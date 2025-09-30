Alertă de călătorie în Grecia în contextul unei greve preconizată pentru ziua de miercuri

16:20

Circa 39% dintre alegătorii înscriși pe liste au votat până la ora 16:00. Mai exact, 1 149 622 de cetățeni și-au exercitat dreptul constituțional până la această oră, potrivit Deschide.md. Cifra depășește prezența de la parlamentarele precedente. În 2021, până la ora 16:00, au votat peste 1,02 de milioane de alegători. În municipiul Chișinău avem [...]