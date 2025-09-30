Reacția lui Vitalie Florea la perchezițiile oamenilor legii în dosarul finanțării ilegale a partidelor: Ceea ce s-a dorit să fie găsit la mine acasă, nu s-a gasit

Vitalie Florea, care conform surselor ZdG a fost vizat de perchezițiile oamenilor legii, a confirmat informațiile. Acesta a declarat că nu a fost reținut și că nu-i „este clar” statutul pe care îl are în dosar și că „cert e faptul ca ceea ce s-a dorit sa fie gasit la mine acasă, nu s-a gasit,...

