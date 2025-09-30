Trafic suspendat în weekend, de Ziua Națională a Vinului
Radio Chisinau, 30 septembrie 2025 13:15
La acest sfârșit de săptămână, traficul rutier în centrul Chișinăului va fi suspendat pentru desfășurarea sărbătorii „Ziua națională a vinului”, ajunsă la a 24-a ediție în acest an. Primăria capitalei precizează că restricțiile vor fi aplicate în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale și că transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente. Modificările de circulație vor intra în vigoare de vineri, 3 octombrie, începând cu ora 16:00, și vor dura până luni dimineața, 6 octombrie, ora 06:00, transmite IPN.
• • •
13:15
13:00
Forumul de Securitate de la Varșovia | Sprijinul ferm pentru Republica Moldova, subliniat la discuțiile dintre ministrul român al Apărării și președintele Adunării Parlamentare a NATO # Radio Chisinau
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, la Forumul de Securitate de la Varșovia, că, în fața incursiunilor rusești tot mai dese cu drone și avioane în spațiul aerian al Europei, Flancul Estic trebuie să fie puternic și este nevoie de consolidare de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
12:40
Liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut pentru finanțare ilegală a formațiunii și spălare de bani # Radio Chisinau
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că, în această dimineață, a fost reținut liderul unei formațiuni politice extraparlamentare, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a formațiunii și spălare de bani. Presa de la Chișinău scrie că este vorba despre Gabriel Călin, cunoscut pentru activitatea sa propagandistică și care a candidat la alegerile parlamentare pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM).
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 1 octombrie.
12:10
Alertă de călătorie în Grecia. Cetățenii Republicii Moldova sunt atenționați în privința unei greve anunțate pentru miercuri # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă, asupra faptului că mâine, 1 octombrie , începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de ore.
11:55
Un nou tip de permis de conducere va fi eliberat în Republica Moldova. Cum va arăta și când intră în vigoare # Radio Chisinau
În Republica Moldova urmează să fie introdus un nou model de permis de conducere – „modelul 2025”. Documentul are un design actualizat și un nivel sporit de securitate, iar în paralel va fi pus în circulație și permisul de conducere provizoriu de același model.
11:40
Bruxellesul ar folosi o nouă metodă pentru a ocoli vetoul Ungariei și să admită rapid Ucraina și Republica Moldova în UE # Radio Chisinau
Bruxellesul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli vetoul Ungariei și de a promova negocierile de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova în UE. Potrivit Politico, propunerea lui Costa ar crea posibilitatea pentru un vot cu majoritate calificată în vederea deschiderii așa-numitelor clustere de negociere pentru cele două țări, deoarece regulile actuale impun aprobarea tuturor celor 27 de state membre ale UE pentru fiecare etapă a procesului de aderare, transmite Rador.
11:15
VIDEO | Zeci de persoane din regiunea transnistreană, documentate de polițiști după protestul de ieri de la Parlament # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că, ieri, 29 septembrie, în contextul protestului organizat de Blocul Patriotic în fața Parlamentului, 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare.
11:00
Acționarii Bursei de Valori București au aprobat investiția în noua bursă din Republica Moldova # Radio Chisinau
Acționarii Bursei de Valori București au aprobat luni, 29 septembrie 2025, participarea la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova.
10:45
Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene ce promovează mișcarea, sportul și un mod de viață activ începe astăzi la Chișinău cu un flashmob de gimnastică la care participă toate instituțiile. Anul acesta, evenimentul marchează un deceniu de la lansarea programului, transmite MOLDPRES.
10:25
Președintele american Donald Trump și-a anunțat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâșia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părți, inclusiv de Autoritatea Palestiniană și care prevede în special ca el să prezideze un comitet care supraveghează tranziția în teritoriul palestinian, relatează AFP, preluat de AGERPRES.
10:10
Judecătorii vor pronunța astăzi sentința Marinei Tauber în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Procurorii cer 13 ani de închisoare # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmează să pronunțe astăzi (ora 16.00) sentința în dosarul deputatei Marina Tauber.
09:55
Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt reflectate de presa internațională și locală drept o victorie clară a pro-europenilor și o nouă înfrângere pentru Rusia. Publicațiile remarcă faptul că PAS și-a consolidat nucleul de electorat pro-european, în ciuda dificultăților economice și propagandei rusești, iar victoria obținută obligă guvernarea să livreze reforme și rezultate concrete pentru parcursul european. Totodată, jurnaliștii scriu că propaganda rusească și rețelele lui Ilan Șor au fost neutralizate, iar tentativele de destabilizare și protestele orchestrate de opoziția pro-rusă au eșuat.
09:35
Deputați de la Chișinău participă la sesiunea de toamnă a Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei # Radio Chisinau
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, Franța.
09:15
Consiliul UE salută rezultatul alegerilor parlamentare: „Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi se află în UE. Suntem pregătiți să facem următorii pași în procesul de aderare” # Radio Chisinau
Consiliul Uniunii Europene a publicat o declarație cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova care au avut loc duminică, 28 septembrie. Potrivit documentului, rezultatele scrutinului confirmă sprijinul constant al populației pentru viitorul european al Republicii Moldova, așa cum este consfințit în Constituția sa, iar alegătorii au oferit un mandat clar și puternic pentru continuarea angajamentului hotărât al Republicii Moldova în direcția aderării la Uniunea Europeană.
09:00
„Votul moldovenilor a devenit un referendum privind Europa versus Rusia”. Cum a reflectat presa din SUA alegerile parlamentare din Republica Moldova # Radio Chisinau
La Washington, opinia este unanimă: după rezultatele alegerilor de duminică, Uniunea Europeană răsuflă ușurată, întrucât Moldova a arătat un sprijin public ferm pentru cursul pro-european al partidului de guvernământ. Prin intermediul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, Washingtonul a subliniat că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noul guvern de la Chișinau, transmite Rador Radio România.
08:45
Banca Națională a Moldovei /BNM/ a stabilit pentru astăzi un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,60 lei pentru un euro și 16,73 lei pentru un dolar, transmite MOLDPRES.
08:20
Ultima zi de septembrie va fi cu vreme mohorâtă și ploi de scurtă durată. Ce temperaturi vom avea astăzi, 30 septembrie, # Radio Chisinau
Ultima zi a lunii septembrie se anunță una răcoroasă și instabilă, cu cer predominant noros și ploi slabe, potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), transmite MOLDPRES.
08:05
Perchezițiile continuă. Oamenii legii au descins într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălarea banilor # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că oamenii legii au descins cu percheziții în această dimineață într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a concurenților electorali și spălarea banilor.
21:25
Propunerea concretă a lui Zelenski, pentru aliații de pe flancul estic al NATO, împotriva dronelor și rachetelor rusești: Vom avea suficiente arme și capacitate de producție # Radio Chisinau
Ucraina s-a oferit să construiască un scut aerian comun cu aliații săi care să ofere protecție împotriva amenințărilor din partea Rusiei, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după seria de incursiuni în spațiul aerian al NATO care au provocat alarmă pe flancul estic al țărilor membre, scrie Reuters.
21:05
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto - amendați pentru viteză # Radio Chisinau
În zilele de weekend polițiștii au înregistrat peste 4400 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
20:55
Rusia se retrage din Convenția europeană împotriva torturii. Vladimir Putin a semnat legea # Radio Chisinau
Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum și cele două protocoale care o însoțesc nu se mai aplică pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat legea prin care este denunțată această convenție europeană, relatează agenția rusă TASS.
20:35
Începând cu 15 octombrie, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale nu va mai fi permis prin punctele de trecere a frontierei dintre Letonia și Belarus sau Federația Rusă. Potrivit autorităților letone, măsura vizează punctele Paternieku, Grebņevas și Terehovas, transmite IPN.
20:20
VIDEO | Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Republica Moldova: „V-ați mobilizat exemplar” # Radio Chisinau
Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apropiat de președinta Maia Sandu, a obținut peste 50% dintre voturi.
19:55
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:50
MAE de la București: Felicităm forțele politice pro-europene din R. Moldova pentru victoria clară, obținută în condițiile unor ingerințe externe fără precedent # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025 și îi felicită pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
19:30
Anca Dragu: „BNM este pe deplin angajată în procesul de aliniere la cele mai înalte standarde europene” # Radio Chisinau
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 29–30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena 2025, găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. Evenimentul reunește factori de decizie din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, având ca temă centrală lansarea proiectului „Uniunea pentru economii și investiții” (Savings and Investments Union).
19:10
Declarația liderilor Triunghiului de la Weimar: „Uniunea Europeană și R. Moldova împărtășesc un viitor comun” # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au emis luni o declarație comună privind alegerile parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
18:50
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Alegerile parlamentare au fost decisive pentru ruperea statului din sfera de influență a Kremlinului și edificarea unui stat european (Audio) # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare au fost un test al rezilienței în fața atacurilor hibride rusești și vor fi decisive pentru edificarea unui stat european, a declarat analistul politic Ion Tăbârță în cadrul emisiunii „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău.
18:30
Mesajul Ambasada SUA după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern” # Radio Chisinau
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a transmis un mesaj de felicitare după alegerile parlamentare din 28 septembrie, exprimând aprecierea față de implicarea activă a cetățenilor moldoveni în procesul democratic.
18:10
Misiunea de observare ENEMO: „Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-un context polarizat, pe fundalul unei dezinformări persistente cu influențe străine și alte amenințări hibride” # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-un context polarizat, pe fundalul unei dezinformări persistente cu influențe străine și alte amenințări hibride, care au avut ca scop să modeleze narațiunile publice. Constatările au fost făcute de Dritan Taull, șeful misiunii de observare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES.
17:50
MALURI DE PRUT | Analiști: Rep. Moldova a evitat scenariul Georgiei și nu va putea fi folosită de Rusia pentru a lovi din spate Ucraina (Audio) # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare din Rep. Moldova au fost o bătălie importantă pe care Federația Rusă a pierdut-o. Țara noastră nu va fi transformată într-un Belarus și folosită de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, au declarat invitații ediției de astăzi a emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.
17:35
Aderarea Republicii Moldova la UE posibilă și fără regiunea transnistreană? Răspunsul Maiei Sandu # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni că autoritățile de la Chișinău iau în calcul scenariul aderării la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, în cazul în care reîntregirea teritorială nu va fi posibilă până la momentul integrării.
17:05
O fostă judecătoare, care a deținut și funcția de vicepreședintă a unei instanțe de judecată, a fost trimisă în judecată pentru escrocherie și fals în declarații, anunță Procuratura Anticorupție.
16:45
Alegerile din 28 septembrie - competitive, dar afectate de ingerințe externe, spun observatorii # Radio Chisinau
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost competitive și bine administrate, însă au fost marcate de ingerințe externe fără precedent și de amenințări hibride, menite să submineze procesul democratic. Concluzia aparține Misiunii internaționale de observare, formată din reprezentanți ai oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, Adunării Parlamentare a OSCE, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și Parlamentului European, transmite IPN.
16:25
Motorina se scumpește și ajunge să coste 20 de lei per litru. Ce preț va avea benzina mâine, 30 septembrie # Radio Chisinau
16:15
Propagandă, intimidări și transportare organizată a alegătorilor: Neregulile semnalate de Promo-LEX la scrutinul parlamentar # Radio Chisinau
Scrutinul parlamentar s-a desfășurat preponderent pașnic, fără abateri grave de la Codul Electoral, dar au existat tentative de deturnare a procesului electoral de către actori străini, prin intermediul propagandei, coruperii alegătorilor, agitației electorale, transport organizat și alte nereguli potrivit raportului Misiunii Promo-LEX de Observare a alegerilor, făcut public astăzi, transmite Radio Chișinău.
16:10
15:50
Mesajul Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: „Rezultatul votului nu este victoria unui partid, ci victoria Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj către cetățeni, la o zi după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului le-a mulțumit tuturor celor care au mers la vot, în țară și peste hotare, subliniind că scrutinul reprezintă o victorie a democrației și a unității naționale, în fața unor tentative de destabilizare venite din exterior.
15:40
Dorin Recean, după alegeri: „Nu doar PAS a câștigat – a câștigat R. Moldova, care a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un mesaj de recunoștință cetățenilor în urma alegerilor parlamentare, subliniind importanța participării masive la vot și victoria valorilor democratice. „A câștigat Moldova, care a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn”, a spus Recean.
15:25
LIVE TEXT | Rezultatele alegerilor parlamentare. Toate procesele verbale au fost centralizate de CEC. PAS a obținut 50,20% din voturi și va deține o nouă majoritate în Parlament # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 50,20% din voturi la alegerile parlamentare și va deține o nouă majoritate în Parlament, după ce toate procesele verbale au fost centralizate de CEC. PAS ar urma să dețină în noul Parlament 55 de mandate. Blocul Patriotic va delega în Legislativ 26 de deputați, Blocul Alternativa – 8, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă – câte 6.
15:20
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „frauda bancară”. O decizie în acest sens a fost emisă astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Fostul lider democrat nu a fost prezent în instanță, avocatul vociferând solicitarea de a- fi oferit timp pentru a lau cunoștință cu materialele cauzei și cu faptele ce i se impută, transmite IPN.
15:05
Mai mulți simpatizanți ai Blocului Patriotic, alături de liderii formațiunii, au protestat în fața Parlamentului, după rezultatele de la alegeri (FOTO) # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare de ieri și va deține o nouă majoritate în Legislativul de la Chișinău. Liderul PAS, Igor Grosu a declarat că rezultatul scrutinului este o victorie a celor care au ales viitorul european al Rep. Moldova. Pe de altă parte, opoziția pro-rusă, în frunte cu fostul președinte Igor Dodon a protestat în fața Parlamentului, transmite Radio Chișinău.
14:50
14:30
Președintele Letoniei și premierul Croației au transmis mesaje de felicitare cetățenilor R. Moldova: „Ați făcut o alegere clară pentru libertate și democrație” # Radio Chisinau
Cetățenii moldoveni au făcut o alegere clară pentru libertate și democrație, iar viitorul european al țării „strălucește mai puternic ca niciodată”. Rezultatul alegerilor de duminică reprezintă o confirmare a încrederii pe care o au cetățenii în conducerea Republicii Moldova, se arată în mesajele transmise luni, 29 septembrie, de președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și premierul Croației, Andrej Plenković, comunică MOLDPRES.
14:25
14:05
LIVE | Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
13:50
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 925 de milioane de lei la bugetul de stat, timp de o săptămână # Radio Chisinau
Pe parcursul săptămânii trecute, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 925,2 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 105,9%.
13:35
„Republica Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu a putut să-ți zdruncine hotărârea”. Mesaje de felicitare venite de la cei mai înalți demnitari ai UE # Radio Chisinau
Președinții Consiliului European, Comisiei Europene, Parlamentului European, precum și Înaltul reprezentant european pentru afaceri externe au transmis mesaje de felicitare și susținere a Republicii Moldova, în urma rezultatelor de la alegerile parlamentare din 28 septembroie.
13:20
„Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”. Mesajul fostului președinte român Traian Băsescu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Fostul Președinte al României, Traian Băsescu, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care menționează că cetățenii Republicii Moldova „l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie.
