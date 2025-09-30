Andrei Năstase respinge acuzațiile privind plata observatorilor la alegeri: „Afirmații mincinoase și nefondate”
BreakingNews, 30 septembrie 2025 14:40
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări. Se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine ar fi primit onorarii consistente
• • •
Acum 30 minute
14:40
Drumul Național 67C – cunoscut ca Transalpina – a fost închis temporar din cauza formării unui strat de gheață pe carosabil, care face imposibilă circulația în condiții de siguranță. Măsura a fost luată preventiv, după ce temperaturile au scăzut brusc în zona montană, iar umezeala acumulată pe șosea s-a transformat în gheață. Vizibilitatea redusă
14:40
Andrei Năstase respinge acuzațiile privind plata observatorilor la alegeri: „Afirmații mincinoase și nefondate"
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări. Se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine ar fi primit onorarii consistente
Acum o oră
14:30
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că strategia de plantare a arborilor cu balot este una eficientă, deoarece 90 la sută din acești copaci reușesc să se dezvolte în noul loc. Numărul
Acum 2 ore
13:40
Pe parcursul anului 2025, prețurile la cărbune și lemnele de foc au înregistrat creșteri în întreaga țară, afectând bugetele familiilor care depind de aceste surse de energie. Lemnul de foc de esență tare ajunge acum să coste între 750 și 1.200 de lei per metru ster, în funcție de specie și regiune, iar cel de
13:20
O ploaie puternică a provocat în Odesa inundaţii severe, blocând circulaţia pe mai multe străzi. Apa a pătruns în vehicule şi a inundat cartiere, iar autorităţile au emis avertismente meteorologice, solicitând populaţiei să evite deplasările inutile. Potrivit raportărilor locale, circulația auto este grav îngreunată, iar unele zone au rămas izolate până la retragerea apei. Serviciile
Acum 4 ore
12:40
Un bărbat din Chișinău a publicat pe rețelele de socializare imagini în care sistemul de irigare lasă jeturi de apă pe spațiile verzi în apropierea unui transformator electric, situat lângă bulevardul Ștefan cel Mare. El și-a exprimat surprinderea față de ceea ce pare o lipsă de precauție, întrebând care sunt pericolele pentru siguranță
12:10
Un grav accident rutier în lanț a avut loc în Chișinău, în urma căruia cel puțin un șofer a fost transportat la spital pentru examinări și îngrijiri medicale. Autoritățile au intervenit la fața locului, au delimitat zona, iar poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili cu exactitate dinamica evenimentului și cine se
11:50
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi printr-o postare pe rețelele sociale schimbări în echipa sa de la primărie. Funcția de șef al Cabinetului primarului general va fi preluată de Tatiana Oboroc, iar de comunicarea publică se va ocupa Ludmila Corduneanu. Totodată, edilul le-a mulțumit fostelor colaboratoare, Elena Panuș și Natalia Ixari, pentru
11:40
24 de procese‑verbale întocmite pentru încălcarea regulilor întrunirilor publice și huliganism
În timpul protestului organizat de Blocul Patriotic în fața Parlamentului, 31 de persoane au fost duse la Inspectoratele de Poliție Centru și Buiucani pentru documentare. Majoritatea celor reținuți provin din regiunea transnistreană. Au fost întocmite 24 de procese‑verbale pe diverse articole: încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice, huliganism, precum și neîndeplinirea obligațiilor de
11:10
În data de 11 septembrie 2025, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a
Acum 6 ore
10:40
În contextul ploilor persistente din ultimele zile, Poliția Națională a emis recomandări importante pentru șoferi și pietoni, având în vedere că pe drumuri se circulă în condiții de ploaie, iar vizibilitatea este redusă. Recomandări pentru șoferi Adaptați viteza la condițiile meteo și de drum; Măriți distanța față de vehiculul din față; Folosiți luminile de întâlnire
10:10
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova s-au înregistrat 61.052 de traversări de persoane. Cele mai tranzitate puncte au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19.843 de traversări PTF Leușeni – 7.983 de traversări PTF Sculeni – 5.932 de traversări PTF Palanca – 5.932 de traversări PTF Otaci – 4.190 de traversări În
09:40
În perioada 22–26 septembrie, Serviciul Fiscal de Stat a colectat aproximativ 3,8 miliarde de lei la Bugetul public național. Pentru a încuraja conformarea voluntară, au fost efectuate 275 de vizite fiscale la 239 de contribuabili. Direcția generală control a emis 42 de decizii pe baza neregulilor constatate pentru luna august, stabilind obligații suplimentare în valoare
09:20
Carabinierii intervin prompt în Chișinău pentru a ajuta o tânără aflată în dificultate
O tânără s‑a simțit rău în Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală și a fost observată de o trecătoare, care a anunțat carabinierii. Aceștia s‑au deplasat rapid la fața locului, au găsit‑o întinsă pe o bancă și i‑au acordat primul ajutor. Constatând că starea ei necesită intervenție medicală specializată, carabinierii au apelat serviciul
Acum 24 ore
18:30
Un accident rutier grav a avut loc în raionul Hâncești, când un camion a intrat în coliziune cu un automobil. Impactul a fost suficient de puternic pentru a crea riscul unor consecințe grave. Din fericire, nu s‑au înregistrat victime omenești — doar daune materiale semnificative la vehicule. Autoritățile de circulație au fost alertate și au
17:00
Marți, locuitorii unor străzi din municipiul Chișinău vor fi afectați de întreruperi temporare ale furnizării apei potabile. Motivul este efectuarea unor lucrări planificate de către compania de distribuţie și de către Apă‑Canal Chișinău, împreună cu posibile deconectări de energie electrică, ceea ce va reduce sau opri alimentarea cu apă pe anumite adrese. Adrese vizate Strada
16:10
Organizația Promo-LEX a semnalat o creștere semnificativă a incidentelor ce țin de încălcarea secretului votului în cadrul ultimului scrutin parlamentar. Numărul acestor situații a depășit 900, un nivel mult mai ridicat comparativ cu alegerile precedente. Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat fotografierea buletinelor de vot, filmările realizate în interiorul secțiilor de votare
15:40
„Provocare la protest": bărbat escortat de forţele de ordine după ce a strigat „Slava Ucrainî"
Un protest organizat de Blocul Patriotic s-a desfăşurat în faţa Parlamentului, la care au participat simpatizanţi ai formaţiunii, Igor Dodon, presa și mai mulţi cetăţeni. Atmosfera s-a tensionat atunci când un bărbat din mulţime a strigat „Slava Ucrainî", o expresie care i-a nemulţumit pe ceilalţi participanţi. Forţele de ordine au intervenit imediat, înconjurând bărbatul
15:10
Mai mulți jurnaliști români au fost implicați fără voia lor într-o amplă operațiune de dezinformare care vizează Republica Moldova. Identitățile acestora au fost folosite ilegal pentru a semna articole false, publicate pe site-uri create special pentru a părea legitime. Campania, activă încă din 2023, are ca scop principal discreditarea președintei Maia Sandu și
Ieri
14:40
La sfârșitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 47 și 35 de ani, au fost depistați în timp ce conduceau ansambluri de vehicule formate din autoturisme și remorci. În urma controlului de frontieră, s-a constatat că remorcile aveau aplicate aceleași numere de înmatriculare ca și vehiculele
14:10
În ajunul protestului din 29 septembrie 2025, organizat de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, au apărut informații despre mobilizarea unor persoane prin intermediul unui chat de Telegram. Capturi de ecran obținute de NewsMaker arată că participanților li se promiteau sume de bani și alte stimulente pentru a participa la manifestație. Într-unul dintre mesajele din chat,
13:40
În anul 2024, în Republica Moldova, 57,6% dintre decese au fost cauzate de bolile aparatului circulator, conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Aceste afecțiuni includ hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă și accidentele vasculare cerebrale. Alte cauze semnificative de deces au fost: Tumorile maligne – 17,4% Bolile aparatului digestiv – 8,1% Bolile aparatului respirator – 5,0%
13:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat destructurarea unei scheme complexe de finanțare ilegală a partidelor politice implicând atât criptomonede provenite din Federația Rusă, cât și numerar. Anchetele s-au desfășurat în mai multe localități, inclusiv Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni și Criuleni, în colaborare cu Procuratura Anticorupției și procuraturile municipale. Printre descoperiri se numără: Aprox.
12:40
Un bărbat de 31 de ani din Strășeni se află în stare gravă la spital, după ce a fost atacat cu un cuțit de concubinul mamei sale. Incidentul a avut loc în seara zilei de 23 decembrie, în timp ce cei trei consumau băuturi alcoolice la domiciliul lor. Conflictul spontan a escaladat rapid, iar
12:10
LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei
Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
11:40
Tragedie pe traseul Tighina–Chișinău: BMW-ul s-a izbit într-un stâlp și a fost proiectat într-un gard
În noaptea de sâmbătă spre duminică, un accident rutier grav a avut loc în orașul Tighina, soldându-se cu moartea unui tânăr de 24 de ani și rănirea gravă a cinci pasageri. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului, ieșind de pe carosabil. Vehiculul s-a lovit puternic de un stâlp de electricitate, fiind
11:10
Un accident rutier a avut loc pe bulevardul Dacia din Chișinău, implicând patru vehicule de lux: un Porsche, un
10:40
Tiraspolul acuză Chișinăul de blocarea accesului alegătorilor din Transnistria la urne # BreakingNews
Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol au acuzat Chișinăul de încălcarea drepturilor cetățenilor din regiunea transnistreană, care dețin cetățenie moldovenească, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un comunicat oficial, Tiraspolul susține că Chișinăul ar fi implementat măsuri „premeditate” pentru a reduce participarea transnistrenilor la procesul electoral. Printre acuzațiile aduse se numără: Diminuarea drastică … Articolul Tiraspolul acuză Chișinăul de blocarea accesului alegătorilor din Transnistria la urne apare prima dată în BreakingNews.
10:10
În seara zilei de 28 septembrie 2025, trei persoane au fost reținute în cadrul unei cauze penale deschise pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în contextul protestului programat pentru ziua următoare în Capitală. Printre persoanele reținute se numără doi frați, care erau monitorizați de autoritățile competente de … Articolul Trei persoane reținute pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Până la ora 22:30, Misiunea de Observare Promo-LEX a înregistrat un total de 1.135 de cazuri cu statut de incident în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre acestea, 194 au fost confirmate ca încălcări efective ale legislației electorale sau a regulamentelor de vot. Observatorii Promo-LEX au monitorizat activitatea în 514 secții de votare din întreaga țară, urmărind respectarea normelor … Articolul Promo-LEX: Peste 1.100 de incidente în ziua alegerilor parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM) a declarat că, la recentele alegeri parlamentare, o parte semnificativă a electoratului a fost motivată de temeri, mai degrabă decât de speranța într-un viitor mai bun. Potrivit declarațiilor sale, factorii care au generat frică în rândul alegătorilor includ instabilitatea politică, promisiunile neîndeplinite de guvernare, precum și amenințările legate de corupţie … Articolul Frica a influențat alegerile parlamentare mai mult decât încrederea în viitor apare prima dată în BreakingNews.
28 septembrie 2025
23:40
Secțiile de votare din Republica Moldova și-au închis ușile la ora 21:00. Comparativ cu alegerile parlamentare din iulie 2021, în acest an, mai mulți moldoveni au ieșit la vot. În 2021, în R. Moldova au votat peste 48% dintre alegători (circa 1.460.000), iar la acest scrutin aproximativ 1.591.145 de persoane și-au exprimat alegerea. (23:30) Au fost … Articolul Rezultate preliminare: PAS – 44,5%, BEP – 27,8% (80% procese verbale numărate) apare prima dată în BreakingNews.
22:40
Secțiile de votare din Republica Moldova și-au închis ușile la ora 21:00. Comparativ cu alegerile parlamentare din iulie 2021, în acest an, mai mulți moldoveni au ieșit la vot. În 2021, în R. Moldova au votat peste 48% dintre alegători (circa 1.460.000), iar la acest scrutin aproximativ 1.591.145 de persoane și-au exprimat alegerea. (22:20) 25% … Articolul Primele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
22:30
Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVĂ, a declarat după încheierea scrutinului că alegătorii au demonstrat o mobilizare exemplară și au făcut alegerea pentru următorii patru ani. „Cetățenii s-au mobilizat exemplar și au făcut alegerea. Acum Moldova are nevoie de liniște, pace și unitate. Așa cum a decis majoritatea cetățenilor, așa vom trăi în anii … Articolul Ion Ceban: „Moldova are nevoie de liniște și unitate după alegeri” apare prima dată în BreakingNews.
22:30
Renato Usatîi: Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează! Partidul Nostru a mobilizat electoratul fără sprijin administrativ sau mediaticRenato Usatîi le-a mulțumit cetățenilor pentru prezența masivă la vot, subliniind că Partidul Nostru a demonstrat că poate mobiliza electoratul fără sprijin administrativ, fără ONG-uri și fără susținerea televiziunilor.„Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează! … Articolul Partidul Nostru, surpriza alegerilor? Usatîi anunță o nouă abordare în Parlament apare prima dată în BreakingNews.
22:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale. Articolul LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale apare prima dată în BreakingNews.
21:20
Secțiile de votare din Republica Moldova și-au închis ușile la ora 21:00. Comparativ cu alegerile parlamentare din iulie 2021, în acest an mai mulți moldoveni au ieșit la vot. În 2021, în R. Moldova au votat peste 48% dintre alegători (circa 1.460.000), iar la acest scrutin aproximativ 1.591.145 de persoane și-au exprimat alegerea. Deocamdată nu … Articolul Secțiile de votare și-au închis ușile: bilanțul preliminar al participării apare prima dată în BreakingNews.
20:40
Până la ora 18:40, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 7 cazuri în care persoane decedate figurează pe listele electorale, în mai multe localități din țară și din diaspora. Misiunea de Observare Promo-LEX anunță că până la 18:40 au fost înregistrate 858 cazuri cu statut de incident, dintre care 314 au fost confirmate și incluse … Articolul Cel puțin 7 persoane decedate, identificate pe listele electorale apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Un incident a avut loc duminică la una dintre secțiile de votare din Bologna, Italia, unde, potrivit martorilor, mai multe persoane au fost implicate într-un schimb de replici pe tonuri ridicate. Neînțelegerea a început în interiorul secției și a continuat și în afara acesteia. Deocamdată nu se cunoaște motivul exact care a dus la izbucnirea … Articolul Conflict verbal izbucnit într-o secție de votare din Bologna, Italia apare prima dată în BreakingNews.
17:20
În cel puțin trei secții de votare din țară au fost raportate alerte cu bombă. La fel, un apel privind minarea a fost înregistrat și cu privire la podul Rezina-Râbnița. Jurnaliștii de la Zona de Securitate anunță că alertele au vizat secțiile din Gura Bâcului, Căușeni, Rezina – toate deschise pentru cetățenii din regiunea transnistreană. Astfel, … Articolul Alerte cu bombă la 14 locații din Zona de Securitate, inclusiv secții de votare apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale. Articolul LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale apare prima dată în BreakingNews.
16:10
O persoană a intrat și a dispersat spray lacrimogen în secția de votare 38/237, Iași 3. Despre incident a comunicat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Oamenii legii au reacționat și au reținut persoana, fiind escortată la Inspectoratul de Poliție. „Forțele de ordine au reacționat prompt. Persoana urmează să fie escortată la Inspectoratul de Poliție. Nicio persoană, … Articolul O persoană a intrat cu un spray lacrimogen într-o secție de votare din Iași apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Accident grav la Căușeni: un tânăr mort și alți patru răniți după ce un BMW s-a izbit de un copac # BreakingNews
Un tânăr a murit, iar alții patru au ajuns la spital, după ce o mașină s-a izbit violent într-un copac. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:15, în localitatea Gîsca, din raionul Căușeni, transmite breakingnews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, accidentul s-a produs după ce un tânăr în vârstă de … Articolul Accident grav la Căușeni: un tânăr mort și alți patru răniți după ce un BMW s-a izbit de un copac apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Mai multe secții de votare deschise pentru diaspora au fost vizate astăzi de alerte cu bombă, în Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). Autoritățile de la Chișinău au precizat că asemenea situații au fost anticipate drept parte a unui asalt al Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica … Articolul Alerte cu bombă în secții de votare din Bruxelles, Roma și București apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Poliția a documentat un caz de agitație electorală în ziua alegerilor parlamentare. Primarul unei localități din raionul Ialoveni a fost surprins îndemnând alegătorii să voteze pentru un partid politic antrenat în cursa electorală. Potrivit oamenilor legii, acesta a fost sancționat contravențional, întrucât agitația electorală în ziua scrutinului este interzisă prin lege. Autoritățile reamintesc că asemenea … Articolul VIDEO// Primar din Ialoveni, sancționat pentru agitație electorală apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Renato Usatîi – singurul lider politic care a răspuns presei în română, rusă și engleză # BreakingNews
Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat astăzi ca unicul lider politic care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză – la … Articolul Renato Usatîi – singurul lider politic care a răspuns presei în română, rusă și engleză apare prima dată în BreakingNews.
14:10
O adevărată horă s-a încins astăzi în fața unei secții de votare din orașul Salonic, Grecia. Mai mulți moldoveni, îmbrăcați în ii și purtând tricolorul pe umeri, au dansat pe melodia „Hora din Moldova” interpretată de Nelly Ciobanu. Imaginile au fost distribuite pe pagina Ambasadei Republicii Moldova în Grecia. „Hora din Moldova în fața secției … Articolul Spectacol la vot în Grecia: moldovenii din Salonic au dansat „Hora din Moldova” apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon, și-a exercitat astăzi dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția sa. După ce a votat, Igor Dodon a declarat că a votat pentru dezvoltarea R. Moldova. „Este o zi importantă pentru țara și cetățenii noștri. Eu … Articolul Igor Dodon acuză guvernarea de „tiranie” și anunță protest: „Ne apărăm alegerea” apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alături de soția sa. „Am votat pentru dreptate și pentru viitorul Moldovei, o țară în care legile statului vor fi principii fundamentale, unde drepturile și interesele cetățenilor vor fi respectate. Am votat pentru o Moldovă unde … Articolul „Îmi doresc o Moldovă a respectului și a legii” – Alexandr Stoianoglo, după vot apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Deputatul Vasilii Bolea a declarat, după exercitarea votului, că și-a exprimat opțiunea pentru schimbare și pentru respect față de cetățeni. „În ultimii patru ani, situația din Republica Moldova a lăsat mult de dorit. Am votat pentru ca puterea pe care o alegem astăzi să nu-i trateze pe cetățeni ca pe ”bîdle”’. Am votat pentru ca … Articolul Bolea: Am votat ca să nu fim tratați ca bîdle apare prima dată în BreakingNews.
