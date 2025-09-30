Termenul limită de prezentare a informației privind beneficiarii efectivi este 31 decembrie 2025
Curentul.md, 30 septembrie 2025 14:40
Agenția Servicii Publice reamintește că persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) înregistrate în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte și/sau să actualizeze informația privind beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice, până la data de 31 decembrie 2025. Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 30 minute
14:40
Termenul limită de prezentare a informației privind beneficiarii efectivi este 31 decembrie 2025 # Curentul.md
Agenția Servicii Publice reamintește că persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) înregistrate în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte și/sau să actualizeze informația privind beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice, până la data de 31 decembrie 2025. Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii […]
Acum o oră
14:10
Observatori OSCE: Moldova a organizat alegeri democratice, în ciuda atacurilor hibride fără precedent # Curentul.md
Alegerile parlamentare din Moldova au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între alternative politice, însă procesul a fost afectat de cazuri grave de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare extinsă, în ciuda eforturilor autorităților de a răspunde acestor provocări, se arată într-o declarație a observatorilor internaționali. Misiunea comună de observare, formată […]
Acum 2 ore
13:40
CCRM: Deficiențe majore în administrarea patrimoniului public, în ciuda creșterii valorii acestuia # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în Raportul său anual 2024 modul de gestionare a patrimoniului public, domeniu care constituie un pilon fundamental al bunei guvernări, cu impact direct asupra dezvoltării economice durabile, echității sociale și responsabilității administrative. Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP), la începutul anului […]
13:10
Victoria Sănduța: Am înțeles că politica nu funcționează doar pe competență. Drumul e mai complicat și necesită o altă abordare # Curentul.md
Victoria Sanduța, candidat independent la alegerile parlamentare, care a acumulat 2 861 de voturi, ceea ce reprezintă 0,18% din numărul total, a declarat că rezultatul „este mult sub așteptările mele, dar fiecare vot înseamnă o persoană care a crezut în mine și pentru asta vă mulțumesc din suflet”, informează CURENTUL. „Aceasta a fost prima mea experiență electorală […]
Acum 4 ore
12:40
În contextul protestului organizat ieri, în fața Parlamentului, Poliția precizează că, pe durata manifestației, 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. În urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru „Încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice”, „Huliganism”, și „Neîndeplinirea […]
12:10
Schimbări în echipa primarului general: Ceban desemnează un nou șef de Cabinet și o nouă purtătoare de cuvânt # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al capitalei, a anunțat schimbări în Cabinetul său. „De astăzi, funcțiile de șef al Cabinetului primarului general vor fi preluate de dna Tatiana Oboroc, iar comunicarea publică de dna Ludmila Corduneanu. Le mulțumesc din suflet doamnelor Elena Panuș și Nataliei Ixari pentru dedicație și implicare în toți acești ani” – a […]
11:40
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA ai MAI, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut. Totuși, acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei […]
11:10
Bărbat din Chișinău, condamnat la închisoare pentru escrocherii cu automobile pe 999.md # Curentul.md
În urma acțiunilor procesuale desfășurate de procurori și organul de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat, printr-o sentință recentă, pentru comiterea a 5 episoade de escrocherie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 6 ani de închisoare, ce va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, […]
Acum 6 ore
10:40
SFS a încasat 3,8 miliarde de lei la Bugetul public național, în perioada 22–26 septembrie 2025 # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 22-26 septembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 3,8 miliarde de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […]
10:10
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea se desfășoară la Strasbourg, Republica Franceză, și este dedicată dezbaterii unor subiecte de actualitate, printre care protecția jurnaliștilor din Gaza și eliberarea jurnaliștilor ucraineni captivi în Federația Rusă, susținerea statului de […]
09:40
Curtea de Conturi a găzduit misiunea de follow-up a evaluării „peer review”, desfășurată cu participarea experților internaționali ai SIGMA # Curentul.md
În perioada 23-26 septembrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit misiunea de follow-up a evaluării „peer review”, desfășurată cu participarea experților internaționali ai SIGMA, o inițiativă comună a Uniunii Europene și OECD. Experții Alastair Swarbrick, Inguna Sudraba și Lelde Dimante au examinat progresele realizate de CCRM în implementarea recomandărilor formulate în […]
09:10
Poliția a descins cu percheziții într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice # Curentul.md
La această oră, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice, cu suportul polițiștilor din BPDS” Fulger”, au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Vom reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale.
Acum 24 ore
17:10
Ministerul Mediului a desfășurat consultări publice privind gestionarea produselor și deșeurilor textile # Curentul.md
Ministerul Mediului a organizat consultări publice repetate privind Proiectul Regulamentului de gestionare a produselor textile și a deșeurilor textile, un document esențial pentru implementarea responsabilității extinse a producătorului (REP) în acest sector. Actul prevede: Stabilirea unui mecanism clar pentru colectarea, sortarea, reutilizarea și reciclarea textilelor, în conformitate cu standardele europene; Introducerea unui sistem obligatoriu de […]
16:40
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat percheziții la Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni, Criuleni și alte localități în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și […]
16:40
PSDE: Suntem profund recunoscători tuturor celor care au oferit încrederea și au votat pentru cei Trei Trandafiri # Curentul.md
Partidul Social Democrat European a mulțumit tuturor celor ce au ieșit la vot și celor care au oferit votul pentru formațiune. „Suntem profund recunoscători tuturor celor care au oferit încrederea lor Partidului Social Democrat European și au votat pentru cei Trei Trandafiri – simbolul social -democației europene și a unei echipe profesioniste, cu experiență și […]
15:30
Maia Sandu: Mulțumesc fiecărui cetățean care a mers la vot. Am demonstrat responsabilitate: și acasă, și în diasporă # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit tuturor cetățenilor care au mers la vot. Ea a menționat că fiecare vot a contat. „Am demonstrat responsabilitate: și acasă, și în diasporă, și cei care ieri toată ziua au cules struguri pe câmp, pentru că iată vin ploile, și cei care au avut secția de votare la […]
15:10
Dorin Recean, despre alegeri: „Au fost o lecție de demnitate, curaj și dragoste de neam” # Curentul.md
Dorin Recean, prim-ministru, al doilea pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate pentru Parlament, a adresat mulțumiri cetățenilor „pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”. „Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii. Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot. […]
15:10
PLDM: Moldova și-a reconfirmat dorința de integrare europeană, dar a păstrat monopolul PAS asupra instituțiilor statului # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, spune că, după un scrutin caracterizat printr-o presiune psihologică imensă asupra electoratului, Republica Moldova și-a reconfirmat dorința de integrare europeană, dar a păstrat monopolul PAS asupra instituțiilor statului, perpetuând astfel statul clientelar construit pe durata mandatului precedent. „Președinta Maia Sandu se poate felicita. La fel cum o […]
Ieri
14:50
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, a adresat un mesaj de mulțumire tuturor celor care au susținut formațiunea la alegerile parlamentare. „Colegi, prieteni! Vreau, în primul rând, să vă mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în noi și ne-au oferit votul lor. Fiecare vot a fost un semn de încurajare pentru […]
14:40
Andrei Năstase: Îmi doresc ca cei care vor forma majoritatea în noul Parlament să aibă înțelepciunea de a fi cu adevărat alături de popor # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent, a mulțumit alegătorilor pentru încrederea și sprijinul pe care i l-au oferit. „Fiecare gest de susținere a însemnat pentru mine mai mult decât un vot – a fost o dovadă de prietenie, solidaritate și credință într-o Moldovă mai bună. Îmi doresc ca cei care vor forma majoritatea în noul Parlament să […]
14:10
„Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) are majoritate parlamentară, proeuropeană, doar pentru că voi ne-ați oferit această șansă – o două șansă, pentru că știm că mulți nu ați votat pentru partid, ci pentru viitorul european” – a declarat Igor Grosu, liderul partidului, în cadrul unei conferințe de presă. Președintele PAS a subliniat că aderarea la Uniunea […]
13:50
Maxim Moroșan mulțumește bălțenilor pentru voturile pentru Blocul Patriotic: Totul abia începe! # Curentul.md
Maxim Moroșan, consilier municipal și președinte al Organizației Teritoriale a PSRM din Bălți, a adresat mulțumiri bălțenilor pentru participare activă la vot și pentru că au votat pentru Blocul Electoral Patriotic, care a și obținut acolo cele mai multe voturi. „Dragi locuitori ai Bălțiului! Astăzi mă adresez vouă cu profundă recunoștință pentru sprijinul acordat Blocului […]
13:40
Olesea Stamate: Această rundă a fost câștigată de politicienii care funcționează prin frică, manipulare și presiuni # Curentul.md
Olesea Stamate, candidat independent la parlamentare, care a obținut 0,37% (4749 voturi), a adresat mulțumiri fiecărui alegător care a votat-o. „Numărătoarea voturilor e practic finalizată. Vreau să mulțumesc fiecărui alegător care m-a susținut. În condițiile actuale a fost un adevărat act de curaj. În contextul în care campania a fost doar despre sperietori (război, închiderea granițelor […]
13:10
Ilie Bolojan: Locul R. Moldova este în marea familie europeană. România va fi alături pe acest drum # Curentul.md
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan a adresat felicitări din inimă cetățenilor Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. „Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni […]
13:00
Blocul electoral Patriotic organizează protest în fața Parlamentului după alegerile parlamentare # Curentul.md
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei desfășoară o acțiune de protest în fața Parlamentului. Igor Dodon, fruntaș al formațiunii, a anunțat că Blocul a depus zeci de contestații la Comisia Electorală Centrală cu referire la încălcările depistate în procesul de votare la alegerile parlamentare de ieri. „Aceste alegeri au arătat că […]
13:00
Președintele României, Nicușor Dan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării. „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia […]
13:00
Zelenskyy: „Moldova în Europa câștigă, în ciuda eforturilor destabilizatoare ale Rusiei” # Curentul.md
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy a avut o discuție cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și a felicitat-o „pentru o victorie foarte importantă”. „Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important faptul că […]
12:40
Igor Grosu: Am dat cea mai importantă lecție a democrației – până și un abuzator ca Rusia poate fi învins # Curentul.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat alegerile parlamentare de ieri – preliminar, cu 50,166% (791 042 voturi), în cadrul unei conferințe de presă, a mulțumit cetățenilor pentru voturile acordate ieri. „Moldova, mă închin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie! Rusia a aruncat tone de bani, tone de minciuni și ilegalități; a […]
12:10
Igor Munteanu: Discursul despre ”ori noi, ori război”, a îngrozit cetățenii. CUB rămâne fidel principiilor sale de a fi național # Curentul.md
Liderul CUB, Igor Munteanu, a mulțumit celor care și-au acordat votul pentru formațiune. El spune că acestea au fost primele alegeri parlamentare la care Partidul CUB a participat, acumulând 0.84% (13309). „În comparație cu alte partide, CUB nu a irosit bani iresponsabil pe voturi adunate cu hurta.Din păcate, în aceste alegeri nu s-a discutat despre […]
11:30
Irina Vlah: Alegerile data de 28 septembrie au fost o farsă. „Inima Moldovei” rămâne alături de popor și împreună vom continua lupta # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 au fost o farsă, un spectacol de prost gust regizat de PAS cap-coadă, cu roluri distribuite din timp, iar rezultatul este unul pe măsura eforturilor depuse de actorii implicați în acest spectacol”. „E timpul să recunoaștem cu toții: […]
11:10
Poliția: Deținem informații cǎ pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitalǎ oamenilor li se promit bani # Curentul.md
Poliția a comunicat că deține informații că pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă. Poliția amintește repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și că legea pedepsește astfel de ilegalitate. „Poliția respectă dreptul fiecărei persoane […]
10:40
Mureșan: Victoria în alegeri va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană # Curentul.md
Guvernarea pro-europeană a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu au obținut, în ultimii patru ani, progrese importante pentru țară: reforme esențiale, consolidarea parcursului european, începerea negocierilor de aderare și apropierea de instituțiile Uniunii Europene. Totodată, Republica Moldova a reușit să câștige încrederea partenerilor europeni și internaționali. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, următorii patru […]
10:40
După procesarea celor 1 973 de procese-verbale din țară, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 44,13% sau 574 054 de voturi. În total au fost exprimate în țară 1 300 759 de voturi. Pentru Blocul Patriotic au votat 28,25% sau 367 526 de alegători. Blocul Alternativa a obținut 9,22%, ceea ce reprezintă 119 893 de […]
10:10
În perioada 22 – 28 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 925,2 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 105,9%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 29,5 miliarde lei, ceea […]
09:40
Potrivit rezultatelor preliminare, în noul Parlament vor fi 37 de femei, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Această cifră este mai mică decât în 2021, când femeile reprezentau 39,6% din legislativ, ceea ce indică un recul în ceea ce privește reprezentarea de gen. Conforma datelor oferite de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), analiza distribuției […]
09:10
După procesarea a 99,3% din procese verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține majoritatea voturilor în noul Parlament. Pentru PAS au votat aproape 50% din alegători. Blocul Electoral Patriotic a înregistrat un scor de 24,31%. Blocul Alternativa a acumulat 8%. În Legislativ mai ajuns Partidul Nostru, cu un scor de 6,22% și Partidul Democrația Acasă […]
28 septembrie 2025
22:10
Au fost procesate peste 10% din procesele verbale de la secțiile de votare de pe teritoriul țării. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 36,53%. Blocul Electoral Patriotic a acumulat 35,95%. Partidul „Democrația Acasă” a obținut 7,54%. Partidul Nostru – 6,55%. Blocul ALTERNATIVA – 6,19%. Rezultatele pot fi urmărite în regim live AICI.
22:00
Șeful statului: Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! # Curentul.md
Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor care au votat astăzi. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot”, a declarat oficialul.
21:50
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri cetățenilor. „Le mulțumim tuturor celor care au ieșit la vot – din toate localitățile Republicii Moldova și din diasporă. Mai sunt deschise secții în afara țării – îndemnam pe toți sa iasă la vot. Este esențial sa protejam fiecare vot […]
16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la ora 16:00, dreptul de vot a fost exercitat de peste 1 milion 151 mii de alegatori. Conform acestor informații și reieșind din prevederile legale, odată ce rata de participare a depășit 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, putem spune că scrutinul de astăzi poate fi […]
15:20
Copreședintele Blocului electoral Patriotic și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și-a exercitat dreptul la vot, fiind însoțit de soția sa, Galina. La ieșirea din secția de votare, Igor Dodon a declarat că ziua de astăzi este una importantă pentru Republica Moldova și pentru toți cetățenii, indiferent unde se află: „Am votat pentru […]
15:10
Tudor Ulianovschi: Am votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale # Curentul.md
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Liderul social-democrat a venit la secția de votare împreună cu soția și cele trei fiice ale sale. La ieșirea de la vot, Tudor Ulianovschi a declarat că a votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Ion Chicu: „ Am votat pentru o Moldovă fără discriminare, fără etichete și fără diviziuni” # Curentul.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional. „Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte […]
14:00
Irina Vlah: Încălcărilor fără precedent de la aceste alegeri poporul le va opune o mobilizare fără precedent # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a votat astăzi împreună cu fiica sa, Anna, și colegii de partid. „Încălcărilor fără precedent de la aceste alegeri poporul le va opune o mobilizare fără precedent și un vot pentru eliberarea țării de dictatură. Represiunile regimului nu sunt decât panică în fața propriului popor. Gruparea galbenă este […]
13:50
Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare 2025, conform situației de până la 12:00, procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme raportate. Secțiile de vot din străinătate vor fi deschise până la ora 21:00 (ora locală din fiecare stat). Astfel, procesul de votare este în desfășurare […]
13:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de astăzi. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte o […]
13:10
31 de încălcări semnalate de CEC: fotografierea buletinului și agitația electorală, în top # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de astăzi. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte o […]
12:30
Dorin Recean: infrastructura aferentă procesului electoral, supusă mai multor tentative de atac cibernetic # Curentul.md
Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic, anunță premierul Dorin Recean. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral. În prezent, STISC a blocat […]
11:10
Igor Grosu, cap de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate, a votat la parlamentare, împreună cu soția sa, Inga. „Am un sentiment de bucurie și, în același timp, de mare responsabilitate. Nu sunt alegeri simple, care vor marca viața noastră și viitorul. Am votat pentru pace, stabilitate, dezvoltare și o Moldovă europeană”, a declarat el. […]
11:00
Promo-LEX: Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 m – 10 cazuri # Curentul.md
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 constată că până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat cu statut de incident 73 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 40 incidente confirmate. Aspecte metodologice ale observării Pentru ziua alegerilor MO Promo-LEX a delegat câte un observator pe termen scurt (OTS) în 409 […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.