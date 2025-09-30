Primăria Bălți a găzduit o întrunire pentru sprijinirea comunității rome

21:50

Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri cetățenilor. „Le mulțumim tuturor celor care au ieșit la vot – din toate localitățile Republicii Moldova și din diasporă. Mai sunt deschise secții în afara țării – îndemnam pe toți sa iasă la vot. Este esențial sa protejam fiecare vot […] Post-ul PAS: Le mulțumim tuturor celor care au ieșit la vot – din toate localitățile Republicii Moldova și din diasporă apare prima dată în Provincial.