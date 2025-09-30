Termenul limită de prezentare a informației privind beneficiarii efectivi este 31 decembrie 2025

13:50

Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare 2025, conform situației de până la 12:00, procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme raportate. Secțiile de vot din străinătate vor fi deschise până la ora 21:00 (ora locală din fiecare stat). Astfel, procesul de votare este în desfășurare […]