlamentar de ieri, Partidul Acțiune și Solidaritate a fost votat de mai mulți alegători decât în 2021, însă, paradoxal, va avea mai puțini deputați în viitorul Parlament. PAS pierde opt mandate, dar rămâne principala forță de guvernare. Chiar și așa, analiștii spun că rezultatul obţinut este unul solid și reflectă clar direcția pe care alegătorii vor ca țara să o urmeze.
15:30
15:20
REZULTATE PRELIMINARE: După procesarea 100% din procesele verbale, PAS ia o nouă majoritate # TVR Moldova
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot au fost așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare, pentru a alege Parlamentul R. Moldova. Alegătorii au avut de ales dintre 22 de concurenți electorali.
15:20
Ieri
14:40
Mai puţine cazuri de agitaţie electorală în ziua alegerilor şi PR negru decât la scrutinele precedente. Observatorii naţionali şi internaționali au calificat alegerile parlamentare de ieri ca fiind unele democratice şi calme. Totuşi, pe parcursul procesului de vot, au fost semnalate diverse abateri: alerte false cu bombă, tentative de corupere a alegătorilor sau încercări de transportare organizată.
14:10
Luni, 29 septembrie, are loc ședința de judecată în care urmează să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară”. În prezent, în urma unei decizii anterioare a magistraților, luată la solicitarea avocaților lui Vladimir Plahotniuc, cauza acestuia a fost comasată cu cele ale foștilor șefi ai Băncii Naționale a Moldovei și ai foștilor șefi ai băncilor comerciale devalizate în urma Fraudei Bancare. Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată.
14:10
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie
13:20
„Unii își declară dezacordul”. Reacția Kremlinului la rezultatele alegerilor din R. Moldova # TVR Moldova
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, spune că o evaluare a rezultatelor alegerilor de duminică din Republica Moldova va putea fi dată ulterior, după ce, potrivit lui, „își vor expune poziția și partidele care semnalează încălcări la scrutin”. Declarația secretarului de presă al lui Putin a fost făcută în contextul apelurilor lui Igor Dodon la proteste pentru ziua de luni.
13:00
13:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit cu președintele R. Moldova, Maia Sandu, și a felicitat-o pentru victoria sa în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul de la Kiev a subliniat că aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, iar Moldova în Europa câștigă
13:00
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, spune că o evaluare a rezultatelor alegerilor de duminică din R. Moldova va putea fi dată ulterior, după ce, potrivit lui „se vor expune și partidele care semnalează încălcări la scrutin”.
12:50
Nicușor Dan, mesaj pentru Republica Moldova: „Ați scris o pagină de istorie, știm că nu a fost ușor” # TVR Moldova
Președintele României Nicușor Dan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european țării. Șeful statului român i-a asigurat pe toți cetățenii R. Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să sprijine proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni.
12:40
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare. Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sunt etapele următoare până când deputații își ocupă fotoliile în Parlament.
12:40
12:20
Mai mulți lideri internaționali au adresat mesaje de felicitare Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat luni rezultatele scrutinului. Mesaje au venit și din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, Antonio Costa și a președintelui francez Emmanuel Macron, care a felicitat moldovenii în limba română.
12:00
Macron își declară sprijinul pentru R. Moldova după votul pro-european decisiv din 28 septembrie # TVR Moldova
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a exprimat sprijinul pentru Republica Moldova după voința cetățenilor săi, pe care a numit-o „decisivă”. Macron a scris despre acest lucru luni pe rețeaua de socializare X.
12:00
„Creștere mare a incidentelor ce țin de secretul votului”. Promo-LEX semnalează mai multe încălcări # TVR Moldova
Peste 900 de incidente au fost raportate de către observatorii Promo- LEX pe parcursul zilei de duminică, 28 septembrie. Despre acest lucru a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil.
11:40
Fostul președinte al României, Trăian Băsescu, a transmis un mesaj pe Facebook după alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025.
