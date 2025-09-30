Reacția lui Vitalie Florea la perchezițiile oamenilor legii în dosarul finanțării ilegale a partidelor: Ceea ce s-a dorit să fie găsit la mine acasă, nu s-a gasit
Ziarul de Garda, 30 septembrie 2025 13:10
Vitalie Florea, care conform surselor ZdG a fost vizat de perchezițiile oamenilor legii, a confirmat informațiile. Acesta a declarat că nu a fost reținut și că nu-i „este clar” statutul pe care îl are în dosar și că „cert e faptul ca ceea ce s-a dorit sa fie gasit la mine acasă, nu s-a gasit,...
Acum 5 minute
13:30
„Decidenții politici au știut că mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI”, declară fostul președinte al Comisiei parlamentare de control al SRI din România # Ziarul de Garda
Ioan Cristian Chirteș, fostul președinte al Comisiei parlamentare de control al Serviciului Român de Informații (SRI), a declarat pentru Hotnews că foștii decidenți – președintele și premierul – au știut că „mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI”. El a explicat că aceste informații apar și în rapoartele Serviciului Român de Informații trimise...
Acum 15 minute
13:20
Ce urmează după alegerile parlamentare și care sunt etapele de constituire a noului Parlament # Ziarul de Garda
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie urmează a fi validate de magistrații Curții Constituționale (CC). Reprezentanții Legislativului au publicat marți, 30 septembrie, care sunt etapele și procedurile legale de constituire a noului Parlament. Astfel, în cel mult cinci zile de la alegeri, Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să centralizeze rezultatele scrutinului. Ulterior, reprezentanții Comisiei întocmesc...
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:40
Acum 2 ore
12:30
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri # Ziarul de Garda
„Prieteni, merităm cu toții o pauză după o săptămână grea”, acesta este textul transmis în rețeaua de dezinformare „InfoLider”, plătită „direct de la Moscova” și documentată sub acoperire de Ziarul de Gardă. Mesajul a fost comunicat la doar o zi după ce au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor din 28 septembrie 2025, câștigate de...
12:20
Motociclete, automobile de zeci de mii de euro și „foișoare” nedeclarate vs. venituri zero sau foarte mici. Averea propagandiștilor Gabriel Călin și Vitalie Florea, vizați într-un dosar penal pentru finanțare ilegală a partidelor # Ziarul de Garda
Gabriel Călin, care ar fi fost reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor formațiuni politice în cadrul unor acțiuni desfășurate marți, 30 septembrie, deține două motociclete cumpărate în 2025, fără a avea un loc de muncă de bază, indicând doar venituri de 1279 de euro sau aproximativ 2000 de lei pe lună, din activitatea...
Acum 4 ore
11:30
Studenții din Rusia vor fi testați pentru a evalua acceptarea lor a „valorilor tradiționale”. Rezultatele testelor vor conține date despre fiecare student, inclusiv informații personale și forma lor de studiu # Ziarul de Garda
O aplicație specială va fi dezvoltată în Rusia pentru a evalua adoptarea „valorilor tradiționale” de către studenții universitari. O licitație corespunzătoare a apărut pe site-ul web al achizițiilor guvernamentale din Federația Rusă, scrie Vedomosti. Clientul este Universitatea de Sport, care se află sub jurisdicția Ministerului Sportului din Rusia. Sursa citată scrie că specificațiile tehnice prevăd...
11:20
ANRE a aprobat calendarul de liberalizare a pieței gazelor naturale. Va fi stabilită trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață # Ziarul de Garda
Astăzi, 30 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale și a angajamentelor internaționale ale R. Moldova în domeniul energetic. Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață, eliminând treptat regimul reglementat pentru consumatorii noncasnici mari...
11:10
Alertă de călătorie în Grecia. Recomandările autorităților pentru moldovenii care urmează să tranziteze țara, în contextul unei greve # Ziarul de Garda
Ambasada R. Moldova în Grecia informează că cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă despre faptul că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanșarea „unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de...
11:00
VIDEO/ Protestul organizat de blocul „Patriotic”: 31 de persoane, majoritatea fiind din regiunea transnistreană, au fost documentate de oamenii legii # Ziarul de Garda
În timpul protestului organizat luni, 29 septembrie, de blocul „Patriotic” în fața Parlamentului, 31 de persoane, majoritatea provenind din regiunea transnistreană, au fost documentate de către forțele de ordine. În urma măsurilor întreprinse, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea...
10:50
Sportiva Irina Rîngaci a obținut medalia de aur la Beach Wrestling World Series, campionat mondial care a avut loc în perioada 27–28 septembrie, la Katerini, Grecia. Aceasta a obținut performanța în etapa a patra a Seriei Mondiale de Lupte pe Plajă. Sportiva a trecut în etapele preliminare de adversare din Bulgaria, Grecia și Ungaria, iar...
10:50
Traficul rutier va fi suspendat în perimetrul PMAN, în contextul desfășurării sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”. Cum va circula transportul public # Ziarul de Garda
În perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari. Dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989, informează...
10:30
LIVE TEXT/ Atacuri cu drone rusești în Kiev. Autoritățile din Polonia continuă să finanțeze sistemul de comunicații Starlink pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:24 Autoritățile din Varșovia continuă să finanțeze sistemul de comunicații Starlink în Ucraina, după ce președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat un proiect de lege în acest sens, a anunțat ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mikhailo Fedorov, notează presa ucraineană. „În timpul războiului, această tehnologie are o importanță crucială – pentru a menține conectate...
10:30
Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro? # Ziarul de Garda
La Praga, în cadrul operațiunii speciale „diaspora”, un reprezentant al candidatului Andrei Năstase a trimis o fotografie în care susține că a fost remunerat cu aproximativ 1500 de euro. Bărbatul, originar din Bălți, dar stabilit în Cehia ar fi primit banii pentru că a filmat și raportat fiecare mișcare a alegătorilor, dar și a membrilor...
10:10
Un bărbat a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru cinci episoade de escrocherie, cu o valoare totală a prejudiciului ce depășește 250 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru cinci episoade de escrocherie, cu o valoare totală a prejudiciului ce depășește 250 de mii de lei. Acesta nu este la prima abatere penală, fiind anterior condamnat pentru furt, tâlhărie și alte fapte, anunță Procuratura Generală (PG). Sentința...
10:00
SURSE/ Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentare pe listele UCSM, a fost reținut de oamenii legii # Ziarul de Garda
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) a fost reținut în urma perchezițiilor pe marginea unui dosar de finanțare ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor, spun sursele Ziarului de Gardă. Potrivit surselor ZdG, de percheziții este vizat și Vitalie Florea, numărul...
09:50
Donald Trump a prezentat un plan din 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Benjamin Netanyahu a acceptat inițiativa # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump a prezentat un plan din 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Acesta a fost acceptat de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Trump își dorește un acord de pace „totul într-unul” – dar acest lucru necesită o muncă considerabilă pentru a trasa linii detaliate de retragere israeliană, detalii specifice...
09:40
Consiliul UE: Rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova confirmă sprijinul ferm pentru parcursul european # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni și-au exercitat duminică, 28 septembrie, dreptul democratic de a vota la alegerile parlamentare. Rezultatele scrutinului confirmă sprijinul constant al populației pentru viitorul european al R. Moldova, așa cum este consfințit în Constituție. Declarația aparține Înaltei Reprezentante a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Astfel, Uniunea Europeană condamnă atacurile hibride...
Acum 6 ore
09:30
Un bărbat a fost reținut în flagrant în timp ce ar fi cerut de la o persoană suma de 4500 de euro pentru un permis de conducere # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost reținut în flagrant în timp ce ar fi cerut de la o persoană suma de 4500 de euro pentru permisul auto de categoria „B”, anunță procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Serviciului protecție internă şi...
08:40
LIVE TEXT/ Trupele ruse au lansat un atac cu drone în regiunea Sumî: o familie, ucisă în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:35 Un atac cu drone lansat de Rusia în noaptea de 29 spre 30 septembrie a lovit localitatea Cerneciciîna, regiunea Sumî, ucigând o familie – doi părinți și cei doi copii ai lor. Guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Hrihorov, a declarat că drona a lovit în mod direct o clădire rezidențială, descriind incidentul drept „un...
08:30
Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor # Ziarul de Garda
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au descins marți dimineață, 30 septembrie, cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii susțin că vor reveni cu detalii după finalizarea...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos: „Am finalizat examinarea legislației Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1314 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Comisara UE pentru extindere, Marta Kos, a anunțat că Comisia Europeană a finalizat procesul de examinare a legislației Ucrainei. Ea a făcut declarația luni, 29 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Ujhorod, potrivit unui corespondent Ukrinform. Kos a declarat că își începe vizita de trei zile în Ucraina, în regiunea...
21:20
Macron, Merz și Tusk au emis o declarație comună privind alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron, Președintele Republicii Franceze, Friedrich Merz, Cancelarul Republicii Federale Germania și Donald Tusk, Prim-ministrul Republicii Polone, au publicat o declarație comună privind alegerile parlamentare din R. Moldova, publicată pe site-ul guvernului Poloniei. „Noi, liderii Triunghiului de la Weimar, am urmărit îndeaproape alegerile parlamentare care au avut loc în R. Moldova pe 28 septembrie. Felicităm...
20:40
Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, scrisoare pentru Maia Sandu: „Rusia poate fi învinsă într-un război hibrid, Ucraina și Europa pot respira ușurate” # Ziarul de Garda
Fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili, deja întemnițat și condamnat în martie 2025 la încă nouă ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de deturnare de fonduri, i-a transmis o scrisoare președintei Maia Sandu în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Dragă Maia, Felicitări pentru victoria uimitoare! Triumful dumneavoastră schimbă totul – demonstrează că Rusia...
20:10
Kremlinul acuză autoritățile că ar fi împiedicat „sute de mii de moldoveni” să participe la parlamentare, în timp ce la vot s-au prezentat doar 4 mii de cetățeni în Rusia # Ziarul de Garda
Rusia a criticat autoritățile de la Chișinău pentru că ar fi împiedicat „sute de mii de moldoveni” din Rusia să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, deschizând doar două secții de votare pe teritoriul Federație Ruse. Totuși, datele oficiale CEC arată că în Rusia au votat puțin peste 4 mii de cetățeni, majoritatea pentru...
20:00
19:10
RECORD: Cea mai mare prezență la vot înregistrată la un scrutin parlamentar din R. Moldova din ultimii 10 ani # Ziarul de Garda
La scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a fost înregistrat un record pentru R. Moldova privind numărul de alegători înregistrați. Potrivit CEC, peste 1,6 milioane de cetățeni au participat la alegerile parlamentare, dintre aceștia – 281 170 de alegători din diaspora, cel mai mare număr înregistrat în ultimii 10 ani. Potrivit datelor consultate de ZdG,...
18:50
VIDEO/ PAS obține o nouă majoritate în Parlament | Mobilizare în diasporă | Cum s-a votat în raioane și scorurile partidelor politice | EDIȚIE SPECIALĂ a Săptămânii de Gardă # Ziarul de Garda
R. Moldova va continua să aibă un guvern pro-european. Cum s-au împărțit voturile pe raioane, dar și în diaspora, în urma scrutinului din 28 septembrie, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită pe canalul nostru de YouTube. Partidul Acțiune și Solidaritate,...
18:40
VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, cercetat într-o cauză separată de marele dosar numit generic „Frauda bancară”. Reportaj ZdG # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat într-o cauză separată de marele dosar numit generic „Frauda bancară”, în care figurează mai mulți inculpați, inclusiv foști șefi ai Băncii de Economii. Decizia a fost pronunțată luni, 29 septembrie 2025, în absența inculpatului Plahotniuc, extrădat recent în R. Moldova.
18:30
Ministerul Afacerilor Externe din România, după rezultatul alegerilor: „Parlamentului ales îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe din România (MAE) a transmis, pe 29 septembrie, felicitări cetăţenilor din R. Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile de duminică şi partidelor pro-europene „care au reuşit să obţină victoria, în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”. „Parlamentului rezultat din...
18:30
Lanțul de farmacii prezentat drept unul dintre sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care a monitorizat pentru prima dată alegerile: „Nu a cunoscut despre participarea ulterioară a Uniunii la procesul electoral” # Ziarul de Garda
Una dintre cele 15 companii care au sponsorizat Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM), o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, spune că a susținut financiar organizația pentru un singur eveniment desfășurat în luna mai, cu circa 500 de euro, și...
17:50
Observatorii internaționali, despre alegerile parlamentare: „Ziua alegerilor a fost fără probleme și evaluată pozitiv în marea majoritate a secțiilor de votare observate” # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din R. Moldova au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între alternativele politice, dar procesul a fost marcat de cazuri grave de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare pe scară largă, în ciuda eforturilor autorităților de a răspunde, au declarat observatorii internaționali ai OSCE într-un comunicat publicat pe...
17:50
Primul mesaj al Ambasadei SUA în R. Moldova după alegeri: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun” # Ziarul de Garda
„Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun”, afirmă reprezentanții Ambasadei SUA în R. Moldova, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Reprezentanții misiunii diplomatice salută „înalt participarea cetățenilor R. Moldova la alegerile parlamentare”. „Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament....
17:40
Rusia se retrage din Convenția europeană pentru prevenirea torturii. Apărătorii drepturilor omului bat alarma # Ziarul de Garda
Dictatorul rus Vladimir Putin a semnat luni, 29 septembrie, o lege care prevede retragerea Federației Ruse din Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane, scrie Meduza, publicație independentă din Rusia. Duma de Stat a Rusiei a aprobat legea respectivă pe 17 septembrie. De asemenea, au fost denunțate și protocoalele adiționale la Convenție, semnate...
17:40
Aplauze în Parlamentul României după alegerile din R. Moldova: „Ați arătat cât sunteți de puternici, de determinați în drumul vostru pro-european” # Ziarul de Garda
Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din R. Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% dintre voturi. Înainte de a începe ședința, luni, de la ora 16:00, președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a felicitat pe moldoveni pentru „rezultatul votului de ieri”, relatează HotNews. „Folosim începutul acestei...
17:30
Mesajul fostului președinte al României după alegerile parlamentare. „Urmaşii lui ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat pe rețelele sociale după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova, menționând că rezultatul scrutinului este o înfrângere pentru Rusia. „O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea...
17:10
„CEC-ul Moldovei informează despre victoria fracțiunilor de opoziție”. Cum a scris presa rusă controlată de stat despre alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
„CEC-ul Moldovei informează despre victoria fracțiunilor de opoziție la alegerile parlamentare”. Este titul unei știri publicate de agenția rusă TASS, publicată în dimineața zilei de luni, 29 septembrie, la ora 4:15. Agenția rusă notează în începutul știrii că „Partidul de guvernământ, fondat de președinta Maia Sandu, a obținut 44,13% din voturi după ce au fost...
17:00
În SUA au fost deschise 23 de secții de votare, la care au mers 10607 alegători. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut aproape 90% din voturi (88.63% mai exact), pe locul doi fiind Blocul Patriotic cu 2.48%, urmat de Partidul Democrația Acasă cu 2.38% și Partidul Nostru cu 2.33%. În Canada au fost deschise opt...
16:50
Ultimele secții de vot s-au închis în SUA și Canada. Cum au votat moldovenii de acolo # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 29 septembrie, la ora 07:00 (ora R. Moldova), s-au închis ultimele secții de votare din Statele Unite ale Americii, precum și o secție din Canada. În prezent, consiliul de circumscripție procesează copiile proceselor-verbale din străinătate, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Ultimele secții de vot care s-au închis pentru alegerile parlamentare au fost...
16:30
Dosarul penal de învinuire a unei foste judecătoare, trimis în instanța de judecată. Aceasta a fost anunțată în căutare # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a unei foste judecătoare, vicepreședintă de instanță, căreia i se incriminează comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații, potrivit unui comunicat al instituției. Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2016 de...
16:30
TOP/ Candidații independenți au acumulat, împreună, peste 23 de mii de voturi. Andrei Năstase, cel mai bine clasat # Ziarul de Garda
Andrei Năstase, fostul președintel al Partidului Platforma DA este candidatul independent care a obținut cele mai multe voturi în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie – 13420 de voturi (0,85%), insuficient pentru a ajunge deputat în Parlamentul R. Moldova. Pentru ca un candidat independent să ajungă deputat erau necesare minimum 2% din voturi. Andrei Năstase,...
16:20
Al doilea mesaj în limba română al unui lider UE după alegerile din R. Moldova: „Acum începe misiunea de a uni moldovenii pe calea lor spre UE” # Ziarul de Garda
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a salutat votul de duminică al moldovenilor, printr-un mesaj în limba română. „Astăzi puterea democrației a învins. În pofida unui atac deschis asupra alegerilor, ați demonstrat ca puteți rezista”, a scris Kos pe pagina sa de Instagram. Comisara Kos a transmis un mesaj în limba engleză și în limba...
15:50
Partidele și Blocurile cu 0% la parlamentarele din 28 septembrie. De la NOI și PL la CUB și PSDE # Ziarul de Garda
16 concurenți electorali, partide, blocuri electorale și candidați independenți, participanți la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, au luat sub un procent din voturile alegătorilor și nu au reușit să acceadă în Parlamentul R. Moldova. Dintre cei 16 concurenți electorali, patru sunt candidații independenți, iar 12 sunt partide și blocuri electorale. Cel mai slab rezulat la...
15:50
„Procesul de integrare europeană va accelera procesul de reintegrare a țării noastre”, a răspuns Igor Grosu, fiind întrebat dacă aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană se va înfăptui cu sau fără regiunea transnistreană. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă de luni, 29 septembrie, după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova. „Sunt...
15:30
Partidul lui Costiuc, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat 16 milioane de vizualizări # Ziarul de Garda
Partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de o promovare semnificativă pe Tik Tok din partea unor conturi potențial inautentice, care au generat în lunile august și septembrie 16 milioane de vizualizări, arată datele Expert Forum România (EFOR). „Deși nu credem în cauze unice, considerăm că merită menționat faptul că în august, am expus un fenomen îngrijorător...
15:30
Cum s-a schimbat votul în R. Moldova timp de un an: scrutinele din 2024 VS scrutinul din 2025 # Ziarul de Garda
Deși în 2024 doar 8 raioane au votat pentru opțiunea „Da” la referendumul privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în 24 de raioane cele mai multe voturi au fost oferite Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), o formațiune pro-europeană. ZdG a comparat rezultatele finale de la referendum, din...
15:20
ULTIMA ORĂ/ Dosarul de escrocherie și fals în declarații al unei foste vicepreședinte de Judecătorie, trimis în instanță. Magistrata este anunțată în căutare # Ziarul de Garda
Un fost judecător și vicepreședinte de instanță va compărea pe banca acuzaților, într-un dosar de escrocherie și fals în declarații. Procuratura Anticorupție a anunțat luni, 29 septembrie, că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală. Conform datelor consultate de către ZdG, magistrata vizată este Nelia Podlisnic,...
15:20
Macron, mesaj în limba română după alegerile parlamentare din R. Moldova: „În ciuda presiunilor, alegerea poporului s-a afirmat în forță” # Ziarul de Garda
Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis luni un nou mesaj în limba română după victoria PAS la alegerile parlamentare din R. Moldova. Macron a subliniat sprijinul Franței pentru R. Moldova „în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”. În mesajul său, liderul francez a remarcat interferența și presiunile la care a...
15:00
ANRE impune operatorului sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” obligația temporară de achiziție a capacităților de echilibrare prin alte mecanisme decât cele de piață # Ziarul de Garda
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat luni, 29 septembrie, hotărârea prin care operatorului sistemului de transport al energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”, i s-a stabilit obligația temporară de serviciu public privind achiziția capacităților de echilibrare prin alte mecanisme decât cele de piață. ANRE notează, într-un comunicat de presă, că...
14:50
VIDEO/ Maia Sandu: rezultatul alegerilor „nu este victoria unui partid”, ci este „victoria țării” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a susținut luni, 29 septembrie, o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a venit cu mulțumiri către cetățenii țării care și-au exercitat dreptul la vot în cadrul scrutinului. „Am demonstrat responsabilitate și acasă, și în diasporă. Și cei care ieri toată ziua au cules struguri,...
