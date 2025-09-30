Incendiu devastator la o fermă zootehnică din Zăzuleni, din stânga Nistrului
SafeNews, 30 septembrie 2025 11:40
Un incendiu de proporții a afectat grav, pe 29 septembrie, un complex zootehnic din localitatea Zăzuleni, aflată în regiunea transnistreană. Focul ar fi izbucnit în zona destinată preparării hranei pentru animale, din cauza unui scurtcircuit la instalația electrică. Intervenția pompierilor a fost promptă – două echipaje, din Rîbnița și Butuceni, au ajuns rapid la fața […] Articolul Incendiu devastator la o fermă zootehnică din Zăzuleni, din stânga Nistrului apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
11:50
Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu rachete când se îndreptau spre Tallinn # SafeNews
Acţiunea provocatoare a aviaţiei ruse în Estonia a fost mult mai gravă decât s-a spus la nivel oficial la început, întrucât cele trei bombardiere MiG-31 ar fi putut ameninţa capitala estonă Tallin în cazul în care NATO nu ar fi acţionat, a relatat luni seara media ucraineană Dialog, citând portalul Defense One, specializat în probleme […] Articolul Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu rachete când se îndreptau spre Tallinn apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:40
Acum 30 minute

11:40

Incendiu devastator la o fermă zootehnică din Zăzuleni, din stânga Nistrului # SafeNews
11:40
VIDEO // Imagini spectaculoase de pe șoselele acoperite cu zăpadă din România. Una dintre ele a și fost închisă temporar # SafeNews
Transalpina și Transfăgărășanul, cele mai cunoscute șosele montane din România, au fost acoperite de zăpadă în ultimele ore, potrivit imaginilor postate pe contul de Facebook Meteoplus. Transalpina este închisă. „DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile […] Articolul VIDEO // Imagini spectaculoase de pe șoselele acoperite cu zăpadă din România. Una dintre ele a și fost închisă temporar apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:10
Guvernul Cehiei: O rețea de conturi TikTok vrea să influențeze alegerile parlamentare din octombrie. Conținutul apare și în limba română # SafeNews
Guvernul Cehiei a anunțat că a descoperit o rețea de aproape 300 de conturi false pe TikTok, care răspândeau mesaje pro-ruse înainte de alegerile parlamentare programate pe 3-4 octombrie. Informația a fost publicată de presa locală Deník N, care citează surse guvernamentale. Aceste conturi au distribuit masiv videoclipuri critice la adresa UE și NATO și […] Articolul Guvernul Cehiei: O rețea de conturi TikTok vrea să influențeze alegerile parlamentare din octombrie. Conținutul apare și în limba română apare prima dată în SafeNews.
11:00
Costurile pentru resursele tradiționale de încălzire continuă să urce vertiginos în Republica Moldova, punând presiune pe bugetele familiilor, mai ales în mediul rural, unde majoritatea gospodăriilor se bazează pe lemne și cărbune pentru încălzire. Potrivit anunțurilor de mică publicitate, în anul 2025 prețul unei tone de cărbune a ajuns la 5100 lei, în creștere față […] Articolul ALERTĂ DE IARNĂ: Prețurile la cărbune și lemne de foc explodează în Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:00
VIDEO // 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la poliție în urma protestului din fața Parlamentului # SafeNews
Poliția a reținut și a documentat 31 de persoane în timpul manifestației desfășurate ieri în fața Parlamentului, cele mai multe dintre acestea provenind din regiunea transnistreană. Acțiunea forțelor de ordine a avut ca scop prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice. În urma intervenției, au fost întocmite 24 de procese-verbale contravenționale pentru diverse abateri, inclusiv tulburarea […] Articolul VIDEO // 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la poliție în urma protestului din fața Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
11:00
Atenție, șoferi și pasageri: Trafic restricționat în centrul Chișinăului timp de 3 zile, de Ziua Națională a Vinului # SafeNews
Primăria municipiului Chișinău anunță că în perioada 3 octombrie, ora 16:00, până pe 6 octombrie, ora 06:00, traficul rutier va fi suspendat în centrul capitalei, în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului, ediția a XXIV-a. Astfel, va fi interzisă circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandr Pușkin […] Articolul Atenție, șoferi și pasageri: Trafic restricționat în centrul Chișinăului timp de 3 zile, de Ziua Națională a Vinului apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:50
Tragedii în lanț în Ucraina: Atacurile rusești au ucis cel puțin 9 civili, inclusiv o întreagă familie, și au rănit alți 15 # SafeNews
Atacurile masive lansate de forțele ruse asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore s-au soldat cu cel puțin 9 civili uciși și 15 răniți, potrivit rapoartelor oficiale publicate luni, 30 septembrie. Printre cele mai grave incidente se numără o tragedie în regiunea Sumî, unde o întreagă familie – un bărbat de 35 de ani, o […] Articolul Tragedii în lanț în Ucraina: Atacurile rusești au ucis cel puțin 9 civili, inclusiv o întreagă familie, și au rănit alți 15 apare prima dată în SafeNews.
10:50
Pui de maimuță născut portocaliu, la Grădina Zoologică din Oklahoma: „Ceva deosebit. E o specie pe cale de dispariție” # SafeNews
Un pui rar de langur negru Tonkin s-a născut la Grădina Zoologică din Oklahoma City, SUA. Micuțul mascul are o blană portocalie strălucitoare, care se va înnegri în decurs de un an, relatează People. Un eveniment rar a avut loc la Grădina Zoologică din Oklahoma City, SUA. Un pui de langur negru Tonkin, o specie […] Articolul Pui de maimuță născut portocaliu, la Grădina Zoologică din Oklahoma: „Ceva deosebit. E o specie pe cale de dispariție” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Luptătoarea moldoveană Irina Rîngaci a obținut medalia de aur în cadrul etapei a patra a Beach Wrestling World Series, desfășurată în perioada 27–28 septembrie în orașul Katerini, Grecia. Într-un parcurs impresionant, Rîngaci a învins în etapele preliminare adversare din Bulgaria, Grecia și Ungaria, iar în semifinale a trecut de sportiva ucraineană Olena Nikitinska, asigurându-și astfel […] Articolul Irina Rîngaci cucerește aurul la Campionatul Mondial de Lupte pe Plajă din Grecia apare prima dată în SafeNews.
10:40
Președintele Ferrari se va înfrunta cu mama sa într-un nou proces pentru moștenirea legendarului Gianni Agnelli # SafeNews
John Elkann, președintele companiilor auto Ferrari și Stellantis, se confruntă cu o nouă bătălie juridică împotriva mamei sale, după ce avocații acesteia au prezentat luni un presupus amendament scris de mână, anterior necunoscut, la testamentul tatălui ei, regretatul Gianni Agnelli, relatează Reuters. Nota, depusă în timpul unei audieri în instanță la Torino, ar putea ridica întrebări […] Articolul Președintele Ferrari se va înfrunta cu mama sa într-un nou proces pentru moștenirea legendarului Gianni Agnelli apare prima dată în SafeNews.
10:40
Mandatele PP „Democrația Acasă”, condusă de Vasile Costiuc, pe muchie de cuțit: Contestație depusă la CEC din cauza implicării lui George Simion # SafeNews
Vasile Costiuc, liderul Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), care a reușit să intre în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor din 28 septembrie, ar putea rămâne fără mandatele obținute, după ce o contestație a fost depusă la Curtea Electorală Centrală (CEC). Declarațiile au fost făcute luni, la Antena 3 CNN, de fostul ministru al Apărării, […] Articolul Mandatele PP „Democrația Acasă”, condusă de Vasile Costiuc, pe muchie de cuțit: Contestație depusă la CEC din cauza implicării lui George Simion apare prima dată în SafeNews.
10:30
ULTIMA ORĂ! Candidatul UCSM, Gabriel Călin ar fi fost reținut într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani. Vezi cine ar mai fi vizat # SafeNews
Gabriel Călin, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), ar fi fost reținut în această dimineață, în urma unor percheziții efectuate de autorități într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, informează Ziarul de Gardă, citând surse apropiate anchetei. Deocamnadă nu există […] Articolul ULTIMA ORĂ! Candidatul UCSM, Gabriel Călin ar fi fost reținut într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani. Vezi cine ar mai fi vizat apare prima dată în SafeNews.
10:20
Pentru prima dată de la revenirea lor la putere în 2021, autoritățile talibane au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan, lăsând marți țara fără internet și telefonie mobilă. Conexiunile prin fibră optică au fost oprite luni seara, iar semnalul de telefonie mobilă și accesul la internet au scăzut treptat până la mai puțin de 1% din […] Articolul Izolare totală în Afganistan: Talibanii au oprit internetul și telefonia mobilă apare prima dată în SafeNews.
10:20
Un pasager de pe ruta Chișinău – Praga, depistat cu 8.800 de țigarete ascunse într-un bagaj la ieșirea din țară # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, cu dublă cetățenie (Republica Moldova/România), a fost documentat de autorități după ce în bagajul său au fost descoperite 440 de pachete de țigări, echivalentul a 8.800 de țigarete, marcate cu timbru de acciz al Republicii Moldova. Produsele din tutun erau ascunse cu intenția de a fi transportate […] Articolul Un pasager de pe ruta Chișinău – Praga, depistat cu 8.800 de țigarete ascunse într-un bagaj la ieșirea din țară apare prima dată în SafeNews.
10:10
STOP CADRU! Dodon, către un jurnalist român: „Continuați în rusă. Lasă-i să învețe. Le va trebui” # SafeNews
Un moment tensionat a avut loc duminică seara, imediat după închiderea secțiilor de votare, la sediul de campanie al Blocului Electoral Patriotic, unde lideri ai formațiunii susțineau declarații de presă. Incidentul a fost declanșat de o solicitare formulată politicos de către un jurnalist din România, care i-a cerut deputatului socialist Constantin Starîș să răspundă și […] Articolul STOP CADRU! Dodon, către un jurnalist român: „Continuați în rusă. Lasă-i să învețe. Le va trebui” apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 30 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:50
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile. Avertismentul AIEA # SafeNews
Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, a anunțat luni Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică. Centrala din sud-estul Ucrainei se află sub controlul Rusiei încă din primele săptămâni ale războiului, iar fiecare parte a acuzat-o în repetate rânduri pe cealaltă că […] Articolul Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile. Avertismentul AIEA apare prima dată în SafeNews.
09:40
DOSAR // Marina Tauber pe punctul de a-și afla astăzi sentința în dosarul de finanțare ilegală a fostului Partid „Șor” # SafeNews
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va pronunța astăzi, la ora 16:00, sentința în dosarul deputatei Marina Tauber, acuzată de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic, falsificarea rapoartelor financiare și imixtiune în actul de justiție. Potrivit acuzațiilor, Tauber ar fi primit fonduri din partea unui grup criminal organizat pentru a finanța activitatea Partidului „Șor”. În cadrul […] Articolul DOSAR // Marina Tauber pe punctul de a-și afla astăzi sentința în dosarul de finanțare ilegală a fostului Partid „Șor” apare prima dată în SafeNews.
09:40
Bărbat reținut în flagrant lângă Catedrală a cerut 4.500 de euro pentru a ajuta la obținerea unui un permis auto # SafeNews
Un bărbat de 26 de ani a fost reținut în flagrant de procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA ai MAI, chiar în momentul în care primea 3.000 de euro – prima tranșă din suma totală de 4.500 de euro, solicitată pentru a „ajuta” soția unui cunoscut să obțină permisul de conducere de categoria „B”. Flagrantul a […] Articolul Bărbat reținut în flagrant lângă Catedrală a cerut 4.500 de euro pentru a ajuta la obținerea unui un permis auto apare prima dată în SafeNews.
09:20
Escroc din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a înșelat mai multe persoane prin anunțuri false privind vânzarea de mașini pe site-ul 999.md # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani din Chișinău a înșelat mai multe persoane prin publicarea de anunțuri false pe site-ul 999.md, în care promitea vânzarea sau importul unor automobile la prețuri atractive. Acesta încasa sume semnificative sub formă de avansuri, fără a livra însă bunurile promise. Pentru aceste fapte, instanța l-a condamnat recent la 6 […] Articolul Escroc din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a înșelat mai multe persoane prin anunțuri false privind vânzarea de mașini pe site-ul 999.md apare prima dată în SafeNews.
09:10
Atenție în trafic: Se circulă în condiții de ploaie pe întreg teritoriul Republicii Moldova # SafeNews
Poliția Națională informează că, la această oră, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se circulă în condiții de ploaie, ceea ce reduce vizibilitatea și crește considerabil riscul de producere a accidentelor rutiere. „Rugăm participanții la trafic să manifeste maximă prudență și să respecte regulile de circulație, adaptate condițiilor meteo nefavorabile”, se arată într-un comunicat. Recomandări pentru […] Articolul Atenție în trafic: Se circulă în condiții de ploaie pe întreg teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:10
Doi polițiști bulgari au cerut mită cu google translate de la echipa lui Robbie Williams. I-au trimis apoi la bancomat ca să completeze șpaga # SafeNews
Doi polițiști bulgari au fost concediați după ce au cerut mită în timpul unui control rutier, fără să știe că vehiculele oprite transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams. Plângerea depusă de echipa artistului le-a pus capăt carierei, relatează AFP. „Au folosit Google Translate ca să se facă înțeleși de șoferii britanici și chiar le-au […] Articolul Doi polițiști bulgari au cerut mită cu google translate de la echipa lui Robbie Williams. I-au trimis apoi la bancomat ca să completeze șpaga apare prima dată în SafeNews.
09:00
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea se desfășoară la Strasbourg, Franța. Sesiunea este dedicată dezbaterii unor subiecte de actualitate, printre care protecția jurnaliștilor din Gaza și eliberarea jurnaliștilor ucraineni captivi în Federația Rusă, susținerea statului de drept […] Articolul Delegația Parlamentului participă la sesiunea de toamnă a APCE apare prima dată în SafeNews.
08:50
Femeie din China condamnată în Marea Britanie, după „cea mai mare captură de criptomonede din lume” # SafeNews
O femeie a pledat vinovată în fața justiției britanice pentru acuzații de spălare de bani, luni, după ceea Poliția Metropolitană din Londra a descris drept „cea mai mare captură de criptomonede din lume”, transmite Sky News. Cetățeana chineză Yadi Zhang (47 de ani), cunoscută și sub numele de Zhimin Qian, a fost arestată în aprilie 2024, […] Articolul Femeie din China condamnată în Marea Britanie, după „cea mai mare captură de criptomonede din lume” apare prima dată în SafeNews.
08:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61.052 de traversări. Totodată, 33 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19.843 de traversări persoane; PTF Sculeni – […] Articolul Situația la frontieră: Peste 61.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:40
Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping # SafeNews
Oficiali americani și europeni au spus că Ministerul Securității Statului din China (MSS) a devenit principala forță din spatele celor mai sofisticate operațiuni cibernetice ale Beijingului, după ce liderul chinez Xi Jinping s-a implicat direct în restructurarea agenției civile de spionaj. Atât de îngrijorați au fost oficialii de la Washington de activitatea hackerilor chinezi, în […] Articolul Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping apare prima dată în SafeNews.
08:30
Dezastrul operațiunilor militare ale Rusiei în Africa. De ce au eșuat planurile ambițioase ale lui Putin în regiunea Sahel # SafeNews
Rusia era până nu demult o forță militară în ascensiune în Africa. Acum, la doi ani după moartea șefului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, Moscova se chinuie să își mențină prezența pe continentul african, în timp ce mai multe țări, precum Mali, Niger și Burkina Faso, au început să regrete că au alungat trupele […] Articolul Dezastrul operațiunilor militare ale Rusiei în Africa. De ce au eșuat planurile ambițioase ale lui Putin în regiunea Sahel apare prima dată în SafeNews.
08:20
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul polițiștilor din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară în aceste momente percheziții în cadrul unui dosar penal. Cauza vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice și/sau a concurenților electorali, precum și spălare de bani. Acțiunile procesuale sunt în […] Articolul Descinderi matinale într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
08:00
Autoritățile îi avertizează pe cetățenii moldoveni aflați sau care intenționează să călătorească în Grecia că miercuri, 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, va avea loc o grevă generală de 24 de ore. Protestul va afecta transportul rutier, feroviar, maritim și aerian, precum și mai multe servicii publice, inclusiv în sănătate și educație. Se așteaptă […] Articolul Atenționare pentru moldovenii care călătoresc în Grecia: Grevă generală pe 1 octombrie apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:50
Buncăre și plase anti-drone pentru protejarea rețelelor electrice din patru țări de pe flancul estic al NATO. Apel către UE pentru finanțare # SafeNews
Patru țări din UE și NATO care au frontieră cu Rusia intenționează să construiască buncăre din beton și plase anti-drone în zona instalațiilor energetice vitale, în cadrul unui plan de protejare a rețelelor electrice în urma incursiunilor rusești cu drone, relatează Reuters. Polonia, Lituania, Estonia și Letonia tratează planul ca pe o chestiune urgentă. În […] Articolul Buncăre și plase anti-drone pentru protejarea rețelelor electrice din patru țări de pe flancul estic al NATO. Apel către UE pentru finanțare apare prima dată în SafeNews.
07:40
România sprijină integrarea tinerilor din Găgăuzia și Taraclia prin tabere de limbă română # SafeNews
Cunoașterea limbii române îi poate ajuta pe tinerii din comunitățile minoritare etnice ale Republicii Moldova să se integreze mai ușor în viața socială și academică a țării. România este deschisă să susțină ferm inițiativele care contribuie la apropierea dintre comunități și la consolidarea relațiilor bilaterale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment desfășurat la […] Articolul România sprijină integrarea tinerilor din Găgăuzia și Taraclia prin tabere de limbă română apare prima dată în SafeNews.
07:30
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi cele două protocoale care o însoţesc nu se mai aplică pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat legea prin care este denunţată această convenţie europeană, relatează agenţia TASS. „Este denunţată Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi […] Articolul Rusia iese din Convenţia europeană împotriva torturii apare prima dată în SafeNews.
07:20
Federația Internațională de Fotbal (FIFA) intenționează să modifice regula reluării mingii în timpul executării loviturilor de departajare. Potrivit Bild, conform planurilor organizației principale, dacă portarului îi reușește să apere un penalty, arbitrii vor trebui să acorde lovitură de la poartă. Consensul asupra necesității modificării regulii a fost atins de președintele FIFA, Gianni Infantino, și de […] Articolul FIFA plănuiește să modifice regulile privind loviturile de departajare apare prima dată în SafeNews.
07:20
Comisarul european pentru Mediu Jessika Roswall a efectuat, în cursul verii, o analiză de sânge pentru a crește simbolic gradul de conștientizare cu privire la pericolele „poluanților eterni” (PFAS), test ale cărui rezultate le-a dezvăluit luni, informează AFP. „Eu nu fac excepție (…) rezultatele îmi arată că am, într-adevăr, PFAS în sânge, în special produse […] Articolul Testul care îngrijorează UE: un comisar european, depistat cu toxine „eterne” în sânge apare prima dată în SafeNews.
07:20
The Guardian // Viziunea pro-UE a câștigat alegerile din R. Moldova, dar obstacolele rămân. Cum a fost schimbată paradigma de invazia rusă în Ucraina # SafeNews
În cele din urmă, rezultatele au fost mai bune decât îndrăzniseră să spere aliaţii occidentali ai Moldovei. La alegerile parlamentare de duminică, partidul pro-european al preşedintei Maia Sandu a obţinut o victorie convingătoare, confirmând orientarea spre Vest a acestei foste republici sovietice cu 2,4 milioane de locuitori, scrie The Guardian, citat de News.ro. Cu toate […] Articolul The Guardian // Viziunea pro-UE a câștigat alegerile din R. Moldova, dar obstacolele rămân. Cum a fost schimbată paradigma de invazia rusă în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:10
Rusia intenționează să aloce în 2026 aproape 40% din buget pentru finanțarea armatei, poliției și serviciilor de securitate, potrivit proiectului federal de buget pentru perioada 2026–2028, prezentat luni în Duma de Stat. Cheltuielile pentru capitolul „Apărare națională” sunt estimate la 12,93 trilioane ruble, cu 325 miliarde mai mult decât cifra prezentată săptămâna trecută de Ministerul […] Articolul Rusia pompează 40% din buget în armată și poliție: cheltuieli record pentru 2026 apare prima dată în SafeNews.
07:00
Oficiali bulgari demiși după ce au cerut mită de la convoiul care transporta echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams. Au folosit și Google Translate # SafeNews
Doi angajați ai agenției executive bulgare pentru administrarea transportului rutier au fost demiși, luni, fiind acuzați că au cerut mită din partea șoferilor care transportau echipamentele pentru concertul artistului britanic Robbie Williams de la Sofia, potrivit AFP și Novinite. Autovehiculele implicate sunt înmatriculate în Regatul Unit și transportau echipamente esențiale pentru concertul susținut de Robbie Williams […] Articolul Oficiali bulgari demiși după ce au cerut mită de la convoiul care transporta echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams. Au folosit și Google Translate apare prima dată în SafeNews.
06:50
Liderul rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea militară care se va desfășura în perioada 1 octombrie – 31 decembrie, potrivit unui decret publicat luni pe portalul oficial juridic al guvernului rus. Recrutarea va viza 135.000 de cetățeni ruși cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, scrie stirileprotv.ro. Viceamiralul Vladimir Tsimlyansky, șef […] Articolul Rusia începe recrutarea de toamnă. Sunt vizați 135.000 de tineri apare prima dată în SafeNews.
06:40
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat” # SafeNews
Ungaria a anunțat luni că blochează accesul la 12 site-uri ucrainene de știri, ca răspuns la o măsură similară luată de Kiev, o măsură care agravează relațiile dintre cele două țări vecine, deja tensionate în urma invaziei Rusiei în Ucraina, scrie Reuters. La începutul acestei luni, Ucraina a blocat, la cererea serviciilor de securitate, diverse […] Articolul Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Zelenski le propune aliaților construirea unui scut de apărare aeriană contra amenințărilor ruse # SafeNews
Kievul propune construirea unui scut de apărare aeriană împreună cu aliații săi pentru protecția împotriva amenințărilor din partea Rusiei, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul Forumului de securitate de la Varșovia, după o serie de intruziuni în spațiul aerian al mai multor țări din flancul estic al NATO, transmite Reuters. ”Ucraina le […] Articolul Zelenski le propune aliaților construirea unui scut de apărare aeriană contra amenințărilor ruse apare prima dată în SafeNews.
06:20
Peste 281.000 de cetățeni moldoveni au votat în străinătate: Cei mai mulți în Italia, Germania și România # SafeNews
În cadrul celor 301 secții de votare deschise peste hotare, inclusiv cele 4 destinate votului prin corespondență, la alegerile parlamentare din 28 septembrie și-au exercitat dreptul constituțional 281.170 de cetățeni ai Republicii Moldova. Cei mai mulți alegători s-au prezentat la urne în Italia – aproximativ 80.000 de persoane, în Germania – circa 38.000, în România […] Articolul Peste 281.000 de cetățeni moldoveni au votat în străinătate: Cei mai mulți în Italia, Germania și România apare prima dată în SafeNews.
06:10
„Felicitări partidelor care au trecut pragul electoral”: Mesajul Ambasadei SUA după finalizarea alegerilor din Republica Moldova # SafeNews
Ambasada Statelor Unite ale Americii a transmis luni, 29 septembrie, un mesaj de felicitare în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Misiunea diplomatică a apreciat participarea activă a cetățenilor și a felicitat partidele care au obținut mandate în Parlament. „Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor […] Articolul „Felicitări partidelor care au trecut pragul electoral”: Mesajul Ambasadei SUA după finalizarea alegerilor din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:00
Ambasada SUA, după alegerile parlamentare din Moldova: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern” # SafeNews
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a transmis un mesaj oficial în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, felicitând cetățenii Republicii Moldova pentru participarea activă la scrutin și exprimând deschiderea față de noua guvernare. „Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu nerăbdare […] Articolul Ambasada SUA, după alegerile parlamentare din Moldova: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern” apare prima dată în SafeNews.
16:50
Regiunea spaniolă Valencia şi alte regiuni din estul Spaniei au înregistrat în noaptea de duminică spre luni ploi puternice, care nu au cauzat pagube majore cunoscute, şi rămâneau în alertă cod roşu, la 11 luni după inundaţii sângeroase, soldate cu 230 de morţi, în octombrie 2024, relatează AFP. ”Situaţie foarte complicată azi (luni), în regiunea […] Articolul VIDEO // Inundaţii puternice în urma unor ploilor în nord-estul Spaniei apare prima dată în SafeNews.
16:50
Donald Tusk, avertisment despre pierderea războiului Rusia-Ucraina: „Consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră” # SafeNews
În cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, premierul polonez Donald Tusk a făcut apel la Occident să dea dovadă de unitate în ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina. „Acest război este şi războiul nostru”, a spus luni Donald Tusk, relatează DPA, potrivit Agerpres. Conform acestuia, conflictul declanșat de Rusia în februarie 2022 face parte dintr-un […] Articolul Donald Tusk, avertisment despre pierderea războiului Rusia-Ucraina: „Consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră” apare prima dată în SafeNews.
16:30
Rusia se află ”probabil” la originea survolării dronelor în Scandinavia, acuză premierul suedez # SafeNews
Rusia se află – probabil – la originea unor survolări recente cu drone ale unor aeroporturi scandinave, cu câteva zile înaintea unui summit al Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, acuză luni premierul suedez Ulf Kristersson, relatează AFP. ”Totul indică Rusia”, declară luni Ulf Kristersson, după ce drone au fost văzute în mai multe rânduri în Danemarca […] Articolul Rusia se află ”probabil” la originea survolării dronelor în Scandinavia, acuză premierul suedez apare prima dată în SafeNews.
16:20
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă a rușilor în serviciul militar. Conform decretului, recrutarea se va desfășura în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, relatează Meduza. Potrivit sursei citate, sunt vizați 135.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Documentul a fost făcut public […] Articolul Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea a 135.000 de oameni în armată apare prima dată în SafeNews.
15:20
A înșelat trei persoane cu 2,5 milioane de lei și a fugit din țară. O fostă judecătoare, trimisă pe banca acuzaților pentru escrocherie și fals în declarații # SafeNews
O fostă judecătoare, care a deținut și funcția de vicepreședintă a unei instanțe de judecată, a fost trimisă în judecată de Procuratura Anticorupție, fiind acuzată că a înșelat trei persoane cu aproximativ 2,5 milioane de lei și că nu a declarat toate veniturile obținute. Cauza penală a fost expediată în instanță pentru examinare în fond, […] Articolul A înșelat trei persoane cu 2,5 milioane de lei și a fugit din țară. O fostă judecătoare, trimisă pe banca acuzaților pentru escrocherie și fals în declarații apare prima dată în SafeNews.
15:20
Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?” # SafeNews
Premierul ungar Viktor Orban a declarat din nou că Ucraina nu este suverană și a minimalizat acuzațiile că drone de recunoaștere probabil ungare au încălcat spațiul aerian ucrainean, scrie AFP, citată de Agerpres. „Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera nu este o problemă”, a declarat Viktor Orban, într-un podcast […] Articolul Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?” apare prima dată în SafeNews.
