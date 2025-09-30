Un fost asociat al unui politician german de extrema dreaptă a fost condamnat la patru ani și nouă luni de închisoare pentru spionaj în beneficiul Chinei comuniste

30 septembrie 2025

Le-a livrat chinezilor peste 500 de documente ale Parlamentului European, dintre care unele au fost clasificate drept deosebit de sensibile.

Acum 30 minute
13:10
Acum 2 ore
12:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: NATO și UE sprijină terorismul prin regimul de la Kiev Veridica.md
Occidentul este responsabil pentru escaladarea acțiunilor militare în Europa și sprijină acte teroriste prin furnizarea de armament Ucrainei, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Acum 4 ore
11:00
O familie ucraineană de patru persoane a fost ucisă într-un atac cu drone lansat de armata rusă Veridica.md
Copiii aveau 6 și 4 ani.
09:50
Rusia critică alegerile parlamentare din R. Moldova, acuzând Chișinăul de „politici distructive” și intimidarea opoziției Veridica.md
Ministerul rus de Externe susține că guvernarea de la Chișinău că urmărește transformarea R. Moldova într-o „anexă anti-rusească a NATO”.
Acum 6 ore
09:10
Alegerile au trecut, finanțările ilegale continuă Veridica.md
Poliția efectuează percheziții într-un caz de finanțare ilegală a partidelor politice.
Acum 24 ore
19:50
Europarlamentar AUR: „Veste bună din Republica Moldova! Vom avea un partid unionist în Parlamentul de la Chişinău” Veridica.md
Adrian Axinia îi felicită pe basarabeni că au ales direcţia bună.
19:10
Ministerul român de Externe salută rezultatele alegerilor pentru Parlamentul de la Chișinău Veridica.md
Îi felicită pe cetăţenii moldoveni pentru ceea ce numește mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic şi, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
19:10
Ambasada SUA: Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare Veridica.md
Misiunea diplomatică a SUA la Chișinău a transmis un mesaj după scrutinul de duminică, 28 septembrie.
17:40
Senatorii români au aplaudat în plen rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova vecină Veridica.md
„În ciuda ciuda eforturilor Rusiei de a vă abate de la traseul vostru către un viitor mai bun, aţi rămas uniţi şi puternici” - a spus preşedintele camerei superioare a Parlamentului de la București, liberalul Mircea Abrudean.
16:30
Maia Sandu: Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare la UE Veridica.md
Președinta R. Moldova a transmis un mesaj după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a mulțumit cetățenilor care au mers la vot și au demonstrat responsabilitate.
15:40
Igor Grosu: „Noi suntem stăpâni la noi acasă și singuri ne decidem soarta” Veridica.md
Partidul pro-european PAS va deține majoritatea parlamentară pentru încă un mandat, după ce a obținut 50,16% din voturi.
15:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ Rezultate preliminare, toate procesele-verbale procesate Veridica.md
Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Ieri
13:30
Reacții internaționale puternice după alegerile parlamentare din Republica Moldova Veridica.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au atras atenția și susținerea liderilor regionali și europeni, care au transmis felicitări pentru modul în care cetățenii și autoritățile au gestionat scrutinul și au reafirmat angajamentul comun pentru un viitor european al țării.
13:00
Igor Dodon contestă rezultatul alegerilor și acuză influența votului din diaspora Veridica.md
Câteva zeci de simpatizanți ai Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor și Comuniștilor au protestat luni în fața Parlamentului de la Chișinău, contestând rezultatele alegerilor parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o nouă majoritate.
11:10
ALEGERI PARLAMENTARE 2025: Concluzii, observații, perspective Veridica.md
NICOLAE NEGRU, comentator politic, editorialist Veridica: Calea spre UE e deschisă pentru următorii patru ani: PAS a obținut majoritatea parlamentară de 55 de mandate și poate forma de sine stătător guvernul. De menționat că pentru integrarea europeană au votat majoritatea absolută a cetățenilor, atât cei din interiorul cât și din afara Republicii Moldova.
28 septembrie 2025
21:50
Alegeri Parlamentare 2025: Declarațiile președintelui PAS, Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare Veridica.md
Igor Grosu condamnă tentativele de interferență și cere calm după închiderea urnelor.
21:30
Alegeri PARLAMENTARE/ Secțiile de vot s-au închis cu o prezență de 51,9% Veridica.md
Peste 1 milion 592 de mii de alegători, adică mai mult de 51,9 % dintre cei înscriși pe listele electorale, au votat până la închiderea urnelor.
20:50
Trei suspecți au fost reținuți de poliție în legătură cu posibile dezordini după alegeri Veridica.md
Cei reținuți ar fi angajați ai unor structuri de forță din regiunea transnistreană.
20:30
CEC: Voturile exprimate pentru Partidul Moldova Mare vor fi declarate nule Veridica.md
Decizia a fost luată după ce excluderea formațiunii din cursa electorală, dispusă pe 26 septembrie, a fost confirmată definitiv de instanțele de judecată.
19:30
Poliția avertizează asupra unor posibile acțiuni de destabilizare în Capitală Veridica.md
Poliția Națională a anunțat astăzi că deține informații privind intențiile unor grupuri de a provoca dezordini și acțiuni de destabilizare în capitală, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni.
18:50
Guvernul denunță un video fals care ar pretinde fraudarea alegerilor Veridica.md
„Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare”, a transmis Executivul.
18:40
Maia Sandu cheamă tinerii la vot: „Fii eroul generației tale. Ieși la vot!” Veridica.md
Președinta a lansat un nou apel la mobilizare, îndemnând tinerii moldoveni să voteze pentru a apăra libertatea, în ceea ce este al treilea mesaj public al său din ziua alegerilor.
17:50
Alerte false cu bombă în Zona de Securitate Veridica.md
Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să meargă la vot
17:40
România: anul universitar se deschide cu proteste studențești Veridica.md
Nemulţumirile sunt legate în principal de micşorarea cu 40% a fondului pentru burse şi de noile criterii de acordare a acestora.
17:10
Danemarca va interzice, săptămâna viitoare, toate zborurile civile cu drone deasupra teritoriului său Veridica.md
Orice încălcare a acestei interdicții se pedepsește cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.
17:10
Aproape 200.000 de moldoveni au votat în diaspora până la ora 17:00 Veridica.md
Toate secțiile de vot din străinătate vizate de alerte false cu bombă și-au reluat activitatea și funcționează în regim normal.
16:30
Promo-LEX raportează încălcări „fără precedent” ale secretului votului și cazuri de transport organizat al alegătorilor Veridica.md
În total, peste 250 de incidente electorale au fost raportate de organizație până la orele amiezii.
16:20
Armata rusă susține că a lovit ținte militare din Ucraina Veridica.md
A ucis o fetiță de 12 ani.
16:00
Din nou aur pentru România, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de canotaj din China Veridica.md
În clasamentul pe medalii, sportivii români sunt pe locul 4 în lume.
15:20
Ministerul de Externe: Alertele cu bombă din diaspora fac parte dintr-o tentativă a Rusiei de a submina procesul electoral Veridica.md
Incidente au fost raportate în orașe precum Roma, Genova, București, Ashville în Statele Unite și Alicante în Spania.
15:00
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, declarate valide după depășirea pragului de participare Veridica.md
Scrutinul parlamentar din R. Moldova a fost declarat valabil la ora 14:28, după ce participarea alegătorilor a depășit pragul legal de o treime, potrivit datelor furnizate de autoritățile electorale.
13:50
Președinta Maia Sandu face apel către diaspora: „Nu lăsați pe alții să ne fure viitorul” Veridica.md
„Moldova nu există fără moldovenii din diaspora”, a transmis președinta Maia Sandu celor plecați peste hotare, încurajându-i să voteze și să-și apere, prin vot, viitorul european al țării.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Infrastructura electorală din R. Moldova viztă de mai multe atacuri cibernetice în ziua alegerilor Veridica.md
Țintele principale au fost site-ul Comisiei Electorale Centrale și mai multe secții de vot din afara țării, a declarat premierul Dorin Recean.
11:50
Dorin Recean: Puterea stă în votul onest al cetățenilor Veridica.md
Poliția veghează asupra procesului electoral, a mai spus prim-ministrul.
10:40
Primele încălcări în alegerile parlamentare, raportate de observatorii Promo-LEX Veridica.md
Mai multe nereguli au fost semnalate de observatorii Promo-LEX în primele ore de la deschiderea secțiilor de votare, printre care încălcarea secretului votului, transportarea organizată a alegătorilor și prezența nejustificată a unor persoane neautorizate în apropierea secțiilor de votare.
10:00
Maia Sandu: Votul vostru trebuie să decidă soarta noastră, nu voturile cumpărate Veridica.md
reședinta R. Moldova Maia Sandu a votat pentru un Parlament cu care să poată să fie păstrată pacea, care respectă R. Moldova și cetățenii săi.
07:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Toate secțiile de votare au fost deschise Veridica.md
În R. Moldova se desfășoară duminică, 28 septembrie 2025, alegeri parlamentare, la care urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul de legislatura a XII-a.
27 septembrie 2025
15:00
Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” Veridica.md
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
14:20
Încă un loc pe podium pentru România la Mondialele de canotaj Veridica.md
Bilanţul a urcat la o medalie de aur şi patru de argint.
13:30
Președintele polonez, naționalistul Karol Nawrocki, a promulgat o lege care prelungește protecția temporară acordată refugiaților ucraineni Veridica.md
După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiați, în principal femei și copii.
13:00
Încă trei sate ucrainene ar fi fost ocupate de armata rusă Veridica.md
Două sunt în regiunea Donețk, unul în Dnipropetrovsk.
26 septembrie 2025
22:10
Partidul Victoriei Furtună, scos din alegeri Veridica.md
Partidul Moldova Mare a fost scos din cursa electorală din cauza folosirii fondurilor financiare nedeclarate, venite din străinătate, coruperea alegătorilor.
18:00
Maia Sandu: Moldova este casa noastră – merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova Veridica.md
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj alegătorilor înaintea încheierii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de duminică.
17:30
Două persoane reținute în Serbia, instruiau moldoveni pentru proteste violente Veridica.md
Ministerul de Interne al Serbiei a reținut doi bărbați, acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni moldoveni.
15:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ Partidul Inima Moldovei, scos din cursa electorală Veridica.md
Toți cei 26 de candidați ai partidului Irinei Vlah, trebuie să se retragă de pe lista electorală a Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Blocul are la dispoziție 24 de ore pentru a face ajustările pe listele de candidați.
12:40
Medalii pentru România la Campionatele Mondiale de canotaj din China Veridica.md
Una de aur, trei de argint.
12:10
Sancțiunile Statelor Unite împotriva companiei sârbe de petrol și gaze NIS, controlată parțial de gigantul rus Gazprom, intră în vigoare pe 1 octombrie Veridica.md
Firma administrează peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia și vreo 80 în Bosnia, Bulgaria și România.
11:10
Atacul hibrid al Rusiei în Polonia, EXPUS - [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Rusia a desfășurat cu succes o operațiune hibridă în Polonia. Analiștii europeni încep să repete narațiunile lui Lukașenko și Putin, în timp ce Serghei Lavrov cochetează demonstrativ cu Donald Trump și îi repetă cuvintele. Ce înseamnă acest lucru pentru securitatea europeană? Care sunt planurile de viitor ale Kremlinului?
10:50
Regiunea găgăuză, fără conducere și în izolare diplomatică Veridica.md
Regiunea găgăuză a ajuns într-un vid politic; jurnalistă de la GRT – candidată pe listele Partidului Moldova Mare; și UE acuzată de un deputat afiliat lui Ilan Șor că, pierzând lupta geopolitică în Ucraina, încearcă să se reabiliteze în Republica Moldova – sunt câteva din subiectele vehiculate în ultimele zile în presa de la Comrat.
10:50
Alerta cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să fie examinat dosarul lui Plahotniuc Veridica.md
Mai devreme, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a avut loc o ședință, la care au fost prezentate mandatele de arest emise în privința lui Vlad Plahotniuc.
