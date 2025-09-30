În Moldova va fi introdus un nou permis de conducere cu design modern și cod QR

21:40

După închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, liderii Blocului Electoral „Alternativa" au transmis un mesaj de mulțumire către cetățeni pentru mobilizarea la scrutin și au lansat apeluri la calm, responsabilitate și unitate. Ion Ceban a declarat că votul din 28 septembrie este un pas important pentru direcția pe care o va urma țara. „Vreau […]