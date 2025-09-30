AUR din România felicită „Democrația Acasă” pentru accederea în Parlament și cere PAS să decupleze total R. Moldova de Federația Rusă

23:40

PAS este aproape de a lua suficiente mandate, încât să poată forma o majoritate parlamentară, ce-i drept una extrem de fragilă. După procesarea a 80% din voturile exprimate, formațiunea de guvernământ are un scor de 45%, ceea ce înseamnă 49 de mandate de deputat. Deocamdată, nu sunt numărate multe voturi din străinătate, unde secțiile de […] BREAKING NEWS | PAS, aproape de o majoritate la limită. După procesarea a 80% din voturi, înregistrează un scor de aproximativ 45%