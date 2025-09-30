Cel mai mare caz de fraudă cu criptomonede din lume: peste 5 mld £. „Zeița bogăției”, condamnată

18:40

Rezultatele alegerilor parlamentare au fost urmărite cu sufletul la gură de către cetăţenii Republicii Moldova. Mai mulţi locuitori ai oraşului Chişinău pe care i-am întâlnit pe stradă ne-au spus că au mari aşteptări de la deputaţii din viitorul legislativ. Cel mai important, spun oamenii, este ca legislatorii să se ţină de cuvânt şi să realizeze promisiunile din campania electorală.