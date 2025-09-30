Andrei Năstase respinge acuzațiile privind plata observatorilor la alegeri: „Afirmații mincinoase și nefondate”

13:20

Deputatul Vasilii Bolea a declarat, după exercitarea votului, că și-a exprimat opțiunea pentru schimbare și pentru respect față de cetățeni. „În ultimii patru ani, situația din Republica Moldova a lăsat mult de dorit. Am votat pentru ca puterea pe care o alegem astăzi să nu-i trateze pe cetățeni ca pe "bîdle"'. Am votat pentru ca …