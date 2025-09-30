Trafic suspendat în weekend, de Ziua Națională a Vinului

13:20

Fostul Președinte al României, Traian Băsescu, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care menționează că cetățenii Republicii Moldova „l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie.