Schimbări în echipa Primăriei Chișinău: noi numiri la Cabinetul primarului
Unica.md, 30 septembrie 2025 13:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat schimbări importante în echipa sa, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Începând de astăzi, 30 septembrie, Natalia Ixari, consilierul pe comunicare al edilului, și ... Post-ul Schimbări în echipa Primăriei Chișinău: noi numiri la Cabinetul primarului apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 30 minute
13:10
Primăria Municipiului Chișinău anunță demararea campaniei de plantare de toamnă a arborilor și arbuștilor în capitală. În această perioadă, Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” a planificat plantarea a ... Post-ul Primăria Chișinău a început campania de plantare de toamnă a arborilor și arbuștilor apare prima dată în Unica.md.
13:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat schimbări importante în echipa sa, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Începând de astăzi, 30 septembrie, Natalia Ixari, consilierul pe comunicare al edilului, și ... Post-ul Schimbări în echipa Primăriei Chișinău: noi numiri la Cabinetul primarului apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
13:00
De mai bine de trei decenii, Ceteronis ST este un nume de referință în agricultura moldovenească, aducând pe mesele europenilor fructe cu gust autentic și calitate superioară. Povestea companiei este ... Post-ul Povestea succesului moldovenesc pe mesele europene apare prima dată în Unica.md.
13:00
Numărul elevilor din școlile din Chișinău crește continuu, ajungând la peste 108.000 în anul de studii 2025-2026 # Unica.md
Municipalitatea Chișinău a anunțat o creștere constantă a numărului de elevi înscriși în școlile din capitală. Dacă în anul 2017 erau înregistrați 85.458 de elevi, în anul de studii curent ... Post-ul Numărul elevilor din școlile din Chișinău crește continuu, ajungând la peste 108.000 în anul de studii 2025-2026 apare prima dată în Unica.md.
12:50
Ludmila Adamciuc, mama unei fetițe cu Sindrom Down și viitoare deputată, despre o campanie electorală plină de provocări # Unica.md
Ludmila Adamciuc, mama unei fetițe diagnosticate cu Sindrom Down și fondatoarea Asociației Obștești „Prietena Mea”, care urmează să devină deputată, a făcut un anunț imediat după anunțarea rezultatelor preliminare ale ... Post-ul Ludmila Adamciuc, mama unei fetițe cu Sindrom Down și viitoare deputată, despre o campanie electorală plină de provocări apare prima dată în Unica.md.
12:40
Serialul „Plaha”, inspirat din viața oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost retras temporar de pe canalul de YouTube al televiziunii Jurnal TV, la o zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova. ... Post-ul Motivul retragerii temporare a serialului „Plaha” de pe YouTube după alegeri apare prima dată în Unica.md.
12:40
Administrația Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) avertizează călătorii că începând cu 12 octombrie va intra în funcțiune noul sistem de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES). Foto: schengenvisum.info EES este un sistem ... Post-ul Atenție, călători: Noul sistem de intrare/ieșire al UE va intra curând în vigoare apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
12:30
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # Unica.md
Gabriel Călin, liderul formațiunii politice extraparlamentare Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost reținut marți dimineață, 30 septembrie, în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală a partidelor politice. Foto: Facebook/Gabriel ... Post-ul Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în Unica.md.
12:30
Îndrăgita prezentatoare TV Lilia Ojovan, alias Lilu, nu mai apare la televizor de câțiva ani, după ce a prezentat emisiunile „Vorbe bune cu Lilu” și „100 de moldoveni au zis” ... Post-ul Lilu ar putea reveni pe micile ecrane după o pauză de câțiva ani apare prima dată în Unica.md.
12:20
Seară dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta, găzduită de Majestatea Sa Margareta # Unica.md
Miercuri, 1 octombrie 2025, la ora 16:30, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, va găzdui la Palatul Elisabeta o seară specială dedicată Republicii Moldova. Alături de Majestatea Sa vor fi ... Post-ul Seară dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta, găzduită de Majestatea Sa Margareta apare prima dată în Unica.md.
12:20
Atacurile rusești asupra Ucrainei au făcut cel puțin nouă morți și 15 răniți în ultimele 24 de ore # Unica.md
Cel puțin nouă civili au murit și alți 15 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, potrivit autorităților regionale, în cursul zilei de 30 septembrie, scrie Kyiv Independent. ... Post-ul Atacurile rusești asupra Ucrainei au făcut cel puțin nouă morți și 15 răniți în ultimele 24 de ore apare prima dată în Unica.md.
12:10
Republica Moldova introduce noul model de permis de conducere „2025” pentru creșterea siguranței și prevenirea falsificărilor # Unica.md
Republica Moldova va lansa un nou model de permis de conducere, denumit „modelul 2025”, cu scopul de a spori siguranța rutieră și a reduce riscul de falsificare a documentelor. Noul ... Post-ul Republica Moldova introduce noul model de permis de conducere „2025” pentru creșterea siguranței și prevenirea falsificărilor apare prima dată în Unica.md.
12:10
Primăria Chișinău lansează campania anuală de salubrizare sub sloganul „Chișinăul curat începe cu fiecare dintre noi” # Unica.md
Primăria municipiului Chișinău a dat startul campaniei anuale de salubrizare, care se va desfășura până pe 30 noiembrie sub sloganul „Chișinăul curat începe cu fiecare dintre noi”. Autoritățile municipale promit ... Post-ul Primăria Chișinău lansează campania anuală de salubrizare sub sloganul „Chișinăul curat începe cu fiecare dintre noi” apare prima dată în Unica.md.
12:10
Suspendarea traficului rutier în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, ediția a XXIV-a # Unica.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, ... Post-ul Suspendarea traficului rutier în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, ediția a XXIV-a apare prima dată în Unica.md.
12:00
Un accident în lanț s-a produs în această dimineață pe strada Socoleni din Chișinău, soldat cu rănirea unui șofer care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Foto: @chisinau_info Potrivit informațiilor ... Post-ul Accident în lanț pe strada Socoleni din Chișinău: un șofer a ajuns la spital apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
11:20
Astăzi, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va fi pronunțată sentința în dosarul deputatei Marina Tauber # Unica.md
Astăzi, la ora 16:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va fi pronunțată sentința în dosarul deputatei Marina Tauber. Marina Tauber este acuzată de acceptarea finanțării unui partid politic din partea ... Post-ul Astăzi, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va fi pronunțată sentința în dosarul deputatei Marina Tauber apare prima dată în Unica.md.
11:20
31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, duse la poliție în urma protestului Blocului Patriotic # Unica.md
Pe parcursul protestului organizat de Blocul Patriotic în fața Parlamentului Republicii Moldova, 31 de persoane, în majoritate originare din regiunea transnistreană, au fost conduse la Inspectoratele de Poliție Centru și ... Post-ul 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, duse la poliție în urma protestului Blocului Patriotic apare prima dată în Unica.md.
11:00
Escrocherii cu anunțuri auto pe 999.md: Bărbat din Chișinău, condamnat la șase ani de închisoare # Unica.md
Un bărbat de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat recent la șase ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost ... Post-ul Escrocherii cu anunțuri auto pe 999.md: Bărbat din Chișinău, condamnat la șase ani de închisoare apare prima dată în Unica.md.
10:50
Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat teaserul videoclipului filmat la Chișinău # Unica.md
Till Lindemann, cunoscutul solist al trupei germane Rammstein, a publicat teaserul noului său videoclip, filmat la Chișinău. Artistul a vizitat Republica Moldova la sfârșitul lunii august, realizând filmări în mai ... Post-ul Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat teaserul videoclipului filmat la Chișinău apare prima dată în Unica.md.
10:50
Un bărbat de 26 de ani, reținut pentru trafic de influență în legătură cu obținerea unui permis auto, ar fi cerut 4.500 de euro # Unica.md
Un bărbat de 26 de ani a fost reținut de procurorii PCCOCS pentru trafic de influență, după ce ar fi cerut 4.500 de euro (peste 85.000 de lei) pentru a ... Post-ul Un bărbat de 26 de ani, reținut pentru trafic de influență în legătură cu obținerea unui permis auto, ar fi cerut 4.500 de euro apare prima dată în Unica.md.
10:50
Sute de pachete de țigări depistate într-un autocar Chișinău-Praga, în timpul unui control vamal la Leușeni-Albița # Unica.md
În cadrul unui control coordonat la vama Leușeni-Albița, funcționarii vamali au descoperit sute de pachete de țigări ascunse într-un autocar de rută regulată Chișinău-Praga, care avea la bord 46 de ... Post-ul Sute de pachete de țigări depistate într-un autocar Chișinău-Praga, în timpul unui control vamal la Leușeni-Albița apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
09:10
Vladimir Putin, mesaj la trei ani de la anexarea regiunilor ucrainene: „Rusia duce o bătălie dreaptă” # Unica.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a descris ocuparea teritoriilor ucrainene drept o „bătălie dreaptă”, recunoscând totodată dificultățile și lipsa condițiilor normale de trai pentru locuitorii orașelor ocupate, relatează The Moscow Times. ... Post-ul Vladimir Putin, mesaj la trei ani de la anexarea regiunilor ucrainene: „Rusia duce o bătălie dreaptă” apare prima dată în Unica.md.
09:00
Radu Marian: „Suntem conștienți că multă lume ne-a votat nu pentru partid, dar pentru direcția UE” # Unica.md
Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut din nou majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova, admit că scorul obținut la alegeri se datorează în mare parte și direcției europene ... Post-ul Radu Marian: „Suntem conștienți că multă lume ne-a votat nu pentru partid, dar pentru direcția UE” apare prima dată în Unica.md.
09:00
Un german a câștigat 15,3 milioane de euro la loterie după ce a găsit biletul uitat în buzunarul hainei la șase luni după cumpărare # Unica.md
Un bărbat din Frankfurt a câștigat 15,3 milioane de euro (18 milioane de dolari) la loterie, după ce a descoperit un bilet uitat în buzunarul hainei sale, la șase luni ... Post-ul Un german a câștigat 15,3 milioane de euro la loterie după ce a găsit biletul uitat în buzunarul hainei la șase luni după cumpărare apare prima dată în Unica.md.
08:40
Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei # Unica.md
Economia Rusiei, aflată în stagnare și sub „o presiune nebună” din cauza sancțiunilor, nu mai dispune de resurse interne pentru a fi repornită, susține oligarhul Oleg Deripaska, fondatorul gigantului metalurgic ... Post-ul Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei apare prima dată în Unica.md.
08:30
Rezultatul alegerilor stârnește comparații între diaspora moldovenească și cea românească: „În ritmul ăsta, Moldova, dacă intră în UE, nu numai că ne va ajunge, dar ne va și depăși. Bravo, Moldova!” # Unica.md
Victoria categorică a formațiunii pro-europene PAS, condusă de Maia Sandu, care a obținut majoritatea absolută în Parlamentul Republicii Moldova, a generat valuri de reacții pe rețelele sociale și a alimentat ... Post-ul Rezultatul alegerilor stârnește comparații între diaspora moldovenească și cea românească: „În ritmul ăsta, Moldova, dacă intră în UE, nu numai că ne va ajunge, dar ne va și depăși. Bravo, Moldova!” apare prima dată în Unica.md.
08:30
Vremea se schimbă radical marți, 30 septembrie 2025, când întreaga țară va fi cuprinsă de o atmosferă neplăcută, cer noros și precipitații slabe, anunță meteorologii. Vântul va sufla slab până ... Post-ul Vreme mohorâtă și răcoroasă în toată țara – prognoza meteo pentru 30 septembrie apare prima dată în Unica.md.
08:10
Percheziții în dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, efectuate de polițiști la această oră # Unica.md
Marți dimineațǎ, 30 septembrie curent, au loc percheziții în țarǎ. Inspectoratul General al Poliției informeazǎ cǎ ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul polițiștilor din Brigada ... Post-ul Percheziții în dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, efectuate de polițiști la această oră apare prima dată în Unica.md.
08:00
Poliția Națională avertizează: trafic în condiții de ploaie pe întreg teritoriul țării. Prudența este esențială! # Unica.md
Poliția Națională informează că, la această oră, pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și crește riscul de accidente rutiere. Foto: Poliția ... Post-ul Poliția Națională avertizează: trafic în condiții de ploaie pe întreg teritoriul țării. Prudența este esențială! apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
07:30
Președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au anunțat că au convenit asupra unui nou plan de pace pentru Gaza, avertizând Hamas să accepte propunerea. Planul prevede o ... Post-ul Liderii mondiali susțin planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza apare prima dată în Unica.md.
07:20
Ultima zi a lunii septembrie aduce energie de finalizare, clarificări și un impuls de a trage linie între ce păstrăm și ce lăsăm în urmă. Este o zi potrivită pentru ... Post-ul Horoscopul zilei de 30 septembrie 2025 apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
00:50
Prima actriță creată integral de inteligența artificială, pe cale să semneze cu o agenție de talente. Actorii reali, revoltați # Unica.md
Industria cinematografică și audiovizuală se află în fața unei revoluții: Tilly Norwood, prima actriță creată integral cu ajutorul inteligenței artificiale în studioul Xicoia, este pe punctul de a semna un ... Post-ul Prima actriță creată integral de inteligența artificială, pe cale să semneze cu o agenție de talente. Actorii reali, revoltați apare prima dată în Unica.md.
00:40
Diana Șoșoacă laudă regimul Ceaușescu și susține alinierea României la BRICS, într-un discurs controversat ținut în Parlamentul Serbiei # Unica.md
Diana Șoșoacă, președinta partidului SOS România, a susținut un discurs în Parlamentul Serbiei în care a elogiat regimul lui Nicolae Ceaușescu și a declarat că România ar trebui să se ... Post-ul Diana Șoșoacă laudă regimul Ceaușescu și susține alinierea României la BRICS, într-un discurs controversat ținut în Parlamentul Serbiei apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
00:30
Planul lui Donald Trump pentru Gaza: Administrație tehnocrată sub supraveghere internațională și încetarea imediată a războiului # Unica.md
Conform unui document recent, sectorul Gaza va fi temporar administrat de o conducere tehnocrată sub supravegherea unui organism internațional, având în frunte președintele SUA, Donald Trump. Planul prevede că Israelul ... Post-ul Planul lui Donald Trump pentru Gaza: Administrație tehnocrată sub supraveghere internațională și încetarea imediată a războiului apare prima dată în Unica.md.
00:20
Comunicatul MAE rus reflectă iritarea Moscovei față de parcursul pro-occidental al Republicii Moldova și acțiunile de sprijin pentru Ucraina # Unica.md
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a emis marți un comunicat dur cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova, acuzând autoritățile de la Chișinău de abuzuri grave și denunțând „insinuările” ... Post-ul Comunicatul MAE rus reflectă iritarea Moscovei față de parcursul pro-occidental al Republicii Moldova și acțiunile de sprijin pentru Ucraina apare prima dată în Unica.md.
29 septembrie 2025
23:40
Accident grav în raionul Hîncești: două automobile s-au ciocnit violent, o șoferiță a ajuns la spital # Unica.md
Două automobile s-au tamponat violent luni după-amiază, în jurul orei 15:50, pe un drum din raionul Hîncești, informează Poliția Națională. Potrivit ofițerului de presă Mariana Bețivu, accidentul s-a produs după ... Post-ul Accident grav în raionul Hîncești: două automobile s-au ciocnit violent, o șoferiță a ajuns la spital apare prima dată în Unica.md.
23:40
The Guardian: Partidul pro-european a câștigat alegerile din Moldova, dar obstacolele pentru aderarea la UE rămân # Unica.md
În cele din urmă, rezultatele au fost mai bune decât și-au putut imagina aliații occidentali ai Moldovei. La alegerile parlamentare de duminică, partidul pro-UE al președintei Maia Sandu a obținut ... Post-ul The Guardian: Partidul pro-european a câștigat alegerile din Moldova, dar obstacolele pentru aderarea la UE rămân apare prima dată în Unica.md.
23:30
AUR felicită Partidul Democrația Acasă și guvernarea de la Chișinău, denunță atacurile politice și etichetările pe criterii unioniste # Unica.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis luni un mesaj de felicitare către Partidul Democrația Acasă (PPDA) pentru accederea în Parlamentul de la Chișinău, precum și către actualul partid de ... Post-ul AUR felicită Partidul Democrația Acasă și guvernarea de la Chișinău, denunță atacurile politice și etichetările pe criterii unioniste apare prima dată în Unica.md.
23:20
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a transmis un mesaj de mulțumire și încredere după alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind unitatea și determinarea cetățenilor Republicii Moldova. Foto: www.facebook.com/c.gherasimov „Ieri, ... Post-ul Cristina Gherasimov: „Moldova a demonstrat că uniți putem face imposibilul posibil” apare prima dată în Unica.md.
23:00
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași # Unica.md
Cei 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, care au participat la tabăra de vară de limbă română la Iași, și-au împărtășit recent experiențele ... Post-ul 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași apare prima dată în Unica.md.
22:50
Zelenski despre declarațiile lui Lukașenko privind „înțelegerile de pace avantajoase” pentru Ucraina # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat declarațiile autoproclamatului președinte al Belarusului, Alexandr Lukașenko, care a susținut existența unei „înțelegeri de pace avantajoase pentru Ucraina”. Zelenski a spus că Lukașenko „trăiește ... Post-ul Zelenski despre declarațiile lui Lukașenko privind „înțelegerile de pace avantajoase” pentru Ucraina apare prima dată în Unica.md.
22:40
Prețul aurului a depășit luni dimineață pragul de 3.800 de dolari pe uncie (aproximativ 31,1 grame), pe fondul temerilor legate de o posibilă blocare a guvernului american, ceea ce a ... Post-ul Prețul aurului în creștere, impulsionat de temerile privind blocarea guvernului SUA apare prima dată în Unica.md.
22:30
Luptătorul Vasile Diacon a cucerit medalia de bronz la Campionatul mondial de lupte pe plajă, desfășurat în orașul Katerini, Grecia, între 26 și 29 septembrie. Inspectoratul General de Carabinieri al ... Post-ul Vasile Diacon, medalie de bronz la Campionatul mondial de lupte pe plajă din Grecia apare prima dată în Unica.md.
22:20
Lilian Carp: Tergiversările în dosarul Plahotniuc nu mai sunt posibile. Legislația a fost modificată pentru accelerarea proceselor # Unica.md
Tergiversările repetate ale ședințelor de judecată în cazul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc nu vor mai fi posibile, a declarat Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ... Post-ul Lilian Carp: Tergiversările în dosarul Plahotniuc nu mai sunt posibile. Legislația a fost modificată pentru accelerarea proceselor apare prima dată în Unica.md.
22:20
Republica Moldova, tot mai aproape de SEPA: transferuri în euro mai rapide și ieftine pentru cetățeni și companii # Unica.md
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în zilele de 29 și 30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena (Vienna Initiative Full Forum 2025), ... Post-ul Republica Moldova, tot mai aproape de SEPA: transferuri în euro mai rapide și ieftine pentru cetățeni și companii apare prima dată în Unica.md.
19:10
Ucraina confirmă atacul cu rachete Neptun asupra unei uzine militare din regiunea Briansk # Unica.md
Forțele Armate ale Ucrainei au confirmat că, pe 29 septembrie, au lansat un atac cu patru rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Neptun asupra uzinei Karacevski Elektrodetal din ... Post-ul Ucraina confirmă atacul cu rachete Neptun asupra unei uzine militare din regiunea Briansk apare prima dată în Unica.md.
19:00
Reacția Washingtonului în urma alegerilor de la Chișinău: „Așteptăm să colaborăm cu noul Guvern” # Unica.md
Statele Unite, prin intermediul Ambasadei SUA la Chișinău, au transmis un mesaj de felicitare după alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind deschiderea pentru colaborare cu viitorul Guvern. „Felicităm poporul moldovenesc ... Post-ul Reacția Washingtonului în urma alegerilor de la Chișinău: „Așteptăm să colaborăm cu noul Guvern” apare prima dată în Unica.md.
16:50
Cuplul de cântăreți Serghei și Irina Kovalsky, cunoscuți ca fondatorii trupei „Lume”, au organizat un eveniment special de tip gender reveal pentru a afla și a dezvălui sexul celui de-al ... Post-ul Surpriză la gender reveal: Serghei și Irina Kovalsky au aflat sexul copilului apare prima dată în Unica.md.
16:30
Inspectorii de mediu din raionul Nisporeni au desfășurat recent o razie de control pentru a verifica legalitatea transportului de masă lemnoasă pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunii, mai multe mijloace ... Post-ul Razie de verificare a transportului de lemne în raionul Nisporeni apare prima dată în Unica.md.
16:20
Maia Sandu: „Nu este victoria unui partid, este victoria țării” – Mesajul președintei după alegerile parlamentare # Unica.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de unitate și recunoștință, la scurt timp după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lidera de ... Post-ul Maia Sandu: „Nu este victoria unui partid, este victoria țării” – Mesajul președintei după alegerile parlamentare apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.