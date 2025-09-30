Alertă de călătorie în Grecia în contextul unei greve preconizată pentru ziua de miercuri
NordNews, 30 septembrie 2025 11:40
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați despre declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public, pentru o perioadă de 24 de ore. Acțiunea este planificată pentru ziua de miercuri, 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, transmite MOLDPRES. Potrivit Ambasadei [...]
• • •
Acum 10 minute
11:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Rezultatul alegerilor: cetățenii își reafirmă opțiunea europeană, dar tensiunile sociale rămân # NordNews
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 au adus o victorie categorică pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut peste 50% din voturi și, implicit, majoritatea în viitorul Legislativ. Dincolo de cifre, scrutinul reflectă o realitate mai complexă: o alegere a cetățenilor pentru viitorul european, dar și o decizie marcată de [...]
Acum 30 minute
11:40
Alertă de călătorie în Grecia în contextul unei greve preconizată pentru ziua de miercuri # NordNews
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați despre declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public, pentru o perioadă de 24 de ore. Acțiunea este planificată pentru ziua de miercuri, 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, transmite MOLDPRES. Potrivit Ambasadei [...]
Acum o oră
11:20
Treizeci și unu de persoane au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare, în timpul protestului organizat pe 29 septembrie în fața Parlamentului. Majoritatea participanților reținuți provin din regiunea transnistreană. În urma verificărilor, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru încălcarea regulilor privind organizarea întrunirilor publice, huliganism, dar și pentru neîndeplinirea [...]
Acum 2 ore
10:30
Poliția avertizează: ploaia face drumurile periculoase. Șoferii și pietonii, chemați la prudență # NordNews
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova se circulă, în aceste ore, în condiții de ploaie, ceea ce reduce vizibilitatea și crește pericolul de accidente, avertizează Poliția Națională. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să mărească distanța față de vehiculul din față și să circule cu luminile de întâlnire aprinse chiar [...]
Acum 4 ore
09:50
O familie de patru persoane a fost ucisă într-un atac rusesc cu dronă în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, a anunţat marţi dimineaţă şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov, relatează AFP, potrivit Digi24. „În această seară, inamicul a vizat cu o dronă de atac o clădire rezidenţială din satul Cerneşcina din comuna Krasnopilia", a scris [...]
09:30
Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă, deoarece capacităţile de producţie ale ţării sunt departe de a fi utilizate pe deplin, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul său video către popor, potrivit Digi24. „Am convocat o şedinţă a Corpului Tehnologic. Producătorii armelor noastre cu rază lungă de acţiune [...]
Acum 6 ore
07:00
Pentru 30 septembrie se anunță ploi slabe, în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 80 la sută. La Briceni temperaturile vor varia între 5 și 12 grade Celsius, iar în Bălți și Soroca minimele vor coborî [...]
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 30 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6093 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.7322 lei, mai ieftin cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.8626 lei; Hrivna ucraineană: 0.4049 lei; Rubla rusească: [...]
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,26 de lei per litru. Motorina se majorează cu 0,06 lei până la costul de 20 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza [...]
Acum 24 ore
17:20
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, la Bălți, a câștigat Blocul Patriotic, care a acumulat 20.426 de voturi – adică 41,5 la sută. Partidul Acțiune și Solidaritate, care a obține majoritatea parlamentară cu55 de mandate, s-a situat pe locul doi, cu aproape 13 mii de sufragii, echivalentul a 26,5 de procente. „- Aici, la Bălți, [...]
16:10
Când vine vorba de renovarea unui acoperiș. Unul dintre cele mai importante aspecte este alegerea materialului care va proteja locuința ta împotriva intemperiilor. Indiferent dacă te confrunți cu ploi torențiale, vânturi puternice sau zăpadă grea. Acoperișul trebuie să fie mai mult decât o simplă protecție. Trebuie să fie un bastion de siguranță! În acest context, [...]
14:50
FOTO Rezultate finale: PAS formează majoritatea, în Parlament intră cinci formațiuni politice # NordNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut majoritatea parlamentară în urma alegerilor, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după procesarea a 100% din procesele verbale. Formațiunea a acumulat 50,20% din voturi, ceea ce îi asigură 55 de mandate în noul legislativ. Cinci formațiuni în Parlament Pe lângă PAS, alte patru partide și [...]
14:10
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 29 septembrie – 6 octombrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord". Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 30 septembrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Conev: 20, 22; Ora 12:30 – [...]
12:40
Cum au votat cetățenii din nordul Republicii Moldova? Rezultatele preliminare, publicate de Comisia Electorală Centrală, arată tabloul politic din fiecare raion.
12:10
Premierul Dorin Recean a declarat, duminică, după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare, că victoria aparține întregii Republici Moldova și nu doar Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „Nu PAS a câștigat – a câștigat Moldova, care a demonstrat întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn", a afirmat Executivul. El le-a mulțumit cetățenilor pentru mobilizarea la [...]
Ieri
11:50
Președinta CEC, Angelica Caraman: „Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore” # NordNews
Alegerile parlamentare s-au desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore. La urnele de vot s-au prezentat 1,6 milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă peste 52% din alegători. Informațiile au fost prezentate astăzi de președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în cadrul unei conferințe de presă în care au fost prezentate rezultatele preliminare ale scrutinului [...]
11:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat la victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova, menționând că cetățenii au făcut față tentativelor de interferență și presiunii exercitate de Rusia. "În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și [...]
11:30
Comisia Electorală Centrală a anunțat, la ora 11:30, rezultatele preliminare după procesarea a 99,91% din procesele verbale (2272 din 2274 secții de votare). Scrutinul a adunat un total de 1.577.150 de voturi valabil exprimate. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se clasează pe primul loc cu 50,16% din sufragii, adică 791.042 de voturi. Formațiunea reușește să [...]
11:30
Ursula von der Leyen a felicitat Republica Moldova pentru alegerea pro-europeană la scrutinul parlamentar # NordNews
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru rezultatul alegerilor parlamentare de duminică, subliniind că țara și-a reafirmat angajamentul pentru valorile europene, transmite MOLDPRES. „Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut clătina hotărârea. Ați făcut alegerea clară: [...]
28 septembrie 2025
23:40
La ora 23:30, după procesarea a 1778 de secții de votare din totalul celor 2.274 (78,22%), datele preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) continuă să conducă detașat. PAS – 44,55 % (471.752 voturi) Blocul Patriotic – 27,85 % (292.882 voturi) BE „Alternativa" – 8,68% (91816 voturi) Partidul Nostru [...]
23:20
Președintele Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a îndemnat la calm și responsabilitate după închiderea secțiilor de votare, dar a avertizat asupra unor presupuse acțiuni ilegale în instituțiile statului. Totodată, Costiuc se adresează către autorități să asigure un proces electoral corect. Conform rezultatelor preliminare, Partidul „Democrația Acasă" ar putea accede pentru prima dată în Parlament, alături [...]
23:10
VIDEO Agitație la sediul CEC. Susținători ai Blocului Patriotic s-au adunat înainte de anunțarea rezultatelor # NordNews
În fața sediului Comisiei Electorale Centrale (CEC) au început să se adune mai multe persoane, la apelul liderilor Blocului Patriotic. Acțiunea are loc înainte de anunțarea rezultatelor oficiale ale alegerilor, iar zona este monitorizată de forțele de ordine, scrie Agora.md. Imagini surprinse de AGORA arată participanți vizibil agitați, care își exprimă nemulțumirea față de guvernare [...]
23:00
Blocul Patriotic anunță protest pașnic în fața Parlamentului, după identificarea unor nereguli electorale # NordNews
Membrii Blocului Patriotic, format din comuniști, socialiști, Inima și Viitorul Moldovei, plănuiesc să organizeze mâine, 29 septembrie, un protest în fața Parlamentului. Anunțul a fost făcut la ora 21:00, la închiderea secțiilor de votare. Deși preliminare nu sunt încă disponibile, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că echipa sa a identificat mai multe nereguli, care [...]
22:40
La ora 22:45, după procesarea a 848 de secții de votare din totalul celor 2.274 (37,3%), datele preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) continuă să conducă detașat. PAS – 41,03% (126.897 voturi) Blocul Patriotic – 30,88% (95.509 voturi) BE „Alternativa" – 7,81% (24.153 voturi) PPDA – 6,97% (21.559 [...]
22:40
Datele finale privind prezența la vot arată că cei mai activi alegători au fost în municipiul Chișinău, unde la urne s-au prezentat 54,72% dintre cetățeni. Pe locul doi se situează raionul Criuleni, cu o participare de 50,85%. În municipiul Bălți au votat 50,23% dintre alegători, iar în Dondușeni – 49,44%. Raionul Ialoveni ocupă locul cinci, [...]
22:30
Maia Sandu îndeamnă cetățenii să-și exercite dreptul de vot în ultima oră decisivă a alegerilor parlamentare din Republica Moldova # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis duminică, în ultima oră de vot, un apel către alegătorii moldoveni să ia parte la acest proces electoral. Ea subliniază că, în acest moment, mai mult ca niciodată, votul fiecăruia poate decide direcția în care va merge țara, și îi încurajează să nu permită altora să ia decizii [...] Articolul Maia Sandu îndeamnă cetățenii să-și exercite dreptul de vot în ultima oră decisivă a alegerilor parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
22:10
După centralizarea primelor procese-verbale din 344 de secții de votare (aproximativ 15,1% din totalul celor 2.274), Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare privind rezultatele scrutinului. PAS conduce cu 37,59% din voturi (26.037 voturi) Blocul Patriotic se află foarte aproape, cu 34,75% (24.070 voturi) PPDA – 7,87% (5.454 voturi) Partidul Nostru (Renato Usatîi) – 6,50% [...] Articolul Rezultate preliminare la alegeri: PAS și Blocul Patriotic, umăr la umăr apare prima dată în NordNews.
22:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și cu aprobarea Comisiei Electorale Centrale (CEC), este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate. Instituția îi încurajează pe cetățenii moldoveni din diaspora să-și exercite dreptul la vot în intervalul rămas până la închiderea secțiilor. [...] Articolul MAE: Posibilă extindere a timpului de votare în diaspora apare prima dată în NordNews.
21:40
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a susținut un briefing de presă, după închiderea secțiilor de votare, le-a mulțumit alegătorilor pentru că și-au exercitat dreptul la vot. „Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează. Vă mulțumesc tuturor celor care ați votat, mulțumesc celor care au făcut sute de km ca să demonstreze că sunt patrioți [...] Articolul VIDEO Renato Usatîi: „Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează” apare prima dată în NordNews.
21:40
Primele declarații ale liderilor Blocului „Alternativa” după închiderea urnelor: „Suntem optimiști” # NordNews
La scurt timp după închiderea urnelor, liderii Blocului „Alternativa” au venit cu primele reacții, transmițând mesaje de unitate și încredere în procesul electoral. „Cu mare regret primele persoane în stat a continuat discurs de ură. E nevoie de liniște. Moldova are nevoie de unitate. Ce avem de făcut este să punem umăr cu umăr ca [...] Articolul Primele declarații ale liderilor Blocului „Alternativa” după închiderea urnelor: „Suntem optimiști” apare prima dată în NordNews.
21:40
VIDEO „Când vinzi un vot, îți vinzi viitorul”. Mărturia unei basarabence stabilite la Iași # NordNews
Când vinzi un vot, vinzi toate drepturile tale. E ca și cum ți-ai vinde mama, bunica sau propria demnitate, mărturisește Irina Clipca, basarabeancă stabilită la Iași. Visul meu a fost mereu să ajung în România după liceul Rădoaia din Raionul Sângerei. România era pentru mine un țel obligatoriu. În 2016 am început facultatea la Universitatea [...] Articolul VIDEO „Când vinzi un vot, îți vinzi viitorul”. Mărturia unei basarabence stabilite la Iași apare prima dată în NordNews.
21:20
Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, a venit în fața presei imediat după închiderea secțiilor de votare, însoțit de alți membri ai formațiunii, transmite Agora.md. „Le mulțumesc cetățenilor pentru participarea activă și colegilor de bloc pentru implicare. Astăzi am discutat și cu Irina Vlah, care rămâne parte a echipei noastre, cu care sperăm să guvernăm împreună. [...] Articolul VIDEO Igor Dodon, declarații după închiderea secțiilor de votare: „PAS este în panică” apare prima dată în NordNews.
21:20
Maia Sandu: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot!” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință cetățenilor după închiderea secțiilor de votare din țară. Șefa statului le-a mulțumit atât moldovenilor care au votat în Republica Moldova, cât și celor din diasporă, subliniind importanța implicării civice. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au [...] Articolul Maia Sandu: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot!” apare prima dată în NordNews.
21:10
A trecut de ora 21:00, ceea ce înseamnă că urnele de vot, din R. Moldova, și-au închis ușile. Până la această oră, când s-a încheiat procesul de vot, la urne s-au prezentat peste 51.90% din alegătorii înscriși în listele electorale, adică 1 591 145 de voturi. Votarea continuă peste hotare. În Canada, la secțiile de [...] Articolul STOP VOT. Câți cetățeni au votat, din R. Moldova apare prima dată în NordNews.
21:10
Igor Grosu, președintele partidului „Acțiune și Solidaritate” a venit cu primele declarații de presă, după ce în R. Moldova s-a dat „Stop Vot”. „Vreau să mulțumesc celor care au mers la vot, care au răspuns apelului nostru. În cursul zilei am văzut tentative de interferențe în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Rusia. [...] Articolul VIDEO Primele declarații ale liderului PAS, Igor Grosu, după Stop Vot apare prima dată în NordNews.
20:50
Pe parcursul zilei au fost înregistrate 858 de încălcări, dintre care în intervalul 14:30-19:30, au fost confirmate 314 incidente. Cele mai multe vizează încălcarea secretului votului – 131 de cazuri. Constatările au fost prezentate de misiunea de observare Promo-LEX, transmite IPN. Potrivit, șefului misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil, a remarcat că statistica incidentelor este îngrijorătoare. secretul [...] Articolul Promo-LEX: Încălcările la urne – „statistică îngrijorătoare” apare prima dată în NordNews.
20:10
Și de această dată, NordNews reflectă procesul electoral. Pe 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova își aleg deputații în viitorul Parlament. În Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscrise 3.299.396 de persoane cu drept de vot. La scrutinul precedent, din 11 iulie 2021, și-au exprimat opțiunea peste 1,46 milioane de alegători, ceea ce a constituit [...] Articolul NordNews LIVE Alegeri parlamentare 2025: Turul II nu există apare prima dată în NordNews.
20:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că voturile exprimate în favoarea Partidului Moldova Mare nu vor fi luate în considerare, transmite Agora.md. Autoritatea electorală a explicat că, odată ce procesul electoral a început, nu mai poate aplica ștampila „retras” pe buletinele de vot deja distribuite, pentru a nu afecta desfășurarea scrutinului. Prin urmare, toate buletinele [...] Articolul CEC a decis: Voturile pentru Partidul Moldova Mare vor fi anulate apare prima dată în NordNews.
19:50
Peste 50% dintre alegătorii din Republica Moldova și-au exercitat deja dreptul la vot, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform informațiilor oficiale, până în prezent au ajuns la urne 1.521.388 de cetățeni, reprezentând 50,01% din totalul persoanelor înscrise în listele electorale. Reprezentanții CEC au precizat că procesul de vot decurge în general în [...] Articolul Peste jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova au votat până la această oră apare prima dată în NordNews.
19:20
Poliția avertizează: Grupuri de persoane ar pregăti dezordini la protestul de mâine din capitală # NordNews
Poliția Națională anunță că deține informații despre unele grupuri, care ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în Chișinău, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, în timpul unui protest programat în capitală. Oamenii legii precizează că nu vor admite perturbarea ordinii publice și punerea în pericol a cetățenilor sau a securității [...] Articolul Poliția avertizează: Grupuri de persoane ar pregăti dezordini la protestul de mâine din capitală apare prima dată în NordNews.
19:10
VIDEO Aproape jumătate dintre locuitorii municipiului Bălți și-au exercitat deja dreptul la vot # NordNews
La ora 19:00, prezența la vot în municipiul Bălți a ajuns la 46.318 alegători, ceea ce reprezintă 46,51% din totalul înscrișilor pe liste. Până la această oră, au fost înregistrați 46.318 alegători, ceea ce constituie 46,51% din totalul celor înscriși pe liste. Cei mai activi s-au dovedit a fi alegătorii cu vârste cuprinse între 36 [...] Articolul VIDEO Aproape jumătate dintre locuitorii municipiului Bălți și-au exercitat deja dreptul la vot apare prima dată în NordNews.
19:00
La Briceni, procesul de vot de pe 28 septembrie s-a desfășurat într-o atmosferă aparte – oamenii au fost întâmpinați de ritmul muzicii autohtone. La Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, una dintre cele trei secții de vot din oraș, alegătorii au venit cu speranța unui viitor european, dar și cu dorința de pace și stabilitate pentru copii [...] Articolul VIDEO Cum s-a votat „peste hotare”, la Briceni apare prima dată în NordNews.
19:00
Un cuplu de tineri din Drochia și-a sărbătorit nunta într-un mod aparte. După ceremonia de căsătorie, mirii, însoțiți de prieteni și rude, au mers direct la secția de votare, pentru a-și exercita dreptul de cetățean în cadrul alegerilor parlamentare. Gestul lor a devenit un exemplu pentru comunitate. Tinerii au transmis ideea că dragostea și responsabilitatea [...] Articolul Mire și mireasă, împreună la secția de votare la nord apare prima dată în NordNews.
18:40
Moldovenii, stabiliți la Iași, au ieșit duminică, 28 septembrie, la urne pentru a-și alege reprezentanții în viitorul legislativ al Republicii Moldova. Cei mai mulți dintre alegători au declarat că au votat pentru un drum european, pentru libertate și pentru un viitor mai bun. „Pentru libertate, pentru prosperitate, pentru Europa. Consider că este un pas foarte [...] Articolul VIDEO Cu gândul la copii și la cei de acasă. Moldovenii din Iași au votat pentru Europa apare prima dată în NordNews.
18:20
Îndemn pro-„Patriotic” în rețeaua rusă de dezinformare „InfoLider”, chiar în ziua alegerilor parlamentare # NordNews
În ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, în Republica Moldova, rețeaua rusă de dezinformare „InfoLider” a transmis membrilor săi un mesaj dublu – în română și rusă – cu un apel la participare la vot. Mesajul documentat din interior de Ziarul de Gardă, conținea și un îndemn subtil: „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”, scris cu majuscule. [...] Articolul Îndemn pro-„Patriotic” în rețeaua rusă de dezinformare „InfoLider”, chiar în ziua alegerilor parlamentare apare prima dată în NordNews.
18:10
Diaspora se mobilizează la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Până la ora 18:00, peste 213 mii de cetățeni moldoveni aflați peste hotare și-au exercitat dreptul de vot la cele 301 secții deschise în străinătate, inclusiv patru destinate votului prin corespondență. În acest context, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj și îndemn la vot. [...] Articolul Peste 213 mii de moldoveni din diasporă au votat. Maia Sandu: „Ieșim cu toții la vot!” apare prima dată în NordNews.
17:00
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în raionul Rezina, până la ora 13:00 au votat peste 11 mii de alegători. În total, până la ora 15:00, în Republica Moldova peste un milion de cetățeni și-au exercitat dreptul de vot. Anul acesta, oamenii din Rezina spun că votează pentru un viitor mai bun al Republicii [...] Articolul VIDEO Alegeri parlamentare 2025: cum votează Rezina pentru un viitor mai bun apare prima dată în NordNews.
16:30
Maia Sandu, despre alertele false cu bombă și așa-zisul „carusel”: Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Mergeți la vot! # NordNews
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a venit cu un apel către cetățeni ca să fie mai activi și să-și exercite dreptul constituțional, potrivit Deschide.md. Mesajul vine în contextul în care la mai multe secții de votare din Diaspora au existat alerte cu bombă, fapt care a tergiversate procesul electoral. „Avem mai multe rapoarte despre transportarea [...] Articolul Maia Sandu, despre alertele false cu bombă și așa-zisul „carusel”: Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Mergeți la vot! apare prima dată în NordNews.
16:20
Circa 39% dintre alegătorii înscriși pe liste au votat până la ora 16:00. Mai exact, 1 149 622 de cetățeni și-au exercitat dreptul constituțional până la această oră, potrivit Deschide.md. Cifra depășește prezența de la parlamentarele precedente. În 2021, până la ora 16:00, au votat peste 1,02 de milioane de alegători. În municipiul Chișinău avem [...] Articolul Parlamentare // Peste 1,1 de milioane de alegători au votat până la ora 16:00 apare prima dată în NordNews.
15:50
Partidul „Moldova Mare”, exclus din alegeri parlamentare: Curtea de Apel a respins contestația # NordNews
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de Partidul „Moldova Mare” împotriva hotărârii Comisiei Electorale Centrale (CEC), menținând decizia de excludere a formațiunii din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CEC a fost luată pe 26 septembrie, cu șase voturi pentru și trei abțineri, după sesizările Serviciului de Informații și Securitate, [...] Articolul Partidul „Moldova Mare”, exclus din alegeri parlamentare: Curtea de Apel a respins contestația apare prima dată în NordNews.
